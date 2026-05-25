15 книг, которые до краев наполнены нежностью, счастьем и надеждой
Как только наступают долгожданные выходные, нам сразу трудно определиться с планами. Может убраться в квартире? Или сходить к друзьям, повеселиться целый день, слушая их смешные и такие живые истории? А можно провести тихий вечер в уютном кресле с душевной и трогательной историей, переворачивая страницы и возрождая веру во все хорошее. Среди всего многообразия литературы не так-то просто выбрать книгу, которая вызовет улыбку и приятное послевкусие, поэтому мы сделали для вас подборку именно такого чтива.
«О всех созданиях — больших и малых», Джеймс Хэрриот
С багажом свежих знаний и дипломом ветеринара молодой Джеймс Хэрриот прибывает в Дарроуби, небольшой городок, затерянный среди холмов Йоркшира. Нет, в учебниках ни слова не говорилось о реалиях английской глубинки, обычаях местных фермеров и подлинной работе ветеринарного врача, о которой так мечтал Хэрриот. Но в какие бы нелепые ситуации он ни попадал, с какими бы трудностями ни сталкивался, его всегда выручали отличное чувство юмора и бесконечная любовь к животным.
- Коллега посоветовала мне книжку. Говорит, ничего о ней не смотри, просто начинай читать. Ну ладно, как раз долгие выходные, открыла и понеслась. Книга захватила сразу же. И я поняла, насколько нас всех медиа держит в напряжении. Я в каждой главе ждала ужасающую катастрофу, потому что ну во всех историях же так должно быть? Ан нет, все просто чудесно, мило и спокойно. Все выходные мне снились овечки и бескрайние поля. Теперь ищу кого-то, кому могу также посоветовать эту книгу.
«Верные враги», Ольга Громыко
Встречи девушки — оборотня Шелены и колдуна Вереса далеко не всегда проходили мирно. Тем удивительнее то, что когда Вересу понадобилась помощь, именно Шелена не прошла мимо. Вскоре им предстоит скрываться от таинственных врагов, отбиваться от хищников и распутывать сложнейший заговор темных сил. И по иронии судьбы этот на этом пути рядом всегда будет верный враг, готовый в нужный момент поддержать. Это история не столько о магии о оборотнях, сколько о вере и настоящей дружбе.
- Дочь-подросток вечно сидела в телефоне. А тут вдруг вцепилась в книгу, сидит и хихикает. Я спросила, что читает, а она отмахнулась. Когда она легла спать, я решила взглянуть. По обложке ерунда какая-то. Утро, дочь собирается в школу, заходит на кухню и видит, как я сижу, сна ни в одном глазу, дочитываю книгу, хохочу и поедаю пирог с чаем. На работе весь день клевала носом, но оно того стоило.
«Если ты мне скажешь — приди, я брошу все... Только скажи мне — приди», Альберт Эспиноса
Героя этой повести зовут Дани. Мальчиком он потерял родителей и сбежал из дому... от недостатка любви. А став взрослым, никак не может справиться со своими детскими комплексами, и только разрыв с любимой женщиной помогает ему преодолеть их и вернуть ее любовь. Дани выбрал замечательную профессию — находить и спасать пропавших детей. Сейчас он летит на Капри, чтобы вернуть похищенного сына одного судьи. Особый дар героя — понимать детей, ощущать их чувства, сопереживать, вникать в их проблемы — помогает ему спасти мальчика и попутно обрести себя самого, свое истинное «я»..."
- На работе уже совсем заездили, два года без отпуска. Как-то мне в руки попала книга. Честно признаюсь, купила ее только потому, что она была очень дешевая. Прочитала за вечер. А утром мне директор звонит, мол, где ты, совещание уже идет? А я ему так спокойненько: «А я отпуск беру на две недели». Он умолял отложить, дескать, работать некому, а я ни в какую. У меня уже собран чемодан, лечу на побережье гулять вдоль моря, смотреть на маяки и есть горячую выпечку. Когда вернулась, посмотрела на свою работу свежим взглядом и за голову схватилась. Это ж надо настолько себя загонять! Ушла и нашла другое место. Где меня ценят и платят нормально.
«Нортенгерское аббатство», Джейн Остин
Может ли история любви сочетать в себе романтизм и искрометный юмор? Способна ли история приключений одновременно захватывать и смешить? Может, если речь идет о «Нортенгерском аббатстве». Это самая ироничная и самая озорная книга Джейн Остин. Главная героиня Кэтрин начиталась готических романов и с этим багажом отправилась узнавать мир. За каждым перешептыванием ей мнится заговор, а за стенами старого аббатства — мрачная тайна. Однако реальность оказывается куда как проще. Это история о том, как непросто бывает вписаться в общество и как тяжело чувствовать свое одиночество. И все же именно чувство юмора, здравый рассудок и добрые друзья рядом помогают почувствовать землю под ногами.
