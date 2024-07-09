подруга с левым мужем замутила, вот зараза...а муж тут кагбэ ни при делах:-) и развелись с ним вообще из-за чего-то другого
это как вообще?
16 историй про таких чудесатых друзей, с которыми и врагов не надо
Дружба — это большое богатство, которое достается не каждому. Нередко бывает так, что один человек ради друга готов горы свернуть, а тот просто пользуется добротой товарища — и все. Героям нашей статьи не повезло в дружбе, но зато теперь они точно знают, какие звоночки в отношениях пропускать не стоит.
- У меня 2 подруги были. Одной из них, разведенной, нужны были деньги на операцию — вторая дала, потом еще помогала бедняжке и одеждой, и материально. Так первая отплатила второй тем, что с мужем ее замутила. На мой вопрос: «Как ты могла?!» — на голубом глазу выдала: «А что такого? Я же просто попробовала!» С мужем первая подруга развелась в итоге, хоть и не из-за этого. © Xatira71 / Pikabu
- Была у меня подруга. Постоянно просила то собаку в ветеринарку отвезти, то в гипермаркет какой-нибудь за продуктами сгонять, а потом еще помочь дотащить купленное до квартиры, то где-то что-то забрать и ей привезти. Я и не особо против была: почему бы не помочь, раз я вожу машину, а она нет? Конечно, никто мою ласточку не заправлял никогда. Но однажды понадобилось ей привезти навоза на огород в мешках. Я отказала, так как не особо мне хотелось потом чистить багажник, ибо я только-только до блеска отмыла всю машину. Так она еще и наехала на меня, мол, возьми машину мужа тогда. Я спросила: «А чего твой-то тебе этого навоза в мешках не привезет, раз так срочно нужно?» На что подруга без стеснения выдала, что им не хочется потом свою машину мыть, да и вонять будет. То есть им лень, а мне должно быть, видимо, в радость — офигеть логика. Больше бесплатным такси я не работаю. Да и с ней общение сократила до минимума. © Nychtotakoe123 / Pikabu
- У подруги сын, он на год младше моей дочери. Когда дочке было 5 лет, я училась заочно и уезжала на сессию, а домой возвращалась на выходные. В очередной мой приезд купила ей яркий мяч. Он ей очень понравился, из рук не выпускала. Тут ко мне в гости подруга эта с сыночкой явилась. Сынок орать стал, требовал, чтобы моя дочка мяч ему отдала. Подруженция отвела меня в сторону и говорит: «Отбери у нее мяч, отдай моему сыну. А я тебе за мяч этот деньги отдам, а то он плачет». Я, конечно, обалдела от такого расклада. Говорю: «Как ты это себе представляешь? Я отбираю мяч, подарок от мамы, которую она не видела неделю, и отдаю твоему сыну? Он плакать перестанет, а моя дочь что должна будет испытать?» Обиделась на меня подруга. Бывшая подруга. © Kstepa / Pikabu
подруга с левым мужем замутила, вот зараза...а муж тут кагбэ ни при делах:-) и развелись с ним вообще из-за чего-то другого
- За последние 3 года я потеряла 85 кг веса и всех подруг. Когда я была 147 кг, то подруги с радостью звали меня к себе в гости и так же радостно ходили ко мне, знакомили меня с мужьями, друзьями, звали в совместные отпуска на море. Теперь же, когда во мне 62 кг и я сделала пластику груди, никто меня никуда не зовет и на мои предложения придумывают сотни отговорок: то времени нет, то денег нет, то муж подруги сестры с семейством напросились ехать с ними на моря, мол, извини. Вот такие дела. © Подслушано / VK
- Нам с подругой по 30, поехали в Турцию. Познакомились с двумя мужчинами, нашими земляками, стали тусить вместе. А на третий день тот, что мне приглянулся, стал от меня прям шарахаться, хотя еще вчера на любовь намекал. Приперла я его к стенке, а он мне и выдал: «Так твоя подруга сказала, что у тебя трое детей от разных мужей, и отдыхаете вы тут на их алименты. Знаешь, я к такому не готов». Вишенка на торте в том, что у меня вообще нет детей — это у подруги двое (остались с ее родителями, пока мы тут). Хотя, какая она мне подруга... А с парнем тем до сих пор общаемся.
