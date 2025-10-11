16 уморительных конфузов, которые произошли не где-нибудь, а на занятиях у репетитора
Истории
34 минуты назад
Кажется, будто репетиторство — дело серьезное и скучное. Спешим вас разочаровать. На деле же никогда не угадаешь, что может ждать сегодня — как ученика, так и учителя. В этой подборке собрали для вас истории с двух сторон, от которых точно можно с лихвой похохотать.
- Несколько лет я работала репетитором, ученики приходили ко мне домой. У меня живет огромный пушистый белый пес, и его многие побаивались, поэтому обычно я закрывала его в другой комнате. Но была одна девочка, которая его просто обожала. Она постоянно просила приходить пораньше минут на 15–20 и уходить чуть позже, только чтобы успеть пообниматься с собакой и поднять себе настроение. Я, конечно, не возражала. Сейчас я уже пару месяцев не занимаюсь репетиторством, но на прошлой неделе она мне написала. Сказала, что в школе все тяжело и что ей нужно просто побыть с собакой, чтоб кто-то рядом был. Ну как тут отказать. Теперь мы видимся каждую субботу или воскресенье, она приходит, садится на пол, обнимает пса, он прыгает от радости, хвост метлой, а я смотрю на них и понимаю, что собака у меня — лучший антистресс. © Не все поймут / VK
- Пришла к репетитору. Зашла, вижу в углу модные весы. Думаю: ну, пока жду, можно и взвеситься. Встала — и через пару секунд эти весы издали странный звук, дернулись и замерли. А потом вообще выключились. Я в шоке. Оказалось, что это был не весы, а робот-пылесос. Ну, точнее, уже не совсем робот и точно не пылесос — скорее, грустная пластмасска с моей вмятиной сверху. © ШКогвартс / VK
- Работаю репетитором по английскому, в основном занимаюсь с подростками, но иногда беру и взрослых людей. Есть у меня один ученик, с которым мы занимаемся всего полгода, но за это время он уже десяток раз сливался с урока под разными предлогами. Самое главное, что сам он никогда об этом не сообщает, мне звонит или его мама, или его жена, или его дочь и говорят, что он или заболел, или куда-то уехал, или просто забыл заплатить за интернет. Мне в целом все равно, потому что деньги он все равно платит, но забавно, что ему за сорок, но он сам очень стесняется и боится переносить уроки. © ШКогвартс / VK
- Взялся подработать репетитором по математике. Думал, легкотня — объяснять школьную программу. Пришел, сел, ученик смотрит на меня и выдает: «А зачем мне вообще это все?» Я завис, вспомнил себя в его годы и как сказану: «Чтобы быть умным», а сам понимаю, как глупо это прозвучало. © ШКогвартс / VK
- Я раньше работала репетитором по английскому. И однажды ко мне на пробный урок пришел ученик, который в конце занятия сказал: «У меня сейчас мало денег, поэтому я предлагаю вместо оплаты заниматься с тобой йогой, типа бартер». Я офигела. © *** о моей жизни
- Готовилась к ЕГЭ, записалась к репетитору по математике. Сидим, решаем — все чинно, вдруг звонок. Я чую неладное, и тут на пороге появляется моя мама со словами: «Иришка, ты забыла!» И достает из огромного пакета старые, раздолбанные тапки-хотабки, и я не согрешу против истины, сказав, что лет им уж точно больше, чем мне! Она везла их на машине через весь город! Встала на колени и надела их на меня! © Подслушано / Ideer
- Пришла девочка. Говорит, не понимает логарифмы. Начали с элементарного, разобрали тему. Вроде все поняла, ушла. Через несколько часов звонит ее мама и жалуется, что дочь опять ничего не понимает. Пришла во второй раз, заново разобрали все формулы, порешали примеры. Ушла. Еще через несколько часов мама пишет: «Верните деньги за этот день! Дочь ходила к вам 2 раза, а вы так и не смогли объяснить ей тему!» Ну да, а еще она в школу ходила, и там тоже не смогли объяснить. И учебник читала, там тоже непонятно написано. © Подслушано Репетиторы / VK
