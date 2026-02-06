20 случаев, когда умная техника случайно устроила хозяевам веселую жизнь
Умный дом — это не только комфорт, но и вечный риск оказаться героем анекдота. Гаджеты теперь не просто включают свет, они активно вмешиваются в нашу жизнь: одобряют новое нижнее белье или устраивают селедочный клининг. Мы собрали 20 случаев, когда техника решила, что она в доме главная, и устроила хозяевам настоящую проверку на стрессоустойчивость.
- Как-то с женой в шутку спорили, кто кого больше любит. Ну, я возьми, да и спроси с дуру нашу умную колонку: «Скажи, а кого я больше всех люблю?» В ответ раздается: «Свою подружку Аню». Крепко мне от жены досталось, пока не признался, что возлюбленная — это это Анна из «Холодного сердца». Мне нравится мультик, и друзья надо мной вечно прикалываются. Вот и сказал им шутку, что Анна — моя подружка. Кто ж знал, колонка это услышит, а потом воспроизведет. © Alfredoxrock / Reddit
- Вечер. Жена пригрелась на диване и уснула — тишина. Я на кухне ужинаю, стараюсь даже вилкой не звякнуть. Чтобы не топать через всю квартиру и не разбудить супругу, наклонился к колонке и шепчу: «Выключи свет». И вдруг эта железка без зазрения совести, которая до этого была тише воды, внезапно врубает громкость на полную и радостно так орет на всю квартиру: «Хорошо, сейчас сделаю! А может, еще музыку какую-нибудь включить?» Жена от такого «сервиса» чуть с дивана не подпрыгнула. Спасибо, Алиса, очень помогла!
- Кошка стащила кусок копченой селедки. Спрятала. А робот-пылесос ее заначку нашел и вымыл всю квартиру селедкой. Почувствуй свежее дыхание. © Ketbest / Pikabu
- Дома умная колонка: будит нарастающей мелодией, стоп-фраза: «Алиса, хватит». Стоит в зале, приходится порой орать. Слышим утром будильник. Люба говорит фразу. Музыка играет. Люба громче: «Алиса, хватит!» Все еще играет. Люба уже орет во весь голос, как вдруг мы наконец-то понимаем, что эту музыку кто-то включил на улице под балконом. И, вероятно, они были уже близки к тому, чтобы заткнутся от нашего крика... © remixl
- Неожиданно обнаружила в приложении «умный дом» нашу колонку, которую бывший муж год назад забрал. Я возьми и позвони на колонку. Мы с супругом друг друга заблокировали, если что. Муж снимает трубку и говорит: «Это ты?» Я в шоке, откуда он узнал. Оказывается, колонка ему вслух озвучила, кто звонит. Мы минут пять не могли перестать ржать, а в конце он сказал: «Ты сделала мой день!» © powdercooks
- Затеяли мы ремонт и пригласили подрядчика. Он все осмотрел, сидит за столом, составляет смету, мы спокойно ждем. Вдруг врубается умная колонка и начинает давать нам советы, как избегать неловких пауз в разговоре. Вот спасибочки! © BabyEatinDingo / Reddit
- Ругались с мужем конкретно. Он уже сердито орет: «Ты мне вообще никогда не говоришь приятных слов!» Я стою, дышу как дракон, и тут внезапно включается наша умная колонка. Говорит ровненько так, без эмоций: «Вы прекрасный человек и заслуживаете любви». Мы оба в ступоре. Минута тишины, потом я начинаю хихикать, благоверный сдерживает улыбку, но сдувается. Заявляет: «Вот, даже техника за меня вступилась». Колонка победила. Мы, кстати, помирились. Теперь, когда я злюсь, супруг подходит и говорит: «Скажи что-нибудь хорошее. Или колонку позову». © Мамдаринка / VK
- Решила мужа порадовать и прикупить новое нижнее белье. Встречаю его, демонстрирую обновку и говорю: «Ну как? Нравится?» И тут врубается наша умная колонка и выдает: «О да!» В общем, быстренько я этот агрегат вырубила и закинула от греха подальше. © CuteWolverine / Reddit
- Я тут недавно реально испугалась. Мужа дома нет, валяюсь, читаю книжку, тут слышу в квартире тихие мужские голоса. Понимаю, что они звучат с кухни. На полусогнутых ногах ползу туда. Никого нет, а голоса есть — планшет вещает. Оказалось, что если приложение не закрыть и не нажимать на паузу, а просто заблокировать планшет, то через несколько часов воспроизведение само продолжается. При этом экран планшета не включается, остается заблокированным, а идет только звук. © Unknown author / Pikabu
*При этом экран планшета не включается, остается заблокированным, а идет только звук* . Иду проверять!!
