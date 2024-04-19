19 человек, которые теперь точно знают, что "ожидание и реальность" - это не просто приколы из интернета

Сделать заказ через интернет - вещь заманчивая, но, увы, не все продавцы добросовестные. Они заманивают обалденными фотками, а сами продают какой-то кошмар. Или вот девушка приходит к мастеру с красивой картинкой, тот обещает сделать все точь-в-точь, а на выходе - хорошо, если что-то приличное. В общем, это еще одна наша подборка на тему "ожидание - реальность".

"Я уже делала себе такой маникюр. А тут выбрала салон поближе к работе. Не совершайте мою ошибку"

"Заказала «Красный бархат» на день рождения"

Они что, украшали его с помощью пылесоса? © JaxxJo / Reddit

"Отвез семью полюбоваться на красоты Шотландии"

«То, за что я заплатил, и то, что они доставили моей жене на День святого Валентина»

«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»

"Заказал салат навынос, и вот что я получил"

«Мы попросили добавить шпинат в пиццу. А они положили лишь малюсенькую часть листа шпината»

«А в объявлении писали, что книга в „отличном“ состоянии»

«Заказал я, значит, бутерброд с грудинкой за 11 долларов»

«Мой совсем недешевый круассан с «шоколадом»

«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»

«Нашел в своей пицце»

Я бы подала на них в суд. © Successful_Warthog49 / Reddit

«Ну, хотя бы я это заказывал ради розыгрыша»

«Такого хамства я точно не ожидала»

«И это малиновый кекс?! Даже вкуса особо не чувствовалось»

«Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил»

«И почему это больше похоже на кусочки яблока?»

"Заказал домик для кошачьего лотка, а получил манекен"