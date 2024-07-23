15 человек, которым их родное тело подкинуло сюрприз
Каждый из нас — уникальная личность со своими особенностями. Правда, некоторым людям иногда хочется, чтобы этих отличий было чуть поменьше, ведь они доставляют своему обладателю серьезные неудобства — от проблем с прогулками на солнце до невозможности покрасить волосы.
«Это вылезла аллергия на краску для волос»
- Я ржу! Прости, ты как фильтр в фоторедакторе. © Niamhel / Reddit
Не растут волосы, и все тут
- Как же бесит! Мне 31 год, я парень, и почти все, с кем я общаюсь, постоянно спрашивают, чем и зачем я брею руки и ноги. У меня генетика такая. Нет у меня волос на руках и ногах. У отца то же самое было. Достали! Иногда хочется ответить, что как в мультике «Том и Джерри» беру газонокосилку и все срезаю под корень. © Подслушано / Ideer
«В левом глазу моего парня прячется цифра 6»
А я вижу 03 под шестёркой. Если ещё больше увеличить и приглядеться, наверное, можно и не такое увидеть.
Никаких ароматов дома
- Устала от аллергии мужа. На что именно реакция, мы не знаем, видимо, на какой-то компонент химический. Сейчас выкидываю уже третью пачку капсул для стирки. И я задолбалась. Я даже духи лишний раз боюсь покупать, потому что, возможно, придется выкидывать. А хочется просто зайти в магазин и купить, что приглянется. Я обожаю всякие пахучие штучки для дома, но вынуждена жить без них. Хочу мыть полы хорошим средством, стираться вкуснопахнущими капсулами, диффузоры хочу. Устала... © Подслушано / Ideer
«Сегодня у меня обнаружили клок седых волос. А мне всего 20 лет»
А если бы наоборот: у неё аллергия , а он от ейной аллергии устал- как бы она в этом случае заговорила?
«Я родился с четырьмя пальцами. Не хватает среднего»
Когда дразнят вампиром
- У меня фотодерматит — аллергия на ультрафиолет. Высыпает на кистях рук и пальцах с приходом весны и до поздней осени. Чешется жутко, слезает кожа прямо до ранок, сами руки вечно сухие и болят. Если неделю не выходить из дома, то проходит, стоит пройтись под солнцем — все по новой. На вопросы отвечаю честно, чтоб не думали, что заразная и чесоточная. Смеются, мол, ты вампир. Смешно, да. © Подслушано / Ideer
«Я родился с волосами будто от двух разных людей. С ресницами та же история»
Когда зубная фея рассердилась сразу на несколько поколений
- У моей маман зубы посыпались в 30 лет, а восьмерки так и не вылезли. Ее это вообще не парило. Я же, зная о своей наследственности, все во рту подлечила, удалила три зуба мудрости. Но на очередном приеме стоматолог нервно икнул и сообщил: «У вас проблема, полез четвертый зуб мудрости. Причем лезет не прямо, а вбок, сейчас надо срочно удалять, а то весь зубной ряд сдвинется». Как же я завидую людям, которые забегают в стоматологию раз в полгода и слышат: «Все в порядке!»
«Мой лишний палец»
Мне 25 и у меня уже нет задних зубов, ни сверху ни снизу. Передалось с маминой линии по наследству. Раскрошились очень быстро после родов.
Про трудности с общением
- У меня холодовая аллергия, из-за чего с октября по апрель-май на руках и ногах есть дерматит. К сожалению, это не лечится, но есть средства, благодаря которым эта вся история протекает без особых последствий. И как же меня раздражают люди, которые шарахаются, как от проказы! Я прекрасно знаю свое состояние и это никак не передается другому. Иначе просто не подавала бы руку. Да, смотрится не особо эстетично. Но можно ведь спросить, а не отскакивать как сумасшедшие. В последнее время стала предупреждать, что это не заразно, но многие все равно бегут в панике. Бесит! © Подслушано / Ideer
«Пришел парень 1995 года рождения на панорамный снимок челюстей. Явно наследственное, так как у отца похожая картина»
Парня надо на опыты - выяснить, какой ген не отключает производство зубов.
И да, молочные зубы надо было удалять вовремя, раз уж у папы есть такая проблема
- Уважаемые врачи, а чем он питается? Пюрешечкой и манкой? Как представлю, что этот бедолага жевать начнет, аж боль. © BuHHuOnyx / Pikabu
Человек-сюрприз
Читайте ниже. Конкретно этот человек-сюрприз - потому что комбо.
- Недавно посетил барбершоп. Пока мастер меня стриг, беседовали о всяком. Потом он обратил внимание на мои руки и спросил: «Это у тебя витилиго?» Я говорю: «Да, есть такое. Сам по себе я светлокожий, зимой практически не заметно. Но летом эта часть кожи не загорает, поэтому сильно выделяется отсутствие пигмента».
Мой собеседник говорит: «Довольно редкое явление. Выглядит необычно. Мне нравится. А еще я слышал, что бывают люди с разным цветом глаз. Вроде гетерохромия называется».
Я, оборачиваясь к нему, говорю: «Ну да, бывает и такое».
Когда не досталось пышной шевелюры
- Лет с 14 начал лысеть, хотя сам по себе всегда был привлекательным и статным парнем с переизбытком тестостерона. В школьном возрасте, естественно, сталкивался с буллингом по этому поводу, мучился и перепробовал тысячу способов изменить ситуацию, но генетика и гормоны, увы. Со временем и с возрастом смирился, стал брить голову под ноль, принял себя и свой новый образ. © Подслушано / Ideer
«Клиентка разрешила мне сфотографировать ее руки, на каждой из которых было по 6 пальцев»
Любое тело прекрасно, но мы все равно стараемся учитывать его особенности при покупке одежды. Особенно летней. Вот 10 секретов выбора купальника, в котором хочется рассекать по пляжу, а не прятаться под зонтиком.
Комментарии
Читаю про девушку у которой фотодермотит... Как я ее понимаю... У меня тоже самое. Спасаюсь только кремами от загара с самым высоким SPF. Ну, а если бывает солнце очень активное, то после прогулки открытые места мажу митералуциловой мазью. Пользуюсь длинными легкими шарфами и зонтиками. А вообще проблема в этом случае в печени, конкретно то, что она не может пеработать, как условно говорят, аллерген вот тогда и появляется аллергия любая.
Хорошо, что хоть на холод аллергии у меня нет. Это была бы самая страшная. Ненавидеть тепло, уж тем более жару, тащиться от холода, и вот если на него аллергия? Кошмар. Прям 100%-ный фейл по жизни
Некоторые фото в подборке интересные, но за уродства ставлю минус. Да, они есть, конечно, в природе. Но зачем они крупном планом на развлекательном ресурсе? Нет пальцев, 6 пальцев - интересные представления о развлечениях. Что дальше? Без конечностей? Детальные фото геморроя? Реально зачем?
Минус статье,я сюда не за этим прихожу. Вы собрались нас развлечь чужими трагедиями? во-первых нам это не кажется весёлым, во-вторых лично мне достаточно сегодня стресса на работе. Минус статье и личный минус в карму автора.