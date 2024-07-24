15+ человек, которым после ремонта уже ничего не страшно
Истории
17 минут назад
Начать ремонт — проще простого. Главное — умудриться закончить его вовремя и без седых волос. Увы, последнее многим из нас удается довольно редко: то мастера подведут, то домочадцы переругаются из-за цвета обоев. А одна из героинь этой статьи 3 года спотыкалась о стопки кафеля и недоумевала, что делает ванна посреди гостиной.
- Год собираемся делать ремонт. Недавно психанула, содрала все обои, всю плитку и просто кайфовала. Ободранные стены! Почему только я раньше этого не сделала? Теперь-то папа взялся за работу. В квартире такая свежесть! Когда в комнате и на кухне все сделаем, планирую отодрать плитку в ванной и туалете. У них не будет выбора! Ха-ха. © Подслушано / Ideer
- Мне однажды стеклопакеты привезли, сообщают: «Сейчас будем устанавливать». Я в шоке говорю: «Я ничего не заказывала, устанавливайте, если хотите, но платить за это я не буду». У них были стеклопакеты для окон и для балкона, а у меня нет балкона. Они в непонятках начали звонить, выяснять. Оказалось, адрес перепутали — у меня дом 31, а у заказчика — 31А.
Как же они ругались! А дело еще зимой было в 30-градусный мороз. И они тащили, бедолаги, свои стеклопакеты с моего третьего этажа в соседний дом. Так их было жалко. © Freda Dantor / ADME
- Мой одноклассник, человек с хорошим доходом, после развода прикупил потрепанную квартиру в добротном старом доме. Он нанял дизайнера и бригаду строителей, заплатил кучу денег и через полгода стал счастливым обладателем прекрасной холостяцкой берложки — стильной и современной. Счастье длилось ровно до второго визита мамы. В первый раз она критично осмотрела норку сына, а вскорости приволокла ему какие-то непонятные бра в форме тюльпанов — видимо, писк моды ее молодости, — чтобы «добавить немного уюта». Он их вешать не хочет, чтобы не испортить дизайн квартиры, но мать обижается аж до скандалов. © Хорошее воскресенье начинается поздно / ADME
- Помню, как я ходила в библиотеку и брала книги по сантехнике, электрике и плотницкому делу. Начинала с небольшого дома, в котором мы с мужем делали все сами. Пусть тогда и выходило не особо красиво. После восьмого переезда мы набрались опыта и заменили электропроводку, провели газопровод, перекрыли крышу, положили плитку, обшили стены гипсокартоном и построили гараж. Мы буквально сэкономили сотни тысяч на оплате труда. © deignguy1989 / Reddit
- Сломалась стиральная машинка. Заказали новую, ждать неделю. Но негоже новую технику среди старого хлама ставить, поэтому мы выкинули несколько десятков кубометров «нужных вещей» из кладовки, из-под ванны, из антресолей и шкафов. После чего разобрались в дачном домике и выгребли все ненужное из гаража. Собираемся переклеивать обои на кухне и в прихожей. Доставят машинку уже через 4 дня. © Подслушано / Ideer
- Дали контакты сантехника, который в соседнем доме заведовал ремонтом, надо было перенести трубы водоснабжения. Так как у него были ключи от подвала, выходило дешевле. Пришел с хорошим инструментом, все сделал и свалил. Только через неделю заметили, что горячая вода еле идет. Звоним, а он уже в другом городе. В итоге мастер, который черновую отделку делал, сам решил порезать трубы и проверить. Оказалось, что первый сантехник там носок забыл. © adlercity / Pikabu
- Представьте, что вода льется с потолка, температура минус 8, а все сантехники говорят, что у них график расписан на месяц вперед. Вот так у меня и получилось преодолеть свои страхи перед сантехникой. Все началось с мелочей — замены кранов, а дальше уже пошло-поехало. Выяснилось, что мне нравится мастерить. Конечно, есть дела, для которых я найму профессионалов — например, в сложные работы по электрике я не полезу. © A-Grey-World / Reddit
- Купила пластиковые панели на кухню. Это пристройка, бывшая веранда, которую мы утеплили. Стены там ужасные. Если не делать эти панели, ремонт обойдется в сумму, равную стоимости неплохой подержанной машины (узнавали и консультировались).
