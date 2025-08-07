14 дизайнерских решений, которые бросают вызов логике и здравому смыслу

Путь к креативности часто лежит через эксперименты. Чтобы создать нечто интересное, нужно рискнуть. Но порой дизайнеры немного перебарщивают, и их решения оказываются на грани абсурда. Наши герои не знали, что делать со своими странными приобретениями, и все же решили поделиться с миром.