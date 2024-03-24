Эту бабаньку на фото уволили за то, что она скрывает свою беременность?
18 историй о сплетниках, которые всюду свой любопытный нос засунут
Пожалуй, каждый из нас сталкивался с любителями обсудить чужую жизнь и высказать свое ценное мнение. И если сначала их наивная непосредственность и желание быть в курсе всех новостей может вызывать улыбку, то через какое-то время бесконечный поток сплетен начинает раздражать. Тем более, что эти пересуды запросто способны и настроение окружающим подпортить, и стать причиной семейного скандала.
- Обычно я хожу с распущенными волосами, а тут решила сделать хвост, и меня уже не узнать со спины. Да еще и в новой куртке была. Стояли с мужем на площади в толпе. Он меня со спины приобнял, плечики мне поглаживает, иногда в макушку целует. А потом мои коллеги мне по секрету шептали, как видели моего мужа в обнимку с какой-то девицей. Вот так всякие сплетни и рождаются. © Подслушано / Ideer
- Моя коллега насплетничала про меня начальнику, что я больничный беру, чтобы на рынке торговать. Спрашиваю, а что я там продавала? Мне сообщают: «Носочки». Я выпадаю в осадок: «Почему носочки?!» В ответ слышу: «Так ты же хорошо вяжешь». А на самом деле все просто было: это дама положила глаз на моего мужа, а он не поддавался. Вот и отомстила. © Galina Dolgikh / ADME
- Моя коллега обожала болтать за чужой спиной и, что еще хуже, прогоняла все сплетни несколько раз по кругу — одно и то же снова и снова. Я несколько раз осадил ее, она обиделась и перестала со мной разговаривать. Ее хватило примерно на месяц, а потом эта дама снова стала приставать с разговорами. Но как же хорошо мне было на работе эти 30 дней! Хотя я прекрасно понимаю, что она, скорее всего, весь месяц обсуждала меня с кем-то другим. © Pristinegreenbean / Reddit
- Захожу в университетскую столовку, и тут однокурсница спрашивает: «А ты правда выходишь замуж?» Позже я узнала, как родился миф про мою свадьбу. Был у нас преподаватель с плохой дикцией. Во время переклички он назвал неведомую нам фамилию. И дальше пошло по рядам:
— Это кто?
Предположили, что это моя фамилия, так как она больше всего была похожа на озвученный вариант.
— А она что, фамилию сменила?
— Замуж вышла?
— Замуж вышла! За кого?
Испорченный телефон. Классика жанра. © Маркони / ADME
- Мой бывший распространяет слухи, что мы расстались из-за моей измены. А ведь все было ровно наоборот. Теперь мне сложно завести отношения с другим парнем. И вообще, как-то не по себе от этих сплетен. © 25JH / Reddit
- На работе обещали повышение, но неожиданно на это место взяли девушку «с улицы», а ко мне отношение руководства резко изменилось. Прямо спросила, в чем дело. Оказалось, коллега и заодно подруга главного кадровика увидела, что я сижу у кабинета гинеколога. И все решили, что я скрываю свою беременность и скоро уйду в декрет. Переубедить не удалось, справки не помогают, сплетни оказались важнее, чем опыт и компетентность. © Подслушано / Ideer
- С мужем прожили 28 лет, у нас двое детей, сын и дочь. Сын очень похож на отца. Настолько, что те, кто знал мужа в юности и давно не видел, окликают его на улице прозвищем отца. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что соседка, божий одуванчик, всем рассказывает, что сын у меня от первого брака. © Гуля / ADME
- Я сейчас сижу в декрете с трехмесячной малышкой, живу временно у мамы, пока муж в командировке. У мамы частный дом. На днях она встретила соседку, та говорит: «А что у вас случилось? Говорят, что к вам кто-то ломился ночью, вышел твой зять, полицию вызвал!» Мать, естественно, в отказ, мол, ни зятя, ни полиции не было. Но мне до сих пор интересно, как с нуля можно придумывать всякую дичь. © LikeaPhoenix / Pikabu
- Мой сосед любит устраивать драму из-за любой мелочи. От него уже все шарахаются, но он все равно старается завлечь людей в долгие разговоры. Я же устал притворяться, что верю в любые сплетни, чтобы успокоить его и избежать конфликта. Поэтому сейчас я просто притворяюсь, что его не существует, и прохожу мимо. Я уверен, что сосед распространяет обо мне всякие слухи, но, честно говоря, меня это не волнует. Если другие хотят верить в такую чушь — это их выбор. © Trickledownrain / Reddit
- Я готовлю серию футболок с кроликами, полгода уже рисую по одной картинке в месяц. И тут звонит знакомый и поздравляет со скорым пополнением. Я спрашиваю, откуда такая информация. Говорит, ему приятель сказал, что я сама написала об этом в соцсети. А там был скан рисунка, фото модели в футболке, ссылка на сайт, где их можно заказать, и подпись: «В семействе кроликов пополнение». Автор сплетни почему-то не обратил внимания ни на ссылку, ни на предыдущие посты про футболки, а увидел слово «пополнение» и побежал всем рассказывать, что я беременна. © Подслушано / Ideer
Если это ваши футболки, то очень милый рисунок, я бы такую носила.
