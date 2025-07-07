19 поездок в лифте, которые обернулись целым приключением

Обоняние со мной сыграло такую шутку - с мамой случилось несчастье, я бросила и дом и работу (отпуск дали, хотя я уже и полностью его "отгуляла" в тот год), рванула к ней, в другой город. Больница, хожу к маме, по дороге мысли горькие одолевают - как же оно все дальше будет, да и будет ли. Когда кризис все же миновал, вдруг осознала, что в совершенно определенном месте по пути в больницу мои думы как то резко переключаются на мысли о работе, какой меня там ждет завал по возвращении, сколько будет срочных дел... И вот с такими мыслями и прихожу к маме. Да что же такое? И наконец заметила, что по пути уже который день открыт канализационный люк, все огорожено, потому самого люка, собственно, не видно, но запах - хоть и несильный, но несомненный и очень знакомый, потому что работаю я на городских очистных сооружениях. Вот мозг так и реагировал, включая программу "рабочий день"