- Недавно решила сварить овсяную кашу на завтрак перед сном — мне так удобнее. Поставила на плиту и решила минут 15 на диване полежать, в телефон позалипать. Легла в час ночи, открываю глаза — на часах 7 утра. Пулей лечу на кухню: там же каша варится! Повезло, что у нас плита сама отключилась, спасибо умной технике. Но до этого момента каша все-таки смогла превратиться в один сплошной горелый комок. Я прозвала это блюдо «карамелизованная овсянка». © zheeharka / Pikabu
- Сегодня умная колонка Алиса сказала: «Лето не выбирают — какое есть, такому радуемся». © nazarka.d
- Умные колонки — это что-то с чем-то. Нашу как-то пробудил к жизни собачий лай. Она тут же заявила: «Это лает собака, а хотите послушать, как трубит слон?» И тут же прислала мне на телефон фотку немецкой овчарки. Иногда колонка без всякого предупреждения врубает музыку. Однажды я рявкнула на это: «Фу, остановись!» А она в ответ: «Неподалеку находится 15 стоянок для фур и одна заправка». © zoeygirl** / Reddit
- Научила свою бабулю пользоваться функцией на телефоне, когда он голосовые сообщения в текст преобразует. Одна незадача — в процессе записи бабушка никогда не уменьшала звук на телике, да и дед ей параллельно что-то орал. В результате расшифровка ее посланий была делом увлекательным, но непростым. Например, я получала такие сообщения: «Ладно, может быть, все верно, надеюсь, это все, что там написано. Удали, черт возьми. Не могу говорить такие вещи. Это хорошо, может, и работает. Пятница подойдет. У меня все хорошо. Это уже слишком, дорогая...». Хорошо, что бабушка потихоньку научилась с этой штукой управляться. © h3yw00d / Reddit
- У нас появился новый член семьи — робот-пылесос. Сыну два года, и он стал с ним намного послушней. С прогулки теперь уходит домой спокойно, потому что дома пылесосик скучает! Утром встает и первым делом бежит к нему. Спать чадо тоже укладывается радостно — старается не разбудить пылесосик, который уже отдыхает. © Не все поймут / VK
- Как-то ночевал у друга. Они с женой серьезно подошли к вопросу установки «умного дома». Он у них все контролировал: музыку, свет, занавески. Думаю, даже дверь входную открывал и закрывал. Жена друга была на последних месяцах беременности и быстро спать собралась. И тут выясняется, что «умный дом» почему-то отказывается гасить свет в спальне. А выключателей у них нет. Пока мы с другом ковырялись, чтобы разобраться, в чем дело, супруга окончательно разозлилась и заявила, что выкинет этот «умный дом» подальше. Свет в спальне тут же погас. Так мы и не разобрались, в чем было дело, но порядком удивились. © HandsomeLakitu / Reddit
- У нас есть робот-пылесос на голосовом управлении, а еще он трудоголик. Почему-то именно команду «закончить работу» он выполнять наотрез отказывался. А выключить порой надо было срочно, потому что пылесос шумел и будил дочку. Короче, перепрограммировала и заменила «закончить работу» на «А ну, тихо!» И все, теперь он меня понимает. © Мамдаринка / VK
- Сегодня умная колонка подкинула рандомно песню со следующими словами: «Живу, как ягода в желе, и ни о чем не жалею». Хочу, чтобы это было моим девизом на этот год. © irra_v
- Мы с парнем спать легли, вдруг слышу тихий шепот. Думаю, Костя бормочет, а он мне: «Это ты что-то сказала?» Решили, может, соседи разговаривают или трубы шумят. А оно все бормочет. Знатно перепугались, а через минут 40 наконец-то нашли под диваном новые наушники моего парня. Оказывается, они, когда разряжаются, начинают об этом оповещать. Теперь во избежание подобных ситуаций моя половинка заряжает их чаще. © YellowPlasticine / Pikabu
- У меня во времена студенчества был огромный принтер. Очень навороченная штука, в которой я совершенно не разбиралась. А через полгодика оказалось, что устройство еще и разговаривает. В 3 часа ночи это чудо техники громким мужским голосом заявило: «Бумага закончилась!» Учитывая, что жила я одна, мужской голос посреди ночи в квартире меня порядком напугал. Отключить так и не смогла, и он периодически продолжал болтать, но я к нему привыкла. Потом через пару лет бедняга сломался, и я его выкинула. © FemmeDuNord / Pikabu
- Друг проснулся вчера в 3:17 ночи от того, что колонка Алиса начала рассказывать про его новый проект. Ни будильника, ни таймера — просто ночь, тишина и голос из угла комнаты. Причем он еще никому про это не говорил, только крутил в голове. Говорит, реально испугался: лежишь в темноте и слушаешь, как колонка вслух пересказывает твои мысли. Такой себе опыт. Мы даже задумались: «Могут ли нейросети знать про нас все?» Стали разбираться. Как оказалось, Алиса просто среагировала на шум, а тему подтянула из истории поиска Яндекса за неделю. © den.pro.ai
А ваша умная техника когда-нибудь чудила? Расскажите нам в комментариях.
Читайте также:
Комментарии
Все рассказы об этих Алисах - "она опять начудила", никто не пишет, как стало хорошо и удобно.
Ну, вот вам рассказ — муж мой умную колонку категорически не хотел, а потом ему её подарили. Долго ругался, потом решил хотя бы включить, чтобы не обижать дарителя, а колонка взяла и прижилась у него за пару дней. :)