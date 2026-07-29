14 простых пород питомцев для занятых людей, которые будут каждый вечер дарить вам маленькие радости
Домашние животные — неиссякаемый источник больших и маленьких радостей. Устроившись у нас под боком и уютно засопев или заурчав, они заставляют нас забыть обо всех неурядицах. Но, увы, реальность такова, что нам, уходя на работу, приходится оставлять их одних. Однако не все породы собак и кошек подходят людям, работающим в режиме 5/2, и способны провести несколько часов в компании самих себя. А вот каких именно питомцев рекомендуется выбирать занятым людям, мы и расскажем сегодня.
1. Собаки
Чау-чау
Чау-чау, возможно, самая древняя порода собак, известная в Китае около двух тысячелетий. Как это ни удивительно, но они — близкие родственники шпицев. Когда-то их использовали даже как ездовых псов, однако современные чау-чау — собаки вполне себе флегматичные. Они очень привязаны к дому и к хозяину, однако не требуют его постоянного внимания и вполне спокойно проводят время в одиночестве.
Эти «медвежата» с фиолетовым языком очень мало лают, поэтому в отсутствии хозяина они не будут шуметь, доставляя неудобство соседям. Однако в физической нагрузке они все же нуждаются, правда, не всегда будут выполнять команды из-за упертого характера. Кроме того, их густая шерсть нуждается в ежедневном вычесывании.
Бассет-хаунд
Бассет-хаунды — одна из самых спокойных пород собак. Эти апатичные создания вполне могут оставаться в одиночестве целый день — им не требуется постоянное присутствие кого-то, кто может их развлечь, потому что всем активностям они предпочитают сон. Даже несмотря на свое охотничье прошлое, они не будут носиться по дому и громить его, но, как и другие собаки, с радостью встретят хозяина после долгого рабочего дня.
Есть мнение, что бассет-хаунды — не самые умные псы. На самом же деле они просто ленивы и именно по этой причине могут отказываться выполнять команды. Впрочем, из-за природной склонности к полноте бассеты нуждаются в регулярной физической активности.
- Купили мы дачу по дешевке. Вся родня пальцем у виска крутила, мол, зачем вам эта развалюха столетняя. А мы с мужем твердо решили ее восстановить, ведь дом был добротный, крепкий, из лиственницы. Поехали туда, взяли с собой нашего бассет-хаунда по кличке Коломбо — самого ленивого, как мы думали, пса на свете. А он только в дом зашел, как давай полы возле печки ковырять. Мы оттаскиваем, а он ни в какую. Муж решил посмотреть, что такое под полом, поддел доску, она легко поддалась, а там ржавая жестяная коробка. Открыли, а в ней украшения, по виду золотые. Отнесли ювелиру, он сказал, что старинные, не меньше века им. Был, конечно, соблазн оставить их себе, но мы позвонили тем, кто этот дом нам продал и все вернули. Родня еще раз покрутила виском у пальца, но мы уверены, что поступили правильно.
Бассенджи
Бассенджи, или, как их еще называют, нелающие собаки — одна из древнейших пород, которая известна еще со времен Древнего Египта. Это охотничья собака, однако славится она своим кошачьим нравом: они столь же независимы, как кошки, и любят проводить время в одиночестве. И, как и усато-полосатые создания, бассенджи просто обожают забираться на высокие места и много времени уделяют уходу за собой.
Впрочем, они довольно энергичны и, перед тем как оставить ее одну на целый день, стоит позаботиться о том, чтобы на утренней прогулке ей хватило активности.
Сиба-ину
Характер у этих японских красавцев не очень покладистый — они могут быть вредными и сложно поддаваться дрессуре. Они не отличаются ласковостью, но в то же время это делает их довольно независимыми и не нуждающимися в постоянном присутствии хозяина. Несмотря на то, что они легко перенесут время в одиночестве, их физическая и умственная энергия требует выхода, поэтому, заводя такую собаку, нужно быть готовым к тому, что выгул не будет простой прогулкой в неспешном темпе.
Шарпей
Эти домашние животные с многочисленными складочками на мордах отличаются сдержанным и покладистым характером. При правильной дрессуре они вполне могут оставаться дома одни в течение всего рабочего дня и спокойно дожидаться хозяина, чтобы сделать все свои собачьи дела на улице.
Шарпеи не очень жалуют незнакомцев, но зато сильно привязываются к хозяину и любят детей.
Бостон-терьер
Бостон-терьеры — собаки довольно компанейские и с удовольствием проводят время с другими питомцами и людьми. Однако, несмотря на это, после прогулки бостоны с удовольствием улягутся спать и продремлют до возвращения владельца. Впрочем, от вернувшегося после работы хозяина собака потребует внимания — для этой породы очень важны общение и ласка.
Представителей этой породы часто путают с французским бульдогом. Однако в отличие от своих собратьев, бостон-терьеры гораздо лучше поддаются тренировке в силу своего более покладистого, чем у «французов» характера.
- Дочка «развела» меня на собаку. Я приготовилась к тому, что он дома все плинтуса съест. Выбрали французского бульдога. Месяц, два — выучил команды, слушается, в туалет терпит. Хвастаюсь подруге, показываю фотку. Она начинает ухахатываться: «Дорогая, у вас не французский бульдог, а бостон-терьер. Поэтому он и команды слушается охотнее, порода такая!» Так мы узнали, что брали одну породу, а получили другую. Но для нас разницы, в общем, нет, мы брали компаньона и друга, а не выставочную собаку.
