19 дизайнеров, в глаза которым хочется взглянуть и спросить: «Чем вы вообще думали, когда создавали это?»

Как показывает практика, многие дизайнеры при создании тех или иных вещей в первую очередь руководствуются внешним видом и только потом — практической стороной. Вот и рождаются на свет диваны с красивыми, но неудобными подлокотниками, компьютерные мышки, которыми пользоваться невозможно, и носки, носить которые одно мучение. Вот еще немного примеров из жизни.

«Это меню на самом деле не старое и не потрепанное. Дизайн такой»

«У носков логотип нашит на подошву, из-за чего стопой чувствуешь его постоянно»

«Кто разработал эту мышку? Я попробовал попользоваться ею, она ужасно неудобная»

«Эти восковые свечи залиты в пластиковые стаканчики»

«На нашем пододеяльнике „африканские животные“ изображен кенгуру»

Взгляните на эту странную лестницу посередине коридора

«У этих настенных часов стрелки черные»

Какой-то шибко умный дизайнер спроектировал кнопку перезагрузки компьютера в виде USB-выхода

Из-за фоновой картинки банкомата сложно разобрать сумму комиссии

У обогревателя пластиковая вентиляционная решетка. Естественно, во время работы прибора она плавится

«В нашем офисном санузле установили самую ужасную раковину. Неужели кто-то увидел ее и такой: „О, она выглядит круто“?»

«Штрих-код находится прямо в сгибе упаковки, поэтому его невозможно сканировать»

«В обувном магазине наткнулся на тапочки для игры в гольф»

«В нашем городе устанавливают вот такие „умные“ остановки общественного транспорта, которые вообще не укрывают от непогоды»

«Гостиничные номера запираются на ключи-карты, которые не помещаются ни в один кошелек»

В торговом павильоне крыша есть над всем проходом, кроме тех участков, где установлены скамейки

«Думаю, вам понравятся эти кусачки для ногтей»

«Зеркало в ванной в моем гостиничном номере»

«Деревенская эстетика совершенно не стоит невероятного дискомфорта от этих подлокотников»