10 секретов выбора купальника, в котором хочется рассекать по пляжу, а не прятаться под зонтиком

Казалось бы, что может быть сложного при покупке нового купальника. Но в реальности многие из нас сталкиваются с целым рядом проблем: одни никак не могут выбрать правильную модель, вторые устают менять постоянно приходящие в негодность пляжные наряды, а у третьих трусики и лифчик становятся прозрачными от любого соприкосновения с водой. Чтобы избежать этого, мы раскопали десяток секретов выбора идеального купальника.

1. Для начала определите свой тип фигуры

У женщин с типом фигуры «яблоко» обычно есть небольшой животик, пышная грудь, но при этом стройные бедра, ноги и руки. Им подойдет цельный купальник с акцентом на верхней части фигуры — кружевом, вырезом или контрастной отделкой. Обладательницам фигуры «песочные часы» подойдет любая модель купальника. «Прямоугольники» со стройной фигурой, но недостаточно подчеркнутой талией могут выбрать раздельный купальник с объемными деталями на шортах или бюстгальтере (кружевами или жатым материалом). Для типа фигуры «груша», где бедра шире плеч, подойдет модель с высокими трусиками. Лучше выбрать купальник с ярким верхом и черным низом. А для фигуры «перевернутый треугольник» следует поступить с точностью до наоборот: приобрести купальный костюм с темным верхом и яркими трусиками на завязках, которые визуально добавят объем узким бедрам.

2. Обратите внимание на материал

Не все купальники шьют из одной и той же ткани. Выбирая материал, вы должны учитывать, как часто и в какой воде будете плавать. Дело в том, что хлор бассейна, к примеру, может испортить ваш наряд. Купальники из нейлона мягкие и удобные. Они отлично тянутся и красиво облегают фигуру. Однако они-то как раз и неустойчивы к хлору и при соприкосновении с ним могут быстро прийти в негодность. По сути, это будет купальник на один-два раза.

Полиэстер мягкий, но очень прочный. Такие модели выдержат хлорированную воду бассейнов.

Неопреновые купальники появились на рынке сравнительно недавно. По сути, это синтетический каучук, который часто используют для пошива костюмов для дайвинга. Плотный, прочный, долговечный.

Для создания купальников используются и другие материалы вроде бархата, вельвета, хлопка. Однако они подходят больше для тех, кто загорает, нежели тех, кто любит купаться.

Также обратите внимание на плотность ткани. Если вы собираетесь часто носить купальник или покупаете его для занятий спортом, этот показатель должен быть высоким.

3. Не забудьте подчеркнуть свои достоинства

В сети можно встретить много статей на тему, как скрыть недостатки фигуры. Мы же предлагаем сфокусировать внимание на достоинствах тела. И для этого есть много способов. Если вы не знаете, какую модель купальника выбрать, советуем начать с «халтера». Она подходит практически для любого типа фигуры. В таких купальных костюмах бретели фиксируются на шее. Остается только выбрать, в каком варианте вам будет комфортнее: слитном или раздельном.

Если купальник состоит из светлого верха и темного низа или наоборот, помните: взгляды окружающих будет притягивать та часть ансамбля, что светлее. А значит, можно акцентировать внимание на нужной вам области фигуры.

Плавки с высокой посадкой помогут продемонстрировать длину ног.

Если вы обладаете красивыми узкими плечами, выберите асимметричный купальник без бретелек или на одно плечо. Такие модели подчеркнут эту особенность фигуры.

Для привлечения внимания к округлостям вашего силуэта сделайте выбор в пользу ярких однотонных моделей.

Это удивительно, но короткая стрижка визуально увеличит ваши бедра. На заметку, если думаете сменить прическу к лету.

4. Выбирайте правильный размер

Мохнопопая егоза 1 день назад Не знаю, как сейчас, но раньше комплекты особо не разбивали. - - Ответить

Чтобы купальник был впору, можно ориентироваться на размеры вашего нижнего белья. И все же, прежде чем заказать в интернете понравившуюся модель или идти за ней в магазин, измерьте себя рулеткой. Во многих странах действует своя таблица размеров, а значит, только на цифры на бирке опираться не следует. Вы должны знать, сколько сантиметров у вас в обхвате под грудью и на бедрах. А также глубину чашки лифа.

Можно отдельно купить верх и низ купальника. Так у вас будет возможность подобрать идеальный размер каждой его части.

Еще один вариант, но обойдется он дороже: пошить купальный костюм на заказ.

5. При выборе купальника важно учитывать оттенок кожи

Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / East News , Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / East News

Конечно, выбор расцветки купальника — это простор для фантазии. Но нелишним будет знать, какие сочетания оттенков кожи и ткани смотрятся наиболее выигрышно. Для начала нужно определить, какой именно у вас тип кожи. Для этого поднесите к своему подбородку что-нибудь белого цвета (лист бумаги или полотенце). На контрасте будет легко понять: если кожа кажется желтоватой, значит, это теплый оттенок; если отдает голубым — холодный. К теплым тонам кожи стилисты советуют подбирать одежду землистых оттенков. К примеру, зеленый, мокко, бронза, цвет манго, оливковый, ярко-красный или золотой.

На коже с холодным оттенком гармонично будут смотреться яркие цвета: изумрудно-зеленый, рубиново-красный, малиновый. А также приглушенные: темно-розовый, лавандовый.

6. Подвигайтесь, прежде чем идти на пляж

Покупая купальник, следует удостовериться, что он правильно на вас сидит. Попробуйте в нем подвигаться: сесть, встать, наклониться. При любом из этих движений он не должен съезжать или доставлять дискомфорт.

7. Не стоит бояться неровного загара

Каждый год дизайнеры придумывают новые тренды пляжной моды. И часть из моделей, как правило, включает в себя украшения в виде вставок-сеточек или дополнительных лямок. Но не стоит беспокоиться о неровном загаре из-за таких элементов. Если хочется носить подобные купальники, значит, это нужно делать. Правда, перед походом на пляж воспользуйтесь солнцезащитным кремом или отдыхайте под зонтом.

8. Перед походом на пляж купальник не помешает намочить

Некоторые ткани, особенно светлых оттенков, становятся прозрачными при намокании. Согласитесь, будет неприятно узнать, что в таком купальнике, как у вас, в воду не зайти. Прежде всего намочите свой наряд для плавания дома и примерьте его. Если при естественном и искусственном освещении ткань остается плотной и непрозрачной, в таком купальнике запросто можно отправляться в бассейн или к водоему.

9. Во время беременности важно выбрать правильный купальник

Выбор купальника во время ожидания ребенка, когда тело постоянно меняется, может стать настоящей проблемой. А ведь в эти дни особенно важно чувствовать себя комфортно. Решением могут стать цельные купальники, разработанные специально для беременных. Они обеспечивают дополнительную поддержку груди и живота, адаптируясь к изменениям в организме. Еще один вариант — это бикини с боковой регулировкой, максимально открывающее живот, но поддерживающее его снизу. И любом случае важно, чтобы купальник был изготовлен из ткани, которая обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей и защищает особо чувствительную кожу беременных от солнечных ожогов.

10. Лучше отказаться от неудобных элементов декора

PacificCoastNews / EAST NEWS

Купальник должен быть в первую очередь удобным, а уже потом красивым. Некоторые декоративные элементы могут здорово подпортить вам настроение, вызвав раздражение кожи. Поэтому не рекомендуется выбирать модели с пряжками, заклепками, ремнями, оборками, бахромой, кружевом.

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