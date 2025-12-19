Пусть купит жене серьки не на крючках, а на надежных швензах, котоове можно потерять только в постели.
17 смешных историй, которые могли случиться только на работе
Скучные отчеты, созвоны и совещания? Кажется, это все не про героев этой статьи. Они умудряются найти в каждом рабочем дне что-то забавное, а потом с удовольствием рассказывают байки о причудах начальства или о сотрудницах, которые предпочитают мыть голову в общей раковине. А некоторые из них и вовсе становятся добрыми волшебниками для своих коллег.
- Вчера коллега-мужчина попросил совета, что подарить жене на Новый год. Отвечаю, что у каждой женщины свой вкус, нужно спросить у жены, что она хочет. Он сообщает: «Нет, так неинтересно». Говорю: «Тогда деньги или золото, это лишним никогда не будет. Серьги, цепочку, браслет, комплект».
И тут он выдает: «Я у нее уже спрашивал, она говорит: „Купи серьги, пожалуйста“. А я не куплю, она же их теряет».
Ну я и не удержалась: «Ты у меня спрашиваешь, что подарить жене, хотя она открытым текстом тебе говорит про серьги? Как с тобой еще разговаривать? Потеряет, еще подаришь. Зачем ей кольца или цепочка, если она хочет серьги?» Обиделся почему-то. © lenorika1985
- Сижу на работе. Посмотрела на часы, выключила компьютер, заглянула к начальнице, пожелала ей хорошего вечера и ушла за ребенком в детский сад. Сидим дома ужинаем, сын прямо налегает на еду, что как-то странно, он же у меня малоежка. А тут вроде бы в садике только поужинал. На часы смотрю, а время около 17:30. Ребенок, понятно, в садике еще не ел, ну и я с работы с невозмутимым лицом вышла примерно в 16:00. Начальнице позвонила тут же. Как же она смеялась надо мной! © Happyme88 / Pikabu
- Пришла на работу — спать хочу дико. Дотянула до обеда, но у нас в кабинете людно. Cекретарь говорит: «Поспи у шефа. Его нет, а приемную закроем». Ну я и устроилась там. И тут внезапно приходит шеф. Не поверите, что он сделал! Этот взрослый мужик взял и на цыпочках вышел из собственного кабинета. Еще и сказал секретарю: «Тихо! Там Эльвира Юрьевна спит». Никакого удивления по поводу того, что сотрудник уснул в его кабинете. Ну спит — значит, так надо. © elevitska
- Начальница у меня с причудами. Вечно придирается, за все штрафует. Трепались как-то с коллегой, и я такая: «Пойду мымре отчет писать». Поворачиваюсь — а мымра в дверях стоит. Позвала меня в свой кабинет, я уже с работой попрощалась, а она вдруг в лице переменилась и стала расспрашивать, мол, почему вы меня считаете такой плохой, за что вы меня мымрой называете, мне же тоже тяжело, я недавно пошла на повышение, я просто хочу контролировать все. Пообщались мы тогда прямо по душам. Вот только с привычкой навешивать прозвища руководству мы так и не расстались. Теперь наша начальница не «мымра», а «зайка».
- Кое-кого из коллег раздражало, что я на видном месте пью кофе с праздным видом. Они постоянно жаловались начальнице. Она же на это никак не реагировала, потому что знает, как я работаю. А сегодня неожиданно не пришел один сотрудник, и его работу разгребали мы с руководительницей. Вдобавок сломалась посудомойка, и я успел даже посуду руками помыть.
Когда осталось еще немного работы, начальница говорит: «Сядь, сделай паузу, выпей кофе, потом доделаешь». Никогда такого не было, и вот опять: шеф работает, а я на видном месте сижу и пью кофе с демонстративно праздным видом. Кажется, кто-то из коллектива снова напрягся. © nagajevs
- Сегодня я парализовала работу офиса примерно на час. Во время перерыва мне позвонил парень, с которым мы встречались год и съехались месяц назад. Он сообщил, что мы расстаемся. Дело в том, что у него закончились чистые трусики и маечки, которые я, оказывается, должна была ему стирать. Он устал ходить в грязных трусах, поэтому забирает вещи и съезжает. У меня случилась истерика, потому что я и плакала, и смеялась из-за того, что этот балбес гулял в грязных трусах. Нет бы постирать их, или хотя бы просто кинуть в стиралку вместе с остальной одеждой, которую я каждую неделю собирала. Ко мне, естественно, подходили коллеги, спрашивали, что случилось, я им рассказывала. Они садились рядом, то начиная гоготать, то замирая и размышляя, как бы меня поддержать. В общем, вокруг себя я собрала половину офиса, пока нас не разогнал начальник. © Палата № 6 / VK
- Звонит секретарь: «А-а-а-а-а! У меня сам собой выключается компьютер!» Приезжаю, осматриваю, проверяю нагрузку и процессы. Все хорошо, проблем нет. Говорю: «Садитесь, посмотрим». Девушка садится на вращающийся стул, закидывает ножку на ножку, поворачивается, в процессе бьет туфелькой как раз в кнопку выключения питания и выдает: «А-а-а! Ну вот, он опять выключается!» © Ckpyt / Pikabu
- Коллега приятельницы каждое утро приходила на работу на полчаса раньше и мыла голову в раковине. Потом делала укладку. Ее спрашивали: «Зачем?» А она отвечала, что под шапкой укладка портится. Все бы ничего, но после нее вся раковина была в волосах. © Natali / Дзен
- Играли мы как-то в «Тайного Санту». Ведущая вызывает человека, тот подходит и получает подарок. Мне вручили коробочку красивую с подарочной картой от магазина техники на небольшую сумму. Думаю: «Пойдет». Потом другим вручают. И вдруг ведущая уже сама удивленно подходит и говорит: «А вам еще подарок». Снимаю обертку с чего-то плоского и большого, а там — мой эпичный портрет, обработанный на холсте. Я единственный в офисе стал обладателем двух подарков, хотя по сценарию этого не было задумано. © user4920230 / Pikabu
- На днях в нашем офисе проводили корпоративный турнир по настольному теннису. Коллеги азартно играли, но больше всех удивила уборщица Светлана Петровна. Она тихо наблюдала за играми, пока кто-то в шутку не предложил: «А вы попробуйте». Светлана Петровна взяла ракетку, и тут началось шоу — она всех обыгрывала, один за другим! Оказалось, что в молодости она была чемпионкой города по теннису, а мы и не знали. В итоге Светлана Петровна унесла заслуженный кубок, а мы теперь боимся с ней играть. © Не все поймут / VK
- Мой бывший начальник был большим выдумщиком. В командировке он запихивал приготовленную, но остывшую курицу в целлофановый пакет и грел ее под струей горячей воды из-под крана, хотя на этаже была микроволновка. Увидела — в осадок выпала. © ольга умнова / Дзен
- Как-то меня отправили на тренинг по управлению персоналом для руководителей среднего звена. Сидим, ситуации разные обсуждаем. Тренер спрашивает: «Встречались в вашей практике сотрудники, которые постоянно опаздывают?» Один парень рассказывает, что в его отделе была девушка, которая вела несколько участков, качественно исполняла обязанности, но у нее постоянно возникали проблемы с приходом на работу. В компании жесткий режимный контроль, а она то на 5 минут, то на 10 опоздает. Тренер прямо оживился: «Да-да-да, именно об этом я и говорю, очень хороший пример! И как вы решили эту проблему?» Парень сообщает: «Я женился на ней и стал ее вовремя возить на работу». © persmv / Pikabu
- Когда-то я работал в издательстве. Там был прекрасный коллектив, замечательные коллеги, которых я до сих пор обожаю. Я был единственным парнем в команде, но меня сильно любили. В офисе было несколько уборных — две для женщин и одна для мужчин, последней пользовался только я. И вот на мой день рождения девушки подготовили мне сюрприз: большой торт и собственную уборную. Они просто поменяли табличку «М» на персональную вывеску «Серега». Признаюсь честно, за все мои 25 лет мне ни разу не дарили что-то, что затмило бы собственную уборную в офисе. © Палата № 6 / VK
- Меня на днях коллега позвала, мол, не может зайти в свою учетную запись. Пишет, что та заблокирована, хотя вчера все было в порядке. Ну и что вы думаете? Она пришла на работу, поставила сумку на стол, включила компьютер, а край сумки нажал Enter и еще какую-то клавишу рядом. В итоге пароль ввелся более 10 раз неверно, из-за чего учетка ушла в бан на некоторое время. А до этого пару раз другая коллега кидала что-нибудь типа журнала на пробел и жаловалась, что на экране само что-то происходит. © romkafm / Pikabu
- На работе я контролирую коллег, пытаюсь казаться солидным и строгим начальником. Дома я вообще не такой, там я «сладкая булочка», как часто говорит моя мама. Как-то я отчитывал своих сотрудников — собрал всех в конференц-зале, на эмоциях объяснял им, что не так, что исправить нужно. Выпустил пар, а они смотрят мне за спину и молчат. А там моя мама пришла, обед мне принесла, улыбается и говорит: «Ой, сладкая булочка слишком сердитая, я тогда пойду, а судочек с котлетками оставлю у тебя, дорогуша». Что ж, придется быть чуток добрее, а то как-то стыдно быть «сладкой булочкой» среди своих коллег, особенно, если ты начальник. © Палата № 6 / VK
- На работе каждый год играли в «Тайного Санту». Я не участвовала, даже не знаю почему. И тут коллега — нежная, хорошая девочка — сидит расстроенная, говорит, что каждый день проверяет место, куда складывают подарки, и для нее ничего нет. Я про себя выругалась, а ей сказала: «Может, у твоего Санты выходные были». В общем, я каждое утро начала ей приносить тихонько подарки. Как же она радовалась! Всех коллег оповещала: «Смотрите, какая шоколадка, я таких даже не видела! Ой, а это что? Какие-то коробочки!» А в последний день она аж прослезилась, потому что настоящий Санта подарил ее любимый парфюм. © green_and_sticky
- Начальница добавила в группу в мессенджере нового работника. А он как начал прикалываться над всеми. Шеф пишет: «Зайдите ко мне немедленно». Он в ответ: «Не-а, не хочется». Начальница прибегает, ищет бланки дисциплинарного взыскания. И тут вдруг выясняется, что она допустила ошибку: когда добавляла человека в чат по номеру телефона, одну цифру ввела неправильно. То есть пригласила в чат какого-то непонятного чувака, а он сутки развлекался — то ли от скуки, то ли от общей веселости характера. После того как все выяснилось, ничего не подозревающий сотрудник пришел на работу и очень удивился, что его встретили аплодисментами. © life_in_uk__
Бонус: история о том, что коллеги могут быть почти настоящими волшебниками
- Сегодня коллега подходит ко мне и говорит: «Лиза, ты сейчас занята? Ты мне очень нужна». Отвечаю, что только освободилась. Она выносит мою куртку и говорит: «Надевай». Я в замешательстве: «Мы на улицу?» Она загадочно улыбается: «Мне надо кое-что тебе показать».
Выходим на улицу. Я иду с полным непониманием, что она задумала. Она подводит меня к скамейке и говорит: «Закрой глаза». Я закрываю... Она спрашивает: «Чувствуешь, как солнце греет? Весна пришла. Когда ты в последний раз отрывалась от своей работы и просто выходила подышать воздухом и погреться на солнышке?»
«Наверное, давно», — тихо отвечаю я, наконец-то осознавая, что порой стоит остановиться и просто почувствовать жизнь. © dear.elizaveta.b
Да уж, что только не происходит на работе. Вроде бы все взрослые и серьезные люди, а порой такое выкидывают, что мама не горюй. Кстати, если у вас тоже есть забавные истории про любимых коллег и их выкрутасы, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
