18 человек поехали в солнечную Турцию и встретили там кое-что поинтереснее, чем рахат-лукум
Для многих из нас Турция давно стала ассоциироваться с идеальным летним отдыхом. Мы летим туда, чтобы отвлечься от повседневной рутины, выспаться и просто побыть на своей волне. Но очень часто такие поездки превращаются в добрые и живые истории. Ведь из Турции мы привозим не только сумки с пахлавой и магнитками, но и целый чемодан ярких впечатлений.
- Был у меня хороший приятель Володя. Решили мы с ним съездить в Турцию. И вот сидим мы с ним в кафе. Подсаживается поближе к Володе немка. Вовка мне так говорит:
— Я ведь в школе изучал немецкий язык, и произношение у меня отличное.
Вовка здоровается с ней по-немецки. Она здоровается в ответ и улыбается пуще прежнего. Тогда он спрашивает по-немецки, как ее зовут. Она говорит: «Сара». Тут Вовка наморщив чуток лоб выдал очень длинную фразу на немецком. Сара резко изменилась в лице, встала и ушла.
— Вовка, что это было, что она ушла? Ты так красиво сказал.
— Да это, я уж немецкий давно учил, вот видишь, как получилось нехорошо. Забыл все.
— Что ты сказал то ей?
— Да что в школе учили, то и сказал. Меня зовут Володя, я учусь в девятом классе, я очень люблю играть в баскетбол, и мы с мальчиками часто играем в баскетбол после школы.
- Ездил на отдых в Турцию. Была первая поездка — активно с женой сидели изучали местные порядки, нравы и т.п. Идем по пляжу, рядом проходит местный, тормозит, спрашивает:
— Туристы?
— Ну да.
— А из какого города?
— Из Курска (мол, что про него знаешь?)
Тот завис. Про себя уже думаю: «Что, не знаешь, что сказать — места незнакомые?». И тут после небольшой паузы:
— Медицинский в Курске заканчивал?
— Ну ты что, не понимаешь, почему спрашиваю?
Как оказалось, учился он в моем же университете. Видимо, хорошая память на лица, вот и запомнил, а тут такая встреча.
Решишь поехать отдыхать на море. И первый кого ты встречаешь ранним утром в городе, это знакомый вышедший прогуляться. Так себе романтика ...
- Стояли как-то в очереди за кофе где-то в нетуристическом месте Турции. Перед нами стояли две девушки азиатской внешности. И тут молодой и горячий бариста решил заговорить с ними:
— Конничи ва! («Здравствуйте» по-японски).
Девушки — ноль эмоций. А он опять, но уже обращаясь конкретно к ним:
— Конничи ва!
Те ему по-английски что-то типа hello, а сами между собой говорят: «Что это было? Чего он хочет?» «Бурятки», — подумал я и засмеялся один во всей очереди.
Чего только не увидишь в отелях Турции
А я когда ездил в Египет там было написано: "Шашлык из повара на подносе"
- Приехал я в отель, пошел на обед и тут выяснилось что турки пьют чай без молока. А я башкир и чай с молоком очень люблю. На следующий день взял с собой на обед бутылочку с молоком. Взял пару стаканов чаю, забелил молоком, сижу наслаждаюсь. Идет мимо парень (казах):
— Мужик, это у тебя чай с молоком?
— Да. Молоко в магазине купил. Садись, угощу.
Сидим наслаждаемся. Идет мужик в возрасте. Тоже казах:
— Вы чай с молоком пьете?
— Садись с нами!
Сидим наслаждаемся... Идут три парня. Татары:
— Парни, садитесь к нам.
Турки на нас смотрели как на диво. Странные туристы на курорте чай с молоком пьют.
Мы не татары и не казахи - просто на Урале живём, с детства пьем чай с молоком
- Воспитываю дочь в духе: «Везде только со взрослыми, одной не отходить» и т. д. Отдыхаем с семьей в Турции, естественно, полно иностранных туристов. Вижу, как к трехлетней дочери подходит немецкий мальчик и минуты три, активно жестикулируя, что-то ей рассказывает, на что моя его перебивает и возмущается:
— А ты почему, собственно, один ходишь? Где твоя мама?!
