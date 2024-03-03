18 случаев, когда в погоне за креативом дизайнеры свернули куда-то не туда

Смотря на некоторые вещи, мы часто ловим себя на мысли, что они явно не были созданы случайно, здесь точно есть какой-то великий замысел. Но выяснить, с какой целью эти предметы попали в наш мир, — что-то из разряда «миссия невыполнима». И нам остается задать только один вопрос: «Зачем?».

1. «Лучше уж босиком, спасибо»

2. «Нашел это кресло в антикварном магазине, за $ 15 000»

Надпись на фото: «Пожалуйста, следите за детьми. Только для серьезных покупателей!»

3. «Это наклейка такая, если что»

4. «Заметил в местном продуктовом магазине, просто гениально»

Надпись на фото:

«Нужен шампунь?»

«Очевидно»

5. «Распродажа садовых фигурок»

6. «У начальника ботинки сделаны из кожи... страуса»

7. «Вместо рук детскому манекену всунули ноги»

8. «Самая крутая ложка на свете!»

9. «Мода украла мои деньги» за $ 11″

10. «Просто... зачем?»

11. «Сегодня я увидел самую большую в мире копилку»

12. «Такой вот костюм супергероя»

13. «$ 160 за такую красоту»

14. «Сломали манекену ноги»

15. «„Шрек“ в парке где-то в Турции»

16. «Такая форма писсуара позволяет пользователю без всяких затруднений помочиться себе на обувь»

17. «За что вы так с паучком?»