Если ребенок только ползает, как он попал в этот лифт? Двери закрываются довольно быстро, сам вызвать он не мог.
19 поездок в лифте, которые обернулись целым приключением
Лифт — это не просто способ перемещения между этажами, а безмолвный свидетель сотен тысяч историй: от неловких минут до судьбоносных встреч. Каждый день мы заходим в эту стальную коробку и можем только догадываться, сколько всего здесь происходило. Мы перерыли интернет и выбрали самые курьезные ситуации, в которые попадали люди в обычном лифте. Эти истории доказывают, что самая обыденная поездка на свой этаж может обернуться настоящим приключением. А в конце статьи бонус — история из лифта с очень счастливым концом. Двери закрываются, поехали.
- Стою в подъезде, жду лифт. Двери открываются, и оттуда на четвереньках выползает маленький ребенок! Смотрит на меня, а я на него. Схватила в охапку и пошла по этажам разбираться. На шестом на площадке валялась детская игрушка; в одной квартире женщина через дверь уставшим голосом сообщила, что ее ребенок спит в своей кроватке, но на всякий случай проверила. И через полминуты со слезами забирала у меня ребенка. Малявка же явно была довольна случившимися приключениями. © Подслушано / Ideer
- На днях решила выкинуть старую швабру — такие у бабушек наших были, прямоугольные с длинной деревянной ручкой. Так вот, еду в лифте, в руке эта самая швабра, тащу выбрасывать. Этаже на седьмом заходит женщина. Двери закрываются, проезжаем этаж, и она, весело глядя на меня и мою швабру, выдает:
— Что, из окна неудобно, с земли решили?
Смеялись с ней вплоть до выхода из дома. © Подслушано / Ideer
- Поздно вечером после универа иду в гости к подружке. Со мной в подъезд зашел подозрительный тип. Мы вместе зашли в лифт. Стою лицом к дверям лифта и слышу: «Привет, зай, пойдешь ко мне?» За долю секунды в моей голове пролетело множество сценариев, как мне уворачиваться. А потом он продолжил: «Если зайдешь, купи хлеба и пельменей». Он говорил по телефону. А у меня сердце в пятки ушло и ноги ватными стали. © Подслушано / Ideer
- Работаю в городской поликлинике. Из 4-х лифтов работают только 2. Очереди к каждому. По негласному правилу, сотрудники проходят без очереди. Без семи минут восемь, спешу в свой кабинет, подхожу к двери открывающегося лифта. И вдруг небольшая и хилая с виду бабулька как швырнет меня со словами: «Мне на прием», — и пролезла вперед. Говорю: «Так вы к нам на прием и идете, зачем же толкаться?» Ничего не ответила, даже не смутилась. А на руке у меня остался огромный синяк от «благодарной» пациентки. © Подслушано / Ideer
- У меня очень странно работает обоняние. То его вообще нет, когда идем с друзьями рядом и вдруг проходим участок с очень неприятными запахами; то вместо ягодного аромата мне чудится запах орехов и дерева. Один случай запомнился особенно: зашла в лифт и встретила коллегу (он работает этажом выше), глубоко вдохнула потрясающий аромат, похвалила его и поинтересовалась, что за новый парфюм у него. Он густо покраснел и выдавил только: «Это вчерашние голубцы». © Подслушано / Ideer
Обоняние со мной сыграло такую шутку - с мамой случилось несчастье, я бросила и дом и работу (отпуск дали, хотя я уже и полностью его "отгуляла" в тот год), рванула к ней, в другой город. Больница, хожу к маме, по дороге мысли горькие одолевают - как же оно все дальше будет, да и будет ли. Когда кризис все же миновал, вдруг осознала, что в совершенно определенном месте по пути в больницу мои думы как то резко переключаются на мысли о работе, какой меня там ждет завал по возвращении, сколько будет срочных дел... И вот с такими мыслями и прихожу к маме. Да что же такое? И наконец заметила, что по пути уже который день открыт канализационный люк, все огорожено, потому самого люка, собственно, не видно, но запах - хоть и несильный, но несомненный и очень знакомый, потому что работаю я на городских очистных сооружениях. Вот мозг так и реагировал, включая программу "рабочий день"
- У меня очень плохая память на лица. Живем в большом доме, на этаже 10 квартир. И я не знаю ни одних соседей со своего этажа, не то, чтобы из дома. Когда в лифте спрашиваю, на какой едут, то всегда оказывается, что на мой этаж, и мне становится так стыдно. Несколько раз поднималась пешком на 10 этаж, чтобы не позориться в лифте с соседями. Муж иногда спрашивает: «А эти соседи знаешь с какого этажа?» Конечно, я не знаю, а они оказываются из соседней квартиры! Как же хочется жить в своем доме и не мучать мозг. © Подслушано / Ideer