- В 18 лет я поехала в гости к тетке в крошечный курортный городок. Она была в санатории и должна была вернуться через два дня после моего приезда. Встретил меня муж тети, привез домой, поселил. Разница в возрасте у нас лет сорок, а дядя мой — неугомонный тип и не любит сидеть дома. И вот он меня начал таскать то в кафе, то в парк, чтобы город показать. Так за эти два дня весь город записал дядю в престарелые ловеласы. Одни доброжелатели несколько раз звонили тете в санаторий, другие приходили к моим кузенам и рассказывали о «предательстве» папаши. При этом история обросла подробностями. Оказывается, дядя уже тайно переписал дом на меня. Короче, сплетники успели придумать сценарий для полноценного сериала. © Изяслав в ярости / ADME
- В поселках, деревнях и маленьких городках всем есть дело до того, как ты живешь и что делаешь. Даже если ты сам не разносишь сплетни и максимально абстрагирован от происходящего вокруг, тебя в это все равно втянут.
Когда мне было 13 лет, мы с подругами сидели в парке на лавочке. К нам подошла женщина, на вид абсолютно вменяемая. Она сказала: «Ой, я так давно ждала, когда ты будешь без родителей, чтобы спросить. Ты вообще в курсе, что ты приемный ребенок?» Зачем мне нужна была эта информация?! У меня и без того не совсем гладко проходил пубертат, а после этого я в истерике обыскивала всю квартиру, пока не нашла-таки документы об удочерении.
Всем интересно, с кем ты встречаешься, дружишь, куда вы ездите в отпуск, какого года ваша машина, куда ты поступил, почему поссорился с родственниками, зачем купил такую дорогую люстру (видели, как несешь из магазина), почему у вас в огороде газон вместо картошки, вы что, ленивые? И когда вы уже закончите ваш ремонт, сколько уже он длится? Год? Два?
Ну живите спокойно своей жизнью, зачем вам какая-то чужая? Ни мне, ни моим родителям даже в голову не приходило начать копаться в чужом белье, чтобы чем-то себя занять, мы находили более полезные и приятные хобби. © Подслушано / Ideer
- Сидим с коллегами в столовой, делимся планами на новый год. Говорю напарнице, что снова поедем в отпуск туда же, куда и обычно. Шучу, что впору там квартиру подыскивать и переселяться. Нас, как оказалось, подслушивала санитарка-сплетница. Через пару часов вызывает меня к себе в кабинет заведующая. Далее происходит феерический диалог.
— Юля, вы уже нашли себе замену?
— Э... Меня увольняют?
— Нет, это вы хотите уволиться. Разве не так?
— Мне и тут хорошо. А с чего вы решили?
— По слухам, вы собираетесь переехать и уже нашли новую работу и квартиру.
