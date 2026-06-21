У меня в детстве была подруга Регина. На каток ходили вместе. Но больше Регин, кроме Дубовицкой, я не встречала.
15 историй из поездов, в которых слышен стук колес и шелест фольги от дорожных бутербродов
Истории
21.06.2026
Вот все-таки есть в поездах какая-то необъяснимая романтика. Такие путешествия дарят нам уютные вечера под стук колес и маленькие радости вроде дорожных угощений. Эти добрые воспоминания способны согревать душу так долго, что хочется улыбаться каждый раз при виде проезжающего состава. Мы собрали простые и светлые истории, после прочтения которых захочется отправиться этим летом в путь именно на поезде.
- Купила билет на нижнюю койку, зашла в вагон — занято. Бабулька как ни в чем не бывало разложила свои кулечки внизу. Прошу освободить, ни в какую. Сказала проводнице, она пожала плечами. Ночью вышла в туалет, и тут вижу ее — зовет за собой и вдруг шепчет, показывая рукой на ближайшее купе: «Девушка, я отсюда слышу, как бабуля храпит. Вот тут нижняя койка свободна, на оставшихся спят мама и трое детей, но они тихие, если хотите, можете сюда переехать». Я так и сделала. Повезло, что дети захотели спать наверху.
ADME
- Ехала я с девичника на поезде. Пока стояла на перроне и ждала проверку документов, на улицу вышла девушка с котом. Я зашла в поезд, села на свое место, а позже оказалось, что мы с этой девушкой едем на нижних местах в одном плацкартном вагоне. Ехали и общались. Посреди разговора я решила узнать ее имя, а она отвечает: «Меня Регина зовут, а тебя?»
Я говорю, что меня тоже зовут Регина. Мы обе были приятно удивлены: ни у одной из нас за всю жизнь не было знакомых с таким именем. Мы еще и ровесницы: у нее день рождения в ноябре, а у меня — в декабре. В итоге всю поездку мы очень много болтали. Девчонка классная, умная, красивая, да еще и с котом. Мы обменялись контактами, теперь общаемся и планируем встретиться.
rega_si
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- Ехал в купе с семейной парой, их сыном и котом. Кот был солидный, явно склонный к философским размышлениям о жизни. Сынок был шебутной и всячески пытался отвлечь его от важных мыслей. Легли спать. Утром проснулись — кота нет. Начали искать, звать по имени. А он все это время лежал у меня под боком, вытянувшись в струнку, и ни гу-гу.
Поездная смекалка. Все гениальное — просто
- Проводница будит меня:
— Повторная проверка документов!
— Так вы же на входе проверяли!
— Такие правила.
— Странные правила.
— А вдруг провожающие остались...
— Буквально два дня назад ехал в другом поезде, там один раз на входе проверили.
— Вы ехали в СВ?
— Да.
— Там одна проверка.
— Почему?
— Как правило, богатых никто не провожает.
Мне почему-то стало немного обидно за богатых и очень гордо за себя.
alexbessonovvv
- Астана. Вокзал Нурлы Жол. 5:57 утра. Поезд отправляется в 6:05. Бегу, опаздываю, и тут все работники, которые попадаются на пути, будто включаются в игру «Посадить за 60 секунд». На рамке говорят: «Проходите скорее!» Кричат охране: «Опаздывает, пропустите!» Направляют по короткому пути, показывают, в какой стороне мой вагон. Такое ощущение, что всем действительно важно, чтобы я не опоздал.
jmpnhoggy
Надо было ещё, чтоб на перроне для него развернулась бы тележка, перевозящая мешки для почтового вагона, посадила бы его и подвезла до вагона.
Ответить
- 1999 год. Я звоню своей девушке с вокзала и говорю, что купил билеты на ночной поезд из Москвы в Питер, чтобы через два часа она была на Ленинградском вокзале. На следующий день — Петергоф. Мы целый день гуляли по Питеру и Петергофу. Я фотографировал ее на пленочный фотоаппарат. О селфи тогда даже не подумал — снимал только ее. Вечером мы сели на обратный поезд и уехали обратно. Спустя несколько лет девушка призналась мне, что это был один из самых романтичных поступков в ее жизни, и именно он во многом предопределил ее выбор. Поэтому через два года мы уже были женаты и у нас был ребенок.
