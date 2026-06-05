20 фото и историй о том, что уют и тепло в доме хранят простые вещи

«Моя внучка очень любит кошек. Вот и связала ей плед из 40 рисунков в технике „интарсия“ из остатков пряжи: там есть и шерсть, и полушерсть, и даже мохер. Я подбирала подходящие между собой нитки по цвету и толщине, чтобы была равномерная плотность. Часто задают вопрос: „Где вы брали схемы рисунков?“ Да сама рисовала — нашла в поисковике силуэт кошки, сделала сетку (можно ее создать даже в Excel — у меня квадраты 60 петель на 80 рядов, вот и сетка на 60 столбцов и 80 строк, причем нужно подобрать соотношение ширины и высоты примерно 1,5 к 1). Сохранила как отдельный рисунок, наложила кошку, распечатала, потом уже вручную отрисовывала по клеточкам».