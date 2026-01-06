10 книг, которые читаются так же легко, как вода течет

«Если книгу посоветовал клуб Риз Уизерспун, то там точно должно быть что-то стоящее», — подумала я и добавила в корзину это произведение. И вот в одни дождливые выходные «Последняя миссис Пэрриш» спасла меня от генеральной уборки. Оторваться от хитросплетений сюжета довольно сложно. Зависть — великое чувство, и именно оно здесь сыграло злую шутку с одной из героинь: простушка Эмбер решает во что бы то ни стало отобрать прекрасную благополучную жизнь Дафны. И вроде сюжет кажется банальным, но оторваться невозможно до самого финала. Герои вызывают неподдельные эмоции от сопереживания до самой настоящей ненависти.

Почему нужно почитать эту книгу прямо сейчас? Да просто создатель «Форреста Гампа» и «Назад в будущее» Роберт Земекис уже снял по этому роману фильм, да еще и с Дженнифер Лопес в главной роли! Тут, конечно, каждый решает для себя — сначала читать или смотреть, но до премьеры еще точно есть время.