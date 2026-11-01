Слишком долго и морочно в горшочках готовить каши. Проще на плите газовой сварить. Не думаю, что вкус сильно отличаться будет.
8 бабушкиных хитростей на кухне, о которых подзабыли современные хозяйки
Я решила разобраться, какие кухонные приемы и хитрости наших бабушек и мам пригодились бы нам и сегодня. Оказывается, некоторые из них — такие как замачивание гречки или пшенки перед готовкой — как никогда актуальны и полезны. Давайте вместе восхищаться прозорливостью наших бабуль, а заодно брать на заметку их кулинарные хитрости.
Замачивали и томили крупы
Я сейчас все чаще готовлю каши в пакетиках: 20-25 минут — и несколько порций гречки, риса или пшена готовы. Однако наши бабушки не торопились. Они замачивали перловку или гречку в воде на ночь или на несколько часов, а потом медленно ее томили в печи. Удивительно, но есть исследование, которое подтверждает, что благодаря замачиванию каши становились только полезнее и лучше. Ну и что немаловажно, вкус становился куда ярче: таким, что гарнир можно было есть сам по себе и в удовольствие.
Конечно, печью сейчас мало кто пользуется, но при желании можно приготовить такую крупу в глиняных горшочках или в чугунной утятнице в обычной духовке — медленно, на невысоких температурах.
Хранили лук в капроновых чулках
Этот способ был хорош сразу по нескольким причинам:
- луковицы не соприкасались и не могли портиться друг от друга;
- колготки защищали их от света, поэтому лук не зеленел и не прорастал;
- лук проветривался и не портился от влаги — он любит сухое место.
А вот хранить в холодильнике или рядом с картофелем лук — плохой выбор: из-за влаги он будет быстро приходить в негодность. Конечно, сейчас мало кто захочет повесить на кухне на всеобщее обозрение драные колготки, но можно луковицы подвесить в сетках-авоськах — таким же образом, отделяя каждую из них друг от друга. Или просто переложить из пластиковых пакетов в бумажные, продырявленные в нескольких местах, чтобы нормально циркулировал воздух, и перенести в темное прохладное место, например, на утепленный балкон или на нижнюю полку кухонного шкафа.
- Прихожу домой как-то с работы раньше, муж уже за компом сидит, а возле дивана чьи-то драные колготки валяются. У меня глаза по 5 копеек. Я к нему подлетаю, требую объяснений, и тут дверь спальни открывается, а оттуда выходит вся такая из себя свекровь, прижимая к себе, как родненькое, ведро лука. Говорит: «Ну что ты к Саше пристала. Это мои колготки. Вот лук вам с дачи привезла, в колготках его подвесите, долго портиться не будет. А то в холодильнике сгниет — как пить дать». И как давай класть лук в колготки и вязать узелки. Я успокоилась, но колготки все-таки попросила забрать. А лук сложила в плетеную корзинку с крышкой на балконе — так он тоже долго храниться будет.
Клали в холодильник газету
Наши мамы и бабушки клали на дно ящика для овощей газету и регулярно меняли ее. Она, во-первых, впитывала лишние запахи, а, во-вторых, убирала влагу. Современные холодильники не создают лишний конденсат, поэтому влаги в них меньше, но овощи и фрукты по-прежнему могут выделять влагу и гнить. Поэтому хитрость с газетой актуальна и сегодня, но есть нюанс.
Чтобы типографская краска не переходила на продукты, лучше все же положить на дно ящика кусок пергамента или завернуть овощи или зелень в бумажные полотенца. Так ваши продукты будут храниться дольше и останутся сочными и вкусными.
Готовили на чугунной сковороде
Лично я могу сказать, что хоть и не люблю чугунную сковороду за ее увесистость, жареная картошка на ней получается самой вкусной. И как форма для выпечки пирогов она очень хороша.
К слову, чтобы к чугунной сковороде ничего не пригорало, наши бабушки прокаливали ее с парой ложек обычной соли. Соль впитывала остатки жира, нагара или влаги, а потом ее стряхивали со сковороды. И после этого вылитое на горячую сковороду растительное масло создавало на ней антипригарную пленку — и можно было жарить хоть мясо, хоть сырники. Не на чугунной сковороде такой способ использовать нельзя, так как он может повредить ее покрытие.
- Муж подарил мне на нашу годовщину сковородку. Я обиделась, а он удивился: «Ты же ее сама хотела! Антипригарная — для сырников твоих!» Я ответила: «Маме своей такую подари! Посмотришь, что она скажет!» Он аж покраснел. Назло мне так и сделал. Так свекровь ему выдала: «Дим, ну ты чего? Сковороду надо дарить чугунную, чтобы на века!» Вообще она права, я тоже себе такую купила и не жалею. Да, тяжелая, зато подходит для всего. Не прилипает! Даже в духовке использовать можно. Главное, после мытья тщательно высушивать, а потом смазывать маслом.
