15 загадочных находок, которые заставят вас чесать в затылке
«А смотри, что у меня есть! Случайно, не в курсе, для чего оно?» — все чаще задают люди вопрос друг другу. И в итоге туалет может оказаться совсем не туалетом, а на первый вид расческа — лопаткой для тортов. В общем, чего только не напридумывали! Мы собрали интересные экземпляры и постарались раскрыть их тайну.
«Мне это подарили на дворовой распродаже. Скорее всего, это самодельный диспенсер для чего-то»
Не для чего-то, а для марок/этикеток. Рулон ставится внутрь и лента выпускается через щель и вытягивается по мере отклеивания марок. Или наклеек.
«Что это за странный большой туалет без сидения?»
- Это не туалет, а раковина для утилизации отходов. Такие можно встретить в приютах для животных, больницах, промышленных предприятиях. © SpookDroid / Reddit
«Купил эту штуковину в Будапеште. Даже не знаю, верить ли продавцу... Он сказал, что это старинный зажим для пуповины»
«Обнаружила эту штуковину. Мне кажется, что это не для волос. Есть идеи?»
- Вполне возможно, что это для пылесоса, чтобы собирать шерсть и волосы. © AStayAtHomeRad / Reddit
«Эти странные штуки коллекционирует муж моей подруги. Говорит, что не в курсе, для чего они»
- О, винтажные катушки! Раньше на них наматывали нитки в ткацких станках. © New_Taste8874 / Reddit
«Нашла это в своем шкафу. Думала, это какой-то инструмент мужа, а он говорит, что это мое»
- Вряд ди это принадлежит вашему мужу, но не мне судить. Скорее всего у вас есть щипцы для завивки? Эта штуковина, чтобы их чистить. © Chamanomano / Reddit
«Папа купил это на гаражной распродаже за 25 центов»
- У вас ценная находка! Это лопатка для тортов. В прошлом веке такие столовые приборы наряду с брутальными пирожными изготавливала одна именитая фирма. © Incogcneat-o / Reddit
«Я родила три месяца назад и получила это вместе с памперсами. Так и не поняла, для чего»
- Это чтобы прикрыться во время кормления. Мои дети взбунтовались бы, если б я им пользовалась. © DizzyRelationship830 / Reddit
«Эта штука продается в магазине. Знать бы, что это?»
- Так это обычный держатель салфеток. © lethal_enforcer / Reddit
«Нашли у мамы несколько таких штук. На них написано только то, что сделаны они в Китае»
- Да божечки! Просто вбиваете туда яйцо и варите. И вот у вас яйца вкрутую без скорлупы. © iconocrastinaor / Reddit
«Разбирал вещи дедули и нашел эти палочки: на одном конце золотистая точка, а сами они острые. Мой дедушка был пчеловодом. Может, это связано?»
- Это для того, чтобы не повредив проколоть крылья насекомых для коллекции. © FroggyFrenchFry / Reddit
«Зеркальная шкатулка из комиссионки. Задние панели раздвигаются. Что это может быть?»
- С учетом того, что она зеркальная, это может быть отличная кормушка для птиц. © CaptaenRedBeard / Reddit
«Вот такая штуковина у меня на заднем дворе. Может, это система полива?»
- Да это ж просто стационарный столб для установки уличного светильника. © discardedlife1845 / Reddit
«Вот такой регулятор обнаружен мною в ванной комнате японского отеля»
Дык, нам противно когда пальцем по стеклу, японцам когда вода(моча) журчит. Это регулировка громкости шума или музыки. Чтоб журчание глушить.
Бонус: мы сразу поняли, каков ответ на вопрос «Это помидор или тыква?» А вы?
Сколько предметов распознали вы, и какой вас больше всего озадачил? Кстати, если вы тоже нарыли что-нибудь интересненькое на чердаке, то ждем-с. Еще несколько загадочных статей можно почитать здесь:
