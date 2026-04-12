17 забавных случаев в аэропорту, на основе которых можно писать комедийный сценарий
Принято считать, что отпуск начинается с заселения в отель, когда чемодан уже брошен у кровати, а впереди только отдых. Но на деле все начинается куда раньше — еще в аэропорту, где среди чемоданов и стоек регистрации зачастую рождаются добрые и уютные истории. Да, порой там можно не только перепутать чемодан и забыть, куда летишь, но и увидеть, как счастливый человек едет по терминалу, напевая мелодию из кино. В такие моменты начинаешь невольно улыбаться вместе со всеми.
- Решили с женой осуществить мечту — полететь на Мальдивы. 4-летнему сыну сказали, что будем жить на острове. Приехали в аэропорт. На досмотре сотрудники попросили открыть рюкзачок сына. Жена расстегивает молнию и... наглухо замирает, ведь внутри лежит молоток! Обычный мой строительный молоток. Оказывается, что карапуз услышал, что летим на остров, и решил, что он будет необитаемый, поэтому там понадобятся инструменты. Жена сама собирала рюкзачок и трижды его проверяла, но сын каким-то образом все же умудрился туда запихнуть молоток. Разумеется, его пришлось оставить... я про инструмент.
- Летела из Египта. На досмотре меня просят доплатить € 50, так как мои ласты торчат из рюкзака и не проходят в калибратор ручной клади. Серьезно? € 50? Смотрю на сотрудника, потом молча снимаю кроссовки и надеваю ласты. Говорю: «А так проходит?» Он говорит: «Да, но вы не можете лететь в ластах». Прошу показать мне такой пункт правил. Разумеется, он говорит, что такого пункта нет. Я выдаю: «Ну и все!» — и гордо прохожу в рукав в ластах. Причем спиной вперед, чтобы не навернуться.
«В аэропорту Пхукета мы перепутали чемоданы. Каким-то чудом нашли друг друга спустя несколько дней»
- Должна была лететь к бабушке в Волгоград из Москвы. Помню, что тогда мне хотелось быть очень самостоятельной, поэтому, когда папа довез до аэропорта, сказала, что сама зарегистрируюсь и найду гейт. Прошла все процедуры, сижу у гейта с другими пассажирами, читаю. И тут очень громкий голос из-за спины: «Где находится дочь командира экипажа?» Я оборачиваюсь, а там стоит папа в своей пилотской форме и машет мне. Остальные пассажиры аж заулыбались.
- Дело было в аэропорту по прибытии. Ждали багаж. Раньше всегда летала с черным чемоданом, а в этот раз за пару дней перед отлетом приобрела со скидкой оранжевый. Стою и жду на ленте, но он все никак не едет. Потом хватаю черный (по привычке). И тут подходит мужчина со словами: «Женщина, это мой!» Ни капли не смутившись, говорю: «Извините, очень похож на мой!» И в эту самую секунду едет мой новенький чемодан. Нужно было видеть лицо мужчины, когда со словами: «Ах да! Вот же он!» — я хватаю свой ярко-оранжевый чемодан.
Я в свое время на черный чемодан наклеила разноцветные ладошки, здорово, заметно.
Когда летишь на отдых и берешь с собой все самое необходимое
- Поехали с коллегами в Турцию, а это был мой первый полет. Настало время прохождения контроля. Выруливает сотрудница из-за угла и ныряет в свою кабинку. Коллеги проталкивают меня первой. А я что-то затупила и молча пошла к ней в кабинку. Не к окошку в кабинке, а прям открыла дверь и зашла к ней внутрь. Тетенька, конечно, опешила, но объяснила, куда мне надо встать и что сделать. А теперь, из-за чего мне было стыдно. Не из-за того, что я сделала что-то не так, потому что не знала. А из-за того, как смеялся надо мной мой начальник!
- Полетел я в гости к родителям. По работе часто летаю именно этой компанией, соответственно, много миль и довольно высокий статус в их программе лояльности. Приезжаю в аэропорт, иду на регистрацию. Сотрудница говорит: «У вас сумка чересчур большая, ее надо в багаж сдать». И тут вспоминаю, что у меня по статусу бесплатный багаж, да и болтаться с такой сумкой по залу ожидания не хочется. Говорю, мол, давайте оформлять багаж. Лицо сотрудника просветлело, она начала что-то считать и вытащила терминал для оплаты. А я ей в ответ: «Ох, оставьте! У меня же бесплатный багаж по статусу!» Далее я наблюдал, как она с кислым лицом кого-то вызывала для отмены оплаты.
А сразу-то почему не сказать, что бесплатный? Аэропорт, все суетятся и нервничают - конечно, надо еще задержать очередь тупым выпендрежем...
Как понять, что ты в аэропорту
- Летела в эмираты через Москву, везла с собой двухметрового плюшевого гуся и огромную узбекскую тарелку. Разумеется, гусь в калибратор не залезал. Достала его из упаковки, обернула вокруг себя и сказала, что лечу с подушкой. Девочки, которые там сидели, так удивились, что пропустили. Кстати, про тарелку даже вопроса не задали, хотя она тоже никуда не вмещалась.
