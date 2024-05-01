ну.... открою страшные секреты - закрутки можно спокойно есть, пока крышка не вздулась или не заржавела. Ну, если сосем старые - если не исчезла жидкость, произошли другие изменения. Так что огурцы условного 2017-го или даже 2007-го при соответствии таким условиям условно допустимы.
Если участок засаживается овощами - это уже огород, а не дача. Но это в моем понимании. Как-то привыкла, посадки овощей ежегодные - огород, дача - стационарные деревья, кустарники, клубника.
14 человек, чьи ожидания об отдыхе уж очень резко разошлись с реальностью
Представьте: весна, дача, шашлыки... Аж слюнки текут, так и хочется поскорее махнуть за город. Герои этой статьи тоже строили разные планы на отдых. Одни особо ни на что не надеялись, другие мечтали о шикарных выходных, но вот жизненные обстоятельства в итоге у всех сложились не совсем так, как ожидалось.
- Пригласили на майские на дачу, на шашлыки. Понятно, что до мяса придется поработать, забор там покрасить или фундамент залить. И вот приехали, а там раздвижные ворота, мангал с электроприводом, газон пострижен. Вынесли только мебель в беседку и до ночи ели мясо. Приехал домой. Такое ощущение, что на халяву поел шашлыки... © DenimDef / Pikabu
- Сижу на работе, пятница. Разговорились с коллегой про теплицы поликарбонатные — ну я в теме, в прошлый год покупал-ставил. Слово за слово, перешли на тему дачи, и тут сослуживец неожиданно зовет на дачу мяса пожарить, с утра в субботу. Мясо, так мясо, нет проблем. Понятно, что раз суббота и утро, надо будет с чем-то подсобить, вероятно, что с той же теплицей. Не проблема. Приезжаю в затасканной одежде, а там уже поляна накрыта, баня топится и еще пара мужиков сидят. В общем, до воскресенья мы парились и ели шашлык. Никакой теплицы не было и в помине. Приехал домой со странным ощущением: как будто меня обманули, но в хорошем смысле. © Plusec / Pikabu
- А мы наоборот повелись на приглашения друзей: «Ой, да там ничего делать не надо! Только яблочек-ягодок наберете, сколько хотите! И баня у нас есть! Шашлыки пожарим!». В итоге два дня стригли, перекапывали, сажали, срезали яблоки до мозолей. Ягод дали, это правда, и шашлыки жарили. А плюсом к этому оказались виноваты, что мало яблок переработали, перекопали не так, сломали насос (а там только "вкл-выкл", мы им несколько раз воспользовались воды в ведро налить). Наслушались в итоге на полжизни. © TatChe / Pikabu
- Живет на соседней даче летом дедок. Тихий, спокойный. А соседи у него — нагловатая семейка. И начали они потихоньку у него территорию отжимать. А он молчит. Ну, они видят, раз такое дело, значит, прокатило, и надо хапнуть еще. Хапнули. А он здоровается с ними, как прежде, слова худого не говорит. В общем, захапали у дедка полосу аж 4 метра шириной и во всю длину. Да не просто захапали, а забор поставили и баньку рядом небольшую, срубом. А как только стройка закончилась и хозяева уже в баньке помыться успели, тогда и зашевелился дедок. Оказалось, что документы у него все в порядке, межевание тоже. Подал дедок в суд и выиграл его к следующему лету. И заставил суд сносить и забор, и баньку. Крику было... Даже деньги деду предлагали, типа, выкупить у него эту полосу земли. А он уперся. Денег, говорит, не надо, а вас, наглецов, учить надо. Так и живут с тех пор, с подчеркнутым нейтралитетом. Соседи хоть зубами и скрипят, а пакостить не пакостят. © GerzogZver / Pikabu
- Несколько месяцев встречалась с парнем. Как-то поехали к нему на дачу грибы собирать, шашлыки жарить, уединиться друг с другом. В августе ночи уже холодные, и я спросила, есть ли на даче обогреватель или печка. Он сказал, что все есть, не замерзнем. Вечером укладывались спать, говорю, что холодно. Парень куда-то ушел, а вернулся с алабаем, который во дворе в будке сидел. "Вот, — говорит, — обогреватель!" Оказывается, он на даче всегда о собаку грелся и мне предложил. © Подслушано / Ideer
