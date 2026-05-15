15+ весенних зарисовок о даче, где пахнет рассадой томатов и жужжит соседский триммер

Будем честны, дачники остаются дачниками круглый год! Но весной в их жизни происходит как никогда много событий. Кто-то не может отказать себе в маленькой радости и покупает новомодный цветок, другие мечтают об уютных вечерах в родной беседке за шашлыком и душевным разговором. А еще дача — это рассада, соседи, пение птиц, свежий воздух и приключения с ароматом яблоневого цвета и звуками первой грозы.

Каждая дачница с теплом и трепетом относится к новым цветочкам и кустикам. А от их разнообразия глаза разбегаются! И как выбрать?

AI-generated image Драконятина только что Уу, меня лучше не пускать на рынки весной. Ответить

Многие из нас едут на дачу, чтобы побыть наедине с собой и спокойно покопаться в грядках

AI-generated image Мышъ только что Ммм, какие крупные майские яблоки... Ответить

Первым делом весной на даче надо навести порядок и на участке, и в доме

У нас на даче в 13 соток есть небольшой сад. По ранней весне (конец апреля-начало мая) приехали всей семьей навести порядок, подготовить грядки, мусор прибрать, парник подремонтировать. А у нас в саду одна яблоня засохла. Распилили ее, покололи на дрова и решили шашлык на них замутить. Пока дрова превращались в мангале в угли, мы с батей в дом зашли — а там стоит сковорода наша чугунная с ну очень старыми макаронами. Решили сковородку эту на мангал закинуть, чтобы макароны обгорели. А что ей станется — она же старой закалки! Вот только мы не учли, что яблоня горит хорошо, а сковородка оказалась не чугунной, а алюминиевой. В общем, осталась одна ручка. © Pikabu Olga Dubrowski только что Спутать алюминий с чугунном - это талант! Ответить

Неотъемлемая часть любого садового товарищества — это соседское участие

AI-generated image Muereske только что в томатной? в пасте? ну бабуля дает))) Ответить

Отсутствие авто не остановило еще ни одного дачника. И, конечно, с первыми теплыми деньками пригородные автобусы наполняются уникальной атмосферой

AI-generated image

Дачники всегда держатся вместе и готовы помочь друг другу в трудную минуту: хоть лишнюю рассаду забрать, хоть поддержать морально

Просчеты случаются везде

Наша соседка продала свою дачу. Говорит, не в том она уже возрасте, чтобы грести листья и садить огород. Дачу купил милый дедок, причем у него уже одна была, а эту он для дочки с семьей хотел: «У нас уже тесно, все-таки трое внуков. Вот, пусть обживают!» Правда, в итоге дедок на дачу эту приезжает сам, потому что детям привычнее ездить на старую. Сажает, пашет, чистит. Откуда я все это знаю? Да просто, начиная с марта и заканчивая в ноябре, тетя Тамара, которая дачу продала, уже три года звонит мне и спрашивает: «А они там сажают что?», «Из погреба банки мои не доставали, нет? Эх, забрать бы», «Листву прошлогоднюю сгребли?», «Как грушу мою спилили?» В общем, мне кажется, и продавец, и покупатель немного поспешили. ADME Драконятина только что Представляю, как жалко дачу. Угнетает, когда сил уже становится совсем мало, чтобы ухаживать. Видит око, да зуб неймёт. Ответить

Весной к дачным ночевкам нужно подойти серьезно. Вам могут понадобиться дрова, пуховики и теплые пледы

AI-generated image

У котов на даче своя развлекательная программа

AI-generated image Masik2 только что Кот по приезду успел сменить гардероб) Ответить

Конечно, дача — раздолье для собачников. В любую минуту можно покидать мяч своему любимцу

AI-generated image Liou только что Тетя, видать, знатный агроном! Интересно, как она добилась того, что у нее розы вокруг беседки цветут одновременно с тюльпанами? 🤭 Ответить

Неопытные дачники всегда рвутся сделать побольше работы, но не учитывают все нюансы

Купили мы косилку самоходную. Я не особо опытная дачница, но посмотрела, что там все просто. Муж поехал в город, а я решила себе ролик для соцсетей снять, как я красиво хожу по участку с этой косилкой. И да, я додумалась надеть белый спортивный костюм. Теперь он безвозвратно зеленый. ADME Драконятина только что Если косилка с травосборником, то ничего не летит на одежду, если без или триммером косить, тогда, да. Ответить

Часто мы на даче хотим помочь родителям. Но они у нас тоже не промах!

