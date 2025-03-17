11 идей бюджетного декора, который вдохнет в интерьер новую жизнь

Встроенные потолочные светильники — популярный и практичный вариант для освещения помещений. Однако иногда они кажутся слишком безликими, особенно если светят холодным белым, создавая ощущение офисного помещения.

Хорошая новость в том, что их можно легко заменить на накладные или подвесные потолочные люстры. Сегодня в магазинах их великое множество на любой вкус. А если добавить лампочку с теплым светом, интерьер мгновенно преобразится. Теплый свет — лучшее решение, если хочется сделать комнату действительно по-домашнему уютной!