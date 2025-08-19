15+ рабочих ситуаций, которые могли произойти только в реальной жизни, а не в кино

Работа может быть разной: в офисе, на стройке, в магазине, даже удаленно в пижаме. Но всех нас объединяют два фактора — коллеги и начальство. С одними людьми хочется обниматься при встрече и срочно обсуждать последние новости, а других видеть раз в год на корпоративе. В любом случае, с такими персонажами рабочие будни превращаются в сериал, который не заскучаешь смотреть.