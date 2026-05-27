Ребят, ну вы такие серьезные . Советы даете, возмущаетесь. Анекдот про девушку с топором еще в «Филогелосе» был написан.
16 жизненных историй о шашлыках, приправленных отменным юмором с дымком
Весенние вылазки за шашлыками — это то самое время, когда пение птиц, запах костра и теплые посиделки легко складываются в идеальную картинку. Но на практике все всегда идет не по плану. Герои нашей статьи на своем опыте убедились, что простой отдых может внезапно превратиться в веселые приключения, которые потом пересказывают вместо анекдотов. А в бонусе вас ждут смешные истории про шашлычника и гламурную сотрудницу банка.
- Мне было 19 лет. Подруга позвала на шашлыки. Попросили взять топор. В назначенное время за мной приехали. Приезжаем — а там моей подруги нет! Я ее парня спрашиваю:
— А где она?!
— Мы с ней поругались, и она не поехала.
Парни начинают кутеж почти сразу, как мы приехали. Я прошу хотя бы разжечь костер — им пофиг. Ну я сказала, что пойду домой. Психанула, захватила папин топор и пошла. Заблудилась в лесу. Телефон разрядился, денег нет! Еще и этот топор. Кое как вышла на Пятницкое шоссе. Стою, ловлю попутку. Предусмотрительно спрятала в траве на обочине топор. Останавливается Тойота. Там два мужика лет 60. Я им объясняю: мне надо в Зеленоград. Они говорят:
— Садись.
И тут я из травы достаю топор. Сажусь. Едем. Молчание.
— Вы не переживайте
— За себя мы не боимся. Но кто там в лесу остался?
- Собиралась большая компания отдохнуть за городом в двух больших домах. В первый день море шашлыка, овощей, салатов, закусок. Я решил, что на следующий день хорошо бы наваристого супа покушать. Пока отдыхали, я параллельно весь вечер вываривал говядину на кости. Добавлял только морковь, лук, черный перец горошком, соль, лавровый лист, петрушка. И вот получилось примерно пять литров наваристого бульона. Наутро процедил бульон, поставил на огонь, пока нарезал картошечку, шинковал капустку и прочее, бульон закипел. Приходит чувак, смотрит в кастрюлю и говорит: «Да ну не-е! Так невкусно будет!» Достает из ящика упаковку кубиков с куриным бульоном и кидает четыре кубика в кипящий бульон.
- Знакомая рассказывала, как ее позвали на природу, сказали, что мужчин будет много неженатых, а она очень замуж хотела. Сказали, что далеко не пойдут — легкий поход, короче. Ну она и собралась: микро-шорты, топик, распущенные волосы и макияж. Комары ее съели в первые полчаса, пришлось доставать пижамные штаны и кофту, делать гульку и нести свой огромный рюкзачище, в котором лежала вся ее жизнь, включая зачем-то плойку, 5 км по пересеченной местности.
«Зашли в ресторан в Китае. Заказали себе по шашлыку. Официант посмотрел на нас, как на дуралеев. А потом принес вот это»
- В детстве про шашлык мы только слышали. Был среди нашей детской компашки один мальчик, звали его Тепленький, потому что бабушки кутали его в три одежки в любую погоду. Его родители хорошо зарабатывали по сравнению с остальной улицей. И вот на майские стали они шашлык жарить во дворе (частный дом). И что уж щелкнуло у Тепленького в голове — обычно он жадный был, — но тут решил он нас всех шашлыком угостить. И выпросил у мамы разрешение. Какие же мы были счастливые, когда он вытащил на улицу каждому пацану по шампуру шашлыка. Было нас тогда 5 или 6 человек. Каждому — по целому шампуру здоровых, сочных, переложенных лучком и помидорками кусков шашлычка. Это был первый шашлык, который я попробовал в своей жизни.
И тут со двора раздался крик мамки Тепленького:
— Виииитяяяяя! Где мяяяясоооо!
Тепленький вздрогнул, схватил шампуры и побежал домой. Мы услышали крики его мамы:
— По одному! Тебе было сказано: по одному кусочку!
Первый шашлык? В частных домах? Я всю жизнь живу в квартирах, и то шашлык с детства ела.
- Сидим мы, значит, с семьей. Шашлыки поели, отдыхаем. Ну и заезжает на участок через один от нас машина. Окна открыты, на всю громкость музыка играет. Время позднее уже, да и настроение не располагает слушать соседский репертуар, тем более на такой громкости. Поэтому иду поговорить.