Наш хороший друг сказал, что сам все сделает. Я нарисовала эскиз будущей кухни, где панели должны идти горизонтально, так как мы забирали остатки и я точно рассчитала, что обрезки панелей будут за холодильником, где их не будет видно. Уехала в командировку. По возвращении увидела вертикальные линии и обрезки над дверью и по всей стене. Другу не понравился мой проект, и он сделал «как лучше».
Он сказал, что в стыках между панелями будет скапливаться пыль. На вопрос, почему он не спрятал стыки под шкафчиками, ответил, что начал работать как раз с этой стены. © Хищный ЗаИц / ADME
- Пришла принимать ванную и обнаружила, что там кто-то успел помыться и побриться. Отмывала с дезинфекцией. В другой раз зашла без предупреждения, а из моей кухни с тихим «ой» выглянула посторонняя женщина. В квартире было двое рабочих. Они с честными глазами говорят: «Это жена пришла мужа покормить». И да, в духовке в то время как раз запекалась курица. Как часто такое происходило, боялась и подумать. © Zverinka / Pikabu
- Сестра обиделась, что я не купила кухню в салоне, где она работает, а «тайком» заказала бюджетную у местной мебельной фабрики за 60 тысяч. В ее модном салоне кухни по 200 тысяч — огромные шкафы до потолка. Ну что мне в них хранить? Она посмотрела на проект моей простой кухни с бежевыми шкафами и деревянной столешницей и назвала ее колхозом. Сказала, что у меня нет вкуса и мозгов. И такие ящики не модно сейчас делать. А я рада, что кухня не в кредит. © Подслушано / Ideer
- Съехались мы с мужем, чтобы жить в одной квартире. Большой и просторной. Ремонт на кухне до въезда закончили, ванную решили ремонтировать уже на месте. Я получила отпускные и купила почти все материалы для ремонта: ванну, кафель на стены и пол, раковину, огромное зеркало и всякие клеи да затирки. Приехали грузчики, занесли все в квартиру, поставили в зале. Ну и начала я ждать ремонт.
Через некоторое время кафель переехал из зала на балкон. Но ванна, стоявшая в комнате, долгое время радовала приходящих в гости детей наших друзей и родственников. Это же можно играть в ванне — целый аттракцион!
Уговоры не помогали. Ремонт не начинался. Через год, получив очередные отпускные, я сказала, что найму рабочих. В ответ услышала: «Ванную буду делать сам, иначе разведемся». Как я просила, уговаривала, молила, пилила... Длилось это 3 года. Но ему все некогда: зимой надо работать, а летом надо отдыхать.
Справедливости ради должна сказать, что все-таки сделал он ванную идеально. Когда мы продавали эту квартиру, все, кто приходил на ее просмотр, просили телефон мастера. Но жили мы в той квартире 5 лет, три года из которых были с ванной посреди зала. © sazayka / Pikabu
"Зашла я в ванную и решила принять ванну" - вот так будет грамотно.
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- Мой муж был обеими руками за масштабный ремонт. Но примерно через 3 месяца я поняла, что он сдулся. Было ощущение, что меня загнали в ловушку: я должна была делать все сама, пока супруг зависал в видеоиграх с друзьями. Однажды я доверила ему телефонные переговоры с рабочими, так он просто позвонил одному подрядчику и даже не потрудился проконтролировать, чтобы все договоренности были выполнены. Я опять взвалила все на себя.