- Приезжает ко мне на шестой этаж сверху лифт, двери открываются и там она — замотанная женщина средних лет. Меня увидела — ломанулась из лифта и пешком вниз. Что ж, это ее выбор, подумал я и поехал вниз в гордом одиночестве. Если что — я мужик средних лет, чистый, опрятный, топора в руках не было. © Sir.A*****ft / Pikabu
- Захожу в подъезд, иду к лифту. В руках у меня коробка с системным блоком. За мной идет пара, парень с девушкой. Заходим в лифт, я первый и они за мной. Парень видит, что коробка у меня в руках, и спрашивает, какой этаж. Мне на 8, а они на 14. В итоге на 8 они выходят, а я нажимаю кнопку закрытия дверей и еду дальше. Слышу, девушка начинает ржать. Думаю, ах ты ж! Остановка, 14-ый этаж, я выхожу, вижу, что дверь не моя и я понимаю... Они вышли меня выпустить, а я лифт угнал. © vladimir72406 / Pikabu
«Я застрял в лифте, а кроме меня, в здании никого»
- Когда я была маленькая, всегда собирала свой игрушечный чемоданчик, когда ругалась с мамой. Уходила я не дальше лифта, мама это знала и закрывала за мной дверь. Сама смотрела на меня в глазок. Представьте лицо соседей, когда они однажды вышли из лифта и увидели маленькую девочку, стоящую рядом со своим мини-чемоданом и рассказывающую им, что собралась уйти из дома и мама об этом знает. © Подслушано / VK
- У нас в подъезде живет кошка, которая часто ездит с людьми в лифте. И многие после этого дают ей какую-нибудь еду. Недавно в подъезд пришел кот. Кошка долго бесилась, но в итоге перестала его прогонять. А кот понял, что лифт как-то связан с едой и стал пробовать разные варианты: то вверх поедет, то вниз. Один раз он просто зашел в лифт, потоптался и вышел! А кошке стало совсем влом выгонять других котеек, и теперь у нас на первом этаже котокоммуналка. © Подслушано / Ideer
- В доме повесили объявление, что 3 дня не будет работать лифт. А мне как раз в тот день привезли стиральную машинку. За доставку на этаж переплачивать не стал, тогда еще не знал про неисправность лифта. Принялся тащить ее на свой 30 этаж. Делал передышки, но она, зараза, тяжеленная. На 18 этаже так схватило спину, что с трудом разогнулся и решил попросить помочь соседа. Он вышел на лестничную клетку и нажал кнопку лифта. И лифт таки приехал! Объявление оказалось старым, сосед подвез мне стиралку на нужный этаж и, удивленный, уехал к себе. © Палата № 6 / VK
«Кто-то нажал все кнопки, прежде чем я зашла в лифт на первом. И теперь лифт останавливается на каждом этаже»
А в объявлении так и было написано "3 дня не будет работать лифт???" Вроде бы, в таких случаях конкретные даты указываются.
- Случай произошел в лифте многоэтажки. Когда я ехал со своего 26 этажа, лифт остановился на 19, зашла женщина с дочкой лет 5. Ехал я со своим любимым лысиком (котом-сфинксом). Девочка с удивлением смотрела на моего питомца, что является не редкой ситуацией, и попросила погладить его. Вдруг она добавила: «Какая смешная собачка!» Я объяснил девочке, что это такая порода кошек, но маме, видимо, это не понравилось. Она с недовольством обратилась ко мне: «Молодой человек, моя доченька сама решит, как называть всяких непонятных ей уродов». Я, в шоке от такого наглого обращения ко мне и моему коту, не заметил, что вышел на другом этаже. © Unknown author / Pikabu
- Не зря говорят: «От судьбы не уйдешь». Работаю в МЧС, вызов, типичный случай — люди застряли в лифте. Приехали, уже на лестнице слышны громкие ругательства, возмущения девушки, что мы так долго. Пока открывали, она все грозилась оторвать всем уши. Когда открыли, первое, что она сделала — сбила меня с ног и умчалась вдаль в поисках туалета, видно. Прошло два дня, мне в зад въехала машина на светофоре. Не успел я выйти из машины, как услышал знакомый голос. Совпадение? © Подслушано / Ideer
- Я не часто хожу на каблуках, но бывают дни. Сегодня я нарядилась по поводу возможного повышения в ближайшие дни. Пока шла на работу, мне сделали комплименты аж три мужчины. Подумала, что это хороший знак. Но уже в офисе случилась ситуация: я одним каблуком провалилась в отсек между поверхностью лифта и этажом. Все произошло быстро и неожиданно: я шлепнулась в лифт, а мой каблук полетел в шахту. Все переживали за меня, но, к счастью, ничего страшного, просто минус босоножки. Не знаю, босс меня пожалел или просто хотел объявить именно сегодня, но сегодня меня и повысили. © Карамель / VK
Странная мамаша, просто хамка или психбольная? Она бесстрашная видимо, раз даже находясь с маленьким ребёнком, не боится получить в табло от чужого человека. Такие люди явно плохо соображают.