- У меня есть две подруги еще со времен учебы. И вот одна из нас собралась замуж. На выходных мы с невестой пошли в свадебный салон (третью подругу вызвали на работу). Мы выбрали несколько платьев, и подруга попросила меня поснимать ее в нарядах на ее телефон, чтобы отправить фотки и видео маме. Я взяла ее мобильник, и тут пришло сообщение от нашей общей подруги. Я краем глаза увидела, что там была моя фотка, и они прикалывались над моим лицом и нарядом. Признаюсь, любопытство взяло верх, поэтому я поискала свое имя в чате. Я нашла несколько моих фоток, которые подруги тоже обсудили в похожей манере. Они вообще высмеивали меня во всем — то, как я разговаривала, то, как ела. Мне стало обидно до слез! Я положила телефон в сумочку невесты и ушла. Ехала домой и рыдала. Потом невеста позвонила мне узнать, куда я делась, и я честно ей все выложила. Так она начала возмущаться: «Ты не имела права это читать! Это вообще не твое дело!» Потом она начала втирать, что «мы не имели в виду ничего плохого» и вообще, «я же пригласила тебя на свадьбу, значит, хорошо к тебе отношусь». Я еще и виноватой осталась — мол, нечего читать чужие сообщения. Третья подруга тоже позвонила потом и высказала, что я вторглась в чужую личную жизнь и обидела невесту. Мой парень и мама считают, что я поступила правильно. А я уже не уверена... © Necessary-Wall-6446 / Reddit
В студенческие годы была у меня подруга, не слишком близкая. Общались хорошо. Она любила рассказывать мне о своих злоключениях - то ее чуть не похитили автостопщики, то таксист подкатывал, то бармен интересовался ее планами на будущее... Как-то подвозили ее два мужичка. Один из них постоянно показывал ей метлу, которую купил на базаре, и хвастался, что сэкономил, не стал пылесос брать. Мол, хозяйственный он.
Она постоянно встречалась с какими-то странными парнями - один не вылезал из кальянных, второй в периоды яростного запоя поклонялся розетке, третий, кажется, даже приторговывал запрещенными веществами. Всех своих парней она боготворила.
Однажды она выдумала себе двух друзей: оба были парни, один бизнесмен, второй алкаш. Алкаш ее периодически бил. Бизнесмен успокаивал и покупал одежду. Я искренне не понимала, зачем ей эти воображаемые мужики...
Что ж, в конце концов она вышла замуж и перестала общаться с кем-либо из старых знакомых. Сказала, муж запрещает.
- Одна моя бывшая теперь подруга как-то ревела, что денег у нее нет, а у меня такие наряды красивые! Размер у нас один. Я принесла ей то, что уже не ношу, но очень приличное. Она поковырялась в вещах и выдала обиженно: «Я думала, ты мне новые купишь...» Я свои шмотки в охапку — и к двери. Она вслед возмущенно так: «Ты куда это намылилась с моими вещами?» Потом заблокировала меня везде: обиделась, что никаких нарядов не получила в итоге. © Stuxinya / ADME
- У меня была лучшая подруга, с которой мы дружили с самого детства. Родителей друг друга всегда очень любили и уважали. Но тут внезапно не стало моего отца (ничем не болел, молодой еще). Я была в глубокой печали и не знала, как справиться с этой потерей и как дальше жить. Надеялась на поддержку своей подруги и позвала ее поддержать меня на похоронах, но она отказалась. Я понимаю ее, не осуждаю — это трудно. После этого она стала чаще звать меня куда-то, чтобы развеяться, но я уже не была такой жизнерадостной, как раньше, хотя и не жаловалась. И вот однажды она мне сказала: «Слушай, ты такая депрессивная стала! С тобой даже не поржать. Мне не нужна такая дружба». Я все понимаю, но это так и не смогла понять. © Подслушано / VK
- Я — мать-одиночка двоих детей (6 лет и 5 месяцев). Это мой сознательный выбор. Мне повезло, что у меня хорошая работа (учитель французского в частной школе) и свой дом. Я взяла годовой отпуск, чтобы восстановиться после родов и наладить связь с детьми. Иногда подрабатываю репетитором, но это по желанию.
Моя подруга стала мамой 2 месяца назад. Она в семье добытчик, а муж у нее сидит без работы уже который год. И вот дней 10 назад она начала намекать на то, что не может позволить себе детский сад, а работать надо. Потом стала отпускать реплики, мол, у тебя, наверное, куча свободного времени (ага, с двумя маленькими детьми!). А тут уже прямым текстом выдала: «А давай ты будешь смотреть за моим ребенком, пока я на работе? Одним больше, одним меньше — какая разница?» Я отказалась и говорю, мол, муж у тебя не работает — пусть сидит с малышом-то! А она такая: «Ой, он не очень хорошо ладит с детьми. У него не получится». Я еще раз отказалась. В итоге подруга обозвала меня бессердечной и заблокировала везде. А я почему-то чувствую себя виноватой. © Fresh-Cucumber-980 / Reddit
Не представляю, как можно не пойти на похороны, не поддержать подругу в тяжелый момент жизни. Нет здесь никаких оправданий. Просто это не подруга вовсе.
