18 историй о сплетниках, которые всюду свой любопытный нос засунут

Однажды летом я работала в подобии опенспейса - приемная комиссия. Работенка скучная, платили мало, да еще и постоянное присутствие коллег прямо у носа... В общем, задерживаться там я не хотела, поэтому каждый день уходила ровно в шесть - когда заканчивалось рабочее время. Многие оставались, вбивали данные в базу, болтали, заказывали пиццу. Мне было легче доделать все утром, до появления коллег.

Однажды менеджер наш притащил кофеварку и сварил какой-то эксклюзивный кофе. Все с радостью его пили, я отказалась, поскольку кофе вообще не пью и не переношу его запах. Коллеги задумчиво разглядывали меня.



Сопоставив факты, они сделали два замечательных вывода:

1. Я замужем, муж у меня деспот, поэтому каждый день я как штык ухожу в шесть, чтобы он не ругался, а утром прихожу рано, потому что сбегаю от него.

2. Я беременна и не пью кофе, чтобы не навредить ребеночку.



Все это мне поведала коллега. С жалостливой улыбкой.



Что ж, я их разочаровала.