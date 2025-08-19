И ведь не соврала, умение читать оказалось-таки главным навыком. Полезным.
15+ рабочих ситуаций, которые могли произойти только в реальной жизни, а не в кино
Истории
1 час назад
Работа может быть разной: в офисе, на стройке, в магазине, даже удаленно в пижаме. Но всех нас объединяют два фактора — коллеги и начальство. С одними людьми хочется обниматься при встрече и срочно обсуждать последние новости, а других видеть раз в год на корпоративе. В любом случае, с такими персонажами рабочие будни превращаются в сериал, который не заскучаешь смотреть.
- Мой начальник постоянно просматривает рабочие камеры! И всем потом вставляет по первое число за косяки. Как-то в один день мы до истерики смеялись с напарницей и прекратили лишь потому, что вспомнили: за такое веселье можно получить проблемы. Вечером я дома, звонит шеф. Ну все, неприятный разговор обеспечен, а то и штраф или выговор. Ан нет! Он спрашивает сквозь смех: «Вы почему там так смеялись? А то я уже несколько раз запись пересмотрел, поржал, но причину смеха понять не смог». И ржет как конь! © Подслушано / Ideer
- У нас на работе решили устроить корпоратив с конкурсами. Один из них был такой: «угадай детскую фотографию коллеги». Все шло нормально, пока на экране не появилось фото ребенка в кожанке, с нарисованными татухами, в черных очках возле мотоцикла. И все начали угадывать: «Это Серега! Это Витя! Это Валерий Палыч! Это точно Жека!» Когда варианты закончились, встала я и призналась, что это мое фото. Катя, 32 года. В свободное время гоняю с мужиками на байках, но на работе об этом не знают. © Палата № 6 / VK
- Коллега в понедельник утром написала шефу, что не выйдет, потому что хочет выспаться. На вопрос: «Что мешало выспаться в выходные?» она разразилась тирадой: «Я вообще-то готовила, стирала, убирала!» Директор был в шоке, но разрешил. А во вторник она выдала, что снова не придет, потому что ребенок заболел. Ну, он ей сказал, что она может вообще больше не приходить и спокойно увольняться. А она в ответ обозвала его тираном. Вот как бывает. © Krivedko.o / Pikabu
- Искали с женой менеджера в нашу компанию. Пришла девчонка на собеседование. Откровенно сказала, что у нее двое детей и всего 9 классов образования. Из ключевых навыков обозначила «умею читать». Поржали, взяли, обучили. И обалдели! Она уже через 2 месяца работала полностью самостоятельно. Трудилась с полной отдачей! Если чего-то не понимала, она не лезла в душу с глупыми вопросами, а — внимание! — читала. По итогу 12-ти лет ведения бизнеса могу точно сказать, что лучшего работника я не встречал. © ***JIeBou / Pikabu
- Однажды мой начальник решил, что я молодец и мне надо поднять зарплату. И пошел он на поклон к замдиректора. Тот спросил, замужем ли я. Начальник ответил, что замужем. На что замдиректора ответил: «Вот пусть муж и зарабатывает. А у нее для бабы нормальная зарплата». Не сложилось у меня там с карьерой, короче. Зато благодаря тому начальнику я на курсы сходила, которые мне помогли потом с поиском работы. Да и вообще он мировой мужик, грамотный, строгий, но справедливый. Он, кстати, дорос до заместителя директора и сейчас на месте того самого. © lerahalera / ADME
- Работаем на телефоне. Коллега, которая рядом сидит, когда считает стоимость на калькуляторе, лупит по клавишам чуть ли не со всей дури. Пытался попросить делать это потише, на что получил ответ, мол, на том конце провода должны слышать, что мы работаем, а не тишину слушать. © Подслушано / Ideer
- В соседнем кабинете работала женщина, которая постоянно надевала шумоподавляющие наушники. Так вот, она все время разговаривала сама с собой и даже не догадывалась о том, что ее прекрасно слышно. Чуть что, обзывала и ругала сама себя во всю ивановскую. © hamster1066 / Reddit
- У нас был парень, который работал по 20 часов каждый день. Он просто уезжал домой, спал немного и снова возвращался на 20-часовую смену. И вот как-то я прихожу на работу, а его нет. Коллеги рассказали, что он разорвал свой рабочий костюм и молча ушел. Потом они увидели, что он качался на качелях на детской площадке. Вечером бедолага вернулся и уволился. © Spatzenkind / Reddit
- На работе есть очень приятная, но недалекая и вечно худеющая коллега, которая за 3 года так и не смогла скинуть ни килограмма. Мясо, сало, хлеб, шоколадки она не ест, не дай бог предложить, и на обед одна капуста. Зато каждый час бегает на кухню за чаем с печеньем. © Подслушано / Ideer
- Работаю в небольшой компании, в офисе около 30 человек. Если у кого-то день рождения, то скидываемся, покупаем подарок и накрываем небольшой стол. Но есть один коллега, который никогда не скидывается, и все об этом знают, но он всегда приходит поесть со словами: «Что у вас тут самое вкусное?» В последнее время у нас появилась традиция со смехом отвечать ему: «То, на что ты скидывался, Сережа». © Подслушано / Ideer
- Прибежала коллега — начальник отдела. Просила меня сказать их новому сотруднику-мужчине, что от него так сильно воняет потом, что остальные 5 коллег-женщин просто задыхаются, а пахло от него так каждый день. Я отказался. Она долго маялась, еще недели 2 пыталась ему сказать, но не смогла. И приняла гениальное решение: она его уволила в связи с тем, что он не прошел испытательный срок. © Подслушано / Ideer
- Я была молодой и наивной, работала в финской компании. С проверкой приезжает руководитель. Вечером пишет мне из гостиницы, мол, холодно ему одному в номере. Я предлагаю варианты с пледом, с обогревателем. В итоге как-то закрыли тему. А на следующий день он выдает такой: «Ну ты и странная, конечно. Я думал, ты придешь». © Nika88 / ADME
Ну догадаться уволить за непрохождение испытательного срока это действительно норм решение. Особенно если оформлено все по правилам.