- В студенческие годы начала встречаться с парнем. Очень нервничала и стеснялась, не знала о чем говорить. Ну и взялась пересказывать роман, что недавно прочитала и над которым хохотала до слез. Свидание вышло провальным, он не перезвонил. А через пару месяцев появляется на пороге с цветами и говорит, что прочитал книгу. Это женский роман и я не должна говорить его друзьям, но ему понравилось. И поэтому позвал на свидание снова. Большой любови не вышло, но несколько лет мы повстречались. Считаю, что со своими первыми отношениями я справилась только благодаря смеху и Джейн Остин.
«Под солнцем Тосканы», Фрэнсис Мейес
Тоскана — настоящий рай на земле, уникальное сочетание истории, культуры и традиций. В этот регион Италии хочется возвращаться снова и снова. Что и сделала Фрэнсис Мэйес. Не устояв перед соблазном купить фермерский дом в окрестностях Кортоны, она вырвалась из суеты Сан-Франциско и решила наслаждаться солнцем, ароматами фруктов и трав, изучать этрусские традиции, мечтать и постигать тонкости местной кухни. Читатели вместе с главной героиней будто отправляются в путешествие по живописным уголкам сельской Италии, становятся сопричастными к классической архитектуре и заново открывают себя.
- Заказала книгу онлайн, а потом залезла в отзывы. А там все одно: «Скукотища». Чуть не отменила заказ. И все же книгу прочла, поняла, что отзывы — чушь. Вдохновилась и поехала в Италию. Там первым делом приехала на рынок, попросила цветки цукини. А женщина за прилавком как давай хохотать. Сразу поняла, какую книгу я прочитала. Цветки мне не достались, был не сезон. Но именно с этой книги началась моя любовь к Италии, ее культуре, тихой сельской жизни и необычным вкусностям.
«Кафе „Пряная тыква“», Лори Гилмор
Дженни Эллис получает в подарок от своей тети кафе «Пряная тыква» в крошечном городке Дрим-Харбор. Для героини это прекрасный шанс начать жизнь с начала. Ей удается достаточно быстро вписаться в местную жизнь, в этом ей помогают ярмарки выпечки, книжные клубы и встречи с городским советом. И только местный фермер Логан Андерс, кажется, совсем не в восторге от новенькой. Он слишком привык к своему образу жизни и не собирается ничего менять. Но ведь это история о вторых шансах.
- Увидела книгу в каких-то списках про «уютное чтиво». Многого не ожидала, это же просто какой-то любовный роман. И все же я была не права. То есть да, это любовный роман, но все же не такой, каких сейчас много. Под впечатлением была пару месяцев. Все ходила по кофейням, пробовала вкусности и искала своего милого фермера в клетчатой рубашке. Пока не нашла, но книга все равно чудесная.
«Колдовской апрель», Элизабет фон Арним
Что ждет четырех эксцентричных англичанок из разных слоев общества, сбежавших от лондонской слякоти на Итальянскую Ривьеру? Отдых на средневековой вилле, возвращающий радость жизни, или феерическая ссора с драматическим финалом? Ревность и конкуренция или преображение, ведущее к искренней дружбе и настоящей любви? Легкая, полная юмора книга стала настоящей классикой для многих поколений читателей.
- С мужем жили как соседи: просто делили быт. Но тут мне попалась одна книга, и я поняла: пора что-то менять. Начала паковать чемоданы. Когда он зашел и увидел меня среди горы вещей, я ждала чего угодно, но только не того, что он увидит мой билет на самолет и просто спросит: «Можно мне с тобой?» Я действительно собиралась улететь одна к морю, но этот момент всё изменил. В итоге мы полетели вдвоем.
«Век чудес», Карен Уокер
Все началось в субботу, обычную калифорнийскую субботу, когда Джулия, проснувшись, узнала, что с Землей происходит что-то непонятное. Длиннее становятся дни и ночи. Меняется сила тяжести. Странно ведут себя птицы. Мир меняется стремительно и необратимо. Нестабильным становится само время. И что же делать девушке, когда все вокруг настолько хрупко? Возможно, просто продолжать жить, открывать для себя прелесть первой любви, скучать по дедушке, прогуливаться вдоль моря и ловить все, что может дать этот мир.
- Меня тогда бросил парень. Причем так некрасиво, не порядочно. Я была потрясена, а у меня на следующий день билет в путешествие по горам. Я была в прострации, но поехала. И чтобы не скучать в автобусе, открыла книжку, что давно была в списке ожиданий. Как же вовремя она мне попалась! Я всю неделю бродила по горным тропам, читала потихоньку книжку и приходила в себя. С тех пор перечитываю каждый раз, как становится грустно.
