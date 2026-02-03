15 человек, которые просто заказали услугу, а получили впечатлений на год вперед

Истории
1 час назад
Бывает, в комплекте с заказанной услугой идет такое, чего нет ни в одном прайсе: то курьер подарочек дитю притащит, а то и милый консультант в магазине продаст вам технику по скидке, жертвуя собственной премией. Герои нашей сегодняшней подборки встретили такой сервис, который не может не вызвать эмоций.

  • Кот начал мяукать на раковину. Муж там излазил все — ничего не нашел. А кот орет и днем, и ночью, спать невозможно. Вызвали сантехника. Он залез под раковину, через минуту вылез. Укоризненно сказал: «Ну, как так можно!» — и протянул мятную мышку. Оказалось, любимая игрушка кота упала за гарнитур, а мы и не заметили.
  • Ручка на балконе у родителей сломалась, и отец не смог починить. Ну, мама вызвала мастера. Пришел мужчина. Папа как увидел, что это мужик, начал возмущаться, что он сам починит скоро. Мастер в ответ кивнул и попросил отвертку — отец пошел ее искать. Пока искал, мастер починил ручку за пару движений и ушел. © aliyouz
  • Вызвали такси, поставили опцию «Домашнее животное». Едем, все хорошо, и тут нас подрезает машина. Это так расстроило таксиста, что он сказал: «Вот проехало домашнее животное, а ваша таксочка — это питомец!» © maxjazzz / X
  • Вернулась из поездки, а дома унитаз накрылся. Вода через верх хлещет. Вызвала мастера. Мужик попыхтел и достал из трубы капронки. Хмыкнул: «Ну вы, женщины, даете!» Я давай камеры смотреть. Домотала до вчерашнего дня и обалдела. В обед пришла Люба — она у нас раз в неделю квартиру убирает. Пока прибиралась, с собакой играла. В какой-то момент собака разбушевалась, вытащила колготки из бельевой корзины и «утопила» их. Это у нее особенность такая, поэтому мы крышку унитаза всегда держим закрытой, а Любу не догадались предупредить. Ну, она на автомате и смыла.
  • Делаю ремонт в своей квартирке. Все черновые работы закончила практически, остался минимум — натянуть потолки да двери межкомнатные поставить. Двери я ставить не умею, так что пригласила специалиста на замер. Он пришел и поинтересовался, кто делал ремонт. Ответила, что сама, а местами помогли. А он такой: «Пойдете работать ко мне в бригаду? Мне рукастые люди нужны!» © nikulina.project
  • Заказал пару обуви на одном сайте. После дня носки на ботинках разошелся шов. Я отправил фото в службу поддержки клиентов. Через 2 дня они отправили мне похожую модель, но немного подороже, повысили мой статус до VIP-клиента и сказали оставить первую пару себе. Я сдал ее в ремонт, и теперь у меня есть 2 пары по цене одной. Это были всего лишь вторая покупка на этом сайте, а они общались со мной так, будто я самый главный их клиент. Да я теперь буду покупать у них обувь всю оставшуюся жизнь! © Canard427 / Reddit
Rose1
14 часов назад

Классные камеры, которые унитаз снимают. Господа знают толк в извращениях, и смытые колготки тут мелочи

-
-

  • Когда-то давно к нам пришел сантехник что-то починить, увидел пианино и спросил, можно ли поиграть. Мы сидели как на концерте, в полном восторге от музыки! Оказалось, он по професси музыкант, а сантехническими работами семью кормит. © gordeeva_3110
  • Приехал в другой город и взял такси с вокзала. Попался дедушка на старой машинке. Было поздно, зима. Он довез меня, я заселился. Прошло больше часа, и я понял, что телефон в такси выронил. Выхожу на улицу в безумной надежде и вижу: смотрит в окна мой дедуля, ждет меня! До сих пор помню, как он обрадовался, когда я вышел. Телефон отдал с улыбкой. Свои самые большие чаевые я оставил именно тогда. © vdn4
  • Мама позвонила в онлайн-магазин, чтобы сделать заказ. У нее была сильная простуда, и она кашляла и чихала во время звонка. Через несколько дней ей прислали цветы и открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Удивительно! © Unknown author / Reddit
  • Сломалась плита. Недостаточно нагревается. Я вызвала мастера. Он посмотрел и спросил, давно ли сломалась. Я говорю: «После того как ручки снимала и мыла». Тут он снимает две ручки и меняет их местами. Все починилось! © tanya.jantareva
  • Электрик делает штробы в стенах, и тут звонок в дверь. Мужик из соседнего подъезда. Говорит: «Вы мне стену пробили, и у меня розетка теперь не работает». Электрик ему отвечает, мол, мы не сверлим, а просто штробим. Мужик уперся — и ни в какую! Пришлось электрику идти к нему и разбирать розетку, а под ней видно, что дырки нет. Сама розетка, кстати, давным-давно свое уже отработала. © peredelka_kz
  • Мы с парнем пошли в мясной ресторан, чтобы отметить нашу 3-летнюю годовщину. Я заказала стейк средней прожарки, но он оказался пережаренным. Я не из тех, кто предъявляет претензии, но официант заметил, что что-то не так. Через минуту вышел менеджер, я объяснила ситуацию, и для меня приготовили потрясающий новый стейк. Кроме того, нам принесли бесплатные блюда и сделали скидку 20% на весь счет. Предлагали даже бесплатный десерт. Менеджер сказал, что сделал это потому, что я была вежливой, а не грубила, как другие. © SweetieSunshine / Reddit
  • Заказала 15 кг кошачьего корма и 10 кг наполнителя для лотка. Приехал курьер, звонит мне и говорит, что лифт не работает. Предложила ему доплату за подъем по лестнице. Он согласился, притаранил все на 12-й этаж, а там я его жду с двухмесячной дочкой на руках. Спрашиваю: «Сколько я вам должна?» Курьер: «Нисколько, лучше дочке что-нибудь купите».
    Через какое-то время опять заказываю доставку в том же зоомагазине, приходит тот же курьер и говорит: «Я специально взял ваш заказ, хотел малявке игрушку передать, жена вяжет на продажу». И отдает крутой грызунок, я на такой как раз заглядывалась. От денег за него отказался. Потом еще пару раз приезжал, привозил вкусненькое для дочки и подарил ей варежки. © ChizuruAoi / Pikabu
  • Пригласила одного молодого человека выкопать нам туалет. Он взял лопату и начал копать, а я зашла домой, чтобы не стоять над душой. Через полчаса вышла спросить, не нужно ли чего, а он ушел. Я думала, может, отошел куда. Написала ему: «Где вы?» А он в ответ: «Извините, найдите другого». Успел где-то около полуметра выкопать. От оплаты отказался. © arailym_serik
  • Присматривался в магазине бытовой техники к дорогой плите. Но продавец-консультант показал мне плиту, которая была почти такой же, а стоила в 2 раза дешевле. Сказал, что это прошлогодняя модель и продается со скидкой. Пока мы обсуждали детали, я спросил, получит ли он комиссионные, но он сказал, что моя сумма покупки недостаточна для этого. То есть этот парень сэкономил мне кучу денег, одновременно лишив себя комиссионных! И тогда я решил, что мне немедленно нужны еще новый телевизор и планшет. © rottinguy / Reddit

