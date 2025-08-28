17 историй о свиданиях, про которые без стыда и смеха вспомнить не получится
Свидания придуманы для романтики и бабочек в животе. Но иногда вместо бабочек там будто табун слонов проносится, а вечер превращается в шоу неловкостей. Такие истории сначала хочется стереть из памяти, но они упорно остаются в ней, а со временем становятся любимыми байками в компании. Именно о таких свиданиях и пойдет речь в нашей статье.
- Пошла на свидание с мужчиной поздно вечером, после работы. Мне было, наверное, лет 25, ему — 34. Он на машине меня в встретил повез непонятно куда. Приехали в незнакомый район, вышли из тачки, пошли гулять. И тут у него звонит телефон. А это его жена интересуется, где он! И мужик мне такой: «Сорян, жена нервничает, что уже поздно, а меня дома нет. Я поехал». И уехал! А я не знаю ни где я, ни что за район. Долго приходила в себя, потом долго ловила попутку. А на утро тот мужик мне звонит и как ни в чем не бывало: «Привет, как дела? Когда в следующий раз встретимся?» © hanka.Ioannka / Pikabu
- Познакомился в интернете с девушкой, пригласил на свиданку. Все прекрасно: погуляли, пообщались. Идем в метро, болтаем. У барышни улыбка до ушей. И тут, уже в подземке, она меня спрашивает:
— А кто ты по знаку зодиака?
Я отвечаю без задней мысли:
— Дева.
Улыбка сползает с ее лица.
— А я — Весы...
— И что такого?
— Ты что, не понимаешь?! Дева и Весы несовместимы!
Подходит поезд. Я пытаюсь как-то аргументировать, но...
— Не провожай меня дальше и не звони больше!
Она прыгнула в вагон, двери закрылись, а я в шоке остался стоять на перроне. © Damirus / Pikabu
- Познакомились на сайте знакомств, пообщались, он предложил встретиться. Сказал, что заедет на машине за мной. Вечер, приезжает. Говорит: «А поехали просто покатаемся?» Ну, поехали, я-то не против. Но катались мы недолго, минут 15. Потом он припарковался на одной из парковок и предложил просто посидеть, пообщаться. Ну, ок. Ремарка: на улице была зима, градусов 15 мороза. Этот уникум выключил зажигание и начал «общаться». Минут через 20, когда я поняла, что уже подмерзаю, попросила завести машину и включить печку. На что получила гениальное: «Ты не понимаешь! На улице же холодно, и если в машине будет тепло, то ты на улицу выйдешь — и сразу замерзнешь. А так ты привыкнешь к тому, что холодно, и на улицу тебе нормально будет выходить». Попросила его отвезти меня домой и сразу везде заблокировала. © ari6ka / Pikabu
- А я встречалась однажды с качком. Гуляем, он говорит: «Время есть подошло». Заходим в кафе, он берет чашку какао и кладет в нее целую ложку сливочного масла, размешивает и начинает пить. Я не выдержала этой картины... маслом. Вышла из кафе и пошла домой. Потом он никак не мог понять, в чем дело, но как только я его видела где-то случайно, передо мной возникала ложка масла, которая в чашку — плямк! © Зинаида Лищинская / ADME
- Позвал меня мужчина на свидание в ресторан. У меня тогда опыта свиданок было мало, но слово «ресторан» подразумевало платье, каблуки и вот это все. Договорились встретиться у метро. Мне б напрячься, ибо бывала у той станции часто и вот ресторанов я там вообще не помню... Ну, ладно.
День и час икс, я при параде, жду кавалера. Он приехал и говорит, мол, пошли, родная, нам туда — и ручкой так в сторону вокзала машет... А там лестницы, переходы... Для барышни в платье и на каблуках — самое то. Но, где наша не пропадала, пошли. Про себя думаю: «Ну, не поведет же он меня на вокзал, ей богу?»
