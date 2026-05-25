15 книг, которые до краев наполнены нежностью, счастьем и надеждой

Тиффи и Леон живут в одной квартире, спят в одной кровати и при этом никогда не встречались. Тиффи срочно нужно съехать от бывшего парня, и лучше в квартиру подешевле. Леон Туми работает по ночам в хосписе и нуждается в деньгах. И тогда они находят сумасшедшее, но в тоже время идеальное решение: Леон будет жить в квартире днем, а Тиффи — ночью и на выходных. Они видят только следы друг друга — грязные чашки, разбросанные туфли, шарфы и книги — и пишут друг другу записки: о том, кто должен вынести мусор, убрать вещи, починить отопление. А еще делятся новостями о ревнивой девушке, навязчивом бывшем, друзьях и проблемах на работе. Можно ли построить настоящую крепкую связь с другим человеком, если в вашем распоряжении только записки?