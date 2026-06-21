17 озорных питомцев, чьи добрые проделки делают хозяев только счастливее
Мы собрали подборку смешных случаев, когда хвостатые, усатые и пернатые герои устроили настоящее шоу. Эти добрые и забавные рассказы гарантированно помогут улыбнуться. Такие живые моменты приносят в нашу суетливую жизнь маленькие радости, превращая обычный день в настоящий праздник. Вот на что способны наши любимцы, когда решают «пошалить по полной».
- У нас так Ванька появился. В честь дядьки. Мне было лет пять, отец на работе. Пришел в гости знакомый и говорит: «Надо котенка?» Мама отказалась. Он ушел, но тихонько все равно оставил котенка. А котейке всего месяц от роду. Забился за холодильник и орет. Орал до тех пор, пока папа не пришел и не спас его.
Это был умнейший кот. Ходил на рыбалку с папой, моментально ловил мышей. А как он любил мыться! В ванной хлюпаешься — он рядом ждет, требует, чтобы его тоже помыли. Помню, маму достал. Она ему: «Не буду тебя мыть, ты чистый». Он спрыгнул со стиралки, убежал, а через пять минут запрыгивает обратно — весь в саже и ехидно так: «Мяу!» Конечно, помыли.
- У моего брата жил сибирский котяра — очень колоритный и своеобразный! Племяннику купили хомяка. Ну, сами понимаете: клетку малой открыл, хомяк убежал. Искали долго. Племянник в соплях, невестка в мыле. Приходит отец семейства домой, видит ситуацию и берет кота за шкирку со словами: «Да хомяка наш зверь слопал!» Картина маслом: хомяк спит у кота на животе, согревшись в шерсти! Вот два зверя были недовольны, что их потревожили!
«Мой кот случайно активировал режим дракона»
Его имя не Амур? Амур это на манчьжурском языке "Черный дракон".Точно - Черный дракон!!! Супер!
- У нас тоже есть хитрец — пес Шкет. Он, например, научился открывать калитку лапой, чтобы убегать к соседской собаке. А когда возвращается, делает такие невинные глаза, будто его подставили. И еще он терпеть не может пылесос. Но вместо того чтобы убегать, приносит мне свой поводок и кладет перед ним — мол: «Лучше пойдем гулять, чем мучиться».
- В день важных переговоров с китайцами моя кошка заболела. Я позвонила начальнику и даже под страхом увольнения сказала, что не приду. Меня не только не уволили, но и назначили ответственной по новому контракту. Оказывается, руководитель китайской делегации был ярым кошатником. Он прямо восхищался тем, что для меня здоровье моей питомицы оказалось важнее страха потерять работу.
«Мне сказали, что кошка поможет избавиться от мышей, а теперь у меня появилась проблема с кошкой»
- Наш Моня уже четвертый день на нас обижается и всячески пакостит. Все мои цветы вырыл и бросил на пол, землю раскидал, пакеты изгрызает в крошку. А все почему? Потому что у нас появился робот-пылесос. И эта зверюга категорически не нравится Моне. Он его не боится, а ходит за ним по пятам. Видимо, переживает, как бы тот до его еды не добрался.
- Пока я работала поваром в ресторане, кошка Муся позвала мелкого пса Пчелкина в душевую и сбросила ему на пол бутылку шампуня и рулон туалетной бумаги в унитаз. Потом они притащили все это на кровать, разорвали, размазали и прикрыли одеялом, засунув туда еще и пару моих кроссовок. А еще — открываешь кухонный шкафчик — а там в пакете с мукой сидит кошка Уська, потому что любит есть муку.
«Сегодня утром проснулась и увидела вот это»
Безусловно не понимают, какое сокровище и высоко развитый у них котя! Рыбов и куров в награду за столь высоко дизайнерское решение!!!
- Переехали в новую квартиру, и стал к нам забегать кот. Идешь куда-нибудь, открываешь дверь — а тут он. Пулей залетает на кухню и сразу садится ждать еды. Я думала, что он бездомный. Таких котиков здесь очень много во всех дворах. Кот поест, поспит и просится на улицу. И так почти каждый день. Муж говорит: «Хороший кот, давай себе заберем». Потом познакомились с соседями, а это, оказывается, их кот. Просто очень любит гулять. Когда проголодается, заходит в подъезд и ждет, пока кто-нибудь откроет дверь. Причем неважно кто. Поест, отдохнет и снова идет во двор.
- У моих друзей живет говорящий ара. Птица умная, даже слишком. История вот какая произошла. Сын друзей нашел себе девушку, дело шло к свадьбе. Настало время знакомиться с родителями и родственниками жениха. Пришли в гости, сели за стол и решили показать свое экзотическое чудо. Посадили попугая на плечо девушки, и тут вдруг, неожиданно для всех, он замахнулся, будто собирался ударить ее по голове. Все перепугались, но ничего сделать уже не успели. И тут наш пернатый товарищ выдает с попугайным акцентом: «Что, стрррашно? Да не-е-е, она хорррошая!» Вот шутник! С тех пор за девушкой закрепилась эта фраза: «Да не-е-е, она хорррошая».
«У нее появились кожные проблемы. Ветеринар посоветовал купать ее. С тех пор она обожает купаться»
- Работаю из дома, и у меня есть кот — ему 19 лет. Сегодня во время совещания он начал очень громко мяукать. Я бы даже сказала — орать. И тут начальник начал ему угрожать: «Если ты сейчас не прекратишь, то я не выплачу премию, и тебя не смогут прокормить!» Кот перестал орать.
- Нам всегда нравилось, как чихает собака, поэтому мы подыгрывали и говорили: «Уф!» Недавно он стал чихать чаще, да еще и сериями. Решили, что ему что-то попало в нос. Так и оказалось: я вытащила оттуда волосинку в надежде, что это поможет и пес перестанет чихать. Не помогло. Мы уже не умилялись этому, но на каждый чих все равно повторяли: «Уф!», потому что было забавно. Пошли к ветеринару. Оказалось, собака выучила команду «Уф!» и теперь чихает по команде. С носом все хорошо. С вас 5 тысяч.
«Если бы я не убрала кота, собака застряла бы на лестничной площадке на неизвестный срок»
- У знакомого жил кот. И однажды его попросили взять на некоторое время попугая какаду. Говорящего. Здорового. Знакомый отнекивался: «Ну, я-то возьму, но у меня, типа того, хищник дома!» Ему отвечают: «А, ничего! Наш попугай хищников не боится». И отдали. Принесли попугая домой. Сидит он в клетке. Коту интересно.
Через некоторое время попугая выпускают погулять, и тот чинно начинает расхаживать по комнате пешком. Кот прижимается к полу в охотничьей позе. Попугай, заметив такой любопытный пушистый объект, смело идет прямо на кота. Тот от неожиданности пятится. Попугай идет дальше. Кот вжимается задом в плинтус. Тут попугай слегка тюкает его клювом в лоб и заявляет: «Чаю хочешь?» Кот в ужасе удирает. С тех пор, как только попугая выпускали из клетки, кот отсиживался под диваном, пока птичку не забрали.
Котя в ужасе от такого предложения чаю.... А вы бы как себя повели, ежели бы "по лбу", а потом "чаю хошь? "
- У подруги говорящий попугай и семь котов. Птицу выпускают погулять, когда остальные животные находятся в другой комнате. Но однажды что-то пошло не так. Подруга выпустила попугая из клетки, а в комнату зашли коты. Они начали окружать птицу. Попугай не растерялся и как замахал крыльями и как заорал: «Вы котов покормили?!»
А вот еще подборочка историй и фото о том, как наши питомцы превращают любой день в добрую комедию.