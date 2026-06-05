20 фото и историй о том, что уют и тепло в доме хранят простые вещи
Дом или квартира мечты не всегда измеряется метражом и местом расположения. Даже огромный особняк, чтобы стать уютным, должен обзавестись маленькими простыми радостями. Например, теплым вязаным пледом с котиками, декоративным камином, сделанным собственными руками, или немного вычурной лампой. Кто-то рад наполнить свое жилище трогательным букетом, купленным у бабушки по дороге домой. А есть и те, кто с трепетом вспоминает деревенскую обстановку из детства. Именно из таких уютных фото и историй состоит эта подборка.
Иногда вполне обычным вещам можно найти необычное применение
- Решили дочку летом на работу устроить. Муж повез ее на собеседование. Сижу в офисе, нервничаю — ни ответа ни привета от них. Тут прилетает фотография. Дите стоит в комиссионке, довольное, как слон, и рядом — чайный сервиз на 12 персон. Причем там не чашки, а пиалы. Это папа наш на радостях, что ребенок получил работу, решил ей подарок сделать. Правда, чаепития дочка не устраивает — она в этот сервиз рассадила свои суккуленты. Подоконник в ее комнате и вправду теперь выглядит уютно и необычно. Хочу теперь еще один сервиз, чтобы такую же красоту на кухне сделать.
Главные создатели уюта в доме — котики. Согласны? Но и котики имеют право на собственную жилплощадь
Казалось бы, картон, ножницы, маркер — получился кошкин дом! Ведь наши шерстяные просто обожают сидеть в коробках, а если в ней есть дверь и окно — идеальный вариант.
Книголюбы определенно оценят такую красоту — необычно, функционально, красиво
Автор этого произведения искусства остался доволен: «Готов еще один светильник — маленькая библиотека. Короб сделан из фанеры, книги — из картона. В каждом томике есть странички — это была самая долгая работа во всей композиции. Конечно, и мелочи для уюта присутствуют, и светодиодная люстра на батарейках».
Если у бабушки остается пряжа, то она все равно найдет, что связать
«Моя внучка очень любит кошек. Вот и связала ей плед из 40 рисунков в технике „интарсия“ из остатков пряжи: там есть и шерсть, и полушерсть, и даже мохер. Я подбирала подходящие между собой нитки по цвету и толщине, чтобы была равномерная плотность. Часто задают вопрос: „Где вы брали схемы рисунков?“ Да сама рисовала — нашла в поисковике силуэт кошки, сделала сетку (можно ее создать даже в Excel — у меня квадраты 60 петель на 80 рядов, вот и сетка на 60 столбцов и 80 строк, причем нужно подобрать соотношение ширины и высоты примерно 1,5 к 1). Сохранила как отдельный рисунок, наложила кошку, распечатала, потом уже вручную отрисовывала по клеточкам».
Обалдеть, это же такой труд! Я, конечно, не фанат такого текстиля, но если его сделала любимая бабуленька, то хранила бы как зеницу ока и передавала бы дальше потомкам)
Наши читатели — мастера на все руки! Они тоже часто делают милейшие вещицы, которые создадут уют в любом доме. У этих рыб и вовсе уже клуб фанатов есть (и мы в их числе)
Как только наша верная читательница демонстрирует своих рыб, наши комментарии наполняются комплиментами. Посмотрите на этот экземпляр с подсветкой — чудо же!
Как говорится, если в доме благоухает, то уют и тепло сами в него бегут
- Увы, иногда нас преследуют не самые приятные запахи. Чем только порой не несет из подъезда. Подсказали, что можно кипятить воду с эфирными маслами. На любителя, конечно, но мне понравилось. Поставила кастрюлю с водой на плиту. Накапала туда разных масел и оставила кипеть. Пока вода бурлила, по дому разливался пряный аромат.
Этот правда. Кажется, это распространено в Италии так делать. Если нужно изгнать вонь из квартиры, это быстро и отлично поможет
Для многих тепло дома — это воспоминания о детстве: бабушкино кресло, занавеска на телевизоре и вязаный круглый коврик
«И почему туда нельзя вернуться? Тебе 6 лет. Бабуленька тебя разбудит утром, а на столе — оладушки с вареньем, чай... Ты бежишь на речку и до обеда с другом ловишь рыбу, а потом дома суп прям из печки ... И нет проблем, и впереди все лето. И впереди вся жизнь».
Камин — мечта многих. Не все могут обзавестись такой роскошью из-за жилищных условий. Но всегда есть решение — сделать декоративный вариант самому
«С теплом в квартире справляется центральное отопление, а вот уют решили пилить сами. Пилить и в прямом, и в переносном смысле. Купил брус, гипсокартон, клинкерный камень, шпатлевку и т.д. Собрал каркас и прикрепил „ступень-столешницу“ к стене, зашил гипсокартоном. Далее крепим клинкер и шпатлюем все стыки, неровности и шляпки саморезов. Красим. А потом ставим свечи и наслаждаемся. Теперь у нас есть декоративный камин».
Мастера любят подходить к творчеству неординарно. Сделать деревянный столик? Нет. Сделать столик из бетона и покрасить его под дерево? Да, конечно!
