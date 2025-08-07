14 дизайнерских решений, которые бросают вызов логике и здравому смыслу

Путь к креативности часто лежит через эксперименты. Чтобы создать нечто интересное, нужно рискнуть. Но порой дизайнеры немного перебарщивают, и их решения оказываются на грани абсурда. Наши герои не знали, что делать со своими странными приобретениями, и все же решили поделиться с миром.

«Недавно покопалась в своей старой обуви. Вкус у меня всегда был на высоте»

Отличное решение для наушников

Солонка, перечница и масленка в виде картофелин

«Обувь в форме дельфинов»

«На этой чашке очень странная крышка»

«Кроссовка-торт»

«Ужасный вкус, но великолепное исполнение»

«Беспокойная Маша прямо из Китая»

«Это керамические кофейные чашки в форме смятых пластиковых»

«Страшные керамические овощи с лицом ребенка»

Руконожка Ай-Ай
14 часов назад

Я давно подозревала, что керамика - это один из способов вытащить нна поверхность своих внутренних монстров)

«Представляю вашему вниманию свою лампу в виде утки. Наслаждайтесь!»

«Мой начальник нашел этот стол и решил поставить в нашем офисе»

  • Можно мне? Я уже знаю несколько мест в доме, куда его можно поставить! © twitchy_taco / Reddit

«Наткнулся на такой туалет в мексиканском ресторане»

«Вот это креативный чайник»

