14 человек, чьи ожидания об отдыхе уж очень резко разошлись с реальностью

ну.... открою страшные секреты - закрутки можно спокойно есть, пока крышка не вздулась или не заржавела. Ну, если сосем старые - если не исчезла жидкость, произошли другие изменения. Так что огурцы условного 2017-го или даже 2007-го при соответствии таким условиям условно допустимы.

Если участок засаживается овощами - это уже огород, а не дача. Но это в моем понимании. Как-то привыкла, посадки овощей ежегодные - огород, дача - стационарные деревья, кустарники, клубника.