3 часа назад
15+ человек, которым жизнь устроила киношный поворот

Бывало ли с вами такое, что вы пошли выкинуть мусор и нашли ценную вещь? Или поход в сэконд оказался мегаудачным? А, может, вас рассмешили поступки семьи или соседей? Эта подборка напоминает: жизнь на каждом шагу полна неожиданных совпадений и забавных историй, которые достойны того, чтобы стать частью сериала или фильма.

  • Едем мы с мужем на моей машине, уже почти подъехали к дому. Я ему говорю: «Возьми, пожалуйста, из дверцы влажные салфетки». Он лезет туда, ищет... и достает мужские трусы. Мы оба застыли. Он смотрит на меня, я на него. Трусы точно не его. Вопрос: чьи? И вот уже такое легкое напряжение в воздухе, тут до меня доходит: я же давала машину отцу пару дней назад! Позвонили отцу. Оказалось, что он купил новую пачку трусов и, когда в машине запотели стекла, он просто взял одну штуку и протер ими как тряпкой.
arhiv_otkrovenii
  • Вижу, коллега в онлайн-магазине цветы смотрит. Букеты за 1-2 тысячи. Он мотает головой, мол, не то. Букеты за 5 тысяч — кривится. «Ну, — думаю, — вау, повезло же его девушке!» Находит букет за 12 тысяч. Я хочу быть на ее месте! И тут он останавливается на самом дорогом букете. Исхожу тягучими слюнями и вижу, как он нажимает рrt sс, копирует картинку и пишет: «Мариночка! Поздравляю с 8 Марта!»
Капибара в кимоно
18 часов назад

Люди! Дарите друг другу картинки букетов 🩷🫶🏼 парень, планета тебя возблагодарит .
Не забудь потом подарок подарить, олух.

Кто-то удачно сходил выкинуть мусор и нашел 100 долларов. В банке подтвердили, что деньги настоящие

  • Живем с мужем в частном доме. Недавно решила разобрать вещи на чердаке и нашла старый фотоальбом мужа. Открываю и узнаю поселок, где я проводила лето в детстве. И тут меня накрыло... Оказалось, мой муж это тот самый мальчик, который спас меня от дикой собаки, когда мне было 9 лет. Я тогда подарила ему коробку конфет и больше мы не виделись. Пока не познакомились на свадьбе подруги. Теперь я замужем за своим спасителем.
arhiv_otkrovenii
  • А мы с мужем тоже интересно познакомились. Наши родители дружили в молодости. У меня есть старшая сестра, и в нее был влюблен брат моего мужа. Я была совсем младенцем. Потом мы переехали в другой город и связь потерялась. Через 20 лет этот брат разыскал нас (спасибо интернету) и пригласил в гости. Конечно же мы приехали. У сестры с братом мужа общение сошло на нет, а вот мы с мои мужем наоборот — начали очень активно общаться. В итоге я переехала в его город и вот уже 15 лет в браке.
dogtoma2014

«Во время ремонта в ванной мы нашли коротенькое письмо. Его написали прошлые владельцы. Они сказали, что это счастливый дом. Их звали Питер и Элси»

  • У меня был знакомый по фамилии Церапиер. Работал он в какой-то проектной конторе. И вот его послали на объект разбираться с неувязками. Вдогонку телеграмму послали: «К ВАМ НАПРАВЛЕН ЦЕРАПИЕР». В ответ: «Какая техника необходима для доставки Церапиера на стройплощадку?» Ответ сразил: Церапиер выгрузится и пойдет своим ходом.
Яна
20 минут назад

это анекдот советских времен. звонят в НИИ с завода , говорят, что техника отказала, нужен инженер, который разберется . послали двоих, конструктора и помощника. а фамилии у них бли смешные Татарин и Пеший . телеграмму выслали-к вам направлен Пеший Татарин . через некоторое время прилетает ответная телеграмма-не надо пешком готовы оплатить авиабилет

  • Я живу в Великобритании, и сегодня мы с моим 1,5 годовалым сыном пошли гулять. На пешеходной улице мы увидели патрулирующую полицейскую машину. Я развернула коляску так, чтобы сыну было лучше видно. Полицейские это заметили, остановились около нас. Через какое-то время включили мигалку. Сын радовался невероятно. После чего они открыли окошко и спросили, не испугается ли он сирены. Получив мое подтверждение, что нет, включили сирену на минуту. Затем пожелали хорошего дня и уехали. Ну милота же!
raphaelo4ka
Яна
12 минут назад

сын был маленький, помешался на пожарных машинах. весь дом завален был машинами разных размеров, ролики мы смотрели исключительно про пожарные машины. жила как на полигоне, под вой сирен -сын иногда не хотел одевать наушники. видать радости было столько, что хотелось делиться с окружающими. в подарок кузен привез из за бугра набор пожарного. почти настоящую каску , жилет и топорик (хорошо что игрушечный)

«Нашла любовное послание и оформила его. Там написано: «После 29 лет нагрянула любовь! Любовь реальна. Все, что поют в песнях, правда!»