«Путешествие на Кон-Тики», Тур Хейердал
В 1947 году Тур Хейердал и пять товарищей отправились в рискованное морское путешествие, получившее название «Экспедиция Кон-Тики». Хейердал хотел пересечь Тихий океан на бальсовом плоту, чтобы доказать, что Полинезия заселена южноамериканскими индейцами. Никто не думал, что ему это удастся. Вместе с командой он сделал невозможное: преодолел восемь тысяч километров по открытому морю. Книга написана по материалам экспедиции и описывает пошаговую подготовку к ней и непосредственно само путешествие: от сбора средств до месяцев жизни на Маркизских островах вместе с местными жителями.
- Еду на работу, автобус, час-пик, толпа. Все сонные и раздраженные. Я оглядываюсь по сторонам и замечаю ее. Стоит возле дверей женщина, немного в годах, в смешном берете, читает книгу. И главное — очень счастливо улыбается. Я тогда постеснялась подойти, но весь день думала, что же она такого читала, что так улыбалась. А на следующий день снова ее увидела. С той же книжкой и такой же сияющей улыбкой. Снова не подошла, но смогла подглядеть обложку. Потом сразу же нашла книгу и она меня поглотила. Тоже ходила и постоянно улыбалась. А в голове приключения, далекие острова, огромные океанские волны и полное умиротворение.
- Сын читает разве что из-под палки, уж чего я только не пробовала: фэнтези, фантастику, детективы. Сидит в видеоиграх. А тут вдруг попросился на плавание. Вот это номер! А вечером с книжкой сидит. Смотрю на название и понимаю, откуда ноги растут. Он же читает «Путешествие на Кон-Тики». Кажется, если его всерьез это увлечет, то одним плаванием дело не ограничится. Эх, не было печали.
«Невеста», Карина Демина
Этот мир населен не только людьми, но и альвами и железными псами. Их совместное существование никогда не было простым, но теперь осложнилось до крайности. Тем временем Эйо, полукровке, нужно за Перевал — в самое сердце земель железных псов. И в пути она встречает Одена, ослабшего и почти слепого чужака. В пути их ждет немало испытаний и главное из них — зарождающиеся чувства. Но что же им делать, если любовь между ними сделает их обоих изгоями? История о настоящей чести, силе духа и силе в любых обстоятельствах оставаться собой. И вишенкой на торте — необычные расы, как раз для тех, кто уже пресытился вампирами и эльфами.
- Я поехала в отпуск с подругой и как-то раз на пляже от скуки взялась за книжку, что подруга привезла и уже дочитала. Ожидания мои были очень низкими, на обложке только типичного накаченного длинноволосого красавчика не хватало. Как же я была не права! Отпуск почти прошел мимо меня, подружка чуть не силой утаскивала поплескаться в море, а мне не терпелось на берег. Потом узнала, что есть и продолжение и счастью моему не было предела.
«Кафе на краю земли», Джон Стрелеки
Джон, главный герой, как и многие из нас, был пассажиром в поезде собственной жизни, пока случайный поворот судьбы не привел его в загадочное кафе «Почему» на самом краю земли. Одна беседа с его мудрыми обитателями, одна ночь, полная откровений, навсегда меняет его представление о смысле существования. Эта книга — не просто история, это атмосферное путешествие к самому себе, где тишина океана и шепот звезд помогают услышать свой внутренний голос.
- Только что прочитала книгу «Кафе на краю земли». Начала читать просто от бессонницы, за час все закончила. Очень легкая, читается просто, но при этом оставляет что-то теплое внутри. Не скажу, что в книге есть какая то глубина, но сейчас это то, что мне было нужно. Лежу и обдумываю. Верите ли вы в то, что книга может придти «вовремя», даже если она такая простая, не какой то шедевр?
- Однажды я прочитала книгу «Кафе на краю земли». На следующий день я уволилась с хорошей стабильной работы в «никуда» и ушла от «мужчины», с которым прожила 11 лет. Счастлива, что наконец-то выбрала себя.
«Квартира на двоих», Бет О’Лири
Тиффи и Леон живут в одной квартире, спят в одной кровати и при этом никогда не встречались. Тиффи срочно нужно съехать от бывшего парня, и лучше в квартиру подешевле. Леон Туми работает по ночам в хосписе и нуждается в деньгах. И тогда они находят сумасшедшее, но в тоже время идеальное решение: Леон будет жить в квартире днем, а Тиффи — ночью и на выходных. Они видят только следы друг друга — грязные чашки, разбросанные туфли, шарфы и книги — и пишут друг другу записки: о том, кто должен вынести мусор, убрать вещи, починить отопление. А еще делятся новостями о ревнивой девушке, навязчивом бывшем, друзьях и проблемах на работе. Можно ли построить настоящую крепкую связь с другим человеком, если в вашем распоряжении только записки?