Иногда, покупая вполне обычную вещь в комиссионке, получаешь настоящее чудо для детской
- Дед у меня — фанат комиссионок. То пластинки какие-то редкие найдет, то гобелен древний притащит. И вот на новоселье презентовал нам потертый комод. Дедуля наше недовольство понял сразу, начал расхваливать приобретение и случайно выдернул одну полку. Оттуда вывалились провода. Всей семьей начали разбираться. Оказалось, комод был с подсветкой. Дед с мужем починили что-то, доработали, и теперь благодаря этому предмету интерьера у нас детская мечты.
Вы видели более трогательную салфетницу?
«Сделала салфетницу из сосны, расписала акрилом — получились уютные домики. Красиво, крепко, надежно. Изделие уже даже обрело новых хозяев».
Люди склонны коллекционировать. И вот к какому милому уголку привело это занятие
Какой классный уголок, мне прям очень нравится. Почему-то они напомнили мне о може 2012, когда совы были везде, особенно много украшений с ними было
«Создаю свою собственную галерею сов. К сожалению, заниматься живописью сейчас не вариант, но зато у меня есть все те картины из комиссионок, которые я успела отхватить. Это один из моих незавершенных проектов по обустройству кладовки. Она была слишком бежевой. На тех сторонах комнаты, которые вы не видите, стоят простые скучные полки и шкафы. А совушки компенсируют!»
Когда заварочный чайник согревает такой очаровательный чехол, чай получается вкуснее
В народе он называется «чайная баба». И с ним чай действительно вкуснее — листья полностью раскрываются, чай выходит насыщенным и ароматным, а при таком «свитерочке» еще и теплым долго остается.
Фантазия человека может даже из обычных бутылок сделать красоту
- Купили с мужем домик в деревне. Хозяйка продавала «как есть»: пол деревянный, обои не первой свежести. Начали ремонт с кухни. И вот добралась я до стенки смежной комнаты, подковырнула три слоя обоев, они полотном отвалились. Я обомлела прям. Там вместо стены перегородка из бутылок. Позвонили хозяйке, говорит, супруг ее когда-то решил так отделить кухню от зала, мол, красиво. Но непрактично, по ее мнению. Вот обоями все и заклеили. Муж мой все очистил до блеска, сделал подсветку. Никогда бы не подумала, что такая красота из бутылок получится.
Если бутылки еще и из цветного стекла, это должно быть очень красиво. Жаль, нет фото
В умелых руках отдельные части швейной машинки могут превратиться в стол
«Проезжая как-то мимо барахолки, увидели прикольную станину от швейной машинки. Купили на всякий случай. А потом супруга увидала на просторах интернета столик — и понеслась. Станину отвезли на пескоструйку, покрасили. И вот у нас новый стол».
Самые уютные и трогательные букеты обычно продают бабушки у магазина. Как пройти мимо?
Пионы, васильки, георгины, хризантемы и гладиолусы — чего только ни бывает в этих домашних букетах. Когда-то мы с такими шли в школу, только собирала их наша бабушка. Так и звучит в голове: «Катька, иди еще елочки надери, чтобы пышнее было». Потом еще смотришь, как бы не сделать из сельского жучка горожанина.
Ёлочка - это которая "тинка"? У нас обычно в культуре еловые лапы вплетали в похоронные венки. А тоненькая травка, оттеняющая цветы, называлась тинкой.
Посмотрите, какой чудный торшер получился из перил
«Давно хотел себе торшер, но стоят они дороговато. Взял и сделал сам. Получилось стильно, крепко и почти даром. Главный герой — столбик (балясина) от лестницы — обычная точеная деревяшка. Высота идеальная, форма уже красивая. Было у меня круглое основание из фанеры, просто лежало без дела. Процесс максимально простой. Прошелся наждачкой по балясине, нанес морилку в два слоя, с промежуточной сушкой. Дерево сразу стало выглядеть дорого. Сверху лак в два тонких слоя, а после сборка».
Иногда в создании уютной мечты бывают просчеты
- В детстве ездила в лагерь на море. Дед сказал мне набрать камушков красивых для фонтанчика, который будем на даче делать. Только вот он рассчитывал на горстку мелкой гальки, а я представляла фонтанчик себе побольше. Как-то я дотащила эти камни с пляжа в полотенце, упаковала в чемодан. Папа встретил меня на вокзале и тащил чемодан оставшуюся дорогу до дома, отдуваясь. Он спросил, что там такое тяжелое. Я честно ответила. Папа решил, что шучу. А потом уже дома он увидел эти камушки... 15 кг больших плоских камней.
Даже на маркетплейсах можно найти настолько очаровательные вещи, что глаз прям радуется. Ну поглядите на эту лампу с котиком!
И, конечно, нет ничего более живого и уютного для украшения своего жилища, чем рисунок, сделанный с душой
«Когда в семье трое детей разного возраста, это просто гениальная идея — выделить целую комнату под игровую. Представьте, у детей есть личное пространство, где они могут устанавливать свои порядки. Меня пригласили украсить стену в игровой, и, согласитесь, этот легкий непринужденный рисунок оживил атмосферу. В дальнейшем на полу будет постелен ковролин серого цвета, поэтому все оттенки в рисунке были подобраны спокойных тонов. Младшая дочка клиентов сказала, что больше всего ей нравятся листья. А мне вот зайчики».
Перегородка из бутылок и связанный бабушкой плед действительно впечатляют. А какие мелочи в доме важны для вас? Ставите ли вы свежие цветы в вазу или, быть может, разрисовываете сами стены? Делитесь уютными фотографиями и советами в комментариях.
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