Начинающие огородники и садоводы полны энтузиазма вырастить все и сразу

AI-generated image Елена только что Поутру Лев Толстой выходил на покос. Махал косой и думал:

- До чего ж хорошо! Только тяжкий физический труд позволяет человеку мыслить, чувствовать и совершенствоваться.

Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:

- Почто барин капусту косит?

- Кто ж их, образованных, разберет? Ответить

Покупка собственного уютного домика — волнительное мероприятие. Иногда продавцы кое-что недоговаривают

Иногда на дачу могут заскочить необычные гости

Раньше у нас была «дача» около леса. Стояла огромная емкость для воды с краном снизу. Чтобы при наборе воды не пачкалась лейка или ведро, я сделала ямку и раствором подровняла. Приезжаю дня через два, а в этой ямке сидит огромнейшая жаба. Даже не думала, что такие бывают — размер 20×20 см, не меньше. Она просто из-за своего веса не могла выбраться, хотя уклон стенок был. Помогла уж ей, прям руками подталкивала, чтобы она сама выползла. Жаль, не было в те времена телефонов, чтобы сфоткать. © Светлана Николаевна / ADME Драконятина только что Вытащили жабку из джакузи Ответить

Когда наконец покупаешь дачу, то вдовесок к дому и газону обычно получаешь соседей

AI-generated image Драконятина только что Мы купили дом. Тут же нарисовалась какая-то дама, с информацией, что ей предыдущая хозяйка обещала отсадить какое-то растение. Ну мы пустили, конечно, она что-то там деловито копнула себе, сама бодренько направилась в нужный уголок участка. Смешно, конечно) Ответить

На свежем воздухе спится хорошо. Если сумеешь договориться с соседями, комарами и птицами

AI-generated image Мышъ только что В деревне выспаться только зимой можно. А в сезон с утра до ночи этот дрынь-дрынь, кто-нибудь да косит. Ответить

Ничто так не радует на даче, как пение птиц. Правда, наши пернатые друзья поют не просто так

AI-generated image

Конечно, каждая дача хранит трогательные воспоминания. Иногда буквально

Бабушка научила меня готовить борщ, когда мне было лет десять. Стояли вместе на кухне, она объясняла, я записывала в тетрадку. Потом я уехала, бабушки не стало, тетрадку потеряла. Готовила борщ всю жизнь на память, но всегда что-то было не то. Приезжаю как-то я на дачу, ищу что-то. И вот она — моя тетрадка! Завалилась за полку. Открыла, читаю рецепт. Нашла отличие. Бабуля клала в конце маленький кусочек сливочного масла и накрывала крышкой на десять минут. Я так и сделала. Попробовала. Это был бабушкин борщ. Точь-в-точь. Спустя двадцать лет. © Не все поймут / VK

Одна из главных весенних задач любого дачника — своевременная косьба. Особенно, когда дело касается одуванчиков

AI-generated image Драконятина только что Уф, хорошо сейчас есть гербициды избирательного действия. Правда, я их тоже не использую. Увидела как-то в английском фильме, где даже на шикарном английском газоне росли одуванчики и угомонилась. Нет в мире ничего идеального и слава богу) Ответить

Но самые находчивые даже одуванчики с пользой переработают

AI-generated image Руконожка Ай-Ай только что О, да, пробовали мы тоже такое варить.

Все равно, что суп из топора)

В банке нарядно, а на вкус сахарный сироп и ффсе 😁 Ответить

У дачников есть суперспособность успеть все — и шашлык пожарить, и газон поровнять

AI-generated image

Пока готовилась эта статья, одуванчики успели созреть, а с вишни слетели последние лепестки. Где-то вдалеке раздался скрип калитки, а у крыльца уже сопят проснувшиеся ежики. А с чем у вас ассоциируется начало сезона? Возможно, вы даже впечатлите нас своей дачной историей? Пока вы вспоминаете о своих загородных приключениях, можно немного поностальгировать о бабушкиных уютных домах или обсудить прелести деревенской жизни.