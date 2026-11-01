8 бабушкиных хитростей на кухне, о которых подзабыли современные хозяйки

Я сейчас все чаще готовлю каши в пакетиках: 20-25 минут — и несколько порций гречки, риса или пшена готовы. Однако наши бабушки не торопились. Они замачивали перловку или гречку в воде на ночь или на несколько часов, а потом медленно ее томили в печи. Удивительно, но есть исследование, которое подтверждает, что благодаря замачиванию каши становились только полезнее и лучше. Ну и что немаловажно, вкус становился куда ярче: таким, что гарнир можно было есть сам по себе и в удовольствие.

Конечно, печью сейчас мало кто пользуется, но при желании можно приготовить такую крупу в глиняных горшочках или в чугунной утятнице в обычной духовке — медленно, на невысоких температурах.