19 человек, которые вышли на пенсию и открыли новую яркую главу в жизни — 18.03.2026

19 человек, которые вышли на пенсию и открыли новую яркую главу в жизни — 18.03.2026

Представьте момент, когда наступает последний рабочий день и впереди открывается чистый, бескрайний лист жизни. И нет, речь не об отпуске или увольнении — речь о выходе на пенсию. Для героев нашей статьи пенсия обернулась приобретением новых навыков, смелыми решениями и исполнением желаний. Дедушки и бабушки отправлялись в путешествия, осваивали разные виды спорта и новые хобби и творили так, как раньше казалось невозможным.

  • Захожу в тренажерный зал и в раздевалке на полу вижу прекрасную, подтянутую женщину. В шпагате. Говорю ей: «Вы мой пример для подражания! Как это у вас получается?» А она мне: «Да вот, вышла на пенсию в 67, оглянулась вокруг и решила, что не хочу как подружки. Кто дома сидит, кто забывчив стал, кто что-то постоянно ломает». И добавила: «Но это давно было, лет 15 назад».
anastasiaisachsen
Павел
21 час назад

Здравствуйте ❗
С нами вместе в тренажёрке занимается мужик 68 лет ему, и он выглядит 👍❗
После тренажёрки мы едем в бассейн, и он с нами едет, а там нас ждёт мужик которому 89 лет.
И такие занятия у нас 3 раза в неделю.

Ответить
  • У меня трое внуков маленьких, самый мелкий заболел, дочь с ним в больнице, зять с утра до поздна на работе. Так как я уже на пенсии, меня призвали в няньки. Зять объяснил как включать плиту, ну все понятно. Утром зашла на кухню, какая там плита, я не могу включить чайник, обычный стеклянный электрический чайник! До 40 градусов доходит и все. Внучка смотрела, смотрела на мои мучения: «Баба ты чайник не можешь включить?» Я, грустно: «Ага». Она кричит на всю кухню: «Алиса, включи чайник!» Ответ из комнаты: «Включаю». Теперь у меня дома Алиса включает чайник.
Наталья Матвеева / Dzen
  • Живу с бабулей. Сегодня возвращаюсь с работы, а дверь открыть не могу. Звоню, стучу — и ничего. Уже начала переживать. Решила постучать в окно. Обхожу дом и только заворачиваю за угол, как вижу, что из бабушкиного окна слезает дедуля. Аккуратно так, кряхтя, попутно говоря какие-то комплименты бабушке и обещания, что в следующий раз придет пораньше. Уже дома бабуля оправдалась тем, что уснула и не слышала. Теперь, видимо, мне с работы нужно возвращаться чуть-чуть попозже.

«Бабушка начала расписывать камни после выхода на пенсию. Она сказала, что этой придало новый смысл ее жизни. Теперь это наше общее хобби»

Плодожорка
24 минуты назад

Один из видов безделушек, который мне нравится. У нас в соседнем дворе кто-то увлекается, и выкладывает на клумбе расписные камушки. А знакомый художник рисует на гальке морские пейзажи. На продажу делает сувениры для туристов с янтарём, а это - для души. Но их тоже покупают.

Ответить
  • Бабушка всю жизнь проработала бухгалтером. Выйдя на пенсию, она вдруг сняла часть накоплений. Заявила, мол, хочет купить себе кое-что для поездок на рынок. Мы ждали тележку на колесиках, а она примчалась к нам в гости на мощном электросамокате, в шлеме и солнцезащитных очках! Соседи у подъезда просто выпали в осадок.
ADME
Плодожорка
20 часов назад

Первые электросамокаты я увидела в Мальмо. В размеренной Швеции скорость транспорта как у черепашек, и пенсионеры, гордо восседающие на стульчиках с движком, не спеша катят со скоростью городского автобуса. Иногда встречают знакомых, и стоят кучкой на дорожке, что-то обсуждают.

Ответить
  • У подруги дяде 86. Он обожает спорт и путешествия, со своим другом таких же преклонных лет исколесил всю соседнюю страну на машине. А когда решил подняться на Эльбрус, то на высоте 3000 метров выдал: «Что-то мне нехорошо, давайте вниз». Мой пример для подражания.
maria_ksill
  • Мама моей подруги ушла на пенсию, но через год заскучала и решила вернуться в профессию. Она архитектор. Вышла на работу в компанию с очень молодым коллективом. Счастлива. На тот момент ей было 76.
olya_111222

«Моя 93-летняя бабушка, четыре раза победившая рак, идет на вечеринку в стиле вестерн»

  • В Москве открыли БКЛ (большая кольцевая линия метро). На одном из моих маршрутов удобно добираться именно по этой ветке, поэтому быстро ее освоила, бегу сегодня к платформе, меня тормозит бабулечка и спрашивает:
    — Золотце, а это какая станция?
    — Электрозаводская, на большой кольцевой ветке.
    Делаю новую попытку стартануть, ибо поезд уже стоит на платформе, но бабулечка спрашивает:
    — А это вот новая ветка, да?
    — Да, верно.
    — А куда садиться, на какую сторону?
    — Вам какая станция нужна?
    — Да я просто покататься хочу.
    — Тогда в любую сторону.
    Бабушка счастливо улыбнулась, а я искренне за нее порадовалась. Каждый развлекается как может.
  • Моя свекровь всю жизнь была при торговле, только росла в карьере. Вышла на пенсию и заскучала, пошла в стоматологическую поликлинику регистратором несколько месяцев, потом секретарем и кадровиком по совместительству. И что вы думаете? Через 3 года она гордо именует себя медиком! Просто перекладывая трудовые книжки врачей и оформляя им отпуска.
brozkina
Плодожорка
20 часов назад