Мой хохот был слышен в Мурманске.
- Нам предложили пожить на вилле в Турции за смешные деньги. Как-то возвращались с пляжа, а из-под двери ручей. Заходим — под раковиной хлещет гейзер. Пришел мастер и начал снимать ламинат в гостиной. И вдруг мы увидели, что под полом был скрыт мраморный пол. В Турции в отелях и квартирах часто мраморные полы, потому что это недорого — его в Турции и добывают.
"В огороде бузина, а в Киеве дядька"))
Хоть бы приписали что, мол, вот странные какие-то ламинат на мрамор стелют. А то и вилла дешево, и гейзер, и мрамор - а истории нет.
Зашла в оригинал, там вообще длинная статья, так что это ее так "творчески" редакция Адме переосмыслило.
- Студентами решили поехать куда-то отдыхать. Тетя нашего однокурсника предложила полететь в Турцию на 10 дней за 6 тысяч с человека. Заселились в четырехзвездочный отель. На самом деле, четырем звездам соответствовала только надпись на отеле. Номера отеля были оформлены в спартанском стиле. Ни одной лишней детали, все строго и эстетично. Наш друг Радик из Брянской области, вообще никогда столько еды не видел и не мог поверить, что все бесплатно. Кстати, в нашем отеле была анимация. Местная команда из трех аниматоров проводила конкурсы, показывала сценки и устраивала дискотеки. Я так свободно и искренне не смеялся давно. А на следующий день, прилетели две девчонки из Иркутска. 10 дней прошли незаметно. Честно говоря, это был единственный случай, когда я за шесть тысяч рублей купил столько счастья.
С возрастом счастье стоит как-то кратно дороже. Но в памяти такой отдых останется на всегда
- Несколько лет назад моя бабуля начала интересоваться культурой Турции. Началось все с сериалов, подписок в социальных сетях на любимых турецких актеров. Вскоре она погрузилась в историю, искусство этой страны, в особенности национальной кухни. Год назад даже начала изучать турецкий язык через приложения в телефоне. Решили подарить ей на день рождения поездку в Стамбул. В общем, более 200 ее селфи с горящими глазами и счастливой улыбкой за неделю путешествия говорят сами за себя.
- Уже почти год живем с мужем в Турции. Вырваться из зимы было прекрасно, вокруг солнышко и пальмы. Жизнь казалась чудесной. Так начался «медовый» месяц в чужой стране. Восхищение проходит примерно через месяц — полтора. Кошек очень много и всех их кормят. Т.к. мы живем на 1 этаже и даже имеем балкон, то местные кошки столуются и у нас. Мы им корм покупаем даже. Есть особо наглые, они пережидают жару у нас дома. Знакомьтесь: Капля, Скумбрия и Бубенчик.
- Подруга ездила отдыхать в Турцию. Мужчина на ресепшене поинтересовался, из какого она города. Подруга рассказала, что живет в Воронеже, добавив, что это примерно в 500 километрах от Москвы. На что портье глубокомысленно изрек:
— Oh, Siberia...
- Моему папе в этом году исполнилось 60. Он всю жизнь работал на заводе, вставал в пять утра, никогда не жаловался, нам с братом всегда все покупал. Из одежды у него было три рубашки и одни нормальные брюки, я это только сейчас понимаю оглядываясь назад. Мы с братом скинулись и купили ему путевку в Турцию. Он первый раз в жизни летел на самолете. Первый раз видел море. Он звонил оттуда каждый день и рассказывал все подряд — какая вода теплая, какой закат был вечером, что на шведском столе было жареное мясо и он взял три раза. Говорил это все немного растерянно, как будто не верил что это с ним происходит. Прилетел загорелый, привез нам магнитики и весь вечер рассказывал маме про море. Я сидел и слушал и думал — блин, как же мало иногда человеку надо чтобы почувствовать что его любят.
