16 жизненных историй о шашлыках, приправленных отменным юмором с дымком

Нас в том году соседи по участку тоже заманили на шашлыки, а мы уже свой магазинный насадили на свои шампуры, а сосед так недоверчиво фырчал: мол, он сомнительного посола и вообще там соя. Мы не стали с пьянеющим соседом спорить, а просто, когда он дошёл до кондиции, взяли и зажарили ещё и свой и подмешали с их резиновым шашлыком. На следующий день он же поедал магазинные кусочки, говоря, как он умеет хорошо мариновать и жарить шашлык.