А купюры эти были в ходу, или уже денежная реформа была? В 90-е были и постоянные обмены денег, и инфляция зашкаливала, так что бытовая техника часто продавалась за у.е. - условные единицы, т.е. за валюту - доллары.
17 человек, которым старые вещи достались с душевной историей в придачу
Иногда самые ценные приобретения — вовсе не новые, только что с фабрики вещи, а те, что уже прожили долгую жизнь. В пыльных реликвиях с дачи, книгах с антресолей в съемной квартире или рюкзаке, доставшимся от родителей, нередко скрывается душевных историй больше, чем кажется на первый взгляд. А их мягкий шарм, неподвластный времени, напоминает нам о любимых людях и их маленьких радостях, и эти воспоминания с годами становятся только теплее.
- В начале 90-х завели собаку и мать решила сшить ей куртейку — гулять в морозы. Из бабкиной плюшевой жакетки. А когда начали распарывать подклад, оттуда выпала заначка — четыре бабкиных пенсии! Всегда знали, что она запасливая была — но ранее ничего не нашли. А когда-то это деньжища были!
- Однажды парень притащил грязный, пыльный рюкзак, сказал, что он достался ему от бати и попросил пришить лямку. А я вообще с иголкой на «вы»! Посоветовала отнести эту реликвию в ателье. В итоге с парнем разбежались, а рюкзак остался на балконе. Решила выкинуть, по привычке прощупала карманы и аж глазам не поверила: у меня в руках оказалась целая стопка фоток его родителей — на обратной стороне к каждой история. Зачиталась, и так жалко мне стало, что мы по-глупому расстались. В общем, я ему написала и мы решили, что попробуем еще раз.
Строительная бригада во время ремонта дома нашла в стене эти вещи, похожие на брошки. Дом был построен в 1900 году. Когда дергаешь за веревочку, глаза у полумесяцев начинают вращаться
В оригинале написано, что это коллекционная оловянная игрушка "Человек на луне", выпущенная в 20-30х годах в Германии. Стоимость в зависимости от сохранности.
- Как-то выносила мусор, смотрю — выброшена целая груда разных вещей и барахла, а сверху, как на троне, — большой плюшевый медведь, очень старый. Мне стало жалко мишку, подумалось: вот, кто-то когда-то его любил, может, обнимал, а теперь он никому не нужен. Взяла и забрала его. Медведь был немного разорван на боку. А когда я запустила в него пальцы, мамочки мои, я нащупала внутри большой, тоже старый ключ. Какую тайну хранил косолапый? Кто и зачем спрятал ключ в мишке, и от чего был этот ключ? Вот настоящая детективная история, прямо завязка для детектива, но, видимо, это навсегда останется тайной... Ключ я повесила мишке на шею: пусть он навсегда останется хранителем этой тайны. А мишку с ключом я передала в музей игрушек.
Не перестану удивляться, откуда смелость у людей - мало того, что неизвестно в чем этот медведь испачкан, так и внутри "сюрпризы" могли быть еще более детективные.
- Во дворе своего дома я нашла сгнившую деревянную коробку с полудрагоценными камнями, зарытую возле забора. Они все были разноцветные и невеликой стоимости. Предполагаю, это был детский «клад», спрятанный в безопасном месте и давно забытый. Там были очень красивые камни, и я выложила ими дно своего маленького фонтана.
Шикарная история! Выложить дно фонтана полудрагоценными камнями - это же шик, блеск, красота. Обычно, для этого используют поделочные камни или стекло, а здесь прямо по-богатому.
Мужчина случайно купил в комиссионке гравюры Утагавы Кунисады, которым более 160 лет. Принес их домой, снял заднюю часть рамы и с удивлением обнаружил, что они подлинные!
