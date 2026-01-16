14 историй о попутчиках, с которыми любая поездка превращается в шоу

Про самолет в Испанию, симпатичного парня, Кинга в оригинале и апельсиновый сок на штаны. Потрясающий по мощности пример того, как надо жизнь устраивать. Без нытья и лишних жалоб. Просто сок на брюки и скоро свадьба. Жаль только, что непростая реальность заставляет людей пускаться во все тяжкие и прибегать к таким вот трогательным методам. Я был в подобной ситуации году в 1998. В качестве парня. Только в моем случае это был не сок, а "случайно" сломавшийся фотоаппарат симпатичной и интересной женщины из нашей экскурсионной группы. ( дайте я Вас сфотографирую на фоне этого монумента. Ой. Сломался. Как же вы фото получите? Вы где живете? Я Вам могу его выслать. А так то можете заскочить ко мне за фотографиями.) Что то в этом роде. Потом, вечером, был какой то бар. Мы что то пили , улыбались и рассказывали о себе. Я - турист и через неделю долгий полет в ставший новым, дом за океаном. Она- из Ростова, прилетевшая давным давно туристкой ,а теперь тихонько работающая бэбиситтером на Восточном побережье. В этой самой очень большой стране, где звезды и полосы на флаге и где наша группа Happy Tours и путешествовала. Но я был уже женат +1. Да и она, если не изменяет мне память, замужем была ,или разведена и по моему +2 даже. Впрочем не ручаюсь за правдивость, много лет прошло. И продолжения не могло быть. ( просто в тот вечер хотелось общения) Но в памяти она осталась. Как ещё один лоскуток или пазл ,из которых и складывается наша скоротечная жизнь.