- Я прошлым летом неделю работал по удаленке на съемной дачке. Местечко уединенное выбирал специально — отдохнуть в тишине, разгрузиться. Из всех соседей на улице была только семья справа. Я никому не мешал, днем сидел с ноутом на веранде, вечерами расслаблялся на балконе, наслаждаясь одиночеством, тишиной, шелестом леса и птичками. А вот хозяйка соседней дачи решила в субботу устроить девичник-сабантуй. Приехала куча дам, вокруг все заставили машинами, чад шашлыков, ор, гогот, музыка гремит так, что в доме даже с запертыми окнами пробивало насквозь. Я ушел погулять, возвращаюсь уже после полуночи — шоу в разгаре. Очень вежливо попросил вести себя потише, но хозяйка меня весело послала, заявив: "На своей даче что хочу, то и творю, никто мне не указ". Окей, не буду же я ругаться с дамой, ушел дальше гулять. К утру, часов в 6, гуляки эти охрипли и попадали спать. А я вспомнил, что надо бы покосить газон — мы так с арендодателем условились. Открыл сарай, достал косилку, заправил и давай наводить красоту. Вы представляете, какие звуки издает в 6 утра старая бензиновая газонокосилка размером с собачью будку? Ох, как же они умоляли из-за забора перестать. Просили, кричали, грозили, ругались, обещали, что ко мне сейчас приедут их мужья на разборки... А я косил. До 9 утра. © Unknown author / Pikabu
- Однажды родители моей девушки пригласили нас на шашлыки на дачу. В 7 утра в субботу ее отчим начал нам трезвонить, мол, он стоит у подъезда и не может к нам попасть. Вот только договаривались мы не раньше двенадцати, а попасть не может, потому что домофон я отключаю вечером в пятницу. Ладно, приехали, девушку отправили полоть огород, а меня - качать воду в бак для полива. Я понимал, что такие приглашения работают по принципу "сначала поможешь, потом шашлыки", но фиг там. За день я дважды набрал воды в этот бак, спилил два дерева, поправил забор, окучил картоху. Наслушался, что и воду я не так качаю, и окучиваю не так, приехал тут белоручка городской. А я первые 16 лет своей жизни каждое лето жил на даче, я прекрасно знаю, что и как, и мне осточертела эта дача еще в детстве. Про шашлыки никто даже вспомнил. После бани — отбой. Причем "девочки налево, мальчики направо", хотя мы с девушкой уже полгода как жили вместе. Попросил друга забрать меня в воскресенье. В 6 утра в воскресенье: "Вставайте, вы весь день спать собрались?" За завтраком пил только чай — не лезет в меня ничего с утра пораньше, — так выслушал кучу нравоучений, мол, завтрак — это самый важный прием пищи. В общем, свалил я с этих "шашлыков", а девушка приехала в понедельник и с порога заявила, какой я нехороший человек, раз отказался познакомиться поближе с ее родителями. © Unknown author / Pikabu
- Захотелось отдохнуть на выходных за городом, сняли дачу в аренду. Хозяин предупредил: все расходники для ванны/туалета надо везти с собой. А еще он берет с постояльцев надбавку за уборку, чтобы гости въезжали в чистый и подготовленный дом. Вношу депозит, забираю ключи и первым с вещами заезжаю на место (жена с детьми приехали позже). А там бурьян по пояс, в доме пыль, все в паутине, шампуры в засохшем жиру. Обещанных дров для гриля нет. Набираю хозяина, тот вне доступа. Можно, конечно, уехать и деньги отозвать со счета. Но портить настроение детям, настроившимся на отдых, неохота. Все мою, выкидываю мусор, хозяйской косилкой привожу в порядок газон, в ближайшем магазинчике покупаю березовые поленья. Готово, семью можно пускать! Перед отъездом жена порядок навела, отдали ключи соседской бабульке. Уже из дома я набирал хозяину, но трубку он по-прежнему не брал. Я уже и забыл про эту историю, как вдруг через неделю тот звонит сам. Ну надо же, думаю, совесть проснулась. Но он начинает визжать, мол, вы, такие-сякие, устроили бардак, еще и обворовали меня! Оказывается, что:
— Выкинутые грязные и рваные коробки трогать было нельзя, это его собственность и они никому не мешали;
— Я потратил дрова и не восполнил запас (ага, те самые дрова, которых нам не оставили);
— Постельное белье приличные люди за собой стирают, гладят и складывают в шкафчик, а мы оставили на кроватях;
— Все его арендаторы всегда оставляли ему при отъезде свои ванные принадлежности, которые не успевали использовать: шампуни, туалетную бумагу, стиральные порошки. А мы все привезенное забрали с собой, жадюги.