- Мне было 2,5 года. Едем с родителями на поезде. Они — молодые, беспечные, счастливые. Уложили меня спать на верхней полке и ушли в вагон-ресторан. Ну а что — ребенок спит, значит, можно и отдохнуть. И вот я просыпаюсь. Тихо. Поезд стучит колесами. Свешиваю голову вниз — а там сидит какая-то незнакомая бабка и смотрит на меня. Секунда. Две. Три. И я сделала единственное, что умела в 2,5 года по-настоящему хорошо, — заорала так, что проснулся весь вагон.
Родители примчались из ресторана с бутербродами в руках. Бабка сидела невозмутимо и пила чай. Увидев родителей, она выдала:
— Ваша?
— Наша.
— Голосистая, — одобрительно заключила бабка и отвернулась к окну. Больше они меня одну не оставляли. Никогда. До следующего раза.
pets_art_by
- Зашла тетка и с ходу мне: «Ой, я последний билет забрала, на верхнюю полку достался. Давай меняться!» И все смотрят на меня: что же будет? Тетке за шестьдесят, мне двадцать. Короче, поменялись. А была другая поездка — на полтора суток. В вагон заходит дедок лет семидесяти. У меня нижняя полка, он кладет сумку на верхнюю. И если с той теткой мы немного поконфликтовали, то тут я сама говорю: «Может, вам уступить мое нижнее место? На верхнее неудобно залезать». А дед мне как выдаст: «Ну ты, внучка, даешь! Да я за день по десять километров прохожу, тридцать раз отжаться могу! Смотри!» И залезает к себе на полку шустрее, чем многие молодые. Потом, когда спускался пообедать, травил анекдоты и рассказывал истории из жизни. Всем бы таких попутчиков!
- Я был юн и наивен и встречал Новый год в поезде. В пути — 35 часов. 31 декабря достал сервелат, мандарины, конфеты — в общем, все, что было с собой. Под хорошее настроение и душевные разговоры мы с соседями по купе все это благополучно съели, а в 22:00 они вышли. Стоянка сорок минут. Никто в купе не заходит. И так грустно стало. Встретить Новый год в поезде я был готов, но не думал, что окажусь там совсем один. Из еды у меня остались только пакетики чая и бутылка минералки.
Поезд тронулся. Чувствую себя в этот Новый год одиноким, как Ипполит. И тут в купе заходит мужик:
— Тут свободно?
— Конечно. С наступающим!
Он садится напротив и без лишних слов достает из сумки контейнеры с домашним оливье, селедкой под шубой, запеченным мясом с грибами, всевозможными соленьями. Мама ему в дорогу собрала. Сам он оказался очень интересным собеседником. Рассказывал, как жил в Тибете. Помню, как мы с ним на стоянке ходили воздухом подышать и чуть не пропустили отправление поезда.
- Нужно было съездить в Ульяновск и перегнать обратно два «головастика» (УАЗ-3303). Туда — поездом, обратно — своим ходом. Нас трое: начальник и два водителя. Билеты — в купе. Загрузились, расселись. Жены собрали нам в дорогу узелки с едой, мы уже все разложили на столике. И тут в купе заходит молодая мама с дочкой лет семи. Смотрит на нас. Мы смотрим на нее. И вдруг она начинает не просто плакать, а рыдать. Мы сначала опешили, потом стали успокаивать. Сквозь слезы мама объясняет, что отправляет дочь к бабушке и дедушке на осенние каникулы одну. И надеялась, что в купе будет хотя бы одна женщина. А тут... Для понимания: начальник Игорь — под 190 см ростом и около 130 кг веса. Я — 182 см и около 100 кг. Валера — почти два метра ростом и килограммов 150. В общем, типичные люберецкие мужики.
Я понял причину ее паники. Мы познакомились, успокоили женщину. Игорь записал все данные провожающих и встречающих и даже переписал билет. Девочку уложили спать. Что она успешно и делала почти до самого Ульяновска. А мы старались не шуметь. На станции ее встречали бабушка с дедушкой. Но Игорь решил устроить проверку: «ФИО? ФИО ребенка? ФИО родителей? Адрес?» И сверял все со своими записями. А мы с Валерой стояли рядом и молча держали девочку за руки. Наконец Игорь объявил: «Все сходится. Можно отдавать.» Бабушка с дедушкой схватили внучку и поспешили удалиться. Вот так бывало до мобильных телефонов.
- Приехал на вокзал за десять минут до отправления, поэтому купить провизию не успел. Дорога хоть и недолгая — около семи часов, — но без завтрака желудок начал предательски урчать уже при посадке. Тут я и вспомнил совет. Посмотрел график остановок, выбрал ближайшую станцию со стоянкой 4–5 минут и нашел пиццерию в этом городе. Наличных с собой не было, поэтому нужна была оплата картой. К счастью, помогло приложение доставки еды. Через пару часов на станции у вагона меня уже ждал курьер с горячей пиццей.
- Ехал я после учебы домой. Досталось боковое место в центре вагона. Ну ладно, путь недолгий — всего семь часов, посплю. Только начал засыпать, слышу возню за спиной. Оборачиваюсь — стоит запыхавшийся мужик. То ли рыбак, то ли охотник. Смотрит на верхнюю полку. Я понял, что ему предстоит карабкаться наверх, а габариты у него были весьма внушительные. Предложил поменяться местами.
От радости он даже хотел отдать мне свое постельное белье — я тогда был студентом и ехал без него. Я отказался и только попросил разбудить меня за двадцать минут до моей станции. Проходит часов пять. Мужик тормошит меня: «Есть будешь?» А я как раз после суток на скорой. После этого вопроса желудок тут же радостно напомнил о себе. Когда я увидел накрытый столик, на секунду потерял дар речи. Никогда в жизни не ел такой вкусной шинки, копченого сома и барсука. Оставшиеся полтора часа пролетели незаметно. Собеседником он оказался великолепным. Когда я вышел на своей станции, то снова начал верить в бумеранг добра.
- Были времена, когда мы гоняли японские машины из Владивостока в Сибирь. В очередной раз ехали в Приморье поездом. Плацкарт. Полвагона перегонщиков, все своими компаниями. Четверо суток пути. Одним утром один из перегонщиков обнаружил пропажу борсетки. Паника. Напарники его успокаивают: «Да ладно, Леха, документы восстановишь, деньги еще заработаешь.» Но Лехе было не до философии.
Вагон постепенно просыпался. Люди потянулись к туалету. И тут мимо проходит девушка лет восемнадцати-двадцати. И говорит: «Ну что, дяденьки, кто со мной будет рассчитываться за найденную борсетку?» Сказала вроде бы в шутку и протянула сумку. А в борсетке, между прочим, лежали двадцать тысяч долларов и еще куча всего. Леха открывает ее — все на месте:
— Где нашла?
— Ночью шла в туалет. Смотрю — валяется в проходе. Подняла, чтобы другим не досталась.
Позже Леха попытался вручить ей деньги. Девушка сначала отказывалась, но всем купе ее уговорили. Спасибо родителям, которые воспитали такого человека.
- Купил нижнее место в плацкарте, потому что с верхней полкой у меня всегда сложности. Приходит женщина лет шестидесяти и просит уступить. Пожалел ее, уступил. Думаю: днем посижу, а спать залезу наверх. Но тут к ней подсаживаются дети, устраивают ужин и веселье. На мое место сесть не дают, ворчат. Потом будят меня в 23:00 и требуют уйти на место у туалета, чтобы им было удобнее. Пошел к проводнику — он всех разогнал.
pashkouski_a
- Ехали с моим парнем в купе. Тут к нам подсел турок. Увидел меня и как присел на уши. На парня моего вообще внимания не обращал. А потом, когда узнал, как меня зовут, начал бубнить: «Принцесс!» Тут же полез в свои сумки и внезапно достал арбуз. И угостил нас со словами: «Для принцессы Валерии — все что угодно!» Уж очень я ему приглянулась.
ADME
А вот еще подборочка живых историй из поездов, где приключения витают между вагонами.
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