Как минимум, у нее есть медицинская книжка, она проходит регулярные медосмотры, возможно, еще и санминимум сдает, т.к. находится, так или иначе, в зоне риска возможного распространения инфекций. А за чаем с медсестричками уже столько умных слов нахваталась, что вполне ощущает себя доктором)).

Ответить
  • Я еле-еле поднялась на гору, высота — 3200 метров. И страшно, и дышать тяжело, холодно. Наверху пол, через который видно все, что внизу. У меня аж живот свело — села на лавочку, и думаю: «Все, старость. Была тут 5 лет назад — легко же взбежала, и не боялась». Поворачиваю голову — бабушка. Медленно, но идет, держась за руку дочери. Серьги подобраны в цвет спортивной куртки. Встала для фото — улыбка до ушей. Спрашиваю: «Сколько же ей лет?» — «82». Занавес.
yellow.carcanet
Galina Sineokay
21 час назад

Тетушка в 85 решила в Турции попробовать парасейлинг 🤣. Ее спросили, не боится ли она, но она сказала, что теперь ей боятся нечего. Сейчас ей 93 и она через день бегает в бассейн. Причем выбрала клуб не из дешевых, говорит, что ей, как пенсионерке, там скидка. Ага, скидка!!! Как в любом другом клубе годовая оплата)))). Но... Главное, чтобы ей нравилось!)) 😊 За то она дома на воде экономит, говорит, что моется в бассейне и дома воду не тратит. 6 лет назад ей удалили на коже злокачественное образование. Она 2 недели не могла посещать бассейн. Когда ей предложили удалить еще одно, она отказалась, - Мне не много жить осталось, а две недели без бассейна я не могу...

Ответить

«Моя бабушка вышла на пенсию и начала новое хобби»

  • А я на пенсии играю в Хbox 360. Во все подряд, по алфавиту рублю, только для «Ведьмака» сделал исключение, так как игр больше 700 и до буквы W могу просто не дожить.
  • У моей тети пропали «эти дни», списала все на климакс (возраст соответствует — 64 года). Но вот когда месяц назад ее стало тошнить — офигели все! Думаю, больше всех теткин трехлетний правнук, потому что скоро у него родится дедушка.
devil_wearssneakers
  • У меня есть приятельница. Мы с ней в санатории ездим вместе. Так вот. Эта приятельница купила 76-летней маме путевку в санаторий. Та съездила. Через год снова туда собралась. Потом опять — даты те же. А на третий год вернулась из санатория с весьма бодрым дедулей. Они там три года любовь крутили, приглядывались, из дома звонили друг другу. Приятельница ржет — переехала в родительский дом за мамой ухаживать, а там вон какие коленца жизнь выкидывает!

«У моей 88-летней бабушки, любящей рукоделие, появилось новое хобби — алмазная мозаика»

  • Моя бабушка записалась практически во все клубы и организации, которые позволяли ей выбраться из дома в течение дня. Если ее забирали утром, кормили обедом, играли с ней в бинго и поили бесконечным количеством чая, а потом привозили обратно, она была не против. У бабули в 90 с хвостиком была более насыщенная социальная жизнь, чем у меня!
Плодожорка
19 часов назад

У нас тоже активные пенсионеры занимаются в клубах долголетия. Особенно популярны автобусные экскурсии, очереди на них на год вперёд расписаны.

Ответить
  • У меня новая коллега. Она из Сербии и ей 58 лет. Она всю жизнь проработала бухгалтером, но, выйдя на пенсию, вместо того чтобы превратиться в злобную бабушку, она выучилась на помощницу медсестры и переехала в Германию. Человек в 56 решился на переезд в неизвестность, учит язык и уже достаточно хорошо говорит. Это ухоженная, образованная и милая в общении женщина. У нее взрослый сын, который не нуждается в ее поддержке, и поэтому свою зарплату, как она говорит, она делит на три части: откладывает на будущее, тратит на текущие расходы и путешествует. За полтора года жизни в Германии она побывала в Испании, Португалии, Греции и на Родосе.
Плодожорка
19 часов назад

Моя приятель вышел на пенсию в 52 в звании майора, переехал в Польшу, выучился на медбрата, получил сертификат рентгенолога, работает сейчас в хосписе, и собирается переехать в страну побогаче, чтобы работать в соцслужбе и ухаживать за пожилыми людьми. Не потому, что он жаждет помогать людям, а потому что в 56 жизнь не заканчивается, и он еще хочет на старость накопить, при этом иметь свободу передвижения.

Ответить
  • Моя бабушка с удовольствием каталась на трехколесном велосипеде для взрослых, который мы купили, когда ей было уже за девяносто. Это значительно облегчало передвижение по деревне по сравнению с пешими прогулками.