- В университете была у меня подруга — лучшая в группе, умная активная, все дела. Позвала я ее к себе в гости с ночевкой, а она ответила, что ее не отпустит мама. Я немного обалдела: барышне уже 22 года, как мама может пустить или нет? Спросила ее, почему же мама не пустит. А подруга такая: «Ну ты живешь в пригороде, небезопасно там. Вдруг мы будем вечером сидеть, и к тебе в квартиру ворвется кто-то?» Я обалдела еще больше, сказала, что у меня в квартире есть дверь, железная, она закрывается, и за 22 года моей жизни никто и никогда не врывался. А когда подруга узнала, что у меня в квартире газовая плита, то посмотрела вообще как на сумасшедшую: «Как ты живешь с газовой плитой? Это же опасно!»
Самое забавное было в том, что мама ее отпустила на тусовку к трем мужикам на дачу, ведь там мужчины, если что — они защитят. После этой истории наше общение сошло на нет. © Подслушано / VK
- Меня подруга пригласила «прокатиться до дачи», и я поймала себя на том, что разгружаю доски из ее машины, а она еще мной недовольна — стоит с кривым лицом. При этом у нее есть муж и совершеннолетний сын. Насколько я помню, подруга им демонстрировала, какая она независимая. За мой счет, но я не знала. Они тоже. Мне она в очередной раз продемонстрировала, что я набитая дура. После этого я, наконец, слилась из этой «дружбы». © MyNotes / Pikabu
- Подруга отказалась идти на мой юбилей, сославшись на выросшие взносы в детский сад, на оплату водительских прав и на другие расходы. Без подарка идти не хотела. Ладно, я все поняла. Отметили день рождения чисто родней, не стала никого звать. А сегодня она мне отправляет фото своей новой машинки... © Подслушано / VK
Мама барышни в 22 года хотела, чтобы та уже нашла себе мужа, а не бухала с девками в пригородной квартирке.
- Лежу злая, потому что ко мне из другой страны в гости приехала подруга с дочерью. Я встретила их отлично, везде вожу, все показываю, завтраками и ужинами кормлю и дома, и в ресторанах. И это при том, что у меня ребенок еще грудничок. И вот сегодня мы пошли в парк. Подруга заплатила за вход, а ее 13-летняя дочка спросила: «А почему это мы за вас платим?» И мамаша даже не удосужилась ей объяснить, что раньше за все платила я. Меня это просто выбесило! К лешему таких подруг. И их бестактных детей тоже. © Upadi2403 / Pikabu
- Подруга детства приехала ко мне в гости на 2 недели, и это было ужасно. Она постоянно жаловалась, подробно рассказывая, что у нее болит, какие таблетки она пьет и все в таком духе. Ей не хотелось ничего делать, кроме как сидеть и играть в игры на моем планшете. Там она увидела мой чат с дочерьми и начала комментировать наше общение. Она почти не принимала душ, объясняя это так: «Я не выхожу на улицу — значит, не потею». Это было отвратительно! В общем, это были очень долгие 2 недели. Кажется, теперь мне нужен психотерапевт. © Candy Welsh-Payne / Quora
- Я на седьмом месяце беременности. Весь последний год я подвожу на работу свою подругу, но в следующем месяце ухожу в декрет, и для нее это проблема. Водить она не умеет, и родственников, которые могли бы ей помочь, рядом нет. Я сказала, что вставать в 6 утра, чтоб возить ее на работу во время моего декрета, я не буду. И сегодня подруга предложила гениальный план, мол пусть мой парень возит ее, раз уж он виноват в моем «интересном положении». Ради этого ему надо вставать на час раньше и делать крюк... Да я даже просить его об этом не буду! Отказала подруге, а она теперь давит на жалость и чувство вины... © throwawayaita278902 / Reddit
"И сегодня подруга предложила гениальный план" - разрешите ей поменять работу или ходить пешком от остановки. Другие как-то добираются?
- Была у меня подруга, общались с первого курса универа. Она из многодетной семьи, поступила по направлению, жила в общаге. Позвала ее покататься на великах, она говорит: «Ой, а у меня обуви нет». Вот, говорю, возьми мои кроссы. «И курточку бы, а то прохладно», — добавляет подруга. Да пожалуйста, бери мою. «Купаться будем? У меня купальника нет». У меня два, возьми вот. Велоувлечение длилось несколько лет. По проезжей части подруга гоняла, как бешеная, на замечания не реагировала — а зачем? У нее ветер в волосах, ей побоку на безопасность движения и чужое имущество. Причем, когда надо велик перенести через канаву или поднять на этаж, то сразу моим братьям: «Ой, помогите мне, я же девочка». Ну и мыть, конечно, она его тоже не будет — ей негде.
