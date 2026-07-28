17 человек, которым старые вещи достались с душевной историей в придачу

Иногда самые ценные приобретения — вовсе не новые, только что с фабрики вещи, а те, что уже прожили долгую жизнь. В пыльных реликвиях с дачи, книгах с антресолей в съемной квартире или рюкзаке, доставшимся от родителей, нередко скрывается душевных историй больше, чем кажется на первый взгляд. А их мягкий шарм, неподвластный времени, напоминает нам о любимых людях и их маленьких радостях, и эти воспоминания с годами становятся только теплее.