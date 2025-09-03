Про грязные коленки, профессора математики , высокомерных врачей и квадратные уравнения в уме. То есть ежели человек попроще, можно об него ноги вытереть , презирать и гадливо фыркать, а вот если вдруг оказывыется ,что это светила научный, то сразу бледнеем и на цыпочках извиняться бежим. Ну , редакция, какую классику тут пропечатали! Ай малаца! Вот холуйские отродья показаны- во всей своей красе! Старо как мир. И опять к старой и заезженой теме- одеватесь достойно что бы шансы на унижение снизить хоть немного
20 случаев, когда люди сделали поспешные выводы о человеке по его внешности, и как же сильно они ошиблись
Почти все мы иногда грешим тем, что судим людей по внешности. Кажется, что если у человека грозный вид, значит, он опасный и бездушный тип, а если девушка одета простенько, то в брендовом магазине ей делать нечего. Но жизнь снова и снова доказывает: внешность — самый ненадежный советчик. В этой статье собраны истории о том, как поспешные выводы приводили к курьезным недоразумениям, а герои оказывались совсем не теми, за кого их принимали.
- Я в студенческие годы, лет 25 назад, работала в одном пафосном спортивном магазине в столице. У нас и миллионеры одевались, и именитые спортсмены. И вот привезли пальто пуховое, тогда таких нигде не было: типа плащ, подстежка из пуха и отделка мехом шиншиллы. Что-то невесомое, очень теплое, безумно красивого голубовато-серого цвета. На эти пальто многие смотрели и мало кто покупал, их и завезли-то всего 5 штук на страну. Стоила такая красота $ 2,5 тыс. И вот заходит тетя: скромно одета, сумка из дерматина. И ходит, смотрит влюбленными глазами на этот пуховик. Девочки-коллеги фыркают и не подходят к ней. Одна еще выдала что-то в духе «не трогайте руками». А мне жалко эту тетю стало, думаю: «Ну, не купит она такое пальто никогда, так пусть хоть померит». И я надела на нее этот пуховик. Она такая счастливая была, благодарила. А через 1,5 часа вернулась с дочерью, которая ей и этот пуховик купила, и кучу другой одежды на такую же сумму. И угадайте, у кого были самые большие проценты за продажу? © Танястар-ь2ъ / YouTube
- Я оформляла пациентку, которая приехала рожать вместе с мужем. В больницу она поступила, простите, с грязными коленками, в старой рваной одежде, волосы собраны в какую-то гульку. Прописки местной у нее не было — я вообще подумала, что эта женщина из крайне неблагополучных слоев населения. И муж ей под стать: маленький, закутанный в теплую одежду и шерстяную шапку в середине июля, он что-то бормотал себе под нос и смотрел в стену, разговаривая сам с собой. В общем, та еще парочка.
Пришли врачи, посмотрели на роженицу с презрением, говорили с ней свысока — даже мне неудобно стало. А после их ухода мы разболтались с ней, и она оказалась интереснейшей собеседницей. И тут выяснилось, что дама — приглашенный профессор кафедры математики в нашем университете! Она работала в саду, когда у нее отошли воды, поэтому была в рваной одежде и вся в грязи. И босиком. Ее муж тоже был математиком из какой-то африканской страны и всегда мерз, а когда нервничал, решал в уме квадратные уравнения, поэтому и бормотал невнятное. Я потом рассказала об этом врачам — они тут же побледнели и бросились к ней в палату, чтобы извиниться. После такого я никогда не делала предположений о чьем-либо статусе по внешнему виду. © Liv-Julia / Reddit
- Знакомая устроилась на новую работу в региональное отделение крупной столичной фирмы. Собеседование проводил парень лет 30 в джинсах, футболке с принтом, кроссах. Потом он водил ее по офису, рассказывал про обязанности, знакомил с сотрудниками. Она решила, что это какой-то местный менеджер. Через пару недель выяснила, что это их гендир, который фирму создал с нуля, просто сам родом из нашего города и лето проводит здесь. Попутно контролирует работу отделения и набирает новых сотрудников. © ice249 / Dzen
- Однажды мы с друзьями играли в волейбол на пляже, и тут к нам подошли незнакомые ребята и предложили поиграть. Кстати, главным у них был паренек ростом всего 150 см и не самого спортивного вида. Мы переглянулись, решили их не обижать отказом и согласились. Так вот: этот парень оказался одним из лучших волейболистов, которых я когда-либо видел: он бросался за мячом в любую точку и всегда отдавал идеальный пас связующему. Внешность обманчива. © adibou25 / Reddit