"...весь вечер рассказывал маме про море" а что же без мамы отправили? Вот тогда счастье было бы полным у обоих, как новый медовый месяц.
- Вечер в Стамбуле. Муж ушел в душ, а я сижу на балконе, любуюсь морем. И тут снизу раздается бархатный мужской голос: «Спускайся, я больше не могу ждать! Ты моя любовь». Я замираю. Голос все настойчивее. Выглядываю и вижу внизу, как солидный турок-садовник сидит на корточках и чешет за ухом толстенного отельного кота.
«Альтернативный отпуск в Турции»
Вот такой отдых я люблю. Взял удочку, напитки всякие и махнул далеко.
- Приехал я опыта набираться в турецкий филиал компании. Встретил меня директор филиала, зовут Джошкун. Поехали мы с Джошкуном куда-то в пригород, на производственную площадку, смотреть как работают подрядчики. Джошкун спрашивает:
— Машина нравится?
— Хорошая. Давно купил?
— Вот всем машина нравится, а моей жене — нет.
— Почему? Вместе выбирали?
— Слушай, копили с ней деньги на ипотеку — хотели купить квартиру отдельно от моих родителей. И вот однажды утром я пошел и купил на все деньги эту машину. Смотри, она на стекле скорость пишет. Здорово, да?
— А жена что?
— Домой не пускает. Пятый день сплю там.
— Где?
— На заднем сиденье.
- Познакомилась в Турции с парой, отдыхали в одном отеле. Она из Казахстана, он — турок.
Она рассказывала, что в Турции персонал своим (туркам) розы из полотенец не крутят, потому что на чай никто не оставляет. И тут в один день отдыха снова встречаемся с ними, она смеется, он злой. Рассказывает: "Приходим после завтрака в номер — все полотенца в виде птиц, сердце из покрывала на кровати и маленький букетик цветов сорванных. Думали, с чего вдруг такой сервис. А оказалось, что муж ее из всех карманов мелочи повыгребал, около 20 долларов и оставил на тумбочке. Ну уборщица и подумала, что это все ей и отблагодарила по-своему.
- В 2018 году, мы с друзьями, решили не брать жен с собой в Турцию. Сразу скажу, для экономии финансовых средств, мы брали один номер, с раздельными кроватями. Оказывается, кому-то на отдыхе нужен был просто сон. Данная картина была типична первые два дня. Вот так. Получился замечательный отдых.
- Есть у меня история, которая вызывает улыбку даже в самый пасмурный день. Когда мне было года два, мы с семьей отправились на отдых в Турцию. Рядом с нами обычно ужинала семья. У них был прелестный малыш — мальчик 2-3 лет. К концу ужина он всегда припасал со своего стола что-нибудь вкусное (к примеру, вишенку), подходил ко мне и молча протягивал. Я так же молча принимала его подарок, а потом мы брались за руки и долго стояли, глядя друг другу в глаза. И так каждый вечер. Наслаждались присутствием друг друга, пока наши родители покатывались со смеху в сторонке. Мои первые отношения и мой первый любимый, воспоминания о котором до сих пор отдаются теплом в моем сердце.
- Поехали с мужем на отдых в Турцию, путевка горящая, почему бы и нет. Отель попался прекрасный, вид на море, все как положено, но, заходит утром к нам горничная турецкой национальности, в руках у нее поднос с кофе и выдает фразу: «Вам кофе в постель или ну его нафиг?» Мы, на пару минут, конечно, растерялись, но сразу поняли, кто жил в этом номере до нас.
- Турция, спим в бунгало в горах. Глухая ночь. Cквозь сон слышу, как муж шепчет: «Ты зачем одеяло стягиваешь?» Рявкаю, мол, сдалось мне твое одеяло. И тут уже я чувствую, как кто-то дергает мое одеяло! Муж выскакивает, включает свет — никого. А утром оказалось, что это был упитанный и очень игривый турецкий котяра!
У нас своих котят хватает. в Турции и в Грузии они просто везде. Приятно, когда о них заботятся и кормят.