удачи поместиться с этим гусем (и тарелкой) на сидении - в полку для ручной клади он вряд ли влезет
- Как-то раз я летела из Италии. На рамке досмотра зазвенела. Женщины-сотрудницы начали меня проверять, а на мне 2 корсета надето. Отвечаю, что живот большой хотела утянуть. А они такие в ответ: «Да ну, нет у вас никакого живота!» Ага, это они еще не увидели, что на мне 2 бюстгальтера, 2 длинные кожаные юбки и куча кофт. Просто летела без багажа и ручной клади. Только с рюкзаком небольшим.
- Стою на стойке выдачи багажа в Шереметьево. По ленте едет большой розовый чемодан. И тут к нему подходит огромный бородатый мужик в кожанке и со спокойным видом забирает. Меня так пробило на смех, что пропустил свою сумку. Пришлось ждать второго захода.
«Так выглядит аэропорт Хужир на острове Ольхон. Байкал»
- Друзья были в начале февраля на Гоа. Там жара, солнце и песок. Поздно спохватились собираться, кое-как накидали шмотки в чемоданы и чудом успели на самолет. Далее со слов подруги. Приземляемся в Москве. Все пассажиры в джинсах и свитерах, а мы в шортиках, футболке и сланцах. Выходим на трап, а на улице 10 градусов мороза, ветер и снег. Решили, что сейчас получим багаж и переоденемся. В итоге мой чемодан пришел, а у друга потерялся. Разумеется, все теплые вещи и обувь тоже. Долго оформляли пропажу, а потом ехали в метро домой в пестрых футболках, шортах и сланцах. Причем у друга еще было полотенце на плече.
- Купила билет, где по правилам у пассажира может быть сколько угодно багажа, но главное — всего 1 единица. Я заморочилась: купила чемодан и все туда запаковала. А потом смотрю, какая-то девушка достала из кармана мусорный пакет, накидала туда своих сумок и пошла на регистрацию.
- У меня в чемодане была круглая браш расческа, тяжелая такая, золотого цвета. Перевес багажа оказался 500 грамм. Мне сказали доплатить! Ну а я что? Я взяла да и воткнула расческу в волосы со словами: «Это моя корона!» Другие пассажиры практически аплодировать начали, а сотрудница аэропорта выглядела так, будто я лично у нее отобрала эту доплату.
«Вчера летела с долгой пересадкой в аэропорту Стамбула. Случайно нашла комнату отдыха для котиков и собачек. Такого я еще никогда не видела!»
Стамбул носит неофициальное звание города котов, а, оказывается, там ещё и собак очень любят!
- Живу за границей. В последнее время из-за работы приходится летать каждую неделю. Долеталась до того, что в очередной раз приехала в аэропорт, начала сдавать багаж, и мне задали вопрос: «Куда летите?» И тут я словно провалилась и полностью забыла, куда вообще лечу. Вот так и простояла полминуты, пока не взглянула в электронный билет.
- Впервые взяла маму на море. Летим в Турцию, я прошла паспортный контроль, жду маму по ту сторону. Вдруг она через стекло начинает махать руками, кричать. Я в непонятках. И тут вижу, что сотрудник идет в мою сторону. Я аж напряглась! Говорит: «У вашей мамы паспорта нет. Она сказала, что вы его взяли». Смотрю — и действительно, у меня в руке два паспорта. Извинилась, передала. У меня аж пот выступил. Даже не представляю, что в тот момент чувствовала мама, ведь она вообще летела впервые.
- В аэропорту Нью-Йорка наблюдала картину. Работник аэропорта попросил какого-то дедушку достать все из карманов. Тот послушно высыпал на стол целую кучу карамелек и начал всех угощать. А потом собрал все в портфельчик, сел на тележку для багажа и, отталкиваясь одной ногой, покатил по терминалу, напевая мелодию. Если я и представляю свою старость, то только такую!
К такому меня жизнь не готовила
- Как-то раз мне довелось лететь из Таиланда, где было +43 градуса, в Новосибирск, где было 37 градусов мороза. Весь прикол в том, что никакого рукава к самолету не подавали, и пришлось идти по летному полю в сланцах, шортах и футболке. Меня должны были встретить с вещами в аэропорту, но во время этой прогулки даже сопли в носу замерзли.
- Недавно стою в аэропорту и жду получения багажа. Рядом со мной какой-то мужчина. И тут к нему подходит женщина и нежно говорит: «Милый, ты так загадочно улыбаешься! Скажи честно, ты в туалет хочешь?»
Аэропорт — это то самое место, где путешествие еще не началось по расписанию, но уже началось по ощущениям. И если повезет, именно там тебя будут ждать первые приятные впечатления. Наверняка и у вас найдется одна-две истории. С большим удовольствием почитали бы в комментариях.