В общем, в здании вокзала была какая-то грузинская забегаловка. Внутри бабки с сумками, детишки, работяги местные, вокзальные, народ с электрички и на электричку... И я, в платье, блин. Чувствовала себя максимально некомфортно и неуместно. Мы просто поели хинкали, а потом мне благородно разрешили забрать с собой половинку от хачапури по-аджарски. Было смешно, но очень странно. © Strangekadrovik / Pikabu
- Буквально на днях познакомился с девушкой, вроде хорошо пообщались, договорились о встрече. Погода чудесная, решили погулять в парке. Увиделись, прогулялись, пообщались. Вроде все прикольно было. Разошлись, и тут от нее приходит сообщение примерно с таким содержанием: «Если хочешь, чтобы я была с тобой, то вот что тебе нужно поменять: манеру общения, сходить к стоматологу (я у него был на прошлой неделе, и у меня все отлично), подкачаться, купить машину (она у меня есть), сменить одежду (ей не нравится мой „дешевый стиль“, хотя он совсем не дешевый), букеты цветов хочется принимать побольше (11 роз ее не достойны)». И все в таком духе. И в конце, мол, она так и быть готова пойти мне навстречу и дать возможность исправить все недочеты. На вопрос: «А зачем все это, если я тебе не понравился?» — ответ: «Мне уже 30, нет времени выбирать. Хочу семью и детей». Я-то вот считаю, что выбор есть всегда, и если нет взаимной симпатии — нет смысла продолжать общение. © bludnibudnya / Pikabu
- Прошлым летом на сайте знакомств познакомилась с парнем, встретились. Сразу выяснилось, что мужчина оказался младше на 10 лет, чем в анкете. Ну, ладно. Погуляли, поболтали, остались друг другом вполне довольны. Через пару дней мужчина предлагает снова увидеться и в качестве развлечения поехать в лес на источник за водой. Почему бы и нет? Добрались, набрали воды в две мои баклажки, идем через лес к машине, я тащу одну бутыль, со второй кавалер мне помогает. И тут у нас происходит любопытный разговор.
Спрашиваю:
— Зачем ты знакомишься с женщинами старше?
— Да вот хочу с нормальной отношения построить. Молодые совсем берега попутали. Жил тут с одной, на пару лет моложе. Она ни борщ сварить, ни рубашку мне погладить, ни стрелки на брюках. Сидит весь день, ногти пилит.
— А она не работала?
— Почему же, работала.
— Намного раньше тебя домой приходила?
— Да нет, так же приходила.
— Так почему тогда ты сам свою рубашку погладить не мог?
На это мужчину понесло, и весь лес услышал, что «бабы все офигели, свое место не знают» и так далее. На этот спич я имела неосторожность издать смешок. Кавалер ставит мою баклажку на землю и быстрым шагом удаляется в сторону машины.
Стою. Лес. Вечер. Темно.
С собой в кармане ключи от квартиры, телефон и две пятилитровки с водой. Думаю, мол, типа так пошутил, проучить захотел, сейчас вернется. А вот и нет. Добрела до места, где машину парковали — нету там никакой машины. Вызвала такси. Таксисту в двух словах ситуацию обрисовала, он по дороге надо мной потешался знатно.
Проходит дня три. И кто бы вы думали мне пишет?
— Привет. Ты как? Куда на этот раз поедем?
