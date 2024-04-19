Третий раз за неделю эти ногти мелькают... Это сделали кому-то из редакторов и так сильно хочется пожаловаться всему миру ?)
19 человек, которые теперь точно знают, что "ожидание и реальность" - это не просто приколы из интернета
Сделать заказ через интернет - вещь заманчивая, но, увы, не все продавцы добросовестные. Они заманивают обалденными фотками, а сами продают какой-то кошмар. Или вот девушка приходит к мастеру с красивой картинкой, тот обещает сделать все точь-в-точь, а на выходе - хорошо, если что-то приличное. В общем, это еще одна наша подборка на тему "ожидание - реальность".
"Я уже делала себе такой маникюр. А тут выбрала салон поближе к работе. Не совершайте мою ошибку"
- Ощущение, что маникюр делала 10-летняя девочка. © capnlatenight / Reddit
"Заказала «Красный бархат» на день рождения"
Ну а шо вы таки хотели? Да, сердечко в 25 уже не такое свежее как в 18
- Они что, украшали его с помощью пылесоса? © JaxxJo / Reddit
"Отвез семью полюбоваться на красоты Шотландии"
«То, за что я заплатил, и то, что они доставили моей жене на День святого Валентина»
«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»
"Заказал салат навынос, и вот что я получил"
«Мы попросили добавить шпинат в пиццу. А они положили лишь малюсенькую часть листа шпината»
«А в объявлении писали, что книга в „отличном“ состоянии»
Это авторские правки. Эксклюзив. Вам достался раритет.
Попробуйте думать так.)
«Заказал я, значит, бутерброд с грудинкой за 11 долларов»
«Мой совсем недешевый круассан с «шоколадом»
«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»
«Нашел в своей пицце»
У вас в организме было мало железа. З - забота (пекарь всегда думает о вас).
- Я бы подала на них в суд. © Successful_Warthog49 / Reddit
«Ну, хотя бы я это заказывал ради розыгрыша»
«Такого хамства я точно не ожидала»
«И это малиновый кекс?! Даже вкуса особо не чувствовалось»
«Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил»
«И почему это больше похоже на кусочки яблока?»
Главное - вкус ! Как а том анекдоте : вам шашечки или вам ехать ?!
"Заказал домик для кошачьего лотка, а получил манекен"
Домик для кошачьего лотка ? Ваш кот стесняется и ему требуется уединение при этом процессе ?
Аристократ однако....
Ожидание - реальность
Вот что у нас еще есть: