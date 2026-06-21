17 озорных питомцев, чьи добрые проделки делают хозяев только счастливее

Животные
21.06.2026
17 озорных питомцев, чьи добрые проделки делают хозяев только счастливее

Мы собрали подборку смешных случаев, когда хвостатые, усатые и пернатые герои устроили настоящее шоу. Эти добрые и забавные рассказы гарантированно помогут улыбнуться. Такие живые моменты приносят в нашу суетливую жизнь маленькие радости, превращая обычный день в настоящий праздник. Вот на что способны наши любимцы, когда решают «пошалить по полной».

  • У нас так Ванька появился. В честь дядьки. Мне было лет пять, отец на работе. Пришел в гости знакомый и говорит: «Надо котенка?» Мама отказалась. Он ушел, но тихонько все равно оставил котенка. А котейке всего месяц от роду. Забился за холодильник и орет. Орал до тех пор, пока папа не пришел и не спас его.
    Это был умнейший кот. Ходил на рыбалку с папой, моментально ловил мышей. А как он любил мыться! В ванной хлюпаешься — он рядом ждет, требует, чтобы его тоже помыли. Помню, маму достал. Она ему: «Не буду тебя мыть, ты чистый». Он спрыгнул со стиралки, убежал, а через пять минут запрыгивает обратно — весь в саже и ехидно так: «Мяу!» Конечно, помыли.
Мария Нет / Dzen
  • У моего брата жил сибирский котяра — очень колоритный и своеобразный! Племяннику купили хомяка. Ну, сами понимаете: клетку малой открыл, хомяк убежал. Искали долго. Племянник в соплях, невестка в мыле. Приходит отец семейства домой, видит ситуацию и берет кота за шкирку со словами: «Да хомяка наш зверь слопал!» Картина маслом: хомяк спит у кота на животе, согревшись в шерсти! Вот два зверя были недовольны, что их потревожили!
Водолей 25 / Dzen

«Мой кот случайно активировал режим дракона»

Дина
только что

Его имя не Амур? Амур это на манчьжурском языке "Черный дракон".Точно - Черный дракон!!! Супер!

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  • У нас тоже есть хитрец — пес Шкет. Он, например, научился открывать калитку лапой, чтобы убегать к соседской собаке. А когда возвращается, делает такие невинные глаза, будто его подставили. И еще он терпеть не может пылесос. Но вместо того чтобы убегать, приносит мне свой поводок и кладет перед ним — мол: «Лучше пойдем гулять, чем мучиться».
"Дневник неидеальной, но счастливой мамы из Челябинска" / Dzen
  • В день важных переговоров с китайцами моя кошка заболела. Я позвонила начальнику и даже под страхом увольнения сказала, что не приду. Меня не только не уволили, но и назначили ответственной по новому контракту. Оказывается, руководитель китайской делегации был ярым кошатником. Он прямо восхищался тем, что для меня здоровье моей питомицы оказалось важнее страха потерять работу.
--- --- / Dzen

«Мне сказали, что кошка поможет избавиться от мышей, а теперь у меня появилась проблема с кошкой»

  • Наш Моня уже четвертый день на нас обижается и всячески пакостит. Все мои цветы вырыл и бросил на пол, землю раскидал, пакеты изгрызает в крошку. А все почему? Потому что у нас появился робот-пылесос. И эта зверюга категорически не нравится Моне. Он его не боится, а ходит за ним по пятам. Видимо, переживает, как бы тот до его еды не добрался.
Ирина Т. / Dzen
  • Пока я работала поваром в ресторане, кошка Муся позвала мелкого пса Пчелкина в душевую и сбросила ему на пол бутылку шампуня и рулон туалетной бумаги в унитаз. Потом они притащили все это на кровать, разорвали, размазали и прикрыли одеялом, засунув туда еще и пару моих кроссовок. А еще — открываешь кухонный шкафчик — а там в пакете с мукой сидит кошка Уська, потому что любит есть муку.
Михаль Морозова / Dzen
Дина
только что

Какая мучная кошка Уська. А остальные - хвостатые хулиганы.

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«Сегодня утром проснулась и увидела вот это»

Дина
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Безусловно не понимают, какое сокровище и высоко развитый у них котя! Рыбов и куров в награду за столь высоко дизайнерское решение!!!