— По слухам, вы должны быть беременной, невзирая на внуков. Не беспокойтесь, я вас еще не скоро избавлю от своего присутствия. © JxaJxa / Pikabu
- Родной город мужа маленький, тут все друг друга знают, если не шапочно, то хотя бы слышали о тебе. Слухи тут распространяются молниеносно и зачастую в искаженном варианте. После свадьбы каждый встречный-поперечный пытал на тему детей, а их все не было, поэтому народ решил что я бесплодна. Когда я забеременела, то не ездила с мужем к его родне. Приехали когда сыну было уже 3 месяца. Парень уродился крупный, и все решили, что мы его усыновили. Одна сердобольная родственница даже свекру посочувствовала: «Как это вы внука не родного приняли?» А свекор в ответ ее словесно «приласкал». Да и мы общаться с дальней родней потом перестали. © MeloniSad / Pikabu
- Работал я в областной библиотеке. Чиню как-то компьютер одной сотрудницы в общем зале, никого не трогаю, а ее дочь лет 5-6 рядом крутится. И вдруг она как закричит, указывая на меня: «Мама, это мой папа?!» Та, вся пунцовая, говорит дочери: «Что ты болтаешь, папа же дома». И ведь полная семья, не в разводе, папа с ними с первого дня. А девочка вдруг подкидывает отличную новость всем местным сплетницам. Пересуды потом несколько месяцев ходили. Женщина даже хотела увольняться. © grimoura / Pikabu
- На кафедре было холодно и я под белый халат надела стеганый дутый жилет, да еще и с резинкой на бедрах. Вечером звонит шеф и с тревогой спрашивает, успею ли я пройти предзащиту до родов. Оказалось, наши дамы решили, что я на сносях. © Ирина / ADME
- Я живу в маленьком городке, в котором все друг друга знают. Главное развлечение в нем — обмусоливать сплетни друг о друге. У нас есть местное сообщество. Туда выложили фото, где я иду с мужчиной по улице, с гневной подписью: «Дома муж, а она гуляет!» Я бы, конечно, очень расстроилась, но вот мужа у меня нет. А тому случайному прохожему дома попало, наверное. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в этом офисе около трех месяцев. Начальник сразу предупредил меня об одной неприятной коллеге. И не зря: я стараюсь держать дистанцию, но она пытается мной руководить, потому что я новичок. А сегодня утром мы договорились перекусить в 11 утра. Но обстоятельства изменились, и мы решили поесть чуть попозже. И тут я вижу сообщение, которое коллега собиралась отправить своему приятелю, но случайно разослала всему отделу. Там было что-то вроде: «Забавно, как люди переобуваются и забывают о договоренностях. Получается, можно делать все, что хочешь, если дружишь с начальством».
Коллега быстро удалила сообщение, но я и еще 15 человек его увидели. Нет, с руководителем я не «дружу», мы дальние родственники, но вне работы отношений не поддерживаем. Я на грани того, чтобы сообщить о ее поведении в отдел кадров или просто уйти ради своего спокойствия. © Outrageous_Fig_3105 / Reddit
Бонус: достойный ответ сплетнице
- Как-то раз я не выдержала. Обычно просто не поддерживаю разговор и сплетники сами отстают. А тут шапочная знакомая прицепилась с бестактными вопросами. Ну я и не удержалась: «Ой, тетя Люда, да у меня все здорово! Я смотрю и у вас дела идут неплохо. А у вас гости были, да? Это же здорово! Ну, как какие? Вашего мужа недавно видела, когда он сестру в такси сажал. Сказал, что в гостях была, сейчас уже уезжает. Такая эффектная женщина! И совсем на вашего мужа не похожа. А разница какая большая у них в возрасте! А ваша машина новая? Пускай говорят, что эта марка не очень надежная и часто ломается. Зато красивая!» Она до сих пор со мной не здоровается. Знала бы, еще раньше бы так «похвалила». © natin / Pikabu
Бывают, что бестактные люди не останавливаются на простом перемывании косточек всем окружающим. Вот история о том, как одна свекровь повадилась устанавливать свои порядки в доме у невестки. К счастью, ее удалось и на место поставить, и с мужем отношения не испортить.
Комментарии
Однажды летом я работала в подобии опенспейса - приемная комиссия. Работенка скучная, платили мало, да еще и постоянное присутствие коллег прямо у носа... В общем, задерживаться там я не хотела, поэтому каждый день уходила ровно в шесть - когда заканчивалось рабочее время. Многие оставались, вбивали данные в базу, болтали, заказывали пиццу. Мне было легче доделать все утром, до появления коллег.
Однажды менеджер наш притащил кофеварку и сварил какой-то эксклюзивный кофе. Все с радостью его пили, я отказалась, поскольку кофе вообще не пью и не переношу его запах. Коллеги задумчиво разглядывали меня.
Сопоставив факты, они сделали два замечательных вывода:
1. Я замужем, муж у меня деспот, поэтому каждый день я как штык ухожу в шесть, чтобы он не ругался, а утром прихожу рано, потому что сбегаю от него.
2. Я беременна и не пью кофе, чтобы не навредить ребеночку.
Все это мне поведала коллега. С жалостливой улыбкой.
Что ж, я их разочаровала.
Сплетни-не моя тема. Сама не сплетничаю и от других сплетни не слушаю. Историйки почитала, ну, так себе. Хотя всю жизнь работала в женском коллективе, даже не помню, чтобы из-за сплетен были неприятности. Помню только, что приснилась как-то змея, которая обвила мою голову, и я очень боялась,что она меня укусит. Мне сказали, что змеи снятся к сплетням. Вот сон помню, а были ли сплетни, нет.