Мне кажется, что многие женщины не умеют стареть. Цепляются за молодёжные образы, не понимая, что быть молодым и выглядеть как молодой, это разные вещи.
Я как мужчина, могу сказать, что ухоженная , возрастная, стильно одетая женщина, привлекает на много больше внимания, чем сороколетняя дама ,пытающая выглядеть как двадцатилетняя.
19 человек, которые с годами так расцвели, что аж сами удивляются
Многие привыкли думать, что самые яркие годы — где-то в 20. Но герои этой подборки своим примером доказывают обратное. Кто-то впервые почувствовал уверенность в себе, кто-то решился на большие перемены, а кто-то просто однажды посмотрел в зеркало и понял — жизнь только начинает играть новыми красками.
«Через 5 дней мне будет 43»
Мне кажется, что многие женщины не умеют стареть. Цепляются за молодёжные образы, не понимая, что быть молодым и выглядеть как молодой, это разные вещи.
«Мне понадобилось немного привыкнуть к тому, что мне уже за 40. Но сейчас я чувствую себя как никогда хорошо».
«Чувствую себя в 40 лучше, чем в 30»
На обеих фотках симпатичная женщина, но на второй, конечно, еще и здоровая. 🔥
- Да ладно, это не нейросеть? © Lordnerble / Reddit
«Мне 43. Почему со мной не знакомятся мужчины?»
- Предположу, что они стесняются. © FunkyKissCool / Reddit
«На первом фото мне 24, на втором — 40»
«В моей жизни произошел инцидент, после которого я решил поменять все. Занялся спортом, вышел из отношений, которые меня не устраивали. Со временем мне стало лучше».
«Я в 25 и 40 — совсем другой человек»
«Новый гардероб, новый макияж, абонемент в зал. Я и раньше себя любила, но сейчас — еще сильнее».
«С 14 до 34. Если бы только 14-летняя я знала, что дальше все правда станет лучше»
Силиконовые щёчки... Как будто кто-то укусил и от аллергии раздуло. Я понимаю, на детской фотке они тоже есть, но как по мне, это отнюдь не то дрстоинство, которое стоит выпячивать на лице
- Да как так? Ты выглядешь моложе, чем в 14! © Any-Statistician-318 / Reddit
«16 > 38»
«На втором фото мне 30, и я чувствую, что только сейчас по-настоящему начинаю жить»
Эх... За меня 32-летнюю дрались двое парней, одному было 27, другому — 25☺️
«Долгое время я была неуверенной в себе, стеснялась говорить с людьми и работала удаленно. Но с начала этого года я смогла найти силы выйти на работу, где общаюсь с сотнями людей. И чувствую себя уверенно!»
«13 и 39 лет. С годами я научилась расчесывать волосы»
Понимаю, что фото слева - из альбома, вероятно, школьного.
Но выглядит, как овал на памятнике)
«На первом фото мне 15, а второе фото — спустя 15 лет. Как вам изменения?»
Каждое фото хорошо именно для своего возраста.
Вот наоборот - было бы странно)
«Как я изменился с 32 до 35 лет»
Вот бесят меня эти мужики, которые с 200 кг до 80 худеют за 2 месяца. Тестостерон, гад.
«У меня ушло много сил — зато теперь, когда я смотрю на старые фото, изменения невероятные»
«31 > 33. Я никогда еще не чувствовала себя такой счастливой, спокойной и сильной. Между этими фото — полтора года работы над собой»
«Недавно я поймала себя на мысли, что впервые за очень долгое время снова чувствую себя собой. И это ощущение внутри намного важнее любых внешних изменений».
«С 42 до 47 — я будто переродилась за эти годы»
А разве что-то кардинально изменилось? Только стиль поменялся. Кстати, был плохой и стал плохой. 😔
«Прошла через сложный период и расставание, но научилась любить себя и заботиться о себе»
«Изменения за 4 года, с 44 до 48»
«Чуть больше четырех лет назад я решила, что хочу изменений в своей жизни»
Почему женщины, как только избавляются от лишнего веса, сразу натягивают либо очень облегающее, либо очень короткое платье?
«Теперь мне 42 и иногда мне трудно поверить, что это я на старых фотографиях»
«Я в 31 и 42. С годами жизнь только лучше!»
«В моей жизни случился поздний „расцвет“. Разница между этими фото — 15 лет»
Ооо, а вот и кризис среднего возраста догнал: подростковый стиль в одежде и фото на фоне своего мерседеса. 😁
«Основные изменения произошли в последние 3 года. Было сложно, но оно того стоит».
«На этих фото мне 43 и 44. За последний год я научилась ценить то, как развивается моя жизнь. Хотя думала, что после 40 будет только хуже»
«Сегодня мне 40 и я счастлива»
Девушка выглядит отлично, но вот такой вырез на топе редко кого красит. Если чашка заполнена — вид вульгарный, если нет, как в этом случае, — вид унылый.
«Третий десяток моей жизни был лучше, чем второй, так что я с оптимизмом смотрю в будущее».
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