- Моя свекровь — репетитор по английскому языку. Вчера, на первое сентября, ей как обычно детишки принесли небольшие подарочки, конфеты-шоколадки всякие. Один мальчик принес пачку соломки. Просто пачку сладкой соломки, и ничего больше. Она приходит радостная, и говорит мне: «Круто, так хотелось соломку». © cmokva
- Я репетитор. Мне как-то поступило щедрое предложение от анонимного аккаунта: «Давайте вы скажете папе, что вы мой репетитор, а я вам заплачу. Я потратила деньги, которые папа дал на английский, и теперь мне нужно подтверждение того, что я занималась». Ответила, что не могу принять такое предложение. © evael_svet
- Однажды на пробный урок пришла пара, парень и девушка, и я в первые 10 минут поняла, что не сработаемся. На мой вопрос: «Какая у вас цель занятий?», она процедила сквозь зубы: «Это очень глупый вопрос, ведь цель у всех одна — научиться говорить». В тот момент я решила, что ни за какие деньги не стану терпеть пассивную агрессию на своих уроках. © hanna_and_english
- Я репетитор по русскому. От ученицы: «Мама, конечно, была недовольна, что ваши занятия подорожали. Но я сказала, что занятия с вами бесценны, и она стала трясти папу, чтобы он дал еще денег. Папа поначалу тоже был против, но потом вспомнил, что мама тратит на шоппинг в сто раз больше, и согласился... Но при условии, что она перестанет покупать там всякую фигню. И вот я с вами!» © ******.na100
- Каждый год ко мне пытается записаться семья мальчика, с которым я когда-то занималась, но наше сотрудничество было прекращено из-за того, что в один прекрасный день я повысила им ставку. Каждый год, в последних числах августа, я получаю сообщение: «А в этом году возьмете Лешу?» И после озвучивания ставки, которая, к слову, с каждым разом растет, мамочка замолкает еще на год. И так на протяжении уже 4 лет. Сегодня мне опять хотели вручить Лешу, который уже идет в девятый класс. На этот раз я не выдержала и спросила маму, зачем она мне каждый год предлагает взять ее сына и затем сливается:
— Мы ждем, когда у вас снизятся цены!
— Почему вы считаете, что они у меня снизятся?
— Потому что люди не дураки, чтобы переплачивать за то, что не может стоить так дорого! Для них всегда должны быть предусмотрены какие-то скидки, иначе у репетитора просто не будет учеников.
— Так и знаний у Леши больше не становится, пока вы ждете скидок...
— Если репетитор нормальный, он за год натаскает с любыми знаниями! И да, пока вы со мной спорили, мы уже нашли Леше хорошего репетитора, который сделает нам скидку! В ваших услугах мы больше не нуждаемся, спасибо! © Подслушано Репетиторы / VK
- Прикольный случай был вчера. Еду к ученику. Уставший уже, вечер. Иду от метро, понимаю, что опаздываю минуты на две, не критично. Приходит смс-ка о зачислении денег на карту от папы ученика... Резко ускоряю шаг! В итоге успел. © trenchar / Pikabu
- Сидим с сынишкой в кафе, я оплачиваю счет. А он говорит, мол, мама, ты сдачу оставила. Ну, я ему объясняю, что это чаевые и для чего они. На следующий день мне звонит его репетитор по английскому и рассказывает, как мой сынок после урока принес ей на стол монетку и пояснил, что это честно заслуженные чаевые. © Не все поймут / VK
- Веду урок. Малышка 5 лет вдруг показывает мне в камеру неприличный жест. Я: «Это что такое?» Она еще ближе тычет пальчиком во весь экран. Только я хотела было открыть рот и прочесть нравоучение, как вдруг в камеру влезла бабка ребенка и такая: «Она просто пальчик поранила, вот и показывает». © irina.mereliz
«Когда ты репетитор по английскому и набираешь группу»
talk_the_talkk