  • Лет в 19 встречался с девушкой. У меня глаза на лоб полезли, когда она впервые привела меня к себе домой. Увидел двор и пятиэтажный дом из своего детства, откуда мы с семьей уехали, когда мне было 6. И с этой девочкой, оказывается, мы в детстве играли в одной песочнице. Я тогда решил, что это судьба. Прожили с ней 7 лет вместе.
lucius_marcuss
  • Мой дед в деревне годами подкармливал семью из пяти ворон. Они так к нему привыкли, что брали еду прямо из рук. У них даже было свое приветствие — дед свистел, а они ему отвечали такой трещоткой, как хищник из фильма. Однажды он услышал дикий ор во дворе. Вышел, а там какой-то тип заглядывает в окно. И эта пятерка ворон пикирует на него и орет во все горло. Я ему даже потом табличку напечатал «Осторожно, злые вороны».
soratnik
лидия иванова
2 часа назад

Как раз недавно видела видос о том, как семья спасла стаю ворон от теплового удара. Те отлежались, улетели, а потом закидали двлр хозяев орехами)

  • Муж третий день ходит обиженный. Я уже перебрала в голове все — ничего не было, не ругались, все нормально. Спросила напрямую: «Ты чего?» Говорит: «Ничего». Голосом человека, у которого очень много чего. Еще день походил, потом не выдержал и говорит: «Ты в прошлую субботу сказала, что мой суп „неплохой“». Я вспомнила. Сказала «неплохой», потому что он правда был неплохой, я имела в виду хорошо. Он имел в виду, что три часа стоял у плиты, а я сказала «неплохой». Теперь он понимает, как я себя чувствовала все эти годы, когда я готовила, а он говорил «нормально». Помирились. Оба все поняли без лишних слов.

«Все эти украшения мы с мужем нашли металлоискателем в 2024 году»

  • Буквально недавно шла по оживленной улице. Народу много, навстречу идет женщина. Мы одновременно замечаем, что на земле валяются 2 тысячи рублей бумажками. Она была на 2 шага ближе. Схватила и быстренько сунула себе. Не осуждаю. Лишь вздыхаю, что ранее остановилась на пару секунд, чтобы нанести бальзам на губы. Если бы не это, 2 тысячи были бы мои!
ADME
Ирина Журавлева
32 минуты назад

Не стОит огорчаться!))) У меня как-то был случай: нашла на улице две тысячи рублей. Через день уронила телефон в воду, понесла его в ремонт, заплатила две тысячи.
Круговорот денег в природе)))

  • Муж договорился с тестем порыбачить. С ночевкой, на два дня, все серьезно. Я собрала ему еды, отец заехал в шесть утра, уехали. В восемь вечера муж пишет: «Мы в гостинице». Я: «Какой гостинице?». Он: «Ну там комары сильные». Пишу отцу — тот отвечает: «Холодно немного». Они поехали рыбачить, пробыли у воды час сорок, замерзли, закусали, заселились в гостиницу рядом с кафе, там и сидят. Вернулись на следующий день довольные, привезли рыбу — купленную, сразу видно. Муж рассказывал про «клев» с такими подробностями, что я не стала перебивать. Отец кивал. Они оба знают, что я знаю. Я знаю, что они знают. Все сделали вид, что все нормально. Семья.
  • Как-то моя свекровь разбила любимую чашку мужа и кричит из кухни на меня: «Что ты натворила?» И тут муж заходит и видит, что меня вообще нет в помещении. Так он узнал что-то новое о своей матери.
arhiv_otkrovenii

«Нашел на блошином рынке антикварную коробочку для нюхательной соли, серебро, 18 век»

  • Едем с мужем в автобусе, он стоит рядом, я сижу. Заходит какой-то тип, начинает со мной болтать, и потом спрашивает, мол, а вы одна едете? Я молча показываю на мужа, а он такой: «Это ваш сын?»
arhiv_otkrovenii
  • Дочке четыре года, и она решила, что умеет врать. Приходит с видом абсолютной невинности, говорит: «Мама, я конфету не брала». Я смотрю — у нее шоколад на щеке, фантик торчит из кармана и вокруг рта все коричневое. Говорю: «Уверена?» Она говорит: «Уверена». Смотрит мне прямо в глаза. Не моргает. Я думаю — ну ладно, посмотрим, как долго. Молчу. Она молчит. Секунд двадцать. Потом не выдерживает: «Ну одну маленькую». Пауза. «Ну две». Еще пауза. «Ну там осталось немного, я доела чтоб не пропало». Вот и весь допрос. Сама все рассказала, я слова не сказала. Главное — не торопиться.

А что необычного происходило у вас в жизни?

