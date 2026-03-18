19 человек, которые вышли на пенсию и открыли новую яркую главу в жизни — 18.03.2026

Тетушка в 85 решила в Турции попробовать парасейлинг 🤣. Ее спросили, не боится ли она, но она сказала, что теперь ей боятся нечего. Сейчас ей 93 и она через день бегает в бассейн. Причем выбрала клуб не из дешевых, говорит, что ей, как пенсионерке, там скидка. Ага, скидка!!! Как в любом другом клубе годовая оплата)))). Но... Главное, чтобы ей нравилось!)) 😊 За то она дома на воде экономит, говорит, что моется в бассейне и дома воду не тратит. 6 лет назад ей удалили на коже злокачественное образование. Она 2 недели не могла посещать бассейн. Когда ей предложили удалить еще одно, она отказалась, - Мне не много жить осталось, а две недели без бассейна я не могу...