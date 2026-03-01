17 историй о вторых половинках, чья логика бодрит похлеще бальзама «Звездочка»

В любимых людях мы стараемся замечать в основном хорошее, ведь розовые очки в отношениях никто не отменял. И даже если наши вторые половинки порой делают что-то не так, то на это можно просто закрыть глаза, ведь и мы сами не идеальны. Но иногда эти своеобразные поступки настолько забавны, что хочется рассказать о них всему интернету — как сделали герои нашей статьи.

  • Подруга перед выпиской из роддома попросила мужа привезти ей капроновые колготки, так как похолодало, а она в юбке. Муж приехал растерянный, говорит: «Весь город объездил, не нашел капроновых колготок на новорожденного!»
  • А у меня однажды муж забыл дома телефон, и я кинулась ему звонить (на этот самый забытый телефон), чтоб он вернулся! Звоню — и вдруг в его телефоне высвечивается «Света». Думаю: «Что за Света ему названивает?!» Ну ок, не взял он трубку, я дала отбой. Снова набрала, снова «Света» высвечивается. Вот, думаю, какая настырная девица! И так — три раза, пока внезапно не поняла, что Света — это я. И сама ему названиваю на его трубку, которую он забыл дома. © sania_sereja
  • Ой, я на новый год накрывала стол. Бывшему молодому человеку написала список продуктов, в том числе, для селедки под шубой. Только я написала не селедка, а сельдь. Ну, это был первый раз, когда на столе у нас был сельдерей. Парень сказал: «Я думал, ты так слово сократила». Самое интересное, что никогда его не ели. © darykhanova

«Попросил жену промыть фасоль»

  • Мой муж всегда шутил, что романтика — это не для него. Но вчера он мне доказал обратное. Прихожу домой уставшая, а от входной двери к ванной выложена дорожка из лепестков роз. Я уже вся в предвкушении, с улыбкой до ушей захожу в ванную и вижу картину маслом: стоят свечи, нарезочки всякие сырные и мясные и муж весь мокрый чинит смеситель. Говорит: «Да он что-то странно шумел, когда вода лилась, и меня это выбесило. Решил починить быстренько, пока тебя жду, но все немного затянулось». © Палата № 6 / VK
  • Пару лет назад мне показалось, что я беременна. Сказала об этом парню утром и попросила его по дороге домой купить тест на беременность. Вечером ему напоминаю и пишу: «Купи два теста». Он отвечает, мол, хорошо. Знаете, что он купил? Две пачки слоеного теста для выпечки! © ira.tori
  • Попросила мужа дать объявление, чтобы найти пару нашей морской свинке (самец), и ушла на работу. Позвонила знакомая, ржала так, что сказать ничего не могла, а потом скинула скрин объявления. А там написано: «Очень дикий морской самец свинка-терьер сейчас крайне печален и желает утешиться в объятиях пушистой самки-русалки. Предпочитает рыженьких. Из угощений тебя ждет свежая морковь, из развлечений — колесо безумной страсти. Вся связь через хозяина». © e.gavrilova.story
  • Никогда не трогайте мужчин, когда они смотрят футбол, и не смотрите его с ними, если ничего не понимаете! Слышите меня? Никогда! Я вот своего мужа просила починить кран в ванной больше месяца, он все оттягивал и оттягивал, но в один вечер сказал, что после финала починит. Я поверила ему, ждала этот финал вместе с ним, а затем села смотреть, как 22 чувака гоняются за одним мячом. Ничего не понятно, скучно, но когда забили гол, то я кричала так, как будто понимала, что произошло. В порыве радости даже не заметила, что муж какой-то не слишком веселый. Оказывается, что его команда пропустила мяч и, в итоге, проиграла. В общем, теперь кран в ванной он чинить не будет, потому что я праздновала пропущенный гол его любимого Ливерпуля. © Палата № 6 / VK
  • Моя жена меня не пилит, не выносит мозг. И никогда не говорит прямо, если обижается. Делает вид, что все ок, а потом оказывается, что нет. Такое было уже не один раз. К примеру, вчера она, как обычно, запаковала мне с собой еду на работу. Во время обеденного перерыва достал судок, распаковал фольгу, а там пусто. Только записка с текстом: «Здесь могли быть бутеры. Но ты вчера не купил ни хлеба, ни колбасы. Приятного аппетита». © Палата № 6 / VK
  • Пошли с мужем в магазин — надо было взять овощи на салат и картошку. Говорит мне, ты бери овощи, а я пойду картошки возьму. Ну, хорошо. Я уже выбрала овощи, подхожу и вижу, что он с тележкой гуляет вдоль картошки. Говорю: «Почему ты ее не взял?» А он мне: «Я не знаю, какая нужна, выбери сама, там три вида». Я подхожу и вижу три горки: белая картошка, красная и свекла. © madisson_madik

«Жена посоветовала мне подстелить полиэтиленовую пленку перед покраской. Я сказал, что мне это не нужно — я буду очень аккуратен»

