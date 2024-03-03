18 случаев, когда в погоне за креативом дизайнеры свернули куда-то не туда
Народное творчество
1 час назад
Смотря на некоторые вещи, мы часто ловим себя на мысли, что они явно не были созданы случайно, здесь точно есть какой-то великий замысел. Но выяснить, с какой целью эти предметы попали в наш мир, — что-то из разряда «миссия невыполнима». И нам остается задать только один вопрос: «Зачем?».
1. «Лучше уж босиком, спасибо»
2. «Нашел это кресло в антикварном магазине, за $ 15 000»
Надпись на фото: «Пожалуйста, следите за детьми. Только для серьезных покупателей!»
3. «Это наклейка такая, если что»
4. «Заметил в местном продуктовом магазине, просто гениально»
Надпись на фото:
«Нужен шампунь?»
«Очевидно»
5. «Распродажа садовых фигурок»
6. «У начальника ботинки сделаны из кожи... страуса»
7. «Вместо рук детскому манекену всунули ноги»
8. «Самая крутая ложка на свете!»
9. «Мода украла мои деньги» за $ 11″
10. «Просто... зачем?»
11. «Сегодня я увидел самую большую в мире копилку»
12. «Такой вот костюм супергероя»
13. «$ 160 за такую красоту»
14. «Сломали манекену ноги»
15. «„Шрек“ в парке где-то в Турции»
16. «Такая форма писсуара позволяет пользователю без всяких затруднений помочиться себе на обувь»
17. «За что вы так с паучком?»
18. «Магниты с кошачьими попками»
Фото на превью kiefedout / reddit, cranrob / reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
26 ненаучных открытий, после которых жизнь уже не будет прежней
15+ доказательств того, что котики — те же люди, только мягкие и пушистые
19 человек поделились фотографиями до и после того, как изменили всего одну деталь во внешности
Народное творчество
10 месяцев назад
Нелепые и странные совпадения, которые оставляют больше вопросов, чем ответов
Народное творчество
3 года назад
5 фактов о благотворительности — для тех, кто хочет помочь, но боится быть обманутым
Добро
1 год назад
18 модниц, которые точно знают, где искать классные вещи
18 девушек, которые урвали себе лучших свекровей
16 звезд, которые выглядели в своих нарядах словно королевы. Но есть один нюанс
Дизайн
1 год назад
История о матери, которая спокойно пользовалась подаренной дочке квартирой, пока та не сделала ход конем
Авторские колонки
4 месяца назад
12 знаменитостей, которые устали от своего привычного образа и решились на перемены (Леди Гага удивила как никогда)
Музыка
5 лет назад
15 человек, которые на своей шкуре осознали, что встречать людей по одежке — большая ошибка
15+ человек рассказали о родительских фразах, которые до сих пор стучат набатом в голове
Народное творчество
5 месяцев назад
Можно держать как тапочки для неугодных гостей 8)