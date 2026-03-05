15+ случаев в лифтах, где за полминуты разворачивается целая маленькая жизнь — 5.03.26

Лифт — это такое место, где за пару секунд можно получить весь спектр эмоций: от неловкостей всех видов до предложения руки и сердца. Кого тут только не встретишь: соседей в костюмах динозавров, детей с внезапными комплиментами или подростков, которые сделают твой день. Тут собраны истории людей, у которых обычная поездка между этажами превратилась то в ли комедию, то ли в триллер, но обязательно с хэппи-эндом (ну или с очень смешным провалом). Вам на какой?