16 фото и историй из детского сада, которые превратили обычный день в повод для искренней улыбки
Поход в детский сад за ребенком кажется самой обычной ежедневной рутиной. Но иногда этот процесс превращается в настоящую комедию положений. Ведь в детском саду малыши не только учатся лепить животных из пластилина и спать по расписанию. Именно здесь они выдают взрослые истины, влюбляются всерьез и надолго. Казалось бы, ты просто пришел забрать малыша, а в итоге получаешь столько ярких впечатлений, что их хватает на целую неделю вперед.
- Моя дочь попала в Болгарию в свои 4 года. Она учится в классе с Божидаром, Лучезаром, Калояном и Лазором. Вчера рассказываю ей историю:
— Был у меня знакомый Игорь.
И Вера начинает смеяться.
— Почему смеешься?
— Имя какое смешное! Необычное... Игорь.
- Забираю дочку из садика, а она без санок. Говорит, что одолжила их покататься дедушке с внучкой. Назвала им наш адрес, обещали занести. Мы с мужем, конечно, порадовались, что вырастили такого отзывчивого ребенка, но все-таки провели воспитательную беседу о том, что нельзя быть такой доверчивой с незнакомцами. Через два часа стук в дверь: действительно принесли санки и шоколадки. Тут дочь невозмутимо лезет в карман куртки:
— А вот ваш телефон. Спасибо!
- Сын мой часто увлекается каким-нибудь мультфильмом. Если мультик произвел впечатление, то постоянно просит: «Поставь еще», — может за вечер несколько раз посмотреть. Потом переносит события мультфильма в игры: разыгрывает с игрушками что-то по мотивам. Недавно увлекся новым мультиком. Оказалось, что мультик повлиял и на игры в детсаду. Прихожу забирать ребенка, а воспитатель:
— Вы, видимо, начали новый мультик смотреть?
Оказалось, что ребенок в течение дня:
— вручал согруппникам клочки бумаги с нарисованным черепом с костями;
— тряс пацанов, вопрошая: «Где калта, Билли!»;
— на площадке звал детей за собой фразой: «В Блистоль, длузья!»
Няня с воспитателем смеялись в голос.
«Дочка с сыном ходят в садик. Воспитатель попросила меня сделать им лавочку, что бы можно было ездить на воображаемой машине компанией»
- У сына утренник в саду, и мы его первый раз одели в черный костюм с бабочкой. Он спрашивает:
— Я хотел быть фиксиком... А вы кем меня нарядили?
— Ну даже не знаю... Мы нарядили тебя очень важной персоной в костюме. Посмотри в зеркало.
Сын побежал смотреться и кричит оттуда:
— Ура! Я официант!
- Сын (4 года) на днях заявляет:
— Не хочу становиться большим.
— Почему?
— Потому что я не хочу жить с посторонней женщиной, — потом подумал и добавил: — Придется кольца покупать, а у меня еще мотоцикл не куплен.
В садике, видимо, активно обсуждается тема брака...
- Попросили в садик принести семейное фото. Муж распечатал и отдал сыну. Вечером прихожу за ребенком, а воспитательница смотрит на меня как-то подозрительно. Дома спрашиваю мужа: «Ты что ему подсунул?» Он показывает — и я теряю дар речи. Там я с сыном и наш сосед, который еще и папа одного мальчика из группы, сидим за столом как образцовая семья, а мой муж где-то у мангала на заднем плане так удачно затерялся, что его почти не разглядеть. В свое оправдание муж сказал: «Ну а что, формально я там есть!»
«Сестра работает в садике. Там утренник у 3-леток. Чтобы они не бежали к родителям, мам и пап пришлось укутать и надеть маски»
- В детстве муж обожал макароны, но ел их только в садике. А дома есть отказывался. Свекровь с ума сходила. В садике узнавала, чем эти макароны такие особенные. В один день не выдержала: «Ну объясни, чем те макароны отличаются?!» На что малыш, тяжело вздохнув, ответил: «В садике они холодненькие. И слипшиеся в один большой квадрат. Их можно прямо в руку брать и кусать!» И по сей день он ест макароны только в холодном виде.
- Когда я была мелкой (года 4, не больше), у нас в садике начали подготовку к школе или что-то типа того. В общем, учили считать, писать и так далее. И вот рисует воспитательница Катерина Васильевна на доске пять солнышек и просит их сосчитать. Я напрягаю свой крошечный мозг и шепчу:
— Пять!
— Нет, неправильно!
— А сколько тогда?
— Мы еще не прошли число пять, поэтому здесь три солнышка и еще два солнышка, ясно?— Угу.
С тех пор математику не люблю.
- Воспоминание из детства. Мне лет 5–6, и я очень люблю чеснок, особенно вприкуску с гороховым супом. Бабушка водит меня в детский сад и, если в меню есть гороховый суп, дает мне с собой несколько долек чеснока. Обед. Я ем гороховый суп с чесноком. Воспитательница:
— Ой, а что это ты кушаешь?
