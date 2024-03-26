Африка и Австралия в докембрии были одним континентом, так что технически всё верно =D
19 дизайнеров, в глаза которым хочется взглянуть и спросить: «Чем вы вообще думали, когда создавали это?»
Дизайн
28 минут назад
Как показывает практика, многие дизайнеры при создании тех или иных вещей в первую очередь руководствуются внешним видом и только потом — практической стороной. Вот и рождаются на свет диваны с красивыми, но неудобными подлокотниками, компьютерные мышки, которыми пользоваться невозможно, и носки, носить которые одно мучение. Вот еще немного примеров из жизни.
«Это меню на самом деле не старое и не потрепанное. Дизайн такой»
«У носков логотип нашит на подошву, из-за чего стопой чувствуешь его постоянно»
«Кто разработал эту мышку? Я попробовал попользоваться ею, она ужасно неудобная»
«Эти восковые свечи залиты в пластиковые стаканчики»
«На нашем пододеяльнике „африканские животные“ изображен кенгуру»
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Взгляните на эту странную лестницу посередине коридора
«У этих настенных часов стрелки черные»
Какой-то шибко умный дизайнер спроектировал кнопку перезагрузки компьютера в виде USB-выхода
Из-за фоновой картинки банкомата сложно разобрать сумму комиссии
У обогревателя пластиковая вентиляционная решетка. Естественно, во время работы прибора она плавится
«В нашем офисном санузле установили самую ужасную раковину. Неужели кто-то увидел ее и такой: „О, она выглядит круто“?»
«Штрих-код находится прямо в сгибе упаковки, поэтому его невозможно сканировать»
«В обувном магазине наткнулся на тапочки для игры в гольф»
«В нашем городе устанавливают вот такие „умные“ остановки общественного транспорта, которые вообще не укрывают от непогоды»
«Гостиничные номера запираются на ключи-карты, которые не помещаются ни в один кошелек»
ну не так страшно, мне в одной гостинице в Курске как-то выдали ключ с открывашкой для бутылок :)))))
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В торговом павильоне крыша есть над всем проходом, кроме тех участков, где установлены скамейки
«Думаю, вам понравятся эти кусачки для ногтей»
«Зеркало в ванной в моем гостиничном номере»
«Деревенская эстетика совершенно не стоит невероятного дискомфорта от этих подлокотников»
Вот еще 18 случаев, когда в погоне за креативом дизайнеры свернули куда-то не туда.
Фото на превью crazy_pilot742 / Reddit
Комментарии
Уведомления
на мой взгляд, раковина нормальная, а вот кран для неё коротковат
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