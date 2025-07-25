15 моментов, которые так врезались в память, будто это было вчера

«Вот теперь тебя люблю я,
Вот теперь тебя хвалю я!
Наконец-то ты, грязнуля,
Мойдодыру угодил!» )))
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Есть моменты, которые остаются в памяти надолго: радостные, печальные, неловкие и комичные. Пользователи из нашей статьи поделились именно такими, и мы согласны — такое вряд ли забудешь.
«Вот теперь тебя люблю я,
Вот теперь тебя хвалю я!
Наконец-то ты, грязнуля,
Мойдодыру угодил!» )))
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