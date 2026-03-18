С нами вместе в тренажёрке занимается мужик 68 лет ему, и он выглядит 👍❗
После тренажёрки мы едем в бассейн, и он с нами едет, а там нас ждёт мужик которому 89 лет.
И такие занятия у нас 3 раза в неделю.
19 человек, которые вышли на пенсию и открыли новую яркую главу в жизни — 18.03.2026
Представьте момент, когда наступает последний рабочий день и впереди открывается чистый, бескрайний лист жизни. И нет, речь не об отпуске или увольнении — речь о выходе на пенсию. Для героев нашей статьи пенсия обернулась приобретением новых навыков, смелыми решениями и исполнением желаний. Дедушки и бабушки отправлялись в путешествия, осваивали разные виды спорта и новые хобби и творили так, как раньше казалось невозможным.
- Захожу в тренажерный зал и в раздевалке на полу вижу прекрасную, подтянутую женщину. В шпагате. Говорю ей: «Вы мой пример для подражания! Как это у вас получается?» А она мне: «Да вот, вышла на пенсию в 67, оглянулась вокруг и решила, что не хочу как подружки. Кто дома сидит, кто забывчив стал, кто что-то постоянно ломает». И добавила: «Но это давно было, лет 15 назад».
- У меня трое внуков маленьких, самый мелкий заболел, дочь с ним в больнице, зять с утра до поздна на работе. Так как я уже на пенсии, меня призвали в няньки. Зять объяснил как включать плиту, ну все понятно. Утром зашла на кухню, какая там плита, я не могу включить чайник, обычный стеклянный электрический чайник! До 40 градусов доходит и все. Внучка смотрела, смотрела на мои мучения: «Баба ты чайник не можешь включить?» Я, грустно: «Ага». Она кричит на всю кухню: «Алиса, включи чайник!» Ответ из комнаты: «Включаю». Теперь у меня дома Алиса включает чайник.
А потом внуки будут стоять, орать и ждать, пока за них кто-то что-то сделает.
- Живу с бабулей. Сегодня возвращаюсь с работы, а дверь открыть не могу. Звоню, стучу — и ничего. Уже начала переживать. Решила постучать в окно. Обхожу дом и только заворачиваю за угол, как вижу, что из бабушкиного окна слезает дедуля. Аккуратно так, кряхтя, попутно говоря какие-то комплименты бабушке и обещания, что в следующий раз придет пораньше. Уже дома бабуля оправдалась тем, что уснула и не слышала. Теперь, видимо, мне с работы нужно возвращаться чуть-чуть попозже.
Можно даже подумать об отдельном проживании, бабуля явно не нуждается в уходе.
«Бабушка начала расписывать камни после выхода на пенсию. Она сказала, что этой придало новый смысл ее жизни. Теперь это наше общее хобби»
Один из видов безделушек, который мне нравится. У нас в соседнем дворе кто-то увлекается, и выкладывает на клумбе расписные камушки. А знакомый художник рисует на гальке морские пейзажи. На продажу делает сувениры для туристов с янтарём, а это - для души. Но их тоже покупают.
- Бабушка всю жизнь проработала бухгалтером. Выйдя на пенсию, она вдруг сняла часть накоплений. Заявила, мол, хочет купить себе кое-что для поездок на рынок. Мы ждали тележку на колесиках, а она примчалась к нам в гости на мощном электросамокате, в шлеме и солнцезащитных очках! Соседи у подъезда просто выпали в осадок.
Первые электросамокаты я увидела в Мальмо. В размеренной Швеции скорость транспорта как у черепашек, и пенсионеры, гордо восседающие на стульчиках с движком, не спеша катят со скоростью городского автобуса. Иногда встречают знакомых, и стоят кучкой на дорожке, что-то обсуждают.
- У подруги дяде 86. Он обожает спорт и путешествия, со своим другом таких же преклонных лет исколесил всю соседнюю страну на машине. А когда решил подняться на Эльбрус, то на высоте 3000 метров выдал: «Что-то мне нехорошо, давайте вниз». Мой пример для подражания.
- Мама моей подруги ушла на пенсию, но через год заскучала и решила вернуться в профессию. Она архитектор. Вышла на работу в компанию с очень молодым коллективом. Счастлива. На тот момент ей было 76.
«Моя 93-летняя бабушка, четыре раза победившая рак, идет на вечеринку в стиле вестерн»
- В Москве открыли БКЛ (большая кольцевая линия метро). На одном из моих маршрутов удобно добираться именно по этой ветке, поэтому быстро ее освоила, бегу сегодня к платформе, меня тормозит бабулечка и спрашивает:
— Золотце, а это какая станция?
— Электрозаводская, на большой кольцевой ветке.
Делаю новую попытку стартануть, ибо поезд уже стоит на платформе, но бабулечка спрашивает:
— А это вот новая ветка, да?
— Да, верно.
— А куда садиться, на какую сторону?
— Вам какая станция нужна?
— Да я просто покататься хочу.
— Тогда в любую сторону.
Бабушка счастливо улыбнулась, а я искренне за нее порадовалась. Каждый развлекается как может.