Смазывали свеклу маслом
Чтобы сохранить натуральный цвет других овощей в винегрете или в другом салате со свеклой, ее нарезали отдельно и перемазывали растительным маслом. А потом уже добавляли к остальным, нарезанным и перемешанным между собой, ингредиентам. И осторожно перемешивали. Солить такой салат стоит непосредственно перед подачей, иначе сок от свеклы все-таки может изменить цвет других продуктов.
А мне как раз нравится, когда сок от свеклы окрашивает кубики картошки и огурца.
И вкус у них интереснее становится)
Добавляли рис и хлеб в сахар
Из-за влажности на кухне (или из-за того, что кто-то из домашних лезет мокрой ложкой в сахарницу, сколько бы ни просили этого не делать!) сахар в банке может становиться комковатым. Но наши бабушки знали, как этого избежать: они добавляли несколько сырых рисовых зерен, завернутых в марлю и завязанных узелком. Рис впитывал влагу, и белый сахар оставался рассыпчатым. Попробуйте и вы: это куда проще, чем потом отковыривать сахар от стенок сахарницы.
А если у вас закристаллизовался коричневый сахар, то есть способ обратить на время процесс вспять: добавьте кусочек свежего хлеба или несколько кусочков яблок. Влага из них перейдет в сахар, и он станет снова рассыпчатым.
- Пришла ко мне в гости подруга. Пошли на кухню чай пить. Я пью без сахара, а ей сахар нужен. Открываю сахарницу, черпаю сахар ложкой — глядь, а там какой-то узелок. Откуда там взялся — ума не приложу. Подруга у меня суеверная, говорит, мол, мало ли это что, выкинь скорее. Чай пить отказалась, ушла. Ну я узелок выкинула, а мысли об этом из ума не выходят. Спросила мужа, тот не знает ничего. А на следующий день позвонила маме, и оказалось, что это она еще 3 дня назад положила зерна риса в узелке мне в сахарницу, чтобы сахар не комковался. Ну а сказать мне сразу нельзя было, спрашивается? Я уже не знала, что думать.
Ничего не выбрасывали
Нашим бабушкам поневоле приходилось быть бережливыми. Но сейчас, когда в моде разумное потребление, стоит попробовать перенять их привычки. Когда мы готовим, у нас часто остаются остатки овощей: кусочки лука или моркови, которые уже никак не натереть на терке, половинка болгарского перца, которая лежит в холодильнике, пока не испортится и не отправится в мусорное ведро. А можно сразу эти кусочки кидать в пакет и, когда наберется достаточно, использовать для ароматного бульона.
Ну и все мы помним, как мамы делали гренки из вчерашнего хлеба, а остатки каши, картошки или макарон превращали в аппетитные запеканки.
А у меня часто пропадал раньше хлеб — я пеку в хлебопечке, и семья сразу набрасывается на свежий, а старый так и лежит, пока не испортится. Я начала куски старого заранее кидать в заморозку — такой хлеб отлично подходит для котлет, да и разморозить его в микроволновке для еды — дело одной минуты.
Ставили на стол баночку горчицы
Загляните в свой холодильник. Что вы там найдете из соусов? Наверняка, майонез, кетчуп, соевый соус... Наши бабушки же веками использовали обычную, давно забытую горчицу — она отлично разжигала аппетит.
Кроме того, горчица могла замедлить порчу мяса. Если вы купили кусок мяса, но готовить его не собираетесь в ближайшее время, покройте его тонким слоем классической острой горчицы и смойте перед самой готовкой. Так мясо, не заветриваясь и не портясь, пролежит в холодильной камере 2-3 дня.
А я, после того, как у меня появилась хлебопечка, стараюсь время от времени печь горчичный хлеб. Его аромат просто великолепный и вкус кажется богаче.
Если вдруг вы захотите попробовать, вот рецепт:
- 230 мл холодной воды;
- 1 столовая ложка растительного масла — лучше горчичного;
- 1 чайная ложка соли без горки;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1/2 — 1 столовая ложка горчицы — горько не будет, не переживайте, горечь исчезает при выпечке;
- 400 грамм пшеничной муки (я иногда до трети заменяю цельнозерновой);
- 6 грамм сухих дрожжей.
Заливаю в чашу воду, добавляю соль, сахар, масло, горчицу. Засыпаю муку и, сделав наверху небольшое углубление, добавляю дрожжи. Ставлю печься в самый обычный режим (у меня это 2 часа 53 минуты). Иногда я ставлю хлеб и забываю об этом, а родные через пару часов начинают ходить и спрашивать: «А чем это так вкусно пахнет?» А я вроде как и не готовлю ничего.
Лично я, когда подолгу готовлю какое-то блюдо на кухне, вспоминаю фразу Фамусова «Ешь три часа, а в три дни не сварится!» Поделитесь в комментариях своими любимыми цитатами или бабушкиными хитростями. А заодно посмотрите добрую статью о гостеприимстве.
Комментарии
Кулинарные хитрости моей бабушки (1912 г.р) ушли вместе с ней в 1993 году.
Она пекла изумительно, но не по рецептам, а из головы.
И мерка для муки, сахара, соли у нее была в руке - когда я спрашивала, сколько чего она кладет, показывала мне пальцами или горсточкой)