Про самолет в Испанию, симпатичного парня, Кинга в оригинале и апельсиновый сок на штаны. Потрясающий по мощности пример того, как надо жизнь устраивать. Без нытья и лишних жалоб. Просто сок на брюки и скоро свадьба. Жаль только, что непростая реальность заставляет людей пускаться во все тяжкие и прибегать к таким вот трогательным методам. Я был в подобной ситуации году в 1998. В качестве парня. Только в моем случае это был не сок, а "случайно" сломавшийся фотоаппарат симпатичной и интересной женщины из нашей экскурсионной группы. ( дайте я Вас сфотографирую на фоне этого монумента. Ой. Сломался. Как же вы фото получите? Вы где живете? Я Вам могу его выслать. А так то можете заскочить ко мне за фотографиями.) Что то в этом роде. Потом, вечером, был какой то бар. Мы что то пили , улыбались и рассказывали о себе. Я - турист и через неделю долгий полет в ставший новым, дом за океаном. Она- из Ростова, прилетевшая давным давно туристкой ,а теперь тихонько работающая бэбиситтером на Восточном побережье. В этой самой очень большой стране, где звезды и полосы на флаге и где наша группа Happy Tours и путешествовала. Но я был уже женат +1. Да и она, если не изменяет мне память, замужем была ,или разведена и по моему +2 даже. Впрочем не ручаюсь за правдивость, много лет прошло. И продолжения не могло быть. ( просто в тот вечер хотелось общения) Но в памяти она осталась. Как ещё один лоскуток или пазл ,из которых и складывается наша скоротечная жизнь.
14 историй о попутчиках, с которыми любая поездка превращается в шоу
Казалось бы, дорога — это просто путь из точки А в точку Б. Но иногда этот путь становится целым приключением, потому что рядом оказывается человек, с которым поездка внезапно превращается комедию положений. Кто-то рассказывает всю жизнь за пару часов, кто-то смешит до слез, а кто-то удивляет так, что потом долго вспоминаешь. Мы собрали странные, милые и совершенно неожиданные истории о попутчиках, после которых дорога уже не кажется скучной.
- Летела как-то из Германии в Испанию. Весь самолет — сплошные немцы, а рядом со мной вообще джекпот — симпатичный такой парень, читает Кинга в оригинале. Ну все, думаю, судьба моя заграничная.
И, конечно же, выбираю самый эффектный способ познакомиться — случайно проливаю на него стакан апельсинового сока. Прямо на его белые брюки.
Он вскочил и как выдаст настолько чистейшее «ну е-мое», что я аж выдохнула. В итоге я отстирывала его штаны прямо в самолете, пока он сидел в одних трусах и с Кингом.
Спойлер: скоро свадьба. © Подслушано / Ideer
- Ехал вечером домой в метро. В переходе заметил симпатичную девушку, а потом как-то так вышло, что мы сели в один и тот же вагон, прямо друг напротив друга. Дорога длинная, я, как обычно, воткнул в уши наушники и прикрыл глаза. За пару станций до своей вдруг замечаю — она что-то пишет в блокноте карандашом. Поезд останавливается, двери уже вот-вот закроются, и тут она резко встает, подходит ко мне, кладет в руку сложенный листок и выходит. Разворачиваю — а там мой портрет. И подпись сверху: «Не закрывайте глаза в метро» © Подслушано / Ideer
- Когда мне было чуть за двадцать, я, загорелый длинноволосый парень, частенько путешествовал автостопом. Стою как-то на обочине с поднятым большим пальцем — рядом тормозит внедорожник. Не раздумывая, подбегаю, распахиваю дверь и запрыгиваю внутрь. За рулем пожилой мужчина, женщина его же возраста на пассажирском сиденье рядом со мной. Говорю им, куда направляюсь. Повисает неловкая пауза, потом они кивают, и мы трогаемся. Едем — и я замечаю, что они какие-то напряженные: все время переглядываются, почти не разговаривают. Через пару километров мужчина все-таки не выдерживает и признается, что они вообще-то даже не заметили меня на обочине, просто остановились свериться с картой, и тут к ним в машину залезает высокий лохматый мужик... © Unknown author / Reddit
