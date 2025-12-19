17 смешных историй, которые могли случиться только на работе

Да уж, что только не происходит на работе. Вроде бы все взрослые и серьезные люди, а порой такое выкидывают, что мама не горюй. Кстати, если у вас тоже есть забавные истории про любимых коллег и их выкрутасы, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.