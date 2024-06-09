11 звезд, которые знатно сели в лужу на глазах у всех, но и не подумали смутиться

Для знаменитостей каждое появление на публике - прекрасная возможность заставить всех говорить о себе. Неудивительно, что обитательницы звездного олимпа готовятся к важным мероприятиям заранее и тщательно продумывают каждую деталь своих образов. Но предусмотреть все невозможно. И иногда наряды подводят своих хозяек в самый ответственный момент. Но звезды на то и звезды, чтобы уметь красиво выйти из любой неловкой ситуации.

Тайра Бэнкс

На съемках телевизионных шоу часто случаются сюрпризы. Но, кажется, знаменитостей этим не удивить. Во время записи одного из эпизодов программы "Танцы со звездами" Тайра Бэнкс не смогла застегнуть молнию роскошного платья и ей пришлось выйти к публике, придерживая наряд рукой. Позже телеведущей все же удалось застегнуть платье и наконец надеть украшения, в которые она не смогла облачиться из-за спешки. И если бы Бэнкс не рассказала о случившемся, кажется, никто бы не заподозрил неладное.

Кэтрин Зета-Джонс

Как-то раз Кэтрин Зета-Джонс сломала молнию прямо перед тем, как отправиться на церемонию вручения премии "Золотой глобус". Инцидент произошел, когда актриса садилась в машину. Положение спас визажист, который взял у горничной отеля кусок черной ткани и оперативно починил наряд.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй часто попадает в казусные ситуации, о чем без стеснения рассказывает в интервью. В 2019 году актриса стала гостьей "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" в атласном костюме-двойке светло-голубого оттенка. Во время разговора она поделилась, что изначально планировала появиться в другом костюме, но порвала брюки прямо перед выходом из машины. «Ребята, если хотите, погуглите мои фотографии снаружи, - обратилась актриса к аудитории. - Вы можете заметить, что я стою, скрестив ноги и положив руку на бедро. И причина, по которой я так стою, в том, что я посмотрела вниз в машине и осознала, что у меня порвались штаны».

Кэтрин Хейгл

В 2006 году Кэтрин Хейгл появилась на церемонии вручения премии "Эмми" в роскошном облегающем платье нюдового оттенка. Но с актрисой сыграла злую шутку тончайшая ткань, которая выдала волнение девушки и естественную реакцию ее организма. Ну с кем не бывает! Нужно отдать должное Кэтрин: она не растерялась и продолжила улыбаться несмотря ни на что.



Миша Бартон

В похожей ситуации оказалась другая обитательница звездного олимпа - Миша Бартон. Актриса также прогадала с выбором платья, которое явно не было рассчитано на то, что люди потеют. Но, судя по реакции знаменитости, этот маленький казус не смог омрачить вечер.

Кейт Аптон

Для празднования своего дня рождения в 2016 году Кейт Аптон выбрала весьма смелый наряд, состоящий из черного боди и прозрачного платья в стразах. Актриса была в приподнятом настроении и охотно позировала фотографам. И не заметила, как зацепила платье за что-то и порвала его, причем в самом интересном месте.

Кайли Миноуг

imago/Future Image/EAST NEWS

В 2014 году Кайли Миноуг появилась на благотворительном вечере amfAR в сногсшибательном атласном платье телесного цвета. Но, видимо, певица попала под дождь по дороге на мероприятие и намочила подол. Как бы то ни было, эта мелочь не сказалась на ее настроении.

Розамунд Пайк

Розамунд Пайк повезло гораздо меньше: ее платье порвалось прямо в прямом эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном". У актрисы не было даже секунды, чтобы успеть среагировать. В какой-то момент интервью Пайк сделала удивленное лицо, схватилась за спинку наряда и выдала: "Кажется, мое платье разошлось на спине". Но вместо того, чтобы устраивать трагедию, она перевела все в шутку и попросила ведущего проверить, все ли в порядке с платьем.

Бейонсе

В 2007 году Бейонсе появилась на презентации нового парфюма. Певица выглядела просто потрясающе, если бы не одно но: предательски расползшаяся стрелка на капроновых колготках. Певица, как истинная дива, не подала виду и продолжила позировать как ни в чем не бывало.

Дженнифер Лопес

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Не секрет, что для выходов в свет вместо привычного белья звезды выбирают специальные наклейки на грудь. Но, даже несмотря на свою незаметность, те тоже иногда подводят своих хозяек. Так случилось с Дженнифер Лопес на презентации ее линейки обуви: певица случайно засветила главный секрет красных дорожек, но даже не смутилась.

Камила Кабельо

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

В похожей ситуации оказалась Камила Кабельо на балу Met Gala в 2024 году. Певица выбрала золотое платье с внушительным вырезом, который обнажил белую подкладку на груди.