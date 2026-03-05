Динозавр с фикусом, молчаливая собака, выходящая на 16 этаже и приглашение в кафе. Спасибо- классная подборка, посмеялся от души.
15+ случаев в лифтах, где за полминуты разворачивается целая маленькая жизнь — 5.03.26
Лифт — это такое место, где за пару секунд можно получить весь спектр эмоций: от неловкостей всех видов до предложения руки и сердца. Кого тут только не встретишь: соседей в костюмах динозавров, детей с внезапными комплиментами или подростков, которые сделают твой день. Тут собраны истории людей, у которых обычная поездка между этажами превратилась то в ли комедию, то ли в триллер, но обязательно с хэппи-эндом (ну или с очень смешным провалом). Вам на какой?
- Я зашла в лифт, и за мной зашел какой-то парень. Мы поехали. И вдруг он сказал: «Не хочешь сходить в кафе?» Я улыбнулась и ответила: «Хочу». Он как-то странно посмотрел на меня и указал на свой наушник. © din5202
- Консьержка: «Там у лифта собака, нажмите ей 16-й. Она знает, когда выходить». (Едем с собакой в лифте. Неловкое молчание). © konstantinshpilevoy
- Еду в лифте. Молчание. Парень на выходе:
— Извините... вы так пахнете, что я забыл, на каком этаже живу. © aroma.kristina
- Зашла в лифт с огромным мужиком. Мы поехали в полной тишине. Вдруг он хмуро посмотрел на меня и выдал: «Извините за то, что я сейчас сделаю». Я не успела даже удивиться, как он резко достал из кармана розовые заячьи уши. Он нацепил их на лысину и начал громко пищать. Двери открылись на пятом этаже. Там стоял его маленький сын и заливался смехом. Выяснилось, что папа пообещал малышу, что к нему на день рождения придет «зайчик».
- Захожу в подъезд, а там сосед в костюме динозавра пытается запихнуть в лифт гигантский фикус. Мы встретились взглядами через пасть тираннозавра, и воцарилась тишина. Я не придумал ничего лучше, чем спросить: «Меловой период закончился, переезжаем?». Он просто молча кивнул и закрыл двери. Теперь каждый раз, когда вижу его без костюма, чувствую, что это я здесь лишний. © 01eg0vna
- Как-то зашла в лифт, за мной люди, нажала на свой этаж, посмотрела одним глазом, что выхожу вторая по очереди. Выходит парень на моем этаже, я за ним, идет к моей квартире, я говорю: «Курьер?» Он качает головой, мол, нет. Я ему так грозно: «Это моя квартира, вы ошиблись этажом!» Он молча идет вызывать лифт. Я пытаюсь открыть дверь, и с той стороны открывает другой парень, он ошарашен, а я ржу и бегу в лифт. Как оказалось, это я вышла на этаж раньше. © meiram9ul
- Захожу сегодня в лифт, а там парень с огромным букетом пионов и очень серьезным лицом. Едем молча, и тут у него начинает громко играть рингтон — имперский марш из «Звездных войн». Он достает телефон, вздыхает и говорит в трубку: «Да, мама, я уже купил корм для кота, скоро буду». Весь пафос момента просто испарился за секунду. Обожаю такие столкновения ожиданий и реальности, сразу понимаешь, что все мы просто дети, которые пытаются казаться взрослыми с цветами в руках. © 01eg0vna
- Захожу в лифт с собакой, там сверху спускался мальчик соседский лет 13-14, он был уже в лифте. Зашли в лифт, и я понимаю, что у меня не завязаны шнурки. Начинаю их завязывать, не успеваю. Двери лифта открываются, выходит мальчик и моя собака. Я кричу: «Cтоять!», быстро довязываю и выхожу из лифта. Стоит и мальчик, и собака, мальчик был напуган, судя по виду. Больше я его не видела. © r_marlesha
- Я каждый день в одно и то же время выношу мусор. И вот однажды еду в лифте, и он останавливается на 5 этаже. Там стоит девушка с черными мусорными пакетами. Я поздоровался и сказал: «Давайте захвачу, я все равно туда же иду. Она отдала свои пакеты и не стала заходить в лифт. Я отнес, сделал доброе дело и похвалил себя. Во второй раз встретил ее, и все повторилось. А вчера выхожу чуть позже, чем обычно, и опять остановка на 5. И снова эта девушка. Она меня видит и просто сует свои пакеты, ни «здравствуйте», ничего. Я взял пакеты, а она перед тем, как закрылась дверь, недовольно говорит: «Почему так поздно? Я столько ждала тут». Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. С одной стороны, я сам приучил человека. С другой — это же как-то неприятно. Могла бы хотя бы поздороваться, и вообще, что значит «почему так поздно»? © aza_baidilda