- В нашем доме лифт не работал около месяца. Говорили, что серьезная поломка электродвигателя, обмотки сгорели. А сегодня счастливый день, запустили, причем я становлюсь первым счастливчиком — дверь открывается на этаже, в кабине три механика-лифтера и, видимо, мастер — только ремонт закончили. Спускаемся, чуть не доезжая до первого этажа, лифт встал. Через пару секунд по инерции машинально тянусь к кнопке вызова диспетчера, сообщить о поломке. Сзади мрачный голос: «Куда жмешь, здесь уже все». © Палата № 6 / VK
- Ехала в лифте с мамой. Что-то мне тогда стало очень интересно узнать, как телеграф работает. Едем, рассказывает. Тут на каком-то этаже заходит женщина, начинает внимательно слушать наш с мамой разговор и выдает: «Да как можно этого не знать?! Таких элементарных вещей...» Меня очень это оскорбило, и я ей: «Ой, а вы знаете, что такое интернет-провайдер и как создавать интернет-страницы, например? Не знаете? Как вы можете не знать таких элементарных вещей?» Тетка была повержена. © Подслушано / Ideer
Бонус: история из лифта с хэппи-эндом
- Гуляла с беременной собакой, заходим в лифт, вместе с нами заходит соседка. Едем, и вдруг лифт останавливается. Начинаем нажимать кнопки, пытаемся открыть двери — ничего не получается. Еле дозвонились до диспетчера, та говорит, что лифтер уже едет, ждите. Стоим, ждем, и тут я замечаю, что у моей собаки начинаются схватки. Сердце в пятки ушло, понимаю, что сейчас начнутся роды, а я застряла в лифте без всего, что может понадобиться! Начинаю умолять, чтобы лифтер скорее приехал, но толку ноль. Минуты тянутся, собака уже лежит на полу, дышит тяжело, понимаю, что времени ждать больше нет. В голове паника, а у меня с собой только дезинфицирующее средство, которое я как раз купила к предстоящим родам. И тут соседка выдает: «Не переживайте, разберемся! Я хирург». А потом открывает сумку, а там полный набор: перчатки, пеленки, какие-то инструменты. И вот мы прямо в лифте принимаем роды. Честно, никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, но все прошло отлично, щенки родились здоровыми, мама-собака справилась на ура. К моменту, когда нас наконец вытащили, у нас уже было четверо новорожденных. А потом, когда один из них подрос, соседка его себе забрала. Теперь у нее не просто щенок, а маленькое чудо из того самого злополучного лифта. © Карамель / VK
Вот мы и доехали до финального этажа нашей подборки историй. Хоть поездка в лифте и не длится долго, за эти несколько минут успевают случиться настоящие драмы, комедии и неожиданные встречи, одним словом — приключения. Так что, нажимая кнопку вызова лифта, будьте к ним готовы. Пусть ваш следующий подъем или спуск принесет только радостные эмоции.
Комментарии
Про доктора, которого перехватила бабулька перед лифтом: на вас был белый халат? Нет? Вы попросили пропустить, мотивируя тем, что вы доктор? Нет? Тогда для этой бабули, вы - молодая хамка, которая пытается пролезть вне очереди.
О, похоже, по запросам подписчиков бонусную истортию чуть более реалистичной сделали. В прошлых версиях хирург целый чемоданище с собой носила на всякий случай.