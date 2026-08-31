14 жизненных историй о том, как техника показала чувство юмора

Современные технологии созданы, чтобы облегчать нам готовку, уборку или поиск нужной информации, но иногда техника буквально идет вразнос. Все эти умные устройства, приложения и гаджеты так встроились в наш быт, что регулярно становятся источниками забавных и нелепых ситуаций. Некоторые из них вызывают хохот, другие превращаются в яркие воспоминания. Собрали случаи, которые точно заставят вас улыбнуться.