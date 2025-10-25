15 загадочных находок, которые заставят вас чесать в затылке

19 минут назад
15 загадочных находок, которые заставят вас чесать в затылке

«А смотри, что у меня есть! Случайно, не в курсе, для чего оно?» — все чаще задают люди вопрос друг другу. И в итоге туалет может оказаться совсем не туалетом, а на первый вид расческа — лопаткой для тортов. В общем, чего только не напридумывали! Мы собрали интересные экземпляры и постарались раскрыть их тайну.

«Находка из старого амбара. Возможно, на ней готовили мясо или просто сушили яблоки»

«Мне это подарили на дворовой распродаже. Скорее всего, это самодельный диспенсер для чего-то»

5 минут назад

Не для чего-то, а для марок/этикеток. Рулон ставится внутрь и лента выпускается через щель и вытягивается по мере отклеивания марок. Или наклеек.

«Что это за странный большой туалет без сидения?»

  • Это не туалет, а раковина для утилизации отходов. Такие можно встретить в приютах для животных, больницах, промышленных предприятиях. © SpookDroid / Reddit

«Купил эту штуковину в Будапеште. Даже не знаю, верить ли продавцу... Он сказал, что это старинный зажим для пуповины»

«Обнаружила эту штуковину. Мне кажется, что это не для волос. Есть идеи?»

  • Вполне возможно, что это для пылесоса, чтобы собирать шерсть и волосы. © AStayAtHomeRad / Reddit

«Эти странные штуки коллекционирует муж моей подруги. Говорит, что не в курсе, для чего они»

  • О, винтажные катушки! Раньше на них наматывали нитки в ткацких станках. © New_Taste8874 / Reddit

«Нашла это в своем шкафу. Думала, это какой-то инструмент мужа, а он говорит, что это мое»

  • Вряд ди это принадлежит вашему мужу, но не мне судить. Скорее всего у вас есть щипцы для завивки? Эта штуковина, чтобы их чистить© Chamanomano / Reddit

«Папа купил это на гаражной распродаже за 25 центов»

  • У вас ценная находка! Это лопатка для тортов. В прошлом веке такие столовые приборы наряду с брутальными пирожными изготавливала одна именитая фирма. © Incogcneat-o / Reddit

«Я родила три месяца назад и получила это вместе с памперсами. Так и не поняла, для чего»

Natalya
1 день назад

Попробовала почесать в затылке, по моему не для этого...

  • Это чтобы прикрыться во время кормления. Мои дети взбунтовались бы, если б я им пользовалась. © DizzyRelationship830 / Reddit

«Эта штука продается в магазине. Знать бы, что это?»

«Нашли у мамы несколько таких штук. На них написано только то, что сделаны они в Китае»

  • Да божечки! Просто вбиваете туда яйцо и варите. И вот у вас яйца вкрутую без скорлупы. © iconocrastinaor / Reddit

«Разбирал вещи дедули и нашел эти палочки: на одном конце золотистая точка, а сами они острые. Мой дедушка был пчеловодом. Может, это связано?»

  • Это для того, чтобы не повредив проколоть крылья насекомых для коллекции. © FroggyFrenchFry / Reddit

«Зеркальная шкатулка из комиссионки. Задние панели раздвигаются. Что это может быть?»

  • С учетом того, что она зеркальная, это может быть отличная кормушка для птиц. © CaptaenRedBeard / Reddit

«Вот такая штуковина у меня на заднем дворе. Может, это система полива?»

  • Да это ж просто стационарный столб для установки уличного светильника. © discardedlife1845 / Reddit

«Вот такой регулятор обнаружен мною в ванной комнате японского отеля»

Dmitrijs B
1 день назад

Дык, нам противно когда пальцем по стеклу, японцам когда вода(моча) журчит. Это регулировка громкости шума или музыки. Чтоб журчание глушить.

Бонус: мы сразу поняли, каков ответ на вопрос «Это помидор или тыква?» А вы?

Сколько предметов распознали вы, и какой вас больше всего озадачил? Кстати, если вы тоже нарыли что-нибудь интересненькое на чердаке, то ждем-с. Еще несколько загадочных статей можно почитать здесь:

Фото на превью Low_Departure_5853 / Reddit

