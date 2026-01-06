10 книг, которые читаются так же легко, как вода течет
Каждая книга — это маленький мир, который может вас рассмешить, огорчить, озадачить и даже выбить землю из-под ног. Мы решили собрать в одном месте 10 книг, которые читаются легко и непринужденно вне зависимости от жанра. О каких-то мы узнали в соцсетях, что-то нам порекомендовали знакомые, а некоторые мы сами нежно любим и не можем не включить в статью.
«Последняя миссис Пэрриш», Лив Константин
«Если книгу посоветовал клуб Риз Уизерспун, то там точно должно быть что-то стоящее», — подумала я и добавила в корзину это произведение. И вот в одни дождливые выходные «Последняя миссис Пэрриш» спасла меня от генеральной уборки. Оторваться от хитросплетений сюжета довольно сложно. Зависть — великое чувство, и именно оно здесь сыграло злую шутку с одной из героинь: простушка Эмбер решает во что бы то ни стало отобрать прекрасную благополучную жизнь Дафны. И вроде сюжет кажется банальным, но оторваться невозможно до самого финала. Герои вызывают неподдельные эмоции от сопереживания до самой настоящей ненависти.
Почему нужно почитать эту книгу прямо сейчас? Да просто создатель «Форреста Гампа» и «Назад в будущее» Роберт Земекис уже снял по этому роману фильм, да еще и с Дженнифер Лопес в главной роли! Тут, конечно, каждый решает для себя — сначала читать или смотреть, но до премьеры еще точно есть время.
«Заблудившийся автобус», Джон Стейнбек
Стейнбек — настоящий мастер слова. Он написал много чудесных и художественных, и документальных произведений. Роман «Заблудившийся автобус» создает ощущение, будто вы стали невидимым и можете в реальном времени наблюдать за судьбами разных людей. Герои настолько разношерстные, что вполне возможно узнать в них себя. У каждого свои цели, взгляды и тараканы в голове. Но все эти люди отправились в путешествие: кто-то по делам, кто-то за мечтой, а кто-то от чего-то бежит. Их объединяет только одинокая закусочная у дороги и старенький автобус. Этот роман определенно понравится и любителям мелодрамы, и сторонникам психологических романов. Максимальное время прочтения — неделя, если вы ну очень занятой человек.
Серия книг о Стефани Плам, Джанет Иванович
Один раз я так зачиталась в метро, что пару раз хихикнула. Даже не заметила, что вокруг меня скопились люди. Когда начала пробираться к выходу, один паренек с ухмылкой спросил: «Простите, но это невозможно смешно, а как называется книга? Интересно, чем закончится». Я отчего-то гордо ответила: «Так это же именитая Джанет Иванович, книга о Стефани Плам, там целая серия». Несколько человек записали название в телефоны. Думаю, все они вспоминали меня добрым словом.
Каждая книга в серии читается проще, чем вывеска «технический перерыв, ушла на 5 минут», да и интригует не меньше. Образ героини просто бесподобен и вызывает бурю эмоций. А уж как хорошо прописаны второстепенные персонажи! Стефани волею случая стала охотницей за головами, и тут начались такие приключения... Для поклонников романтики книга тоже подойдет, ведь там сразу два крутых ухажера! Если вдруг вы сейчас решили, что имя Стефани вам знакомо по какому-то фильму, то забудьте это кино как страшный сон! Первую книгу действительно экранизировали, но даже неплохой актерский состав не помог картине и близко приблизиться к роману.
«Когда утонет черепаха», Слава Сэ
Вполне возможно, вы знакомы с творчеством это чудесного автора: его приключения сантехника покорили не одно сердце. Мы даже читали и перечитывали это все вслух в большой компании. Но «Когда утонет черепаха» — это что-то другое, хоть и не менее смешное. Книга увлекает не хуже модного сериала. А в центре романа — остров. Остров, на котором может произойти все что угодно, а его жители совершенно уверены, что живут на большой черепахе. Сказать что-то еще — испортить все удовольствие. Поэтому вам придется поверить нам и другим пользователям интернета, что это произведение — современный шедевр, читающийся на одном дыхании.
«Последний шанс», Джон Гришэм
Эту книгу довольно часто обсуждают в соцсетях и на форумах. И даже если вы далеки от спорта, а уж тем более — от американского футбола, стоит внести это произведение в список к прочтению. Кстати, оригинальное название книги — «Игра за пиццу». Тот случай, когда немного хочется упрекнуть переводчиков. Главный действующий герой — игрок, у которого все летит в тартарары, и он уезжает в Италию в поисках лучшей жизни.
Напоминает это произведение жизнь настоящего человека! Читается на одном дыхании, и сразу же хочется перечитать книгу еще раз. Заварите себе чай и окунитесь в эту чудесную историю, где сплетается разочарование футболиста и итальянский колорит. На всякий случай напомню, что речь об американской версии футбола.
«Все красное», Иоанна Хмелевская
А мне больше нравится " что сказал покойник" Иоанны Хмелевской. Там действительно читается за раз!
Помнится, взяла моя тетя в библиотеке книгу госпожи Хмелевской. На эту книгу там была очередь, поэтому давали ее на неделю. Обложка была мятая, книга весьма потрепанная. И вот две семьи залпом проглатывали сие произведение. Как оказалось, мы такие не одни. Вот, например, один из многочисленных отзывов о творчестве писательницы, а именно — о книге «Все красное»:
- Подруга дала маме почитать на денек книгу. Меня заинтересовало, чего это маман со смеху помирает. Дождалась, пока она заснула, стащила томик и читала до 3-х ночи, стараясь не ржать в голос. На следующий день стало понятно, что мы за книгу подеремся. В итоге, купили свой экземпляр — благо, каким-то чудом они еще были в книжном. © Monstra2uha / Dzen
«Семейное счастье», Лев Толстой
А прочитав "Крейцерову сонату", вообще, будете всеми силами избегать вступления в брак!
Немного удивились? Если честно, Толстого со школы не люблю. Мои брови поднялись очень высоко, когда подруга подсунула мне его книгу со словами: «Это тебе не „Анна Каренина“, это настоящий женский роман!» Кто я такая, чтобы не пойти на эксперимент: бросить книгу всегда можно. Начала читать и такая: «Вау! Да это же книга, которую нужно читать всем девушкам, перед тем как выйти замуж! Почему она не попалась мне, когда я в юности смотрела на брак, как на романтическое приключение?»
В общем, если любите книги о том, как правильно строить отношения и по прочему саморазвитию, то берите на заметку «Семейное счастье»: читается легко, Толстой все же, действительно, гений. На секундочку, по этому произведению тоже сняли кино (если вы вдруг все-таки не готовы идти и читать Льва Николаевича).
«Физрук», Сергей Мусаниф
Давайте не будем обижать любителей жанра фэнтези. Для них тоже есть годная рекомендация от моего папы — поклонника Гарри Гаррисона и человека, прочитавшего почти миллион фантастических книг. Если что, о «Физруке» и в сети восторженно отзываются фанаты зомби и постапокалипсиса. Свежо, юморно и совершенно не энергозатратно для читателя. Динамичный сюжет, действие происходит буквально у вас за окном, а главное действующее лицо — обычный человек, возможно даже, он очень похож на вашего соседа. Мировые цивилизации вмешиваются в судьбу Земли — и понеслась. А самое интересное, по сюжету, чтобы выжить, нужно играть в компьютерную игру. Только тс-с-с, без подробностей: еще слово и меня отругают за спойлеры.
«Трое в лодке, не считая собаки», Джером К. Джером
Классика, дамы и господа, классика! Это произведение можно начинать читать, только закончив. Безудержный английский юмор по любому поводу. Скорее всего, многие из вас знакомы с этой книгой, а кто-то смотрел чудесное кино с золотым актерским составом (лично мое мнение, что получилось две совершенно разные истории). Данный шедевр нужно носить в сумочке, как носовой платок: только взгрустнулось — открыл и почитал в любом месте. А тем, кто не знаком с «Трое в лодке, не считая собаки», я завидую: все-таки первый раз всегда особенный. В общем, читайте, разбирайте на крылатые фразы и получайте уйму удовольствия.
«Детективное агентство «Благотворительный магазин», Питер Боланд
Кажется, вы уже поняли горькую правду: автор статьи — фанат детективов. Но если вам тоже хоть чуточку нравится этот жанр, а еще — английская интерпретация расследований с тонким чувством юмора, скорее бегите в книжный! Потому что неуспешные архитекторы пишут вполне достойные произведения. Если что, автор сам так шутит.
Сейчас у Питера Боланда вышло три книги о чудесных дамах пенсионного возраста, которые работают в благотворительном магазине для собачек, едят торты и кексы, а заодно расследуют преступления. Бонусом вы узнаете совершенно все о чае! Это все так легко, непринужденно и захватывающе, что вы проглотите все три истории одним махом. Ах, да, изюминка во всем этом действии — чудесный кросс-терьер Саймон Ле Бон: так что если вы собачник, ваш питомец одобрит выбор литературы.
Будет невероятно круто, если вы продолжите перечислять классные книги, полюбившиеся вам, в комментариях. И авторы ADME, и читатели с удовольствием пополнят свой список «Прочесть в этом году». А пока вы думаете, можно заглянуть в обычные статьи:
Комментарии
Спасибо большое автору статьи. Была бы рада, если комментаторы ещё каких-то интересных и лёгких книжек подкинут)