Выводов не будет. Просто поделилась. © Kinkaju / Pikabu
- Познакомилась с парнем, 40 лет мальчику. Он позвал в кафе, велел приходить голодной, но столик не заказал. Мест не было. У меня в животе урчало, но пошли гулять. И вот палатка с шаурмой. Мужчина такой: «Постой, я мигом!» Я возликовала! А он взял и купил себе одну шаурму и начал ее есть, продолжив прогулку как ни в чем не бывало... © Kinkaju / Pikabu
- Познакомился с девушкой. На втором свидании она мне говорит, мол, ее мама попросила мой паспорт сфоткать и ей отправить. Я подумал, что мама волнуется, с кем там дочка гуляет. Достал паспорт, открыл, мол, фоткай. А мне в ответ: «Не, мне надо не эту страницу, а где прописка. Мама хочет убедиться, что у тебя своя квартира есть». Отказал. Дальше больше. Гуляем, мне звонит подруга детства. Поговорил, рядом раздается: «Чтобы прямо сейчас удалил всех баб из телефона!» Еле сбежал я с этого свидания. © bludnibudnya / Pikabu
- Познакомилась с парнем на сайте, назначила встречу. Прихожу — его нет. Вдруг вылезает из кустов — оказывается, проверял, не страшила ли я. Пошли гулять. Спрашивает обо мне: какая зарплата, есть ли отдельная квартира, есть ли (тогда) видеомагнитофон. Я ему: «А что?» Ответ ошарашил: «Я не работаю, дома сижу, очень кино смотреть люблю, а мать плешь проела: „Женись, женись, пусть тебя жена терпит!“» Святая простота... Потом звонил и очень удивлялся, почему я от свиданий отказываюсь. © Lidiya T / ADME
- Пригласил девушку на ужин с морепродуктами. Поели. И тут она решила заказать еду на вынос для своего брата и своего сына, и чтобы это в наш счет добавили. И ладно бы заказала мелочь какую-то — ха! Креветки и лобстер — не слабо, да? Когда мне принесли счет, я заплатил за ужин и оставил чаевые, а все остальное оставил оплачивать ей. Больше мы с этой девицей не общались. © corneo134 / Reddit
- Первая встреча. Сидим, едим. Все супер, девушка — огонь. И тут она такая: «А знаешь, что Вселенная с нами общается? Ты не задумывался? Я вот всегда читаю знаки Вселенной!» И показывает на мой свитшот, на котором большими буквами написано ERROR. «Я думаю, это Вселенная общается со мной», — добавила девушка, а после предложила заплатить за себя, встала и молча ушла. Вот не знаю, то ли мой свитшот спас меня тогда, то ли наоборот. © kwiggy / Pikabu
- Мне было 17. Я уже была весьма хороша и знала это, но к вниманию парней еще не привыкла. Окончив школу, я приехала из своего поселка в город для учебы в универе. В местном чате познакомилась с парнем, потом по телефону стали общаться, и у меня закрались определенные подозрения, что это брат одной моей знакомой из поселка. Ни ему, ни ей я ничего не сказала, но предложила ему встретится.
Первый раз он слился буквально за час до назначенной встречи. Ну, ладно. Договорились на другой день. И вот стою я у памятника, жду его и вижу, как к площади подъезжает старенькая машина, из нее выходи парень, идет в мою сторону и пристально на меня пялится, проходит мимо, делает крюк по площади и возвращается в тачку. Через несколько секунд из машины выходит другой парень, по описанию похожий на того, кого я жду, опять идет ко мне, пялится, проходит мимо, делает крюк по площади и садится в машину. А через 2 минуты тачка уезжает. Я в шоке! Больше никто не пришел, и через полчаса я ушла домой.
А потом вот что я узнала у сестры этого мачо. Итак: первую встречу чувак отменил, потому что друг его запугал, утверждая, что я страшная, раз сама предложила увидеться. На вторую встречу они с другом придумали план для подстраховки: сначала на меня без палева посмотрит друг, и если все норм, то уже выйдет сам принц. Друг заценил и одобрил, но когда вышел сам герой романа и разглядел меня, то решил, что я слишком уж хороша, и не может быть, чтобы такая девушка искала себе парня в чате. И что по-любому я избалованная, отвергну его и унижу. И он решил, что ему такие проблемы не нужны. Было обидно, но хотя бы не так сильно, как когда я стояла возле памятника. © Gady / Pikabu
- Познакомились на сайте знакомств, решили прогуляться в парке (я предложила), немного замерзли, парень предложил попить кофе. Причем до этого в переписке я обозначила, что в кафе каждый платит за себя, чтобы потом не было «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».
