14 дизайнерских решений, которые бросают вызов логике и здравому смыслу
Путь к креативности часто лежит через эксперименты. Чтобы создать нечто интересное, нужно рискнуть. Но порой дизайнеры немного перебарщивают, и их решения оказываются на грани абсурда. Наши герои не знали, что делать со своими странными приобретениями, и все же решили поделиться с миром.
«Недавно покопалась в своей старой обуви. Вкус у меня всегда был на высоте»
- В них можно и на каток, и на выпускной! © crackerboxboy / Reddit
Отличное решение для наушников
Солонка, перечница и масленка в виде картофелин
Солонка и перечница выглядят хорошо, а маслёнка - как-то не очень.
«Обувь в форме дельфинов»
Ох, ты... Как в них ходить? Такая эпатажная обувь подошла бы Леди Гаге.
«На этой чашке очень странная крышка»
Крышка в духе Сальвадора Дали. У мамы были духи Сальвадор Дали в виде чёрных губ - запах был потрясающий!
«Кроссовка-торт»
«Ужасный вкус, но великолепное исполнение»
«Беспокойная Маша прямо из Китая»
«Это керамические кофейные чашки в форме смятых пластиковых»
«Страшные керамические овощи с лицом ребенка»
Я давно подозревала, что керамика - это один из способов вытащить нна поверхность своих внутренних монстров)
«Представляю вашему вниманию свою лампу в виде утки. Наслаждайтесь!»
«Мой начальник нашел этот стол и решил поставить в нашем офисе»
- Можно мне? Я уже знаю несколько мест в доме, куда его можно поставить! © twitchy_taco / Reddit
«Наткнулся на такой туалет в мексиканском ресторане»
«Вот это креативный чайник»
