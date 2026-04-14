15+ примеров дизайна, где фантазия спокойно ушла в свободное плавание
8 часов назад
Есть вещи, которые дизайнеры создавали как что-то простое, но удобное. Однако некоторые творцы явно считают, что это скучно, вот и придумывают вещи с изюминкой. Только от таких экспериментов обычно хочется смеяться. В этой подборке мы покажем вам как уютные и душевные вещи (в бонусе), так и те, где креатив льется через край.
«В канадских самолетах вместо раковин ставят ЭТО»
- Ахаха, это просто дичь! © dreamdaddy123 / Reddit
Нет, друзья, это не плесень, а дизайн упаковки
«А у дома теперь новые ступеньки — делал местный подрядчик»
- И как теперь это развидеть?! © JumpyPumpkin9526 / Reddit
«Получила в качестве благодарности от моего начальника»
Надпись на ручке: «Молодец!» (прим. ADME)
Как вам такое?
Ракушки, я, допустим, рассмотрела, а вот шо это там коричневенькое...?)
«Этот знак сбивают меня с толку»
«И как я должна прочитать этикетку? Да! Тут действительно есть этикетка!»
«Они забыли про фонарный столб»
Здесь что-то пошло не так
Что случилось с перилами? Не спрашивайте!
- Когда кошка прошлась по клавиатуре, и чертеж стал неправильным. © EvolZippo / Reddit
«Ступеньки к кабинету моего психолога»
Это метафора. Преодолеть трудности на пути к психическому здоровью)
Там можно запарковать разве что велосипед
«Из-за нумерации сидений в каждом ряду были люди, которые сидели не на своих местах и были вынуждены вставать и пересаживаться»
«Чтобы выключить этот кран, ручку надо зафиксировать ровно по центру»
«Не знаю, что хуже: планировка комнаты или криво стоящий унитаз»
А на кой в сортире окно? Чтобы встал - и всем все видно было?
- А если ночью захочется в туалет, то что делать? © phil_the_builder / Reddit
«Пялился на эту инструкцию в автобусе 8 часов. Так и не понял, что они хотели сказать»
- Я сразу понял, но дизайн фу. © Frozen_Gecko / Reddit
Бонус: дизайн, которым хочется восхищаться
У них высокие потолки и ребята придумали, как это обыграть
Здесь на витрине кофейни целый механизм в стиле стимпанк
Что вам понравилось, что вас рассмешило?
Фото на превью SpringtimeInChicago / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
1 неделя назад
15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться
17 случаев на работе, которые явно обсуждали дольше, чем новую помощницу шефа
Интересное
1 месяц назад
14 бесконечно светлых историй о людях, в чьих сердцах нашлось место для неродных детей
20+ мужчин, которые знают путь к женскому сердцу
18 душевных кадров с животными, которые доказали, что для настоящей дружбы нет границ
Животные
1 месяц назад
15 пар, которые доказали: для настоящего счастья никакие «но» не помеха
16 живых историй о совпадениях, после которых люди остались под впечатлением надолго
Истории
2 недели назад
20 случаев, когда прошлое нежданно постучало в двери и сказало: «Приветик»
14 историй и фото, которые честно и с юмором показывают реальную жизнь молодых родителей
Истории
1 неделя назад
19 человек попали в мир, где все дорого-богато, и набрали историй на фолиант
Интересное
6 дней назад