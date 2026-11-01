15 историй и фото об осенних десертах, которые пахнут яблоками и корицей

Как приятно прохладным осенним днем насладиться кружкой горячего чая и ароматным десертом. Например, куском свежеиспеченной шарлотки или булочками с корицей, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы и сделают атмосферу вокруг вдвойне уютнее. А ведь сколько сезонных вариантов выпечки можно воплотить из тыквы, садовых фруктов и осенних ягод! Я побежала печь сливовый пирог, а вам желаю приятного чтения этой подборки.

Поехали в Турцию, бархатный сезон, все дела. Поужинали. Официантом у нас был очень импозантный турок. Он поставил на стол десерт и заявил, что это комплимент от шефа. Принес что-то карамельное, сверху орешки. Пробую, а он вдруг выхватывает его у меня из рук и убегает. Возвращается с той же тарелкой, только десерт теперь полит чем-то бежевым. Выяснилось, что это тахини-паста, ее забыли сразу добавить, а без нее, по словам официанта, просто нельзя пробовать тыквенный десерт. ADME Pohjoinen nainen только что Погуглила про тахини 🧐

Интересно. Видела у нас в магазине, надо попробовать 👍 Ответить

Этот осенний торт сделан из тыквенного пирога, пропитанного карамелью и прослоенного меренговым кремом. Украшения созданы из марципана и шоколада

Вчера купила себе булочку с корицей. Специально. Не детям. Не «к чаю всем». СЕБЕ. Просыпаюсь утром в предвкушении: сейчас будет кофе... и моя булочка... маленький сладкий смысл вставать в эту жизнь. Иду на кухню. Булочки нет. Открываю шкаф с мусорным ведром, а там лежит упаковка. Пустая. Булочку ночью слопал муж. marta_neydobnaya Ирина только что А я не понимаю как можно купить ТОЛЬКО СЕБЕ???... и хлеба горбушку и ту пополам, как в песне Ответить

А как вам торт под названием «Водопад из бархатцев»? По-моему, он выглядит не как десерт, а как произведение искусства

Я однажды вызвала неприязнь немецкой коллеги. Она принесла на корпоратив штрудель, я попросила кусочек. Попробовала, похвалила. Спросила, что за тесто она использовала. Она сказала «штрудельное». Я смутилась, пыталась узнать семейный это рецепт или нет. Может, какому-то городу принадлежащий... "Штрудельное тесто",— ответила она мне с недовольным выражением лица. Больше мы с ней не разговаривали никогда. Тесто было толстое и сухое, не штрудельное. dora_passiflora Вика Юшкевич только что Скорее всего это "вытяжное тесто" специальное, по немецки называется strudelteig. Если ей не понравилось тесто, зачем хвалить? Ответить

Кажется, что, глядя на эти фото, можно буквально ощутить исходящий от этого пирога аромат. Выглядит он ну очень аппетитно и по-осеннему уютно

Купила у бабушки на улице три тыквы. Она улыбнулась и говорит: «Это вы мордочки вырезать будете?» Отвечаю: «Из одной, да. Одну запеку с рыбой, а из третьей пирог сделаю». А она такая: «Ой, слушайте, у меня есть рецепт тыквенного кекса, он мне еще от моей бабушки достался. Я здесь живу рядом. Если хотите, я поделюсь семейной реликвией, потому что у меня внучка вообще не печет, а так хочется, чтобы тот рецепт жил, понимаете?» Мы зашли в хрущевочку, поднялись на четвертый этаж, зашли в квартирку. Там бабушка полезла в тумбочку, откуда достала тот самый семейный рецепт. Я сфотографировала и пообещала принести ей кусочек. © Не все поймут / VK Shutnik0242 только что В тумбочечку,рецептик.Соблюдайте манеру повествования!) Ответить

Это булочки с корицей, сделанные в виде маленьких тыковок. Выглядит очень мило и нарядно. С такими можно отправиться в школу на чаепитие на «Золотую осень» и покорить всех своими кулинарными талантами

Захотела сделать мужу приятное и приготовить морковный пирог. Попросила помощи у нейросети с количеством муки: сколько ее сыпать в мой мерный стакан с унциями? Она пишет: «Столько-то и пришли мне рецепт по которому готовишь». Прислала, а та говорит: «Я внесу изменения, чтобы получилось вкуснее». Я вижу, что муки явно многовато. Пишу ей: «Что-то ты с мукой перебарщиваешь». Она уверила меня, что все под контролем и получится как надо. В общем все замесила, а тесто стоит колом. Хоть ножом режь. Я ее спрашиваю, мол, что это за ерунда такая? А она в ответ: «Ты была совершенно права, когда говорила, что слишком много муки. Ты мне доверилась, а я ошиблась. Имеешь полное право злиться. В следующий раз все скорректируем и обязательно получится». julia_elv77 Iryna Varenko только что Нужно понимать, что искусственный интеллект, не интеллект вовсе, а сито. Интеллект в этом случае оператор который продаёт запрос, а ии работает как усилитель... Если там нечего усиливать... То ничего не выйдет. Ответить

Это швейцарский рулет с яблочным повидлом и сыром маскарпоне. Автор считает, что оформление могло бы быть и получше, но нам кажется, что рулетик выглядит по-осеннему уютно

После рабочего созвона по видеосвязи начальник позвал меня на свидание. Я удивилась, думаю: «С чего бы вдруг?» Но в итоге согласилась. Уже на свидании выяснилось, что во время созвона я забыла выключить камеру, и шеф вместе с тремя коллегами наблюдал, как я дома параллельно пеку булочки с корицей... Начальник похвалил мою многозадачность, потому что я не только готовила, но и успевала записывать важные моменты. Наверное, они там знатно повеселились, пока я спешно вытирала руки от муки, чтобы законспектировать важное, и ни один не сказал, что камера включена! Но похвала все равно приятна. Завтра несу булочки в офис. © Палата №6 / VK

А вот эту яркую идейку я, пожалуй, возьму себе на заметку и попробую воплотить на своей кухне. Эти осенние пряники выглядят просто потрясающе!

Мы приготовили тыквенно-морковный пирог, ну, сезонное блюдо, а наш папа сказал, что такую ерунду есть не будет: «Шоколадный бисквит делайте, а то непонятно что испекли!» Мы с дочерью девочки хитрые: сварили помадку, облили ею наш тыквенно-морковный пирог, и папа уплетает только так. А потом, когда заметил, говорит: «Так это что, все тот же ваш овощной пирог? Ой, ну и правда вкусный, но без помадки не ел бы!» © Мамдаринка / VK

Это тортик из смеси орехов и сухофруктов. Может он и не выглядит, как роскошный ресторанный десерт, но пользы в нем целый вагон