— Друг, ты к нам надолго? Так хорошо на улице, тишина, мы с семьей отдыхаем. Приходи к нам. Только выключи, пожалуйста, музыку, уж очень хочется в тишине побыть.
— Ок, ок, без проблем, сейчас выключу, иди отдыхай.
Возвращаюсь я к своим, значит, с видом победителя. Говорю детям:
— Вот видите, вежливость гораздо лучше. Я попросил — человек прислушался. Музыку выключил, и опять тишина.
А жена мне:
— А может, это потому, что у тебя в руках топорик, которым ты лучины колол?
- Поехали с друганом на шашлыки. Он выпендривался, мол, я такой шашлык забабацаю, пальчики оближешь. Приехали, расставились. Начал меня гонять, то в лес за дровами, то за солью к машине. Думаю, как-то странно. Решил спрятаться за деревом. Смотрю и глазам не верю: он друг достает из пакета ведро обычного покупного шашлыка и спешно переваливает его в свою посуду. Подбегаю к нему, а он невозмутимо так: «Понимаешь, в супермаркете акция была — два по цене одного. Ну не удержался я!»
Нас в том году соседи по участку тоже заманили на шашлыки, а мы уже свой магазинный насадили на свои шампуры, а сосед так недоверчиво фырчал: мол, он сомнительного посола и вообще там соя. Мы не стали с пьянеющим соседом спорить, а просто, когда он дошёл до кондиции, взяли и зажарили ещё и свой и подмешали с их резиновым шашлыком. На следующий день он же поедал магазинные кусочки, говоря, как он умеет хорошо мариновать и жарить шашлык.
«Найдено лучшее место для переезда»
- Мой знакомый любит устраивать застолья, шашлыки, посиделки на даче у костра. И когда кто-то из гостей сообщает, что не ест мясо или какие-то дорогие продукты, то этот знакомый бросается к нему обниматься и радостно кричит: «Такие гости нам нужны!»
Это не продолжение ли той истории, когда коллега на корпоративном выезде пару шампуров шашлыка сразу умял ?! )
- Вспомнилась забавная история, произошедшая на майских праздниках. Праздновали уже день третий. Спать легли уже к часу ночи. Где-то в полпятого утра — стук в калитку:
— Вам дрова нужны?
— Нет.
Чего-чего, а дров у нас было достаточно — полсарая. Зачем нам еще? Пошел хозяин спокойно спать. Насколько же идиотская ситуация получилась утром, когда зашли в сарай, чтобы взять дров и дожарить остатки шашлыков, а там пусто... совсем пусто.
И тут гениальная фраза хозяина дачи:
— Это что получается, я ночью тому типу подарил наши дрова?
Это как в анекдоте.
Гена стрижет Чебурашку.
- Чебурашка, тебе уши нужны?
-???
-Ну на, держи.
«Печи (мангалы) которые мой муж делает заказчикам. И мангал в нашем дворе»
Ооо, у меня сын ноет, хочет такую, как на фото выше. Муж против, типа это на фундамент должно ставитьмя, а тут на такие вещи надо разрешение брать, типа у него знакомый это уже проходил. Застройщик говорит, что это относится к МАФам, так что можно без согласований. Мне лично пока лень читать документалку, так что у нас скорее как на фото снизу пока
- Дело было давно. Мама мечтала о видеокамере на день рождения. От намеков папе она перешла к активным просьбам, и папа открыто показывал, что месседж ясен — все будет. И вот настал вожделенный день. Мы на даче, шашлыки, приезжает папа, достает коробку. А там — 10-метровый шланг для полива, хорошего немецкого качества.
- Отправились как-то с друзьями к озеру на шашлыки. В школе еще учились, машин ни у кого не было. До озера через лес полчаса пешком. Решили взять угли, чтобы не возиться с дровами. Шли долго по жаре в ожидании долгожданного озера. Пришли на место, начали разжигать костер, открываем угли и понимаем, что парень, который должен был забрать из папиного гаража угли, взял цемент. Посмеялись. В итоге все-таки пришлось повозиться с дровами тому самому бедолаге, полчаса тащившему к озеру 10 килограмм цемента.
