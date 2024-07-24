15+ человек, которым после ремонта уже ничего не страшно

Начать ремонт — проще простого. Главное — умудриться закончить его вовремя и без седых волос. Увы, последнее многим из нас удается довольно редко: то мастера подведут, то домочадцы переругаются из-за цвета обоев. А одна из героинь этой статьи 3 года спотыкалась о стопки кафеля и недоумевала, что делает ванна посреди гостиной.