Так как мы встретились после мой работы, то я не ужинала и решила как раз в кафе после прогулки и поесть. Заказала себе пасту и кофе. Беседа в кафе была напряженной, я никак не могла понять, почему. По итогу, за 5 минут до того, как нам принесли счет, мой кавалер вышел ответить на звонок — и больше я его не видела. Позвонила 2 раза, зашла на страничку на сайте, глядь — а я там в черном списке. Ну, мне не сложно, я заплатила по счету и ушла. До сих пор не понимаю, что это было. © raccoooon / Pikabu
- Познакомился я с девушкой, она была начитанная, стеснительная, серьезная такая. Встречались несколько раз, потом она пригласила к себе в гости на чай (мы там реально пили чай с ее бабушкой), а потом я ее к себе пригласил, тоже на чай. Все у нас сладилось, дело молодое, нехитрое. И тут пришла моя сестра. Я стал девушек знакомить, подруга моя засмущалась, а сестра выдала: «Ты заколебал уже баб своих домой водить!» Девушка, глотая слезы, похватала свои вещи — и вжик на улицу. Я погнался за ней. Догнал и всю дорогу до ее дома извинялся, уговаривал не обращать внимания, плел, что у сестры просто отношения не складываются и она ревнует. Вроде, успокоил. Я очень благодарен этой девушке за то, что она, пусть и неохотно, но решила дать нашим отношениям второй шанс. На сегодняшний день мы женаты почти 20 лет. С сестрой, разумеется, они помирились, а точнее — обходят ту историю стороной. © QSRFA / Pikabu
- Было мне тогда лет 14. Мне нравилась одна девочка из класса, Маша. Мы с ней довольно хорошо общались, но чисто как друзья. В один день я взял волю в кулак и предложил ей сходить в кино, а потом где-нибудь прогуляться. Каково же было мое счастье, когда она быстро согласилась! В тот же день договорились встретиться.
Вечер. Иду я такой весь на позитиве на свидание. Подхожу к месту встречи. Жду минут 10 и вижу: идет она. Но не одна. Думаете, со страшной подругой? Другом? Парнем? Нет! Она пришла с отцом! Маша сказала, что он сильно беспокоится о ней и не хочет отпускать ее одну с парнем, которого он особо не видел и не знает. Папа у нее, к слову, был полицейским. Ну, идем мы такие втроем: я, Маша и отец ее позади нас. Дошли до кинотеатра. Он взял билет прямо позади меня! Очень неуютно было... После фильма особо желания гулять не было, поэтому я проводил Машу до дома, и мы разошлись.
На следующий день Маша сказала, что у нас с ней ничего не получится, ведь ее папа резюмировал: «Что это за пацан такой? Позвал на свидание, а за руку не возьмет, в кинотеатре не приобнимет, на прощанье в щечку не поцелует? Незачем тебе с этим ботаном встречаться!» © tonioreno / Pikabu
- А я однажды сбежал со свидания. Помню: познакомился с девушкой в интернете, позвал кофейку выпить, она согласилась. И вот я уже мчу на своем черном коне за барышней, встречаемся, едем в ближайший ресторанчик — кофе и там можно попить. Садимся, милейший официант приносит меню. И вроде ничего не предвещало беды... Пока официант не подошел снова:
— Готовы сделать заказ?
Я такой:
— Американо, пожалуйста.
Девушка:
— Ой, я что-то проголодалась... Мне цезарь с лосем, канапешки с икрой, осетра и еще того-то и того-то.
От услышанного я и сам проголодался, но решил не показывать удивления. Ушел в туалет и через 23 секунды уже мчал в сторону дома. Звонила она мне потом много раз, видно, понравился сильно. Но я об этом узнал уже утром, когда включил телефон и увидел 999 пропущенных вызовов. А вы бы как поступили? © dprostoy / Pikabu
