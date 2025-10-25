15 загадочных находок, которые заставят вас чесать в затылке

«А смотри, что у меня есть! Случайно, не в курсе, для чего оно?» — все чаще задают люди вопрос друг другу. И в итоге туалет может оказаться совсем не туалетом, а на первый вид расческа — лопаткой для тортов. В общем, чего только не напридумывали! Мы собрали интересные экземпляры и постарались раскрыть их тайну.

«Находка из старого амбара. Возможно, на ней готовили мясо или просто сушили яблоки»

«Мне это подарили на дворовой распродаже. Скорее всего, это самодельный диспенсер для чего-то»

© themosttoast603 / Reddit Cookie 5 минут назад Не для чего-то, а для марок/этикеток. Рулон ставится внутрь и лента выпускается через щель и вытягивается по мере отклеивания марок. Или наклеек. - - Ответить

«Что это за странный большой туалет без сидения?»

Это не туалет, а раковина для утилизации отходов. Такие можно встретить в приютах для животных, больницах, промышленных предприятиях. © SpookDroid / Reddit

«Купил эту штуковину в Будапеште. Даже не знаю, верить ли продавцу... Он сказал, что это старинный зажим для пуповины»

«Обнаружила эту штуковину. Мне кажется, что это не для волос. Есть идеи?»

Вполне возможно, что это для пылесоса, чтобы собирать шерсть и волосы. © AStayAtHomeRad / Reddit

«Эти странные штуки коллекционирует муж моей подруги. Говорит, что не в курсе, для чего они»

О, винтажные катушки! Раньше на них наматывали нитки в ткацких станках. © New_Taste8874 / Reddit

«Нашла это в своем шкафу. Думала, это какой-то инструмент мужа, а он говорит, что это мое»

Вряд ди это принадлежит вашему мужу, но не мне судить. Скорее всего у вас есть щипцы для завивки? Эта штуковина, чтобы их чистить. © Chamanomano / Reddit

«Папа купил это на гаражной распродаже за 25 центов»

У вас ценная находка! Это лопатка для тортов. В прошлом веке такие столовые приборы наряду с брутальными пирожными изготавливала одна именитая фирма. © Incogcneat-o / Reddit

«Я родила три месяца назад и получила это вместе с памперсами. Так и не поняла, для чего»

Это чтобы прикрыться во время кормления. Мои дети взбунтовались бы, если б я им пользовалась. © DizzyRelationship830 / Reddit

«Эта штука продается в магазине. Знать бы, что это?»

«Нашли у мамы несколько таких штук. На них написано только то, что сделаны они в Китае»

Да божечки! Просто вбиваете туда яйцо и варите. И вот у вас яйца вкрутую без скорлупы. © iconocrastinaor / Reddit

«Разбирал вещи дедули и нашел эти палочки: на одном конце золотистая точка, а сами они острые. Мой дедушка был пчеловодом. Может, это связано?»

Это для того, чтобы не повредив проколоть крылья насекомых для коллекции. © FroggyFrenchFry / Reddit

«Зеркальная шкатулка из комиссионки. Задние панели раздвигаются. Что это может быть?»

С учетом того, что она зеркальная, это может быть отличная кормушка для птиц. © CaptaenRedBeard / Reddit

«Вот такая штуковина у меня на заднем дворе. Может, это система полива?»

Да это ж просто стационарный столб для установки уличного светильника. © discardedlife1845 / Reddit

«Вот такой регулятор обнаружен мною в ванной комнате японского отеля»