  • Был у меня парень. Когда я его просила помочь с чем-то, что тяжело делать одной или что я сама делаю очень плохо (застегнуть платье на спине, поточить нож, развесить после стирки большие пододеяльники), он мне отвечал: «Ну, ты же как-то раньше справлялась без меня? Вот представь, что меня нет. Вот что бы ты делала?» Первые несколько раз я не сообразила, что ответить. А после очередного такого ответа я сделала все сама и в этот день приготовила ужин только на себя. Когда он удивился, что для него порции нет, я ответила: «А я просто представила, что тебя нет». © schneemann / Pikabu
  • Я только родила ребенка и попросила мужа привести в роддом детские маникюрные ножнички — малышу подстричь ногти. Он был в таком стрессе и эйфории от рождения малыша, что привез мне садовые ножницы для подстригания кустов. © valeria_margariti
  • Муж бредил доберманом, прямо мечта у него была. А я как представлю, как я потом с этим конем по утрам по району топаю, — сразу нет. Но и ссориться не хотела. Купила ему английского той-терьера, сказала: «Это щенок добермана, просто самый маленький из помета». Муж как-то не особо вникал: гладил, кормил, ждал, когда начнет расти. Я каждый раз что-то придумывала — то стресс у него, то витаминчики нужны, то ветеринар сказал, что такие щенки поздно растут. Короче, полгода он ждал, пока собака хотя бы до колен вымахает. Потом не выдержал, повез к врачу сам. Возвращается с ошарашенным лицом и говорит: «Ты вообще в курсе, что у нас не доберман, а мышь с ушами?» Я ждала, что он рассердится, а муж ржет: «Ладно, как-то я уже полюбил его». © Мамдаринка / VK
Да разве новорожденному ребёнку ногти стригут? Только сумасшедшая баба так сделает.

  • Я провела выходные у мамы, а муж остался дома. Когда я вернулась, то обнаружила, что в квартире чисто, хотя он обычно не очень аккуратен. Перед сном я почувствовала сильный запах духов на кровати. Начала расспрашивать мужа, мол, что за дела? Вдруг из подушки, которую я бросила сгоряча, выпал какой-то предмет. Подняла его, и до меня дошло: это оказались мешочки с лавандой, которые я же и положила в подушку, чтобы спать было приятно. Я и забыла о них! А муж обиделся и теперь не разговаривает со мной... © Мамдаринка / VK
  • В день родов муж поинтересовался, чего я так рано проснулась. Говорю, мол, в роддом собираюсь. Он задорно хмыкнул и перевернулся досматривать сны на другой бок. Я встала, приняла душ, помыла голову, привела себя в порядок, сложила вещи. Любимый открыл глаза, посмотрел на меня, переспросил, чего я в такую рань подскочила, я повторила. Он несколько минут не мог поверить, но когда понял, что я всерьез — подскочил как ошпаренный и мигом оделся. Когда я взглянула на него, не смогла сдержать смех: стоял мой красавчик в трусах, надетых на брюки! © Мамдаринка / VK
  • На днях почувствовала слабость, попросила мужа отвести ребенка в детский садик. Он согласился, да еще и успел мне завтрак в постель принести. Я поела, выпила чай и снова уснула. Просыпаюсь от того, что сын играет в компьютер напротив меня! Звоню мужу, спрашиваю, мол, ничего ли ты не забыл дома? Он размышляет: «Портфель есть, вкусняшки сыну взял, обувь запасную тоже... Ой, я бегу обратно!» Он и правда старался, но забыть дома самое важное — это нужно еще уметь! © Мамдаринка / VK

«Моя жена оформила нашу спальню в парижском стиле. Мне показалось, тут чего-то не хватает, и я это исправил»

  • Учитель физики очень придирался к сыну, занижал ему оценки, и я отправила на родительское собрание мужа — чтобы он разрулил ситуацию. Муж приходит домой и такой: «Все, с оценками будет порядок!» Спрашиваю, мол, с чего ты взял? А муж с улыбочкой: «Да просто я волшебное слово знаю!» Думаю: «Что за слово? Спасибо? Пожалуйста? Деньги, в конце концов?» Я долго пыталась угадать, но все мимо. А муж смеется: «Нет. Это слово „Спартак“. У учителя блокнот был такой приметный — я сразу понял, что он тоже болельщик. Ну, разговорились, оказалось, у нас много общего. Плюс я объяснил, что сын физику реально любит... В общем, он сказал, что проблем не будет». Я, конечно, рада, но вот как так? Я полгода не могла эту проблему решить, а муж за один визит взял и все разрулил с помощью какого-то блокнота!
  • Муж на днях решил подколоть меня. Намекал на то, что я часто придираюсь по мелочам. Забирает меня на машине, сажусь рядом, а он едет и говорит: «Зай, ну ты что, не замечаешь?» Я не понимаю, о чем он. Муж продолжает: «Ты не увидела, да? Не заметила?» Я смеюсь и спрашиваю: «Что не заметила?» Он отвечает: «У меня как бы новая прическа!» Я после этой фразы все поняла. Ржу над ним и говорю: «Ты перед тем, как меня копировать, хотя бы шапку снял бы. Как я могу заметить твою новую прическу?» © Мамдаринка / VK

А если вы любите забавные фото и истории, то во вам статья про котиков, котоыре появились в жизни людей внезапно и изменили все к лучшему.

