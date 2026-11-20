Мода, как известно, циклична — то, что было на пике лет сорок назад, переосмысляется и вновь врывается в тренды. Костюмы героинь старого кино зачастую отражают популярные в те времена образы и, как и тогда, нам порой хочется их повторить. И для этого вовсе не обязательно лезть на антресоли, где хранятся старые мамины вещи — вполне возможно, что в современных магазинах вы найдете все, что нужно для воссоздания образов любимых персонажей.