- Работала в недвижимости. Пришла бабка, реально бабка: платочек по-деревенски, пальтишко невзрачное, обувь непонятная, с авоськой из 70-х, что-то завернутое у нее там в авоське лежало. Спросила директора. Директор у нас был классный, не сноб, принял ее. Оказалось, бабке сегодня нужно купить квартиру. Деньги с собой. В авоське. И директор сам повозил ее по просмотрам и в тот же день мы оформили сделку. Прошло лет 20, до сих пор ту старушку с авоськой помню. © Таня-о5и / YouTube
- Я выходил из квартиры и увидел соседей-байкеров. Он был весь в коже, на спине череп с костями, спереди байкерские нашивки, с огромной бородой — короче, страшный тип. Его жена была почти такой же, только без бороды. Мы с братом разглядывали их издалека, когда байкерша заметила нас и спросила: «Хочешь, кое-что покажу?» Мы подошли и увидели, что они крепят к сиденью коробку, а в ней — несколько новорожденных котят, завернутых в полотенца. Оказалось, сосед нашел их в чьей-то брошенной машине, и теперь они везли малышей к ветеринару. Никогда бы не подумал... © Illogical_Blox / Reddit
- Мне недавно 38 стукнуло, но я невысокого роста, 42-й размер одежды ношу, а обувь у меня и вовсе 34-го размера. Плюс я аллергик, косметикой совсем не пользуюсь, а волосы обычно затягиваю в хвост — так мне удобно. Тут похолодало, зарядили дожди. На прошлых выходных пошли с мамой в ТЦ: мне ветровка нужна была, а ей — джинсы. Подходит к нам девушка-консультант, мама спрашивает: «А есть ли ветровки?» — и кивает на меня. Девушка одаривает меня внимательным взглядом и выдает: «Вам на подростка?» © Ольга Б. / Dzen
- У меня был случай в автосалоне. Приходит семья (мама, папа, сын-подросток). Одеты так, будто целый день в поле работали: у него растянутая грязная футболка, в руках пакет, жена в платке и цветастой юбке в пол, подросток лохматый. В салоне все смотрели на них как на заблудившихся чудиков. По итогу через полчаса они купили новенький Volvo XC90 за наличку. Оказалось, они крупные фермеры. © ТатьянаКоваль-с4г / YouTube
- Я работала в интернет-магазине. Пришла к нам бабушка, в шортах, с рюкзаком. Разговорились, и она мне показывает фото: вот сама бабушка, вот ее сын, а рядом — британская королевская семья. И прилетела бабуля в наш город на личном самолете, чтобы просто в старой квартире полить цветы. Бывает же! © ИннаДан-х2л / YouTube
- Я шила детские конверты на заказ. Когда гуляла по улице, раздавала беременным свои визитки. Идем как-то с мужем, и я боковым зрением вижу пузо огромное, рубашку в цветах, длинные волосы. Я сразу визитку в руки, а это не беременная, а мужик! Он ржал минут пять. Я извинилась, а он сказал: «Все ок — сестре передам». Я им тогда красивый розовый конверт сшила и бортики на люльку. Сестра на парня очень была похожа, вся в цветах с хвостом, но без бороды. © Наталья Ильминская / Dzen
- Работала в мясо-колбасном магазине. Кроме основной продукции, у нас были и напитки всякие. Центр города, рядом торговый центр огромный. В наш магазин зашла купить воды какая-то замарашка. Так все продавцы подумали, а я сразу узнала в ней очень известную актрису театра и кино — просто она в гриме была и в костюме сценическом. А я на ее ролях выросла, поэтому сразу признала. Поздоровалась, обслужила ее, попросила автограф и сфоткалась с ней. Она рассказала, что на соседней улице проходят съемки фильма, ее кадры отсняты, и она решила полюбоваться местностью. По дороге захотела попить, забрела в ближайший магазинчик. Мы мило побеседовали. © АнастасияКурьянова-ю3с / YouTube
- 2012 год, работала риелтором. Пришел клиент, выглядел стремно: около 60 лет, с пакетом вместо сумки, свитер в катышках, в стоптанных ботинках, без зубов (он, оказывается, в тот момент импланты вставлял) и хромой (как выяснилось потом — после горнолыжной травмы). Еще и с непонятным запросом, мол, и за 5 млн. посмотрю недвижимость, и за 100 млн. Никто с ним работать не захотел. А я согласилась. Мы долго и нудно смотрели все подряд, а в итоге он купил 12 квартир в бизнес и премиум сегменте. © user-qe2do2pf6y / YouTube
- Мы с мужем после дачи, одетые, как попало, заехали в магазин техники. Консультанты к нам решили не подходить — подошла только девочка-стажерка, скромная, неопытная, приятная. Мы набрали товаров тысяч на 300, и когда пошли расплачиваться, к кассе подбежали все консультанты. Естественно, я всех послала, и процент от продажи пошел стажерке. Мне прямо радостно было за нее! © svetkasvetka9694 / YouTube
