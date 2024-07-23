15 человек, которым их родное тело подкинуло сюрприз

Каждый из нас — уникальная личность со своими особенностями. Правда, некоторым людям иногда хочется, чтобы этих отличий было чуть поменьше, ведь они доставляют своему обладателю серьезные неудобства — от проблем с прогулками на солнце до невозможности покрасить волосы.

«Это вылезла аллергия на краску для волос»

Я ржу! Прости, ты как фильтр в фоторедакторе. © Niamhel / Reddit

Не растут волосы, и все тут

Как же бесит! Мне 31 год, я парень, и почти все, с кем я общаюсь, постоянно спрашивают, чем и зачем я брею руки и ноги. У меня генетика такая. Нет у меня волос на руках и ногах. У отца то же самое было. Достали! Иногда хочется ответить, что как в мультике «Том и Джерри» беру газонокосилку и все срезаю под корень. © Подслушано / Ideer

«В левом глазу моего парня прячется цифра 6»

Никаких ароматов дома

Устала от аллергии мужа. На что именно реакция, мы не знаем, видимо, на какой-то компонент химический. Сейчас выкидываю уже третью пачку капсул для стирки. И я задолбалась. Я даже духи лишний раз боюсь покупать, потому что, возможно, придется выкидывать. А хочется просто зайти в магазин и купить, что приглянется. Я обожаю всякие пахучие штучки для дома, но вынуждена жить без них. Хочу мыть полы хорошим средством, стираться вкуснопахнущими капсулами, диффузоры хочу. Устала... © Подслушано / Ideer

«Сегодня у меня обнаружили клок седых волос. А мне всего 20 лет»

«Я родился с четырьмя пальцами. Не хватает среднего»

Когда дразнят вампиром

У меня фотодерматит — аллергия на ультрафиолет. Высыпает на кистях рук и пальцах с приходом весны и до поздней осени. Чешется жутко, слезает кожа прямо до ранок, сами руки вечно сухие и болят. Если неделю не выходить из дома, то проходит, стоит пройтись под солнцем — все по новой. На вопросы отвечаю честно, чтоб не думали, что заразная и чесоточная. Смеются, мол, ты вампир. Смешно, да. © Подслушано / Ideer

«Я родился с волосами будто от двух разных людей. С ресницами та же история»

Когда зубная фея рассердилась сразу на несколько поколений

У моей маман зубы посыпались в 30 лет, а восьмерки так и не вылезли. Ее это вообще не парило. Я же, зная о своей наследственности, все во рту подлечила, удалила три зуба мудрости. Но на очередном приеме стоматолог нервно икнул и сообщил: «У вас проблема, полез четвертый зуб мудрости. Причем лезет не прямо, а вбок, сейчас надо срочно удалять, а то весь зубной ряд сдвинется». Как же я завидую людям, которые забегают в стоматологию раз в полгода и слышат: «Все в порядке!»

«Мой лишний палец»

Про трудности с общением

У меня холодовая аллергия, из-за чего с октября по апрель-май на руках и ногах есть дерматит. К сожалению, это не лечится, но есть средства, благодаря которым эта вся история протекает без особых последствий. И как же меня раздражают люди, которые шарахаются, как от проказы! Я прекрасно знаю свое состояние и это никак не передается другому. Иначе просто не подавала бы руку. Да, смотрится не особо эстетично. Но можно ведь спросить, а не отскакивать как сумасшедшие. В последнее время стала предупреждать, что это не заразно, но многие все равно бегут в панике. Бесит! © Подслушано / Ideer

«Пришел парень 1995 года рождения на панорамный снимок челюстей. Явно наследственное, так как у отца похожая картина»

© brayded / Pikabu Ana.Rok 39 минут назад Парня надо на опыты - выяснить, какой ген не отключает производство зубов.

И да, молочные зубы надо было удалять вовремя, раз уж у папы есть такая проблема - - Ответить

Уважаемые врачи, а чем он питается? Пюрешечкой и манкой? Как представлю, что этот бедолага жевать начнет, аж боль. © BuHHuOnyx / Pikabu

Человек-сюрприз

Недавно посетил барбершоп. Пока мастер меня стриг, беседовали о всяком. Потом он обратил внимание на мои руки и спросил: «Это у тебя витилиго?» Я говорю: «Да, есть такое. Сам по себе я светлокожий, зимой практически не заметно. Но летом эта часть кожи не загорает, поэтому сильно выделяется отсутствие пигмента».

Мой собеседник говорит: «Довольно редкое явление. Выглядит необычно. Мне нравится. А еще я слышал, что бывают люди с разным цветом глаз. Вроде гетерохромия называется».

Я, оборачиваясь к нему, говорю: «Ну да, бывает и такое».

Когда не досталось пышной шевелюры

Лет с 14 начал лысеть, хотя сам по себе всегда был привлекательным и статным парнем с переизбытком тестостерона. В школьном возрасте, естественно, сталкивался с буллингом по этому поводу, мучился и перепробовал тысячу способов изменить ситуацию, но генетика и гормоны, увы. Со временем и с возрастом смирился, стал брить голову под ноль, принял себя и свой новый образ. © Подслушано / Ideer

«Клиентка разрешила мне сфотографировать ее руки, на каждой из которых было по 6 пальцев»