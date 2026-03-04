20+ снимков, на которых уют в доме создают не дорогие вещи, а любовь и мелочи

Теплоту и уют в наших домах создают иногда самые простые и вместе с тем самые трогательные вещи. Например, старый сувенир, купленный на переполненном курорте, вид из окна, самодельный домик для кошки (и сама кошка, разумеется) или связанное крючком одеяльце. Даже обычная кухонная прихватка может на целый день зарядить хорошим настроением. Мы собрали именно такие предметы интерьера, которые наполняют дом светом, радостью и воспоминаниями.

«Помню, в детстве любила снимать ажурные накидки с подушек, надевать на голову и представлять себя невестой»

«Мои 40 кошек. На самом деле их две. А отказать себе в таком пледе я просто не могла»

«Я бутафор и дизайнер. Решил создать для дочки объемную бродилку с разными приключениями и квестами. Сейчас дописываю задания и делаю подсветку»

«Муж сделал домик для кота. Я все думала, что же он мне напоминает. Поняла наконец»

«В сервантах наших родителей можно найти напоминание о поездке на море»

«Делаем с мужем ремонт. Дошли до плинтусов... И тут мне в голову пришла сказочная идея! Супруг поржал, но место оставил. Теперь у нас есть дверь для мышки»

«Моя мама делает вот такие чудесные прихватки»

«Мой муж захотел особенную подставку под кружку. Почти весь день ушел на изготовление, зато супруг доволен как слон»

«Прикупила себе 300-летний шкаф, чтобы красиво разложить все свои запасы»

Ну это же гениально! © grainia99 / Reddit

«С недавнего времени в моей квартире появились дизайнерские шторы»

«Малыш спит под одеялом, связанным прабабушкой»

«Моя мама связала крючком эти цветы, когда ей было грустно»

«У моей бабушки была большая коллекция стеклянной посуды. Сейчас у меня в доме несколько таких кувшинчиков. Мне нравится, как в них отражается солнце»

«Поначалу моя собака отнеслась скептически к новой лежанке, зато теперь просто обожает на ней поспать»

Звезды всегда украшают. Даже если они — просто подушки

«Этот гарнитур принадлежал моим тете и дяде. Каждая царапинка и потертость напоминает о том, как весело нам было за этим столом»

«Мой подарок бабуле на 80-й день рождения идеально смотрится в ее гостиной»

«Плед ко дню рождения мамы»

«Мои родители наконец-то исполнили свою мечту и переехали за город. Мама уже чувствует себя как дома»

«Хобби моей жены — вязаный ковер в стиле Жаккард»

«Украсили диван лоскутными одеялами от бабули»

«Благодаря созданию этих уточек я все время улыбаюсь»

Бонус: некоторые бытовые моменты остаются с нами на всю жизнь

С детства нас учили быть ответственными. Раз в месяц по субботам мама пекла пироги, а мы с братом и отцом брались за генеральную уборку. Через пару часов папа открывал настежь окно и недовольно говорил: «Все, дети, выбрасывайте хрусталь! Сил моих нет уже». Конечно, хрусталь из серванта так никто и не выбросил: протирали со смехом пыль и ставили на место. Отца уже нет, а в родительской квартире все еще стоят те салатницы да фужеры и греют воспоминаниями.