Мопс
Эти маленькие забавные собачки — одни из лучших компаньонов для тех, кто работает в режиме 5/2. Конечно же, как и любую другую собаку, мопса к одиночеству нужно приучать, но он довольно быстро подстроится под выбранный вами режим. Несмотря на свои далеко не внушительные размеры, они могут проявлять охранные качества, но, в отличие от многих собратьев своего размера, мопсы гораздо меньше лают и не станут помехой для соседей.
2. Кошки
Сфинкс
Всем известно, что сфинксы — одна из самых человеколюбивых пород, которые могут часами лежать на коленях у своего владельца. Они очень любят ласку и внимание, однако их без проблем можно оставлять одних на целый день. Единственное условие — нужно обеспечить им уютную и теплую лежанку, в которой они смогут часами дремать и не замерзнуть.
Персидская кошка
Персы — те представители кошачьего мира, которые ценят спокойное и размеренное существование. Это по-настоящему «диванные» кошки, больше всего любящие лежать и со стороны наблюдать за своими кожаными. Они очень редко подают голос, а если жаждут внимания хозяина, то просто сядут напротив него и будут пристально смотреть.
Заводя такое домашнее животное, нужно быть готовым к ежедневному уходу за ним — его длинная красивая шерстка требует постоянного вычесывания.
Британская короткошерстная
Британские кошки — обладательницы хоть и короткой, но мягкой и пушистой шерсти. У них очень независимый характер — они не любят лежать на руках у хозяина, зато с радостью пристроятся где-нибудь рядышком. Их нельзя назвать эмоциональными — скорее, они довольно холодны, однако с удовольствием ответят на приглашение поиграть.
Британцы умеют отстаивать право на личные границы, поэтому эта порода не подойдет семьям с маленькими детьми. Зато они станут идеальным и ненавязчивым компаньоном для занятого взрослого человека.
Норвежская лесная
Как можно понять по названию, эта порода формировалась в суровых скандинавских лесах, благодаря чему ее представители способны адаптироваться к любым условиям, в том числе и довольно длительному одиночеству. Хоть эти пушистые красавцы и ценят компанию своего человека, внимание ему они уделяют исключительно на своих условиях.
Удивительно, но, несмотря на свое северное происхождение, норвежские кошки просто обожают тепло. Именно поэтому им необходимо обеспечить большое количество уютных и теплых местечек, где они с удовольствием будут проводить время в дремоте.
- Я живу в Турции. Залезла ко мне на балкон кошка, выпрашивать рыбу. Один раз покормила, второй. Через три недели она уже почивала у нас на диване, как у себя дома. Отвезла ее к ветеринару, а тот всплеснул руками и через переводчик выдает: «А вы в курсе, что у вас норвежская лесная?» А этих кошек в Турции практически не бывает. Стали искать хозяина, неделю, две, месяц, никто не отзывается. Пришлось оставить себе, да и кошка, которую мы назвали Хельгой, уходить от нас не планировала. Теперь это самое ленивое диванное создание из всех, что у нас были.
Русская голубая
Эти представители кошачьих отличаются спокойным и даже флегматичным характером. Они самодостаточны и могут с легкостью адаптироваться к условиям содержания и быстро привыкают к одиночеству. Они не очень активны, поэтому время, когда хозяева на работе, с удовольствием проводят во сне.
Русские голубые очень умны и легко приучаются к распорядку. Нрав у них не хулиганский, но они терпеть не могут закрытые двери, поэтому могут научиться их открывать.
Рэгдолл
Об этой породе домашних животных очень красноречиво говорит ее название, которое в переводе означает «тряпичная кукла». Произошло оно от того, что эти кошки, попадая в объятия хозяина, буквально растекаются в них, напоминая ту самую куклу.
Но, несмотря на это, рэгдоллы легко переносят одиночество. Оставшись наедине сама с собой, она будет дремать в ожидании хозяина или смотреть в окно, лениво созерцая происходящее вокруг.
- Начальник у нас — человек странный. Как-то мне удалось заключить договор с очень денежным клиентом, поэтому я ждала премии. А он на следующий день принес мне котенка со словами: «Вот, держи, он тебе счастье принесет». Я, конечно, обалдела от такого, но делать нечего, взяла. Понесла в ветеринарку, оказалось, что он породистый, рэгдолл, назвала Смитом. Прожили мы с ним месяц, он спокойно оставался дома один, ничего не портил, туалет — только в лоток. Прихожу однажды с работы, а он с чем-то играет. Смотрю, а это сережка, которую я полгода назад потеряла — это была очень ценная памятная вещь, досталась мне еще в детстве от прабабушки. А я уже с ней навсегда попрощалась. Прав был начальник, котенок и правда счастье принес.
Европейская короткошерстная
Эти кошки, которые своим внешним видом схожи с обычными беспородными усатиками, легко адаптируются к любым условиям содержания, в том числе и спокойно переносят несколько часов одиночества. Правда, чтобы кошка не грустила одна, нужно удостовериться, что ее довольно сильные охотничьи инстинкты удовлетворены и у нее есть подходящие игрушки.
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