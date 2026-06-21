15 историй из поездов, в которых слышен стук колес и шелест фольги от дорожных бутербродов

Вот все-таки есть в поездах какая-то необъяснимая романтика. Такие путешествия дарят нам уютные вечера под стук колес и маленькие радости вроде дорожных угощений. Эти добрые воспоминания способны согревать душу так долго, что хочется улыбаться каждый раз при виде проезжающего состава. Мы собрали простые и светлые истории, после прочтения которых захочется отправиться этим летом в путь именно на поезде.