— Чеснок. Я люблю чеснок.
— Молодец. Чеснок очень полезен. А давай мы поделимся со всеми ребятами?
— Ну, хорошо.
И вот вся группа ест гороховый суп, давится моим чесноком и выразительно смотрит на меня. Так я впервые узнал, что такое коллективное неодобрение, направленное на одного человека.
«Выставка поделок детей в садике»
- Когда папа в первый раз отвозил меня в детский сад (мама описала, как и куда меня везти), он ошибся зданием и цветом забора. А когда я сказала, что это не мой детский сад, он ответил:
— Если не пойдешь, то я обижусь.
- Забирал на днях дочку из садика. Воспитательница рассказала, что доча что-то не поделила с мальчиком, повздорила и все в таком духе. Приходим домой, садимся на кухню и серьезно разговариваем в духе:
— Ты же понимаешь, что ты девочка и девочки себя так не ведут?
Ребенок сидел, опустив глаза в пол, надув щеки. Но тут внезапно, подняв глаза, она как треснет кулаком по столу с фразой:
— Я вообще только из садика пришла, я голодная!
Воспитательная лекция на этом моментально свернулась.
Папа неправ! Ни в коем случае нельзя говорить такую фразу ребёнку: "Девочки так себя не ведут!" Девочки могут себя вести как угодно, в зависимости от обстоятельств!
«Прихожу за сыной в садик. Пока одеваемся, он хвастается: „Пап, а мы сегодня цыплят лепили!“ И показывает своего»
- Я работаю воспитателем в детском саду. Как-то была во вторую смену: уже под вечер дети спокойно играли, а я наблюдала со стороны. Ребята устроили игру в «семью». Участвовали три девочки и один мальчик. Одна девочка была мамой, вторая — дочкой, третья почему-то играла котенка, а мальчику досталась роль папы. Картина такая: папа сидит за столом с книжкой, мама «готовит ужин». И тут дочка подходит и заявляет:
— Мама, мама, я беременна.
Девочка-мама явно растерялась, сделала вид, что не услышала. Тогда «дочка» пошла к «котенку» и повторила то же самое, но та тоже никак не отреагировала. В итоге ребенок подошел к папе и снова произнес эту фразу. Папа немного подумал и совершенно спокойно ответил:
— А я-то нет!
Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться вслух. Детям, между прочим, всего четыре—пять лет.
- В садике был мальчик — Максим. Максим был большеглазый, похожий на пупса. И вот случился у нас роман — до обеда. Он сказал мне, что после сон-часа будем жениться. Это были самые долгие два часа, правда. Я себе представляла, как это будет: тайное венчание (воспитатель и нянечка не были в числе приглашенных), зависть в глазах сопливых подружек и первый, очень важный и самый долгожданный поцелуй в щечку. Проснулась я окрыленная, а за обедом узнала, что Максима в сон-час мама забрала к стоматологу. Эта история меня научила не откладывать важные дела на после обеда.
«Памятка для родителей»
- Забираю дочь из сада. Подходит ко мне воспитательница и говорит: «Ну, ваша дочка и фокусница! Так меня сегодня разыграла!» Далее со слов воспитательницы: Смотрю, ваша дочь сложила руки на груди корзинкой и укачивает кого-то. Я подхожу и спрашиваю:
— Что это у тебя?
А она отвечает:
— Там маленький котик. Оно спит.
Я прошу:
— Можно мне тоже его покачать?
— Да, — и протягивает мне руки.
Я, чтобы ей подыграть, аккуратно беру понарошного котика и начинаю укачивать. Ваша дочь начинает громко смеяться:
— Что вы делаете? Это же просто воздух! А я стою и укачиваю «просто воздух»!
- Послала меня как-то жена за дочкой в детский сад. Приехал, жду. Думал, что не сразу увижу свою малышку, а нет — бежит, повесив нос. Сели в машину и начали общаться. Спрашиваю ее:
— Что случилось, милая? Расскажи папе.
— Ира дразнилась, что у меня никогда в жизни не будет такой классной куклы, как у нее, из новой серии «Барби». Она сказала, что я недостойна этой игрушки.
Видели бы вы мое гордое лицо после услышанных слов. Я сразу же завел автомобиль, и мы поехали в ближайший магазин игрушек, и я-таки купил моей девочке ту самую куклу. Приехали домой, дочь вся сияет, а я, выпятив грудь, начинаю рассказывать всю ситуацию жене. Только вот жена мне поведала, что никакой девочки Иры в их группе нет.
- Спрашиваю дочку, как дела у нее в садике. Она с невозмутимым видом рассказывает, как Сашка ей отдал свой компот: он думает, что у них любовь, но любовь у них с Витей, который ничего не знает об Андрее, который делится с ней игрушками. Но скоро она планирует со всеми расстаться, потому что обязана завоевать сердце красавчика Игоря, их новенького, пока это не сделала Юля. Хотя Саше она ничего не скажет, потому что любит компот.
