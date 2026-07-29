14 простых пород питомцев для занятых людей, которые будут каждый вечер дарить вам маленькие радости

Чау-чау, возможно, самая древняя порода собак, известная в Китае около двух тысячелетий. Как это ни удивительно, но они — близкие родственники шпицев. Когда-то их использовали даже как ездовых псов, однако современные чау-чау — собаки вполне себе флегматичные. Они очень привязаны к дому и к хозяину, однако не требуют его постоянного внимания и вполне спокойно проводят время в одиночестве.

Эти «медвежата» с фиолетовым языком очень мало лают, поэтому в отсутствии хозяина они не будут шуметь, доставляя неудобство соседям. Однако в физической нагрузке они все же нуждаются, правда, не всегда будут выполнять команды из-за упертого характера. Кроме того, их густая шерсть нуждается в ежедневном вычесывании.