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  • Переехали в новую квартиру, и стал к нам забегать кот. Идешь куда-нибудь, открываешь дверь — а тут он. Пулей залетает на кухню и сразу садится ждать еды. Я думала, что он бездомный. Таких котиков здесь очень много во всех дворах. Кот поест, поспит и просится на улицу. И так почти каждый день. Муж говорит: «Хороший кот, давай себе заберем». Потом познакомились с соседями, а это, оказывается, их кот. Просто очень любит гулять. Когда проголодается, заходит в подъезд и ждет, пока кто-нибудь откроет дверь. Причем неважно кто. Поест, отдохнет и снова идет во двор.
Эва Ласковая / Dzen
  • У моих друзей живет говорящий ара. Птица умная, даже слишком. История вот какая произошла. Сын друзей нашел себе девушку, дело шло к свадьбе. Настало время знакомиться с родителями и родственниками жениха. Пришли в гости, сели за стол и решили показать свое экзотическое чудо. Посадили попугая на плечо девушки, и тут вдруг, неожиданно для всех, он замахнулся, будто собирался ударить ее по голове. Все перепугались, но ничего сделать уже не успели. И тут наш пернатый товарищ выдает с попугайным акцентом: «Что, стрррашно? Да не-е-е, она хорррошая!» Вот шутник! С тех пор за девушкой закрепилась эта фраза: «Да не-е-е, она хорррошая».

«У нее появились кожные проблемы. Ветеринар посоветовал купать ее. С тех пор она обожает купаться»

  • Работаю из дома, и у меня есть кот — ему 19 лет. Сегодня во время совещания он начал очень громко мяукать. Я бы даже сказала — орать. И тут начальник начал ему угрожать: «Если ты сейчас не прекратишь, то я не выплачу премию, и тебя не смогут прокормить!» Кот перестал орать.
_.kat.an_
  • Нам всегда нравилось, как чихает собака, поэтому мы подыгрывали и говорили: «Уф!» Недавно он стал чихать чаще, да еще и сериями. Решили, что ему что-то попало в нос. Так и оказалось: я вытащила оттуда волосинку в надежде, что это поможет и пес перестанет чихать. Не помогло. Мы уже не умилялись этому, но на каждый чих все равно повторяли: «Уф!», потому что было забавно. Пошли к ветеринару. Оказалось, собака выучила команду «Уф!» и теперь чихает по команде. С носом все хорошо. С вас 5 тысяч.
llissova

«Если бы я не убрала кота, собака застряла бы на лестничной площадке на неизвестный срок»

  • У знакомого жил кот. И однажды его попросили взять на некоторое время попугая какаду. Говорящего. Здорового. Знакомый отнекивался: «Ну, я-то возьму, но у меня, типа того, хищник дома!» Ему отвечают: «А, ничего! Наш попугай хищников не боится». И отдали. Принесли попугая домой. Сидит он в клетке. Коту интересно.
    Через некоторое время попугая выпускают погулять, и тот чинно начинает расхаживать по комнате пешком. Кот прижимается к полу в охотничьей позе. Попугай, заметив такой любопытный пушистый объект, смело идет прямо на кота. Тот от неожиданности пятится. Попугай идет дальше. Кот вжимается задом в плинтус. Тут попугай слегка тюкает его клювом в лоб и заявляет: «Чаю хочешь?» Кот в ужасе удирает. С тех пор, как только попугая выпускали из клетки, кот отсиживался под диваном, пока птичку не забрали.
katerina_blacksi
Дина
только что

Котя в ужасе от такого предложения чаю.... А вы бы как себя повели, ежели бы "по лбу", а потом "чаю хошь? "

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  • У подруги говорящий попугай и семь котов. Птицу выпускают погулять, когда остальные животные находятся в другой комнате. Но однажды что-то пошло не так. Подруга выпустила попугая из клетки, а в комнату зашли коты. Они начали окружать птицу. Попугай не растерялся и как замахал крыльями и как заорал: «Вы котов покормили?!»
justkarpy

А вот еще подборочка историй и фото о том, как наши питомцы превращают любой день в добрую комедию.

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