-
-
Ответить
- У моего коллеги нет мобильного телефона. На самом деле я даже немного ему завидую. © itsawindmill / Reddit
- Копировщица, щуплая дамочка лет 40, решила, что наш коллега влюблен в нее. Его приставания заключались в том, что он напоминал ей о чертежах. Она же поливала его грязью. Одна сотрудница сказала, что не хочет это слушать. Боже, что после этого началось! Эта барышня караулила ту сотрудницу в туалете, кричала: «Забери его себе, раз ты его защищаешь! Все вы тут против меня, а он ко мне пристает!» Начальник управления пригласил к себе всех участников конфликта, выслушал, а потом ввалил девушке таких люлей! Сказал, что такому конфликтному человеку контракт он продлевать не будет, пусть ищет себе место, а если не успокоится, то уволит по статье. Сейчас она дорабатывает до конца контракта, со всеми милая и вежливая. © Светлана_psgbel / ADME
- Подвозил коллегу на работу. Сначала все было нормально. Потом пошли опоздания — я терпел. А однажды у меня возникли проблемы, я позвонил ей и сказал, чтоб добиралась сама. Так она названивала мне каждые 2 минуты, а потом взяла и заявила, что мне надо быть более ответственным, мол, если не успеваешь — выходи пораньше. Я сказал, что выхожу из дома тогда, когда получается, а ее пусть кто-то другой возит. Обиделась. © PolAnd1234 / Pikabu
- Конец 1960-х. Коллеги решили подшутить над моей мамой и сказали, что ее начальник срочно вызывает. Она пошла. Тот по телефону договорил, поднял глаза на нее и такой: «Вот ты-то мне и нужна! Есть горящая путевка на море. Поедешь?» А мама в ответ взяла и согласилась. А почему нет? У нее тогда ни семьи, ни обязательств не было, чего б не поехать? Когда она вернулась на рабочее место, коллеги ее спросили, чего начальник хотел. Услышав ответ, они рухнули на пол от смеха, полагая, что моя мама их разыгрывает. А через пару недель мамочка впервые в своей жизни села на самолет и полетела на море. © PivBear / Pikabu
В конце 60-х начальник предложил горящую путёвку? В те времена путевки распределял профсоюз. И никто кроме него. "Горящие путевки" появились лет через 30-40. то бишь термин.
-
-
Ответить
- Я работала в зоосалоне, и пришла к нам новенькая. Пришла не одна, а с мужем. Первые 2 дня он таскался с ней и делал за нее почти все дела. Это было очень странно. Потом он все же вернулся на свою работу, и эта мадам явилась в салон одна. Поднесла мне лист с приклеенными к нему прядями волос и спросила, чьи это волосы. Я, конечно, офигела. Оказалось, что она нашла эти пряди в машине мужа и начала подозревать его в измене, поэтому все свои выходные он провел под наблюдением жены. © Melissa Pauline Tem / Quora
- К нам в фирму по ведению бухгалтерского учета пришла на собеседование женщина, которая долгое время не работала: занималась детьми. На вопрос о том, что она умеет, она ответила, что муж ей показал, как включается компьютер. © ГенераловаОксана / ADME
Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 человек, которые посчастливилось найти ну просто люкс за бесценок
Интересное
4 месяца назад
19 историй, которые доказывают, что беременность и роды — время захватывающих приключений
Народное творчество
1 год назад
19 случаев, когда внешний вид людей стал причиной нехилой заварухи
Народное творчество
1 год назад
19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов
Истории
8 месяцев назад
20+ человек рассказали о моментах, когда просто захлебывались от счастья
Истории
10 месяцев назад
Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых
Авторские колонки
10 месяцев назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
Как я провела 5 лет на кассе и что узнала о закулисье супермаркета
Авторские колонки
1 год назад
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
10 месяцев назад
15 человек, которые заподозрили любимых в обмане и решили вывести их на чистую воду
Истории
4 месяца назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
9 месяцев назад
17 историй о том, что не все могут пройти проверку на честность
Добро
10 месяцев назад