В общем, я его все же в ответ обругал. Долго и изощренно. Отвел душеньку. © Unknown author / Pikabu
- Все лето каждые выходные ездили с мужем делать ремонт на маминой даче. Денег с нее, конечно, не брали никаких. Работали, можно сказать, за свою выгоду — килограмм малины с разросшихся после затопления кустов, яблочки с древней яблони... Первым делом провели свет и водопровод, привезли мангал, поставили качели, надувной бассейн. Хорошо поработали днем — хорошо отдохнули вечером. До идеала далеко, но уже к концу лета участок и домик преобразились. Тут приехала мама — заплатить за электричество и посмотреть, что да как. Она была в ярости. «Качели?! Бассейн?! Мангал?! Вы что, на моей даче отдыхали?! Конечно, ремонт еле идет, вы же тут в бассейне плещетесь!». Костерила нас, лодырей, на весь СНТ, да еще и до смерти обиделась, что мы не взяли ее в машину до города, а отправили ждать дачный автобус. На дачу больше не ездили, с мамой не общались. © Подслушано / Ideer
- Когда мелкий был (лет 16) , родители дачу купили. И такие: «Будешь с друзьями ездить отдыхать». Под этим предлогом они постоянно использовали мой труд в качестве бесплатного разнорабочего. Хотя я им сразу сказал, что это им хочется иметь дачу, а не мне, и нафиг она мне не упала. Но пока мне не было 18 лет, права голоса у меня тоже не было. Поэтому все мои выходные и праздники, когда я мог бы реально с друзьями видеться, я работал на даче. С тех пор дачи терпеть не могу и даже по чужим не люблю ездить и всячески сливаюсь. Я лучше в кафе шашлыка поем, чем к кому-то на дачу ехать. © Unknown author / Pikabu
- Каждый год бабушка твердит: «Я рассады поменьше сделаю, поменьше посадим! Плевать мне на дачу уже». И каждый год мы сажаем дофига моркови, картошки, помидоров, огурцов... Первое время ими пичкают со словами: «Ну свое, домашнее». Когда уже переели, пытаются впихнуть под соусом: «Все же старались, надо есть!». А под конец идет закрутка, которую никогда не съедят. И каждая поездка на дачу начинается с «Ой, мы сейчас шашлыка поедим». А заканчивается все тем, что в оставшиеся 15 минут до отъезда мы быстро хомячим шашлык и уставшие тащимся домой. Вот и нафига это, непонятно. © ArkhamFox / Pikabu
ну.... открою страшные секреты - закрутки можно спокойно есть, пока крышка не вздулась или не заржавела. Ну, если сосем старые - если не исчезла жидкость, произошли другие изменения. Так что огурцы условного 2017-го или даже 2007-го при соответствии таким условиям условно допустимы.
- Собирались компанией за город, решили арендовать домик в лесу на пару дней. И началось: «А там есть блэкаут-шторы или хотя бы плотные жалюзи? Иначе я не усну! А есть плита? Я по утрам ем только вареную овсянку! Гриль? Вы же знаете, я жареное не ем». Одна вообще утрамбовывала какое-то свое специальное тяжелое одеяло и подушку из гречки в багажник, иначе утром у нее будет все болеть! А каких-нибудь 13 лет назад для поездки на дачу толпой нам нужна была только, собственно, дача. Спали вшестером на одном диване, завтракали огурцами и малиной. Эх, старость... © Подслушано / Ideer
- Вот обычно, когда на дачу зовут друзья с просьбой помочь немного, то максимум, что потребуется сделать — передвинуть бочку или принести охапку дров из сарая. Все остальное время вы будете есть и париться в бане. Но вот когда зовут родственники «отдохнуть», это будет рабский труд с упреками типа «совсем обленились, раньше день и ночь в поле работали и не жаловались». Из угощений будет то, что сами привезете, с пустыми руками нельзя, пятое-десятое... В итоге еще и будешь виноватым во всем. © Snastupayousheem / Pikabu
- Маме в наследство досталась большая, но убогая, еле живая дача. Мама сразу сказала, мол, интереса к огороду нет, сил тоже, катайтесь сами, если хотите. Кучу лет, сил и денег мы потратили с мужем и превратили дачу в симпатичный, ухоженный загородный домик. А после этого оказалось, что жить нам там нельзя, звать друзей нельзя, мама-таки любит природу, а мы на даче только гости. Денег за этот ремонт нам, конечно, никто не заплатит. Развела как лохов двух взрослых людей. © Подслушано / Ideer
А вот и еще порция историй и фоток от бедолаг, у которых тоже реальность с ожиданиями не совпала.
Комментарии
про последнюю историю - если отношения реально испортились, отрубить электричество и перестать ухаживать, раз не пускают.
Про "как родственники зовут отдохнуть" - из анекдотов: "Я к вам больше на дачу не поеду. Обещали водку, шашлыки и танцы, а дали лопату, рассаду и люлей".)