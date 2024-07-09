16 историй про таких чудесатых друзей, с которыми и врагов не надо

У меня есть близкие родные подруги, рядом только одна из них, остальные в других городах. Но это моё сокровище, моя семья в широком смысле слова.

Есть и боль. Была подруга - дружили 18 лет, со средней школы. Вместе ездили отдыхать к моим родственникам даже. Потом она с мужем и сыном переехала в мой город (давно живу не в родном). Я старалась помогать, сидела с ее сыном, когда она ходила на собеседования, он однажды даже ночевал у моих родителей, когда мы ее день рождения отмечать ездили. Когда она лежала в больнице, я возила лекарства, еду нормальную, вкусное, чего ей хотелось. Это при наличии мужа, которому было некогда и лень.

Потом однажды прошлым летом мы пообедали вместе - всё было хорошо. Прекрасно расстались. Она меняла работу, я знала, что потом ей будет весьма некогда. Через месяц с небольшим позвонила поздравить с днем рождения, они были в отъезде, мы обсуждали, как вернутся - и будем отмечать. Всё. С тех пор я ее не слышала. Написала раз - ей некогда. Написала спустя месяца три, спросила, не обидела ли я ее чем-то (хотя у меня просто и не было даже такой возможности), ну мало ли - получила ответ, что никаких обид, просто много дел, ребенок, работа и т.п., надо разгрести.

Если бы мне такое подруга написала, про обиду и прочее, я бы в ту же секунду позвонила, ну нашла минуту в любом графике, мы не президенты всё же, и высказала подруге, какая она балда и как она могла такое придумать, повинилась бы за то, что выпала из общения и обязательно нашла бы полчаса на кофе хотя бы в тот же день или ближайший. К слову, мы обе на машинах, ехать без пробок вечером между нами 20 минут. Но это я так, а она промолчала.

С тех пор я ее не слышала, не видела и сообщений больше не было. В соцсетях фото смотрит, я это вижу. За эти месяцев восемь я лежала в больнице с младенцем - мне все, кто мог, позвонили, когда узнали. Она фото видела, но даже не поинтересовалась, как мы, не нужна ли помощь. Потом лежала в больнице я - то же самое. Дни рождения меня и ребенка - тишина.

Фух, выговорилась вот. Я просто даже понять не могу, как же так. Все последние минуты и разговоры перебрала в голове по секундам сотни раз, но ответ не нашла.