- Сегодня гуляла по рынку в Дели, увидела игрушки, думаю, дай зайду, гляну. Смотрю — старые пыльные коробки от Барби. Говорю продавцу: «Дай посмотреть, что внутри». А тот: «Не дам, плохое качество». Уговорила, отдал, но стал цену накручивать, договорились как-то. По сути — купила кота в мешке. А оказалось — это редкая Барби 2010 года. Все целое, все аксессуары на месте. Потом прочитала, что это индийская актриса Катрина Каиф, первая индианка, с которой сделали Барби.
- А я нашла в маминой квартире, в коробке из под пылесоса «Уралец» двести! коробков старых спичек! С красивыми этикетками! Спичками пользовалась 4 года, этикетки продала коллекционерам на Авито. Спасибо маме!
Какая запасливая мама! У меня родители тоже покупали в запас и спички, и мыло, и стиральный порошок, и постельное бельё, полотенца, скатерти, отдельные фарфоровые тарелки, чашки, бокалы, словом, всё, что удавалось достать в эпоху дефицита.
Нашла в чулане на даче бабушкину конфетницу. Долгие годы она там пылилась и покрывалась паутиной. А теперь это красивая ваза для полевых цветов
У меня точь-в-точь такая конфетница, подаренная мамой. Я сначала думала, что она хрустальная, но нет, она сделана из рифлёного стекла.
- У меня руки недавно дошли-таки до антресоли. Квартира съемная, но хозяину откровенно плевать на вещи там. Ну и полезла я антресоль разгребать, мне кладовки что-то маловато стало. Сколько там книг! Сортировала по году издательства, тиражу и сохрану. Таковых насортировалось три пакета, которые аккуратно стоят на антресоли. Ну и когда у меня, интересно, дойдут руки уже до них, рассортировать опять — посредством изучения в интернете, могут ли они что-то стоить...
- Мои знакомые лет 30 назад получили в наследство дом, построенный до революции. Решили сделать ремонт и стали отдирать обои. Нашли слои дореволюционных газет и стали читать. Интересно же. Потом решили, что читать нельзя, а то никогда не закончат ремонт.
Это точно! Если начинаю что-то читать, то все остальные дела побоку.
Вот такие рубашки вручную расшивала моя бабушка. Та еще мастерица была! Даже носить их еще можно, но я храню как памятную реликвию
- Дедушка моей мамы на ее восемнадцать лет подарил кольцо. Золотое, с простым камнем. Но как же в него влюбилась еще в детстве! Мама как-то стала нам, своим трем дочерям, раздавать украшения. Я сказала, что мне только это кольцо. Да и обещала она его той, кто первая внука родит. Я выполнила условие. Теперь оно мое. Но странно другое — кольцо мамино, а, глядя на него, вспоминаю дедушку.
История отличная, но если дедушка был мамы, то для её дочери он - прадедушка.
- В 1986 году мы купили дом. Вскоре после покупки обнаружили под половицами бумаги. Самыми интересными оказались любовные письма от мужчины из соседнего города. А в начале 90-х к нам приехала пожилая женщина, которая выросла в этом доме и хотела снова его увидеть. Мы показали ей письма — она сказала, что они были написаны ее сестре, но она никогда не слышала о человеке, который их написал, а ее сестра вышла замуж за другого.
Эти серьги из золота и янтаря бабушка подарила своей внучке. Ну роскошь же!
- Дом моих родителей был построен в начале 20-х годов главой семейства. Его трое детей оставили отпечатки своих ладоней, инициалы и год постройки на цементе. Это было в углу подвала, поэтому мы не сразу заметили. Но много лет спустя к нам зашли пожилая женщина с дочерью. Оказалось, что дом построил ее отец! В доказательство она показала нам несколько фотографий, сделанных еще на этапе строительства.
Автор фото унаследовал от бабушки шкатулку Фаберже. Вот это, понимаю, реликвия!
Иногда самые ценные сокровища — вовсе не те вещи, что стоят дорого, а те реликвии, что хранят теплые воспоминания, душевные истории или напоминают о родителях и других близких людях.