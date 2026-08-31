14 жизненных историй о том, как техника показала чувство юмора
Современные технологии созданы, чтобы облегчать нам готовку, уборку или поиск нужной информации, но иногда техника буквально идет вразнос. Все эти умные устройства, приложения и гаджеты так встроились в наш быт, что регулярно становятся источниками забавных и нелепых ситуаций. Некоторые из них вызывают хохот, другие превращаются в яркие воспоминания. Собрали случаи, которые точно заставят вас улыбнуться.
- Когда прихожу домой после сложного рабочего дня, кричу Алисе: «Включи фанфары и аплодисменты». Однажды захожу на кухню и тут громкий мужской голос: «Аплодисменты!» А потом звуки хлопков и торжественная музыка. Ничего себе! Проверила колонку, а это, оказывается, на крыше торгового центра под окнами в разгаре какое-то шоу со зрителями.
- Подарила мужу на день рождения умную колонку. У него появилась привычка: приходить домой и спрашивать у нее, как дела. В какой-то момент муж, как обычно, спросил игриво: «Ну что там моя жена делала, пока меня не было? Баловалась?» И тут колонка как выдаст: «Нет, Наташа просто встречала мужчину». Я аж обомлела. Сантехник реально был.
- У нас были умные лампочки и колонка. И вот, середина ночи, я спала, муж работал в ночную смену. Видимо, на улице была гроза. А у умных лампочек такая особенность — они автоматически включаются на полную яркость при возобновлении подачи электроэнергии. Итак, я сплю, тут в спальне включается свет, и я слышу голос умной колонки: «Привет». Излишне говорить, что больше мы никогда этими гаджетами не пользовались.
- Мой старший брат подарил нашей бабушке смартфон. Телефон покупали в первую очередь для звонков, но бабуля неплохо так освоила соцсети и мессенджеры, поэтому общаемся мы теперь постоянно. Каждый день получаем от нее картинки, видео с огорода и сада, но мое любимое — это голосовые сообщения, в которых мяукают бабушкины коты, их целых 5, поэтому есть, что слушать. После таких голосовых бабушка всегда пишет: «Угадайте, чье это мяуканье?» А я, кстати, еще ни разу в этой игре не проиграла.
- Моя умная колонка каким-то образом истолковала шум вентилятора как просьбу предоставить информацию о планете Венера.
- Как-то раз мне в телефоне начали поступать целевые рекламные объявления о всевозможных товарах и услугах, связанных с вечеринками по случаю дня рождения. До моего дня рождения оставалось несколько недель. Я спросил у жены, что происходит, так как знаю, что в ее семье часто устраивают сюрпризы. Она подтвердила, что это был ее план и она искала кое-что в интернете. Однако теперь сюрприз испорчен, спасибо умной колонке.
- На юбилей подарили бабуле умную колонку, чтоб не скучала. Через неделю спрашиваю, как ей подарок. Бабуля почему-то смутилась, но колонку похвалила. И вот, гостим у нее с мужем, остались ночевать, и вдруг посреди ночи колонка как заорет: «Не гаси свет, красавица!» Мы с мужем аж подскочили. Стучимся к бабуле, а та сидит на кровати, вся смущенная. Оказывается, она выбрала в настройках мужской голос, попросила колонку говорить ей каждый вечер комплименты и вовсю флиртует с ней.
- Сидела дома, трещала по телефону с подругой. Тут слышу ключ в замке, вернулся муж с работы. Я сбрасываю вызов. Он заходит на кухню, видит все это и спрашивает: «С кем это ты там болтала? Чего замолчала сразу?» Я только рот открыла, как вдруг наша колонка оживает: «Максим, Мария обсуждала...» Я насторожилась, а она дальше выдает: «...что для борща дома нет свеклы, и нужно срочно сходить в магазин». Я стою, глазами хлопаю. Муж смотрит на меня и спокойно так: «Так а чего не позвонила? Я бы купил по дороге. Ладно, сейчас схожу». Умная колонка впервые в жизни меня поддержала. Но от греха подальше я ее теперь из розетки выдергиваю, когда подругам звоню. Кто знает, чью сторону она выберет в следующий раз.
- Собиралась утром на работу, на носу — важное совещание. Чтобы уж точно не проспать, решила попросить умную колонку меня разбудить. Утром просыпаюсь, смотрю на часы — проспала на целый час! Кричу: «Ты почему меня не разбудила?!» А колонка мне выдает: «Извините, но вы вчера сами говорили, что хотели бы хорошенечко выспаться». И ведь не поспоришь — желание исполнила. С тех пор ставлю будильник на старом добром телефоне, а то мало ли.
- У меня новый вентилятор от Xiaomi, и система «умного дома» умеет с ним взаимодействовать. И вот я, такая, сижу у себя на кровати и все никак не наиграюсь: «Включи! Переключи!». А ведь сегодня даже не жарко! Наверно, это из-за физической составляющей: я говорю слова и делаю ветер! Как дитя малое.
- Мамина сестра купила такую же колонку, как мама, и вот они по телефону обсуждают, что новая колонка какая-то своенравная. Тут к разговору подключается мамина (старая) колонка и говорит: «Это она нервничает...Нужно время, это пройдет».
- Как-то нужно было позвонить мужу, не могла найти телефон. Поэтому говорю колонке: «Набери мужа». Тишина. Я снова: «Эй, набери мужа». Опять никакой реакции. Я разозлилась, кричу своему айфону: «Эй, Сири!» И тут колонка наконец-то реагирует: «Я не Сири, но она мне очень нравится, я даже написала о ней стихотворение», и начинает зачитывать мне это стихотворение.
- Бабушка переносила Алису и колонка ей вдруг говорит: «Вы меня уронили». Бабуля пытается доказать, что нет. Диалог у них был долгим:
— Уронила!
— Нет, не роняла!
Бабушка махнула рукой и выключила ее. Позже ставит музыку, а Алиса ей: «И все же вы меня уронили».
- Недавно ко мне в гости приезжали родители. Я показала им их комнату, вышла, а через несколько минут слышу, как мама вопит: «Включи будильник!!!» Я в непонятках вернулась, а там родители возмущаются колонкой, которая не хочет ставить им будильник. Я просто на все это посмотрела и такая: «Мам, пап, у меня нет умной колонки. Я поставила вам на тумбочку обычный будильник». Занавес.
Технологии не всегда работают так, как мы ожидаем, зато такие истории помогают с юмором относиться к цифровым курьезам.
Комментарии
Ночь, спим. И вдруг, на полную громкость сам включается телевизор, и начинает грохотать каким-то боевиком. Вскакиваю, в ужасе озираясь, ничего не понимаю, как так? Оказалось, кошка запрыгнула на кровать, и с комфортом улеглась на пульт от телевизора, а он сработал.