Теперь он посмеивается, мол, по крайней мере, один из нас любит делать ремонт, когда я одна в морозную погоду пытаюсь прочистить засорившиеся водостоки. Разговаривать с ним пробовала — бесполезно. У него сон до 10:00, компьютерные игры и полное игнорирование ситуации. Иногда мне просто хочется, чтобы муж ушел. © meg13221 / Reddit
- Я клеила обои в родительской квартире во всех комнатах, даже в туалете. В своем доме я решительно отказалась от этого — только водоэмульсионка. Думала, что уже закончила с обоями навсегда. Но нет, сестра мужа переехала в наш город, затеяла ремонт, и выяснилось, что мастер берет нереальную цену за поклейку обоев. Пришлось мне тряхнуть стариной. © Svetlana Svetlana / ADME
- Лет 20 назад задумали мы с женой сделать ремонт в квартире и решили пригласить, так сказать, профессионалов. Купили плитку, обои, клей. Через знакомых и интернет нашли работников по нормальным ценам. Плитку неплохо, кстати, сделали — до сих пор не отвалилась. А клеить обои взялась другая дама лет 40.
И вот сижу я за компом в одной комнате. Уже и не помню — работал или играл во что-то. А в другой комнате дама клеит обои. И периодически ко мне заглядывает: то одно спросит, то другое. И с каждым разом взгляд у нее все более неприязненный. Я, конечно, не реагирую никак. Но непонятно. К вечеру она комнату заканчивает и уходит домой. На следующий день должна была вернуться — коридор до ума довести. И тут заходит жена и заявляет:
— Знаешь, ты ей очень не понравился.
— В смысле? — спрашиваю.
— Совсем, говорит, у тебя муж никудышный. Вместо того чтобы самому обои поклеить, сидит в игрушки на компе играет.
Нормально, думаю, наняли специалиста... За наши же деньги еще и грязью обливает. В общем, не стал я обострять. Работу доделывать надо было. Дама коридор доклеила, оговоренную сумму получила и свалила в закат, но осадочек остался. © ankonRUS / Pikabu
- Делала ремонт у родителей: укладывала плитку и ламинат, делала проводку, заливала пол, штукатурила потолки. Мастеров вызывали только дважды — поставить межкомнатные двери и проложить сантехнику. Узнав об этом, мамина знакомая попросила меня прийти и заменить ей 6 розеток и еще одну перенести в другое место. Не вопрос — озвучиваю ей стоимость, она соглашается.
Тащу болгарку и перфоратор через полгорода, дышу пылью, ковыряюсь в стенах полдня. Сдаю работу, убираю грязь, показываю, что все работает, прошу оплату. Она смотрит на меня, хлопает глазами и говорит, что думала, что я насчет денег пошутила. Типа я странная и мне это просто нравится, это мое такое хобби. И я должна сказать спасибо за то, что она предоставила мне свои розетки для реализации этого хобби.
Я показала прайс на подобные услуги от других мастеров по нашему городу, но она разоралась на ультразвуке, что ничего мне не заплатит. Мы спорили с ней полтора часа, а потом я просто собрала инструмент и уехала. Деньги в полном объеме с нее стрясла моя мама, ее знакомая перевела их вместе с оскорбительным сообщением. С тех пор меня еще пару раз звали уложить фартук из плитки и покрасить стены, но я отказываюсь, хотя объективно хорошо умею это делать. Боюсь снова столкнуться с подобным отношением к себе. © Подслушано / Ideer
- Однажды мы с женой решили отремонтировать ванную. Мы не имели ни малейшего представления, как положить плитку, заменить унитаз или раковину. Мы не знали, как сделать вентиляционное отверстие на потолке и какими должны быть полы и стены... Но мы просто взяли и сделали это. Вышло здорово! Иногда просто надо рискнуть. А то, что вы случайно испортите, всегда можно исправить. © djsedna / Reddit
А вот еще статья про тех, кому собственное тело подкинуло сюрприз.
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