Десять килограмм угля по обьёму совсем не равноценны 10 килограмм цемента!!! Это семилитровое ведро от силы...🤣🤣🤣
- У меня есть собака, каждое лето мы с мужем ездим на дачу, а под нашим домом каким-то образом поселилась семейка ежей. Делали шашлык, прибежала наша собака и начала с жалобным видом выпрашивать его. Я ей дала кусок, она куда-то убежала, через пять минут возвращается и просит еще. И так еще около семи раз. Я поняла, что тут что-то не так, и пошла смотреть, куда она бегает. Пришла и наблюдаю: сидит еж и с ним моя собака с горкой шашлыка.
Вот они уж точно разбираются в маркетинге
- Давным-давно мы приезжали навестить родню. На улице дядя занимается шашлыками, а мы с сестрой и тетей беседуем на кухне. Через какое-то время слышим шум да гам. Повернули головы, смотрим — бежит кот с шампуром, на нем шашлыки. Бежит, аж спотыкается от привалившего счастья. Тетя за ним, а он бежит в зал (там ковер) В итоге кот забрался под стенку и съел там шашлык.
- Много лет назад нас пригласили загород на дачу на день рождения хозяйки. Для начала каждый должен был захватить с собой продукты какие-нибудь. А по приезде всем сразу же раздали работу. Никогда не забуду, как чистила картошку на всю компанию перочинным ножичком и в каком состоянии потом были мои руки и ногти.
Самое любопытное — шашлыка не было. Потому что мяса видите ли, никто не купил. Только одна подруга принесла кастрюлю с тушеной курицей — приготовила по новому рецепту и хотела похвастаться. Именинница предоставила овощи на салат, картошку и щуку, которую надо было еще готовить. И грибы, которые тоже надо было готовить.
В последнем предложении последнее слово почему-то прочиталось не "готовить", а "собирать"...
«Когда выходные прошли не зря»
Ой, если б вас так когтями зафиксировали, вы б не только шашлык с вилки отдали...
- Свекровь пригласила нас с мужем на дачу. Предупредила: «Не заморачивайтесь, я все закуплю, а потом отдадите». Развлекались, смеялись. А когда пили чай, свекровь озвучивала сумму. Мы опешили, но муж деньги отдал. А через пару дней золовка проболталась, что свекровь на наши деньги купила себе новый пылесос, да еще и землю для рассады закупила.
Не однозначная ситуация.
Если свекровь пенсионерка, то закупка продуктов на двух взрослых едоков может серьезно ударить по ее карману. Тем более "отдача"денег была заранее оговорена.
Другое дело, если невестка рассчитывала на куру с гречей, а к столу куплена была осетрина и Хеннесси Х.О. 😂
В любом случае, пылесос при таком раскладе был куплен на собственные средства свекрови, которые она ранее "одолжила" сыну и невестке
Бонус: городские легенды про шашлычника и ВИП-клиента
- У меня был знакомый шашлычник, который работал в хорошем ресторане. Я его постоянно пытал по поводу рецепта хорошего шашлыка, потому что у него получался отличный шашлык. Вкуснее я не ел. Он отбивался, рассказывал про специи, маринованный лук, и прочее, что он якобы добавляет в свой шашлык.
А однажды, на одном светском рауте он сказал:
— Вот ты все спрашиваешь про секрет вкусного шашлыка. А он простой. Берешь такой китайский порошок и добавляешь его так нормально в мясо, которое мариновал.
— Что за китайский порошок?
На следующий день он мне радостно презентовал прозрачный пакетик с порошком, похожим на сахар, внутри и иероглифами. Я поднес его к глазам, предвкушая разгадку, и различил в самом низу мелкими буквами на английском: monosodium glutamate (глутамат натрия)
Ага, глутамат натрия реально работает, не знаю как, подчеркивает вкус продукта. Вот только избыток бьёт по почкам похлеще передоза соли.
- Бывшая жена работала в банке, вела очень важных клиентов (100 млн+). Ей реально нравилась баранина из шашлычки у дома, но она принципиально туда не заходила: внутри «нецивильно», «не по статусу». Стоим как-то у аптеки. И тут из этой самой шашлычки выходит ее клиент — топ, миллиард активов. Одет обычно, без понтов. Видит ее, машет рукой:
— Маша, отличная шашлычка тут. Друзья подсказали. Заходи как-нибудь тоже.
Занавес.
А вот вам еще подборка позитивных историй про отдых на природе, наполненных смехом и запахом шашлыка: