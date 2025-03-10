15 человек, в умелых руках которых даже рассохшаяся мебель засияет как новенькая
Сделай сам
2 часа назад
Пока одни нещадно избавляются от старой мебели и покупают взамен что-то новое, другие предпочитают приводить потертые кресла и обшарпанные шкафы в порядок и наслаждаться ими еще не один десяток лет.
«Моя первая полная реставрация»
«Вернули этой красоте былое величие. Теперь это неотъемлемая часть нашего дома»
«Купила его за копейки в соцсетях и отреставрировала»
- Ничего себе, какое там дерево скрывалось под всей этой краской! Потрясающая работа. © Brilliant-Action6639 / Reddit
«Это кресло у нас уже около 40 лет. Потертое, повидавшее многое, но такое родное. Решила дать ему новую жизнь. Эксперимент считаю удачным, новое старое кресло обожаю»
Вот цветовая гамма, как раз не очень. Если остальная мебель в этом же стиле, тогда нормально.
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- Потрясно получилось, цветовая гамма очень радует. © Peliastr / Pikabu
«Одна из моих любимых реставраций»
- Я так боялась, что вы его перекрасите. Но результат просто супер! Выглядит так классно, отличная работа! © ImaginaryFriend123 / Reddit
«Папа работал над этим когда-то красивым буфетом 7 или 8 месяцев»
«Дома среди хлама валялась без дела пара кресел. Я подумал, что можно вдохнуть в них новую жизнь»
- Какое крутое кресло! Правильно, что отреставрировал, а не выбросил! © RMIII / Pikabu
«Над комодом работал папа. Он восстановил подвижность ящиков, изготовил утраченные детали, устранил щели в корпусе»
«Впервые занимаюсь обивкой, поэтому очень горжусь результатом»
«После кончины бабушки никто не хотел забирать ее столик. А потом все резко им заинтересовались»
«Получили этот комод бесплатно. Вот как он теперь выглядит»
«Дали нашему старому шкафу новую жизнь»
«Женщина, которая отдавала мне это кресло бесплатно, усмехнулась и сказала: „Удачи“. И хотя я впервые занялась таким ремонтом, очень горжусь результатом»
«Потребовалось 3 месяца и несколько пролитых слез, но я наконец закончил реставрацию этого огромного поворотного журнального столика»
«Родственники отдали этот кусок старины, мы его отреставрировали. Если кому-то наше кресло напомнило маршрутку, то передаем за проезд!»
И для вдохновения мы подготовили еще несколько статей про вещи, которым подарили вторую жизнь:
Фото на превью rodgeramjit / Reddit
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