- Моя свекровь всю жизнь была при торговле, только росла в карьере. Вышла на пенсию и заскучала, пошла в стоматологическую поликлинику регистратором несколько месяцев, потом секретарем и кадровиком по совместительству. И что вы думаете? Через 3 года она гордо именует себя медиком! Просто перекладывая трудовые книжки врачей и оформляя им отпуска.
Как минимум, у нее есть медицинская книжка, она проходит регулярные медосмотры, возможно, еще и санминимум сдает, т.к. находится, так или иначе, в зоне риска возможного распространения инфекций. А за чаем с медсестричками уже столько умных слов нахваталась, что вполне ощущает себя доктором)).
- Я еле-еле поднялась на гору, высота — 3200 метров. И страшно, и дышать тяжело, холодно. Наверху пол, через который видно все, что внизу. У меня аж живот свело — села на лавочку, и думаю: «Все, старость. Была тут 5 лет назад — легко же взбежала, и не боялась». Поворачиваю голову — бабушка. Медленно, но идет, держась за руку дочери. Серьги подобраны в цвет спортивной куртки. Встала для фото — улыбка до ушей. Спрашиваю: «Сколько же ей лет?» — «82». Занавес.
Тетушка в 85 решила в Турции попробовать парасейлинг 🤣. Ее спросили, не боится ли она, но она сказала, что теперь ей боятся нечего. Сейчас ей 93 и она через день бегает в бассейн. Причем выбрала клуб не из дешевых, говорит, что ей, как пенсионерке, там скидка. Ага, скидка!!! Как в любом другом клубе годовая оплата)))). Но... Главное, чтобы ей нравилось!)) 😊 За то она дома на воде экономит, говорит, что моется в бассейне и дома воду не тратит. 6 лет назад ей удалили на коже злокачественное образование. Она 2 недели не могла посещать бассейн. Когда ей предложили удалить еще одно, она отказалась, - Мне не много жить осталось, а две недели без бассейна я не могу...
«Моя бабушка вышла на пенсию и начала новое хобби»
- А я на пенсии играю в Хbox 360. Во все подряд, по алфавиту рублю, только для «Ведьмака» сделал исключение, так как игр больше 700 и до буквы W могу просто не дожить.
- У моей тети пропали «эти дни», списала все на климакс (возраст соответствует — 64 года). Но вот когда месяц назад ее стало тошнить — офигели все! Думаю, больше всех теткин трехлетний правнук, потому что скоро у него родится дедушка.
Ну, в 64 рожать - так себе решение...В школу первоклассника внук поведет)
- У меня есть приятельница. Мы с ней в санатории ездим вместе. Так вот. Эта приятельница купила 76-летней маме путевку в санаторий. Та съездила. Через год снова туда собралась. Потом опять — даты те же. А на третий год вернулась из санатория с весьма бодрым дедулей. Они там три года любовь крутили, приглядывались, из дома звонили друг другу. Приятельница ржет — переехала в родительский дом за мамой ухаживать, а там вон какие коленца жизнь выкидывает!
«У моей 88-летней бабушки, любящей рукоделие, появилось новое хобби — алмазная мозаика»
- Моя бабушка записалась практически во все клубы и организации, которые позволяли ей выбраться из дома в течение дня. Если ее забирали утром, кормили обедом, играли с ней в бинго и поили бесконечным количеством чая, а потом привозили обратно, она была не против. У бабули в 90 с хвостиком была более насыщенная социальная жизнь, чем у меня!
У нас тоже активные пенсионеры занимаются в клубах долголетия. Особенно популярны автобусные экскурсии, очереди на них на год вперёд расписаны.
- У меня новая коллега. Она из Сербии и ей 58 лет. Она всю жизнь проработала бухгалтером, но, выйдя на пенсию, вместо того чтобы превратиться в злобную бабушку, она выучилась на помощницу медсестры и переехала в Германию. Человек в 56 решился на переезд в неизвестность, учит язык и уже достаточно хорошо говорит. Это ухоженная, образованная и милая в общении женщина. У нее взрослый сын, который не нуждается в ее поддержке, и поэтому свою зарплату, как она говорит, она делит на три части: откладывает на будущее, тратит на текущие расходы и путешествует. За полтора года жизни в Германии она побывала в Испании, Португалии, Греции и на Родосе.
Моя приятель вышел на пенсию в 52 в звании майора, переехал в Польшу, выучился на медбрата, получил сертификат рентгенолога, работает сейчас в хосписе, и собирается переехать в страну побогаче, чтобы работать в соцслужбе и ухаживать за пожилыми людьми. Не потому, что он жаждет помогать людям, а потому что в 56 жизнь не заканчивается, и он еще хочет на старость накопить, при этом иметь свободу передвижения.
- Моя бабушка с удовольствием каталась на трехколесном велосипеде для взрослых, который мы купили, когда ей было уже за девяносто. Это значительно облегчало передвижение по деревне по сравнению с пешими прогулками.
А здесь можно почитать еще больше историй про наших классных бабулечек: