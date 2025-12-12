20 историй о первых подработках, которые спустя годы вспоминать и неловко, и смешно

Это сейчас мы серьезные специалисты и мастера своего дела. А ведь раньше были времена, когда одни из нас торговали арбузами, другие мыли полы в кинозалах, а третьи кричали: «Свободная касса!» И ведь весело было! Ну и воспоминания с тех пор сохранились теплые и светлые, даже несмотря на все трудности и нелепые ситуации, в которые многие из нас регулярно попадали.