- Живу на 9 этаже. Сосед с 8-го каждое утро вызывает лифт и уезжает вниз, а я стою и жду, пока он вернется. Мелочь, а бесит. Сегодня не выдержал, поймал его в лифте и говорю: «Слушай, брат, давай договоримся: если ты вызываешь лифт, а я уже стою и жду, подожди пару секунд, не уезжай». Он посмотрел как на инопланетянина и сказал: «А я что, должен за всеми следить?» © a.zazhigaev
- Захожу в лифт. Вместе со мной заходят бабушка и ее внучка лет 10. Бабуля начинает причитать, что ее дед накосячил, и все пошло по одному месту. Ворчит в полный голос, ругается на своего деда. Девочка в это время танцует активно перед зеркалом. Бабуля психанула окончательно и как рявкнет на девочку: «Успокойся уже! Тебе совсем все равно на то, что происходит вокруг!» Девочка, продолжая свой активный танец, запела во весь голос: «Сумасшедши-и-ий! Не моя вина!» © little_cronenberg
- Типичное утро в поликлинике начинается не с кофе: на входе в лифт для медицинских работников меня грубо вытолкнула женщина в возрасте, с фразой: «Ишь, малолетка, подождешь!» Угадайте-ка, кто сидит под моим кабинетом без талона? © polvaleriaa
- Девочки! Сейчас такое случилось! Выхожу из магазина, за мной мужчина — я выходя, придерживаю дверь. Слышу «спасибо». До дома примерно 200м, иду, он за мной, я открываю калитку — он за мной, я думаю, ну, ладно, сосед. Иду к подъезду — он за мной. Я напрягаюсь, он обгоняет меня, открывает дверь, улыбаясь. Вызываем лифт, нажимаю 16, он 15. Я говорю: «Я бы посмеялась, если бы вы нажали 16». Он смеется и говорит: «Я Дима, а ты?» Он симпатичный, и, главное, я была накрашена. Так не бывает! © milatorregrossa
- Дело было в 1990 году. Пошла я к подруге, она жила в другом районе в девятиэтажке на 7 этаже. Никого не оказалось дома, и я на лифте спустилась вниз. Когда открылась дверь лифта, я увидела мужика с табуретом в руках, и ножки стула были направлены на меня. Он резко зашел в лифт. Я схватилась обеими руками за эти ножки и со всей силой вытолкнула его из лифта. И заорала со всей дури. А оказалось, это просто электрик менял лампу. © vika.malishko
- Захожу сейчас в лифт и понимаю, что там 4 парня. Я без макияжа, зато с мусором. Заходя шучу: «Это что за мужицкий дождь?» Один заржал, второй переспросил, что за фраза. И вот я, 4 мужика и двое из них поют: «Это мужицкий дождь! Дождь из мужиков!» © yanellika
- Лайфхак, как отвечать на непрошеные мнения, от моей 4-летней дочки. Стоим с ней сегодня в подъезде, ждем лифт. Она что-то мне рассказывает. Рядом стоящая женщина лет 50-ти вдруг на нас оборачивается и выдает: «Ну как ребенок разговаривает, вообще ничего не понятно». Я как-то даже растерялась на секунду. Как бы тебя никто и не спрашивал, да и вообще. А дочь тут же выдает: «А зато мы с мамой красивые. Понятно я говорю?» Шах и мат просто. © katerina_proenglish
- Захожу сегодня в лифт, там стоит мама с маленькой дочкой. Девочка говорит: «Мама, смотри, принцесса!» Мы смутились, посмеялись, а девочка продолжает: «Да она точно принцесса! У нее красивые волосы и она.. вкусно пахнет!» Господи, как же это было приятно, дети такие сладкие! Она сделала мой день. © vio.madeshova
- Сегодня со мной случился интересный случай. Я зашел в лифт, чтобы спуститься вниз, и там уже ехали мама с мальчиком лет 3–4. Как только я вошел, мальчик сразу же начал со мной диалог — громко, уверенно, без стеснения: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» Я ответил «Здравствуйте», и он тут же продолжил: «Я еду к Софии. А вы куда?» Я сказал, что иду в магазин. Без паузы он предложил: «Не хотите поехать с нами к Софии?» Мама мальчика улыбнулась, а я ответил, что, к сожалению, сегодня у меня другие планы, но передаю Софии привет. Когда мы вышли на первый этаж и разошлись, мальчик еще раз напомнил, что они будут меня ждать. Как часто мы боимся сделать простые вещи — заговорить с человеком, улыбнуться, начать диалог. Маленький ребенок делает это легко, без сомнений, просто общается и познает мир. Я ушел, но улыбка еще минут пять не сходила с лица. © 365insait
Поездка в лифте — шаг в неизвестность: никогда не знаешь, выйдешь ты из него со свиданием в кармане или с желанием провалиться сквозь шахту от стыда. Но скучно в этих четырех стенах не бывает никогда. А какая самая нелепая или добрая встреча случалась в лифте с вами? Рассказывайте свои истории — посмеемся вместе!