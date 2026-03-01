17 историй о вторых половинках, чья логика бодрит похлеще бальзама «Звездочка»

В любимых людях мы стараемся замечать в основном хорошее, ведь розовые очки в отношениях никто не отменял. И даже если наши вторые половинки порой делают что-то не так, то на это можно просто закрыть глаза, ведь и мы сами не идеальны. Но иногда эти своеобразные поступки настолько забавны, что хочется рассказать о них всему интернету — как сделали герои нашей статьи.