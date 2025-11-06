10 фактов о колготках из прошлого, от которых сегодня глаза на лоб лезут

Вы можете поверить, что пару столетий назад чулки были одним из главных символов роскоши и высокого социального статуса? Если поразмыслить, это вполне закономерно: веками этот предмет гардероба изготавливался из дорогостоящего шелка, да еще и шили его вручную! Одним словом, процесс был трудоемким и затратным. Можно сказать, эксклюзивная вещь. Да и во время использования чулки требовали особого ухода: они были настолько деликатны, что при малейшем прикосновении могла образоваться затяжка. Зато как сияли ноги!

Ближе к XX веку появился так называемый искусственный шелк — вискоза. Так чулки понемногу начали проникать в массы среднего класса. Конечно, выглядели они не так роскошно, но имели практически такое же приятное сияние, да и при носке оказались гораздо практичнее.