Шли годы, дружба крепла. Вика же вышла замуж по большой любви через полгода знакомства и начала рожать. Я переживала, что подруженька грустит в декрете, приглашала в поездки на природу на моей машине. Хорошо запомнила, как возила ее с двумя детьми в парк. Подходя к машине, я обратила внимание, что ее старший идет с мокрой попой. Деликатно уточнила, не померещилось ли мне? «Да, он не дотерпел», — сказала блаженная подруга и пошла дальше. Зачем переживать за мои велюровые сидения она так и не поняла, благо, у меня мусорные мешки были — постелила под ее сыночку. В общем, много было всяких ситуаций. В итоге отказалась я от такой дружбы. © Unknown author / Pikabu
С человеком, который оказался и не друг, и не враг, а так, можно прекратить общаться. Однако если чудить начинают родственники, здесь все гораздо сложнее. Иногда от таких «близких» хочется сбежать на край света, но они, пожалуй, и там найдут.
Комментарии
Почему люди терпят, когда их используют?! Годами?! И еще интересно - это всё истории от девушек, а у мужиков так бывает?
Помню открытие, что для моей лучшей подруги на тот момент я - вовсе не ее лучшая подруга. Я сильно расстроилась. У нее была другая лучше подруга, для которой она сама не была лучшей подругой. После того, как я осознала что такое по жизни часто случается, меня отпустило и жить стало проще.
Плюс еще перестаешь приписывать людям свое отношение и стараешься увидеть, что они есть на самом деле. Да, в целом предполагается, что как ты к другим. так и другие к тебе, но... Это не всегда так. Как нельзя требовать любви взамен, если ты любишь, так нельзя требовать глубокой дружбы, потому что человек для тебя друг-друг, а ты для него скорее приятель. Чувств никто никому точно НЕ ДОЛЖЕН. Так что если ты не можешь пережить, что ты просто друг, а не весь мир, то это твои проблемы.
У меня есть близкие родные подруги, рядом только одна из них, остальные в других городах. Но это моё сокровище, моя семья в широком смысле слова.
Есть и боль. Была подруга - дружили 18 лет, со средней школы. Вместе ездили отдыхать к моим родственникам даже. Потом она с мужем и сыном переехала в мой город (давно живу не в родном). Я старалась помогать, сидела с ее сыном, когда она ходила на собеседования, он однажды даже ночевал у моих родителей, когда мы ее день рождения отмечать ездили. Когда она лежала в больнице, я возила лекарства, еду нормальную, вкусное, чего ей хотелось. Это при наличии мужа, которому было некогда и лень.
Потом однажды прошлым летом мы пообедали вместе - всё было хорошо. Прекрасно расстались. Она меняла работу, я знала, что потом ей будет весьма некогда. Через месяц с небольшим позвонила поздравить с днем рождения, они были в отъезде, мы обсуждали, как вернутся - и будем отмечать. Всё. С тех пор я ее не слышала. Написала раз - ей некогда. Написала спустя месяца три, спросила, не обидела ли я ее чем-то (хотя у меня просто и не было даже такой возможности), ну мало ли - получила ответ, что никаких обид, просто много дел, ребенок, работа и т.п., надо разгрести.
Если бы мне такое подруга написала, про обиду и прочее, я бы в ту же секунду позвонила, ну нашла минуту в любом графике, мы не президенты всё же, и высказала подруге, какая она балда и как она могла такое придумать, повинилась бы за то, что выпала из общения и обязательно нашла бы полчаса на кофе хотя бы в тот же день или ближайший. К слову, мы обе на машинах, ехать без пробок вечером между нами 20 минут. Но это я так, а она промолчала.
С тех пор я ее не слышала, не видела и сообщений больше не было. В соцсетях фото смотрит, я это вижу. За эти месяцев восемь я лежала в больнице с младенцем - мне все, кто мог, позвонили, когда узнали. Она фото видела, но даже не поинтересовалась, как мы, не нужна ли помощь. Потом лежала в больнице я - то же самое. Дни рождения меня и ребенка - тишина.
Фух, выговорилась вот. Я просто даже понять не могу, как же так. Все последние минуты и разговоры перебрала в голове по секундам сотни раз, но ответ не нашла.