- Бабушка с детства меня учила никогда не судить человека по внешнему виду. Ее наставления мне несколько раз помогли в уже взрослой моей жизни. Работала я в больнице, в приемном покое. Были майские праздники, но народа с разными мелкими бытовыми травмами хватало. Зашел мужик лет 40, щетина недельной давности, руки-ноги-лицо серые от пыли, в шлепках и носках не первой свежести. Медсестра, глянув на него с плохо скрытой брезгливостью, сказала мне: «Это твой клиент». Из-за боли в ноге мужик не мог стоять, посадили его в инвалидное кресло, и начала я его катать: хирург — рентген — гипсовая — хирург. Короче, им одним занималась около двух часов, благо, с другими травмированными были родственники. Когда медсестра села записывать данные моего «пострадавшего», у нее челюсть на пол упала: мужик оказался директором стройфирмы. Грязным был потому, что забор старый сносил у себя на участке, и упавший кусок стены травмировал ему ногу. Вскоре к крыльцу приемного покоя подъехал джип, молодой парень помог мне подкатить травмированного мужчину к машине и усадил его на заднее сиденье. Мужчина от души поблагодарил меня за помощь, и они уехали. Утром следующего дня, когда я собиралась домой после смены, к приемному покою подъехал знакомый джип, из него вышел молодой парень с большим букетом цветов и полным пакетом в руках, спросил меня. Меня позвали, и на глазах изумленных работников парень все мне и вручил, отблагодарив еще раз за помощь его отцу. Мне очень неудобно было все это брать, ведь я просто делала свою работу, но парень сказал, что любая работа должна оплачиваться по качеству ее исполнения. © НадеждаРедченко-в8ъ / YouTube
- Работала в парфюмерии, к нам ходила женщина-замухрышка. Крупная, в мешковатой одежде, без макияжа. Она долго копила деньги на одни духи и верила, что с ними ее жизнь точно изменится. Купила духи и пропала. А потом я встретила ее снова, только вот даже не сразу узнала! Заплывает в магазин шикарная женщина: стильная, с прической, макияжем. Не похудела, но несет себя совсем по-другому. За эти полгода она поменяла работу, вышла замуж и купила квартиру. Вот вам и сила намерения. © nastya.dzen
- Однажды к нам в фирменный магазин зашел молодой парень с «душком». Естественно, девочки все такие: «Фи!» А оказалось, это солист известнейшего шоу-балета, с дороги, потерял свой багаж. Весь. Полностью. Я его одела. Он пригласил меня в ресторан со своей группой. Вместе ужинали, а потом пошли к ним на концерт. Дружим до сих пор. © Счастливаяженщина-е1э / YouTube
- Я пошла на занятия в колледже и увидела там парня, о котором сразу подумала, что он типичный «спортсменчик», не шибко умный и задиристый. А по факту он оказался одним из самых приятных парней, которых я когда-либо встречала. Пока кто-то решал задачу на доске, он повернулся ко мне, чтобы спросить, все ли я понимаю, и просто поинтересоваться, нужна ли мне помощь. Мне было ужасно стыдно за свои первые мысли. © ***yKoi / Reddit
- Я работала в огромном магазине бытовой техники. Была новенькой, и остальные продавцы стебались надо мной. И когда в зал зашел мужичок в калошах и в фуфайке, все сразу такие мне: «Иди, обслужи. Это твой клиент!» И ржут. Я и пошла. А он купил у меня техники на 1,75 млн., и мне за час работы с ним 60 тыс. бонусов капнуло! Вы бы видели рожи тех, кто надо мной смеялся! Мужичок оказался владельцем сети гостиниц, и ему в номера нужны были телевизоры, чайники, роутеры и прочая техника. Так что внешний вид обманчив! © KATALEIYA / YouTube
- Хороший друг моего отца всегда производил впечатление обычного работяги. Поскольку они оба работали на стройке, я думал, что он просто трудолюбивый человек, готовый из кожи вон лезть, чтобы заработать денег и прокормить семью. Каждый раз, когда я видел этого мужика, я предполагал, что он какой-то бедняк, которого мой отец знал еще со школы, и работал с ним просто потому, что они были друзьями. Оказалось, что этот мужик — мультимиллионер, владелец кучи жилых комплексов; но по его внешности этого ни за что не скажешь! Насколько мне известно, он живет обычной жизнью человека среднего или низшего класса, но при этом имеет в своем распоряжении миллионы баксов. © Benmand13 / Reddit
- Постоянно вижу в спортзале одну женщину за 70. Когда я впервые заметила ее на йоге, она показалась мне такой хрупкой, что я предложила помочь ей достать коврик. Но потом я обалдела, когда увидела, как она выполняет самые сложные асаны. Никогда бы не подумала, что она так может! © phobaphobe / Reddit
