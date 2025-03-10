15 человек, в умелых руках которых даже рассохшаяся мебель засияет как новенькая

Пока одни нещадно избавляются от старой мебели и покупают взамен что-то новое, другие предпочитают приводить потертые кресла и обшарпанные шкафы в порядок и наслаждаться ими еще не один десяток лет.

«Моя первая полная реставрация»

«Вернули этой красоте былое величие. Теперь это неотъемлемая часть нашего дома»

«Купила его за копейки в соцсетях и отреставрировала»

Ничего себе, какое там дерево скрывалось под всей этой краской! Потрясающая работа. © Brilliant-Action6639 / Reddit

«Это кресло у нас уже около 40 лет. Потертое, повидавшее многое, но такое родное. Решила дать ему новую жизнь. Эксперимент считаю удачным, новое старое кресло обожаю»

Потрясно получилось, цветовая гамма очень радует. © Peliastr / Pikabu

«Одна из моих любимых реставраций»

Я так боялась, что вы его перекрасите. Но результат просто супер! Выглядит так классно, отличная работа! © ImaginaryFriend123 / Reddit

«Папа работал над этим когда-то красивым буфетом 7 или 8 месяцев»

«Дома среди хлама валялась без дела пара кресел. Я подумал, что можно вдохнуть в них новую жизнь»

«Над комодом работал папа. Он восстановил подвижность ящиков, изготовил утраченные детали, устранил щели в корпусе»

«Впервые занимаюсь обивкой, поэтому очень горжусь результатом»

«После кончины бабушки никто не хотел забирать ее столик. А потом все резко им заинтересовались»

«Получили этот комод бесплатно. Вот как он теперь выглядит»

«Дали нашему старому шкафу новую жизнь»

«Женщина, которая отдавала мне это кресло бесплатно, усмехнулась и сказала: „Удачи“. И хотя я впервые занялась таким ремонтом, очень горжусь результатом»

«Потребовалось 3 месяца и несколько пролитых слез, но я наконец закончил реставрацию этого огромного поворотного журнального столика»