- Ехал в метро в час пик, людей — не протолкнуться. И вдруг кто-то крепко берет меня за руку. Оборачиваюсь и вижу незнакомого мальчика лет шести или семи. Говорит, что впервые едет один: мама заболела и не смогла отвезти его в школу, а ему страшно. Ну, я признался, что мне тоже не по себе. Мы доехали до его станции, всю дорогу он держал меня за руку, а потом я проводил его до школы. На прощание он обнял меня и сказал, что бояться не стоит — ведь в вагоне всегда можно просто взять кого-нибудь за руку. © Подслушано / Ideer
- Летели с мужем домой. В ряду напротив сидела девушка — почти весь полет она тихонько плакала. Где-то в середине дороги мы с мужем умудрились поссориться, и я тоже расплакалась. И тут эта девушка вдруг встала, ушла к началу салона и через минуту вернулась... со стаканом воды для меня. Сказала, чтобы я не плакала. Я так и не узнала, что у нее самой случилось, но в тот момент ее простая забота о совершенно незнакомом человеке тронула до глубины души. © Подслушано / Ideer
- Ехала сегодня в маршрутке. Заходит женщина лет сорока, блондинка в ярко-красном пальто, и с порога заявляет: «У меня день рождения, за проезд сегодня плачу я!»
На каждой остановке она радостно зазывала пассажиров: «Заходите, я плачу!» Когда была моя остановка, она и мне в руку сунула деньги за проезд. В общем, с Днем рождения ее! © Подслушано / Ideer
- Ехала на автобусе на работу и начала заплетать себе косицу — просто чтобы не терять время. Видимо, делала это не слишком уверенно, потому что женщина рядом какое-то время наблюдала, а потом молча перехватила инициативу. Спокойно забрала пряди, и ловко дозаплела мне косу в «рыбий хвост», очень красиво получилось. © Espieglerie / Reddit
Как же бесят в транспорте эти лохудры с распущенными волосами! Сядет такая впереди и начнет пятернёй себя вычесывать, вытягивая руку с волоснёй в проход. Аж тошнит. Один раз видела в автобусе нечто в капюшоне, где вместо лица были ... волосы. Не челка или пара выбившихся волосинок, а именно густые волосы ровным слоем. Ужас.
- Ехала как-то поздно вечером в почти пустом вагоне метро — усталая, с красными глазами, спряталась в капюшон и надеялась, что никто не заметит, как я тихо реву. Но нет. Ко мне подошла девушка, молча протянула салфетку и так же тихо ушла. Через пару минут она проделала то же самое с другой пассажиркой, которая тоже над чем-то горевала. В итоге мы втроем сидели в полупустом вагоне, вытирали слезы и уже смеялись — над ситуацией и над тем, как иногда совершенно незнакомые люди оказываются удивительно чуткими. © larisa.kis.msc
- Летела в самолете, сидела рядом с женщиной. Когда принесли обед, я решила проявить заботу и предложила ей свой поднос — мол, вам же сейчас за двоих есть хочется. Она спокойно посмотрела на меня и сказала: «Я не беременна». Оставшиеся три часа полета я провела, сгорая от стыда. © Подслушано / Ideer
- Каждый день езжу на работу в одно и то же время, в одной и той же маршрутке. И есть среди постоянных попутчиков две женщины, которых можно назвать чистым олицетворением «лихих 90-х»: крашеные черные волосы, стрелки на глазах, синие тени, малиновая помада и приталенные плащи до пола. Приятные, всегда улыбаются и о чем-то оживленно беседуют. Искренне верю, что у них есть временной портал и они просто ездят в будущее на работу, потому что есть такая возможность. © Подслушано / Ideer
