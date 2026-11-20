Обустроила уютное рабочее место на балконе
Всегда хотела иметь балкон «для души», но так получается, что в каждой моей квартире он — для хлама. А вот моей маме удалось искоренить эту традицию у себя дома. Ее балкон — настоящая мечта! Утепленный, светлый, уютный и с видом на сосны. А в соснах иногда встречаются диковинные жители — фото будет в конце.
Иногда, когда я остаюсь у нее в гостях, у меня возникает необходимость поработать. И для этих целей я выбрала, конечно же, балкон. Там есть небольшой столик, на который помещается мой ноутбук, и розетка рядом, что очень удобно.
Конечно, во время работы в одиночестве я не остаюсь, ведь это место в квартире люблю не только я, но и мамины питомцы. Кстати, на балконе даже оборудованы для них гамаки — у каждого свой.
Ну а когда работать не нужно, я люблю посидеть там с чашкой чая или кофе, почитать книгу или послушать чириканье птиц.
Кстати, птиц в этих соснах живет немало. Синицы, воробьи, рябинники — постоянные жители. Однажды я даже увидела седого дятла! Но самым большим сюрпризом было встретить ушастую сову с совятами прямо на сосне напротив окна. Во время работы можно было выглянуть и проверить, на месте ли наша гостья. А вечером начинали пищать ее птенцы, требуя внимания и еды. Волшебная атмосфера!
А как вы обустроили свой балкон? Храните ли там вещи или используете его «для души»? Буду рада посмотреть на ваши уютные балконы.