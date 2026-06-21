17 озорных питомцев, чьи добрые проделки делают хозяев только счастливее

Мы собрали подборку смешных случаев, когда хвостатые, усатые и пернатые герои устроили настоящее шоу. Эти добрые и забавные рассказы гарантированно помогут улыбнуться. Такие живые моменты приносят в нашу суетливую жизнь маленькие радости, превращая обычный день в настоящий праздник. Вот на что способны наши любимцы, когда решают «пошалить по полной».