- Я тогда выбирала что почитать. Хотелось чего-то легкого, воздушного и немного про любовь. Попалась мне на глаза «Квартира на двоих», сразу и начала. Выходной пролетел незаметно. Вечером созвонилась с подругой, что в Британии живет, рассказала про эту книжку. Она сказала, что это судьба, они как раз на книжном клубе обсуждали ее. Проболтали мы тогда несколько часов. Осознали, как сильно соскучились. Так что я решила взять отпуск и поехать к ней. Мы давно не виделись, школьная дружба уже почти затихла. Но вот у меня снова есть чудесная подруга.
«К югу от границы, на запад от солнца», Харуки Мураками
Рассказ о молодом преуспевающем человеке по имени Хадзимэ, владельце джазового бара, который спустя много лет встречает свою подругу детства — Симамото. В свое время он был в нее влюблен. Страсть просыпается вновь. История раскрывает тему любви и утраченных возможностей. И, как и принято в японское литературе, все это приправлено рассуждениями о том, что же такое человеческая душа и как дальше жить в этом мире.
- В 24 года впервые в жизни прочитала книгу на одном дыхании. Читала на работе, в автобусе, в стоматологии и потом всю ночь. Теперь какая-то пустота внутри и странные эмоции после концовки. Хочется что-то похожее почитать.
«Длинноногий дядюшка», Джин Уэбстер
История Джуди типичная для сказочной Золушки. Сирота, воспитанная в приюте, не потеряла веры в добро и удачу. Одаренная от природы, она поставила цель стать писательницей и достигла ее. Она много и упорно работает. Каждый день приносит ей открытия. Она незнакома с обычной жизнью, такой привычной для нас, и потому попадает в смешные ситуации. Все ее образование ограничивалось знанием жизни в приюте. Но вот, силою судьбы она поступает в колледж, где сталкивается с совсем другим миром. Миром самообразования по ночам, веселых проделок, театров и даже переписок с мужчинами. Вторым названием этой книги должно быть «Оптимистичные письма Джуди Аббот».
- Я переехала в Корею и узнала, что эту книжку там постоянно везде упоминают. Считается, что эту историю все вокруг знают. А я не знаю! Хотя подобные книги постоянно читала. Решила восполнить этот пробел, чтобы понимать, о чем все вокруг говорят. И правда, книга оказалась доброй, чистой и романтичной, местами наивной. Думаю, в детстве она мне бы точно понравилась.
- Мы с парнем вместе уже 7 лет. Мне уже хочется семью, детей. А он и не чешется. Я намекала на брак, но без толку. Я решила, что не хочу тратить на это свою жизнь и начала присматриваться к симпатичным коллегам. А потом взяла и написала парню письмо. Да, прямо ручкой на бумаге. Постаралась как можно более весело описать свой день. Он ответил, в мессенджере, но все же ответил. Так мы снова сблизились. И да, он сделал мне предложение, скоро свадьба. Не нужен мне никто другой. А идею с письмами я подцепила из давно прочитанной книжки. Перечитала вот и вдохновилась.
«Апельсиновая девушка», Юстейн Гордер
Два рассказчика, отец и сын, создают сюжет, который может навсегда изменить ваши представления о жизни, ее скоротечности и любви. Эта история о том, как 15-летнему юноше Георгу вручили совершенно случайно найденное письмо, которое 11 лет назад адресовал ему отец. Вся книга — это письмо, периодически прерываемое комментариями, мыслями и рассуждениями читающего его Георга. Книга очень светлая, трогательная, жизнеутверждающая. Здесь можно найти тонкие мысли о любви, о неслучайных случайностях, о взаимосвязи всего существующего на земле, о смысле нашего существования, об удивительности, чудесности мира, об отношениях отцов и детей и еще много-много всего.
- Я прочитала книгу и была уверена, что должна встретить свою любовь как там, выбирая апельсины. Постоянно наряжалась и ходила по рынкам, искала самые лучшие. А в меня никто не влюблялся! Плюнула на это и забыла. А спустя несколько лет на рынке вдруг подходит ко мне мужчина и говорит, что я с таким потешным лицом сейчас выбирала картошку, что он не мог не подойти. Мы разговорились. Ну и что, мы замужем теперь. Я до сих пор ему в шутку припоминаю, что он не подошел ко мне, когда я была с мешком апельсинов!
Как вам такая подборка? Какими книгами вы бы ее дополнили?
