Раньше меня не напрягало носить перекинутое через руку. А сейчас не могу, чтобы руки были заняты. Так что или сумка через плечо, или мешок заплечный. А бывает, что и то, и другое одновременно 😀
10 фактов о колготках из прошлого, от которых сегодня глаза на лоб лезут
Сегодня мы можем выбрать в магазине колготки или чулки разноплановых фасонов и из разных материалов. Даже взять сразу несколько пар про запас! А было время, эти вещи стоили баснословных денег, а девушкам приходилось ходить по специальным салонам, чтобы им нанесли на ноги жидкие чулки. Да-да, это не фантастическое будущее, а не столь далекое прошлое. Вот несколько любопытных фактов о колготках и их сородичах.
Вплоть до XX века чулки ценились не меньше золота и высоких титулов
Вы можете поверить, что пару столетий назад чулки были одним из главных символов роскоши и высокого социального статуса? Если поразмыслить, это вполне закономерно: веками этот предмет гардероба изготавливался из дорогостоящего шелка, да еще и шили его вручную! Одним словом, процесс был трудоемким и затратным. Можно сказать, эксклюзивная вещь. Да и во время использования чулки требовали особого ухода: они были настолько деликатны, что при малейшем прикосновении могла образоваться затяжка. Зато как сияли ноги!
Ближе к XX веку появился так называемый искусственный шелк — вискоза. Так чулки понемногу начали проникать в массы среднего класса. Конечно, выглядели они не так роскошно, но имели практически такое же приятное сияние, да и при носке оказались гораздо практичнее.
Чулки в сеточку — привилегия танцовщиц канкана
Точное время возникновения такого фасона неизвестно, но он точно появился во Франции, а уже в XX веке начал распространяться по миру. И да, носили сетку только танцовщицы. В обычной жизни на такие чулки было табу. Модными они стали позже благодаря кинематографу. Так, к середине XX столетия в таких чулках уже спокойно гуляли по улицам.
Почти весь шелк тратили на изготовление чулок
В 1930-х годах США импортировали много шелка, и 80% отправлялось на фабрики по производству чулочно-носочных изделий. Представьте себе, сколько тратилось денег на столь обыденный по нашим меркам продукт! Возможно, именно поэтому в 1937 году начались эксперименты по изготовлению нового прочного материала — нейлона.
Первые нейлоновые чулки расхватали, как горячие пирожки
Это одна из очередей в универмаг за нашумевшими нейлоновыми чулками.
И вот в 1939 году на выставке в Нью-Йорке впервые были представлены чулки, полностью сделанные из искусственного материала — нейлона. Поговаривают, что прочность своего продукта компания DuPont продемонстрировала, натянув чулок на авто. Уж не знаем, правда это или нет, но, согласитесь, ход был бы хорош. В любом случае, новомодные чулки произвели фурор. В первые же дни было продано 4 млн пар! Вы не поверите, но вскоре производство просто перестало справляться со спросом. Дамы были крайне недовольны тем, что не могут получить желаемое. В итоге возле универмагов выстраивались очереди за чудо-чулками. Это явление прозвали «нейлоновой лихорадкой».
О значимости изобретения можно судить и потому, что первая экспериментальная пара нейлоновых чулок по сей день хранится в Смитсоновском институте. Даже есть неофициальный праздник, отмечаемый 15 мая, — День нейлоновых чулок. Вряд ли мы, активные пользователи маркетплейсов, покупающие колготки онлайн, можем оценить значимость этого праздника. Но если будет желание, можно отметить его покупкой симпатичных колготок.
За чулками приходилось ходить в салоны красоты
Так и в наше время Меган Маркл говорила, что она не любит носить обычные колготки и наносит на ноги специальный состав, имитирующий колготки цвета загара.
С учетом того, что первое время нейлоновых чулок всем не хватало, многие дамы пытались имитировать их наличие: рисовали сзади подводкой или карандашом для глаз стрелку. Существовали и так называемые жидкие чулки. Для их нанесения женщины ходили в салоны, где их покрывали специальным средством и рассказывали, как правильно их «носить». Некоторые находчивые леди даже окрашивали ноги чаем в домашних условиях. Да-да, вы правильно прочитали! Сама бы в жизни не поверила, если бы прабабка не рассказывала, как их на юбилей позвали и они так «делали чулки». Тут главное было — уберечь заварку от дедушки.
У актрис был свой чулочный секрет
Определенное влияние на чулочно-носочные изделия оказало искусство. Дело в том, что нейлоновые чулки стали весьма популярны среди актрис и танцовщиц. Эта деталь гардероба то и дело появлялась то в кино, то на сцене. По рассказам американской артистки Энн Миллер, дамам этих профессий приходилось пришивать чулки прямо к трусам — ноль процентов осуждения, сто процентов понимания.
Современные колготки появились благодаря беременности
Колготки создал владелец текстильной компании Аллен Гант-старший. А намекнула ему на это беременная жена Этель. После очередной светской поездки супруга сказала, что вряд ли еще куда-то выйдет до рождения малыша: так неудобно ей было справляться с чулками и поясом. И что вы думаете? Аллен не готов был с этим мириться и спросил у жены, а не попробовать ли соединить трусы и чулки. Этель сделала несколько пробных версий, а ее муж отнес эти экспериментальные экземпляры на фабрику. И вот к 1959 году компания Ганта «Глен Равен» запатентовала первую пару настоящих колготок.
Мода на «черные пятки»
До 1950-х расцветки чулок были довольно ограничены, а долгое время главным украшением являлась стрелка сзади. Но среди обычных бежевых и черных моделей начинали появляться и варианты с милыми деталями. Мой дедуля до сих пор любит рассказывать, как бабушка зимой бегала по универмагам и искала чулки с... черной пяткой. Эх, не понять ему нашей тонкой душевной организации. И бабушка была такая не одна! Подобные чулочки сметались с прилавков молниеносно дамами всех возрастов.
К счастью наших бабушек и мам, ближе к 1960-м начали появляться и цветные яркие чулки, хоть зеленые, хоть желтые. Даже были модели с разными узорами — вот уж где полет фантазии: не чулки к платью подбирать, а наоборот.
Нейлоновые колготки могут защитить от медуз
Кто бы мог подумать, что обычные колготки могут стать спасением во время отдыха на пляже? Мы не проверяли это на себе, но многие специалисты говорят, что это действительно так. На длинных щупальцах медуз расположены микроскопические жала, которые и повреждают кожу. Однако даже такая тонкая ткань, как нейлон, может это предотвратить. Для рыбаков и серферов даже создают специальные комбинезоны из нейлона, но и колготки могут помочь.
Нити колготок не толще человеческого волоса
Именно ультратонкие нити создают ощущение, будто колготки — вторая кожа. Кроме того, так повышается эластичность продукции. Для изготовления одной пары колготок можно использовать около 1400 метров нити.
Вот видите — казалось бы, обычные чулки, а какая у них история! Какой факт кажется вам самым невероятным? Или все вполне приемлемо? Еще несколько интересных статей можно прочесть здесь:
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Комментарии
У меня до сих пор хранится специальный крючок, которым я поднимала петли.