- В 11-м классе я занималась в танцевальной команде, и нас отправили на соревнования через всю страну. В самолете мне досталось место посередине между пожилыми мужчиной и женщиной лет семидесяти. Довольно быстро мне стало понятно, что они супруги. Вежливо предложила поменяться местами, чтобы они сидели рядом, на что получила неожиданный ответ: «Нет, мы специально так сели. Если будем сидеть рядом — обязательно поссоримся». Следующие семь часов я наблюдала семейную жизнь во всей красе: жена кормила мужа бутербродами с тунцом, отчитывала его, а потом пыталась массировать ему больные колени протянув руки прямо через меня. Полет выдался незабываемым. © zopamin / Reddit
- Летела одна из Чикаго в Токио, лет мне было 23. Самолет только набрал высоту, а я начала проваливаться в сон: нос клюет, а ушки на макушке. И тут прямо за спинкой моего кресла оглушительно смывают туалет. Я подпрыгиваю, в панике хватаю за ногу мужчину рядом и ору что-то вроде «Спасите-помогите!». Напугала его не на шутку, и долго потом извинялась. © rdpd / Reddit
- Ехала как-то на автобусе по новому маршруту, да еще и в час пик — народу битком. На одной из остановок зашел бездомный мужчина и медленно пошел по проходу, пристально глядя на каждого. Остановился прямо передо мной, сунул в лицо горсть мелочи и громко заявил: «Тебе это понадобится!» Отказаться не получилось, поэтому я взяла монеты, поблагодарила и выдохнула, когда он пошел дальше. Ирония в том, что он оказался абсолютно прав: мне пришлось пересаживаться, и именно эта мелочь спасла меня — хватило на билет на следующий автобус. С тех пор без сдачи из дома не выхожу. © Unknown author / Reddit
- Летели мы как-то раз, самолет уже заходил на посадку, все зашевелились, начали доставать сумки, суетиться. Я сидела у окна и вдруг замечаю: женщина из соседнего ряда спокойно берет мою темно-синюю куртку и уверенно идет к выходу. Я в шоке окликаю ее: мол, простите, это вообще-то моя куртка. Она оборачивается, смотрит на меня с абсолютно искренним удивлением и говорит: «Ой, а я думала, это моя». После чего спокойно достает свою куртку красного цвета и уходит. Мое лицо в этот момент надо было снимать крупным планом. © Подслушано / Ideer
А в этой статье вы можете почитать про то, в какие потешные и несуразные курьезы вылились, на первый взгляд, обычные путешествия в такси.
Комментарии
У женщины из последней истории есть своя тёмно-синяя куртка — просто забыла, пока летела, что надела красную. :)
Первая история в стиле везделезущей Мандаринки: " Я пролила на него кастрюлю кипятка, ударила локтем в нос, сломала руку, через месяц свадьба". Ну да, ну да.....
Полёт действительно незабываемый, если все 7 часов через тебя то тянут руки, чтобы помассировать колени, то перед носом протягивают бутерброды с тунцом. Уважаю желание супругов не поссориться, но не надо создавать неудобства своим соседям
Change - это не только "сдача", но и "мелочь". Хотя... спасибо, что не "перемены". "С тех пор без перемен не езжу"🙃
У меня тоже была история в самолете, которую больше 30 лет помню. Самолет задержали часов на четырнадцать, всю ночь провели в аэропорту, ожидая посадки. Когда поднялись в самолет, я села на среднее кресло. Справа сидела сестра, а слева молодой человек. Еще на взлетной полосе меня начало уносить в царство Морфея. Я поняла, что мою голову клонит в сторону незнакомца, но сделать с этим ничего уже не смогла. Через мгновенье он начал меня будить. Я негодовала! Да как он мог отказаться от такого удовольствия, чем ему голова молоденькой хорошенькой девушки на плече помешала! А мы все катимся по взлетной полосе... Он улыбается, а сестра меня дергает. Я от нее отмахиваюсь, а она как закричит: "Да мы прилетели уже!" Как же мне было стыдно... Сестра потом рассказала, что он весь полет не давал моей голове с его плеча соскользнуть, плед у стюардов попросил. А я...
Спойлер: замуж за него не вышла. Даже не познакомились.